Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

SAS Viya Облачная платформа для аналитики и управления данными

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.09.2025 Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток 1
30.12.2021 Дмитрий Бражников -

Трендом прошедшего года стали корпоративные платформенные решения для периферийных вычислений

 2
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1
16.08.2021 Решение Biomérieux Сlarion на основе аналитики SAS поможет врачам оптимизировать назначение антибиотиков 2
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 2
20.07.2021 Искусственный интеллект показал высокую эффективность при диагностике преэклампсии — опасного осложнения беременности 2
30.06.2021 Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? 1
20.05.2021 Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности 2
19.05.2021 AEG Sports остается на связи с болельщиками благодаря SAS Viya 3
19.05.2021 SAS расширяет возможности для аналитики в облаке 2
18.05.2021 SAS расширяет возможности для аналитики в облаке 2
14.05.2021 Обновленная SAS Viya помогает эффективнее управлять большими данными 2
26.03.2021 SAS обеспечила бесшовную интеграцию между Microsoft Azure и SAS Viya 2
16.03.2021 SAS стала лидером магического квадранта Gartner для платформ обработки данных и машинного обучения 1
26.01.2021 Аналитика SAS для ритейла и CPG стала доступнее с облаком от Microsoft 1
20.01.2021 SAS приобрела компанию Boemska 2
15.01.2021 Компания «Синимекс» стала партнером SAS 1
14.01.2021 FDA внедрит ИИ-платформу SAS, чтобы регулировать рынок лекарственных средств США 2
30.11.2020 SAS собрала идеи для использования аналитики и ИИ в «новой нормальности» 1
23.11.2020 Медицинский ум: чем может помочь искусственный интеллект здравоохранению 1
20.11.2020 SAS стала лидером ведущих аналитических рейтингов по ИИ 1
09.11.2020 «Строительный двор» оптимизирует промо-цены с помощью SAS и «Крок» 1
05.11.2020 «Крок» и SAS расширяют партнерство в ритейле 1
01.10.2020 Никто не может толком понять, что такое искусственный интеллект 2
11.09.2020 Решение SAS AML названо лучшим AML-решением 2020 года 1
25.08.2020 Новые облачные сервисы SAS упростят прогнозирование спроса 1
11.08.2020 На смену большим данным пришли искусственный интеллект и системы машинного обучения 2
22.06.2020 SAS анонсировала новую версию аналитической платформы Viya 4 3
16.06.2020 SAS и Microsoft объявили о партнерстве в сфере облаков, аналитики и ИИ 1
04.06.2020 SAS создает среду для эффективного изучения COVID-19 1
26.05.2020 SAS запустила три инновационных проекта для спасения пчелиных колоний 2
15.04.2020 В агрохолдинге «Степь» стартовал проект внедрения решений SAS 1
20.02.2020 Решения SAS вновь в лидерах магического квадранта Gartner по Data Science и машинному обучению 1
17.01.2020 SAS представила обновления SAS Intelligent Planning Suite 1
15.10.2019 SAS представила в Москве инструменты для клиентской аналитики 1
14.08.2019 SAS увеличила выручку в сегменте искусственного интеллекта более чем вдвое 2
14.05.2019 SAS открывает новые возможности для обучения аналитике 3
03.04.2019 SAS и Nvidia займутся совместными разработками в сфере ИИ 1
21.01.2019 Carrefour оптимизирует логистику с помощью аналитической платформы SAS Viya 2

