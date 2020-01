SAS представила обновления SAS Intelligent Planning Suite

SAS Intelligent Planning Suite, усиленный технологиями ИИ и оптимизированный под работу в облаке, поможет ритейлерам и производителям потребительских товаров повышать качество обслуживания клиентов.

SAS представила обновления пакета решений SAS Intelligent Planning Suite, которые задействуют преимущества искусственного интеллекта (ИИ) и облачных технологий, чтобы помочь компаниям локализовать ассортимент, оптимизировать запасы, автоматизировать прогнозирование и максимизировать прибыль.

«ИИ и методы углубленной аналитики трансформируют розничную торговлю. Мы видим, что такие технологические решения, как SAS, помогают принимать лучше обоснованные решения и достигать сразу нескольких целей бизнеса. Оптимизация продуктового ассортимента, ценообразования и управления запасами помогает в то же время повышать продажи и улучшать клиентский опыт», - сказал Брайан Килкурс, управляющий партнер компании RSR, занимающейся маркетинговыми исследованиями.

Согласно недавнему опросу RSR Mastering the Art of Merchandising In the Technology Age, только половина ритейлеров удовлетворены своими текущими процедурами мерчандайзинга и ценообразования. «Важно, чтобы технологии продолжали развиваться и доходить до пользователей, в ритейле большой запрос на то, чтобы улучшить прогнозирование спроса и планирование ассортимента», – отметил Брайан Килкурс.

Обновленный пакет SAS Intelligent Planning опирается на 30-летний опыт компании SAS в работе с ритейлерами и построении комплексных решений для планирования запасов, мерчандайзинга, прогнозирования спроса, товарной и клиентской аналитики. Новая архитектура позволяет проводить мультиоблачное развертывание, переключаться с одних поставщиков облачных услуг на других, добавлять сервисы на новых облачных платформах и т.д.

Последние усовершенствования SAS Intelligent Planning Suite используют мощность и возможности платформы SAS Viya – единой среды для масштабной обработки данных, исследований, углубленной аналитики и систем искусственного интеллекта. SAS Intelligent Planning помогает ритейлерам создавать целостное представление о клиентах, а также дает им возможность внедрять передовую аналитику во все процессы, что обеспечивает локализацию ассортимента товаров в масштабах рынка, региона, города или отдельных магазинов; повышение точности планирования продаж и прогнозов; оптимизацию запасов для максимального удовлетворения потребностей клиентов и минимизации запасов на складе; оптимальные цены для увеличения прибыли и снижения необходимости в больших скидках и постоянном стимулировании спроса.

В условиях жесткой конкуренции ведущие ритейлеры и производители, такие как Carrefour, Grupo Exito и Nestle, полагаются на решения аналитики SAS в процессах оптимизации запасов на основе прогнозов спроса.

Прогнозирование спроса критически важно для Grupo Exito, крупнейшей розничной группы в Южной Америке. Прогнозы влияют на все процессы – от продаж и взаимодействия с персоналом до производства и пополнения складов. У компании 2600 магазинов и развивающийся онлайн-бизнес, и даже небольшая оптимизация складских позиций ведет к значительным улучшениям в целом. В случае Grupo Exito аналитика SAS помогает сократить запасы, повысить точность прогноза и эффективность планирования спроса, а также анализировать данные о спросе практически в реальном времени. Контроль над данными и возможность оперативно реагировать позволяют Grupo Exito более точно и гибко управлять цепочками поставок.

«До внедрения SAS мы могли планировать только на неделю вперед, – сказала Сандра Оррего, менеджер по планированию спроса в Grupo Exito. – Теперь мы планируем на 52 недели. Благодаря этому мы управляем объемом запасов и делаем более точные закупки, снижаем потери и увеличиваем продажи».

В России пользователями решений SAS являются такие игроки рынка, как «Перекресток», «Пятерочка», «Л’Этуаль», «Эркафарм», «Утконос», «Азбука Вкуса», «Аптечная сеть 36,6» и другие компании.