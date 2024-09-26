Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год Заказчик — компания АЛИДИ АЛИДИ является дистрибьютором №1 и одним из крупнейших поставщиков в торговые сети продукции известных международных производителей: Nestle, Mars, P&G, Jacobs и др. Входит в топ-5 крупнейших логистических операторов России, работает на 103 площадках в 62 регионах РФ, а также в Беларуси и Казахстане. У компании в обороте — 30