Публикаций - 41, упоминаний - 64

SAS Viya и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1082 40
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 14
Microsoft Corporation 25775 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Google LLC 12690 2
SAS Boemska 2 2
SAS EMEA 3 2
Accenture plc 719 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Крок - Croc 1964 2
HEC 26 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
Nvidia Corp 4002 1
Capgemini Consulting 131 1
S8 Capital - С8 Капитал 51 1
Открытые технологии 732 1
Nexxworks 3 1
ИИ-Технологии 309 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 1
К2Тех - K2Tech 354 1
Alibaba Group 473 1
Intel Corporation 12811 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Red Hat 1378 1
KPMG 278 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Salesforce 498 1
Salesforce - Tableau Software 123 1
Georgia-Pacific 5 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Carrefour 23 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Строительный двор 9 2
Banca Progetto 2 2
Amsterdam UMC - Amsterdam University Medical Center 2 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Лента - Утконос 180 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
British Airways - British Midland International 127 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Honda Motor Company - HND 240 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Lockheed Martin 777 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
Grupo Exito 1 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
АгроТерра 13 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Volvo Cars 262 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 29
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 11
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 8
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
MLOps - DSML - Data Science and Machine Learning 16 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 3
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 3
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 225 3
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 259 2
Microsoft Azure 1526 12
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 11 9
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 5
Google Cloud Platform - GCP 383 4
Red Hat OpenShift 169 4
SAS Event Stream Processing 9 3
SAS Visual Analytics 16 2
SAS Intelligent Planning Suite 2 2
SAS ModelOps 13 2
SAS ID - SAS Intelligent Decisioning 5 2
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 10 2
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 46 2
SAS Retail & CPG Cloud Analytics 4 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Office 365 1042 2
Microsoft Dynamics 365 147 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 1
IDC MarketScape 18 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Microsoft Azure IoT 33 1
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 11 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 1
SAS Visual Statistics 4 1
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management - SAS CRM 20 1
SAS Certified - SAS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
SAS 360 Engage: Digital 1 1
SAS Model Manager 4 1
SAS IoT 1 1
SAS 360 Discover 1 1
Google Kubernetes Engine - GKE 14 1
Google Cloud SQL 4 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
SAS Data for Good 5 1
Лента - Утконос - Утконос онлайн - U: Онлайн 5 1
SAS ViViAN 3 1
Тихонов Александр 69 5
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 3
Shah Roshan - Шах Рошан 3 3
Жуков Александр 42 2
Ларин Дмитрий 46 2
Гончарова Анастасия 4 2
Day Gavin - Дэй Гэвин 2 2
Schabenberger Oliver- Шабенбергер Оливер 3 2
Ларина Валентина 3 2
Vojslavek Tony - Войцлавек Тони 2 2
LeValley Aaron - ЛеВелли Аарон 2 2
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Ефимов Александр 20 1
Власов Алексей 20 1
Губанов Андрей 117 1
Недужко Андрей 3 1
Цуканов Максим 6 1
Панкратов Валерий 34 1
Каютенко Дмитрий 1 1
Ткаченко Сергей 20 1
Маршаков Илья 1 1
Сенчугова Анастасия 3 1
Коняев Алексей 5 1
Kilcourse Brian - Килкурс Брайан 1 1
Романов Сергей 13 1
Vera Rik - Вера Рик 3 1
Пятов Алексей 2 1
Гладков Алексей 4 1
Княжев Михаил 4 1
Фокин Вячеслав 2 1
Катчан Илья 8 1
Бражников Дмитрий 2 1
Роса Франк Делла 2 1
Маркович Никола 1 1
Vesset Dan - Вессет Дэн 9 1
Kurzweil Ray - Курцвейл Рэй 8 1
Шахурин Илья 2 1
Mpahas Konstantinos - Мпахас Константинос 1 1
Kazimier Geert - Казимир Гиирт 1 1
Homann Ulrich - Хоманн Ульрих 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Швеция - Королевство 3782 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Америка Южная 884 2
Канада 5082 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Сербия - Республика 375 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
Европа Юго-Восточная 62 1
США - Невада 214 1
США - Арканзас 63 1
США - Калифорния - Риверсайд 31 1
США - Миссури - Сент-Луис 77 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1051 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Венгрия 855 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
США - Калифорния 4829 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 2
Английский язык 7030 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 2
Visionary - Визионер - Визионерство 128 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 245 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 248 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Экономический эффект 1342 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Nature 832 1
Gartner - Гартнер 3658 6
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Gartner Magic Quadrant Data Science and Machine Learning Platforms 4 3
Forrester Wave 45 2
IDC Worldwide Big Data and Analytics Software Forecast 2 2
Forrester Research 834 2
Synergy Research Group 48 1
Markets&Markets Research 113 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 1
UCD - University College Dublin - Университетский колледж Дублина 4 1
Appalachian State University - Аппалачский государственный университет 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
SAS EMEA Hackathon 1 1
SAS Beyond Tomorrow 3 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Asia Risk Technology Awards 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще