Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 90431
ИКТ 7953
Организации 5989
Ведомства 1306
Ассоциации 651
Технологии 2856
Системы 17247
Персоны 32019
География 1482
Статьи 1183
Пресса 873
ИАА 588
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1465
Мероприятия 810

Nestle Group Нестле ГК Nestle Food Нестле Фуд Шёллер Айскрем

Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем


18.02.2022 Schneider Electric помогла заводу Nestlé Nescafé предотвратить дорогостоящие сбои
09.09.2014 «Ашан» и Nestle перешли на электронный документооборот
25.06.2014 Nestle делает витамино-машину
24.07.2007 «Открытые Технологии» построили сеть для завода Nestle
14.02.2007 Решение Columbus IT обеспечит рост продаж мороженого Nestle
21.01.2003 Nestle выбрала платформу Documentum в качестве корпоративного стандарта
29.06.2000 Nestle создает свой B2B сайт для оптовой торговли товарами, не дожидаясь открытия Transora.com
30.05.2000 Nestle собирается инвестировать миллиардные суммы в электронную коммерцию

Публикаций - 100, упоминаний - 121

Nestle Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 10
Microsoft Corporation 22497 9
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 561 8
Oracle Corporation 6035 7
IXcellerate - Икселерейт 77 7
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 163 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
Корус Консалтинг ГК 1014 6
6072 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
Softline - Софтлайн 1870 5
Huawei 3222 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Siemens AG - Siemens Group 2311 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
Крок - Croc 1616 4
HP Inc. 5313 4
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 336 4
Cisco Systems 4720 4
Uptime Institute 185 4
Yandex - Яндекс 5015 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Zenlayer 4 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 311 3
Lenovo Motorola 3463 2
Oracle - Sun Microsystems 2176 2
Philips 1960 2
Schneider Electric 493 2
Salesforce.com 360 2
Adobe Systems 1443 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 2
TerraLink - ТерраЛинк 252 2
KPMG 302 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 2
Vertiv - ранее Emerson Network Power 62 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 10
Procter&Gamble - P&G 202 9
Unilever - Юнилевер Русь 109 8
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 7
X5 Group 709 7
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 32 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Coca-Cola Company 241 5
X5 Group - Перекрёсток 340 5
Открытие ФК 2713 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 4
L’Oreal 53 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 3
Русагро Группа Компаний 182 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Nespresso 18 3
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 3
Krups 23 3
Danone - Данон 70 3
Альфа-Банк 1476 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 2
eBay Inc 1576 2
Газпром ПАО 1008 2
Мегаполис ТК 152 2
BMW Group 392 2
Uber 287 2
ВТБ - ВТБ24 658 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 81 2
Bayer AG - Байер 66 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
ВТБ Страхование 61 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 39 2
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 1
ФРИИ Акселератор 26 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 49 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 89 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 42 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры 24 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
МВД РФ Управление К 94 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 2
Greenpeace - Гринпис 115 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 740 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 4
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 3
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 564 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 213 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 3
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 850 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 390 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 2
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 712 2
CMMS - Computerized Maintenance Management System - КСУТО - Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием 11 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 2
IXcellerate ЦОД Moscow Two 11 5
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 160 5
IXcellerate ЦОД Moscow One 33 5
Apple iPhone 6 2649 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 3
Oracle PeopleSoft 373 3
Microsoft Dynamics 893 3
Tencent Cloud 6 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
SAP NetWeaver 124 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 2
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 140 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 2
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Oracle Data Cloud 10 1
LogistiX LEAD WMS 37 1
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 37 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 1
Pinterest 52 1
React - JavaScript фреймворк 34 1
Nestle KitKat 163 1
OpenText Documentum 350 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 79 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 43 1
Fujitsu Pocket LOOX 82 1
1С:Бухгалтерия 647 1
ВГТРК Смотрим 272 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 1
Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 294 1
Oracle СУБД 310 1
Apple iAd 46 1
1С:Управление Холдингом 98 1
1С:Управление торговлей 331 1
СиДиСи Оптимум ГИС 10 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 1
Docrobot EXite 22 1
Фокин Дмитрий 20 5
Исанин Антон 9365 4
Willner Guy - Вилнер Гай 14 4
Натрусов Артем 142 2
Алифанов Кирилл 62 2
Кириллов Михаил 15 2
Морозова Ольга 10 2
Муньков Александр 5 2
Юдин Александр 6 2
Трефилов Алексей 38 2
Вайнберг Олег 17 2
Попов Алексей 329 2
Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 2
Бутыркин Вячеслав 12 2
Игнатов Сергей 23 2
Аз-Зари Хусейн 23 2
Коптелов Андрей 83 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 2
Кушпель Юрий 10 2
Липатова Юлия 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 1
Ипатов Вадим 84 1
Самойленко Максим 65 1
Хасьянова Гульнара 117 1
Орловский Виктор 325 1
Пресняков Сергей 0 1
Зенин Максим 8 1
Поляков Олег 7 1
Мелькова Екатерина 1 1
Rencher Brad - Ренчер Брэд 2 1
Lavelle Mark - Лавелл Марк 1 1
Hannye Mark - Хэнни Марк 5 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
Кочуров Кирилл 1 1
Маньковский Андрэ 9 1
Kilcourse Brian - Килкурс Брайан 1 1
Денисов Филипп 5 1
Митрошин Анатолий 1 1
Прусов Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 11
Европа 12319 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
Франция - Французская Республика 5665 5
Украина 6212 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Казахстан - Республика 4467 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 3
Индия - Республика 4263 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 3
Канада 3319 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 2
Россия - ЦФО - Калужская область 767 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Япония 10069 2
Испания - Каталония - Барселона 707 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 2
Россия - ЦФО - Белгородская область 499 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 2
Россия - ЦФО - Курская область 468 2
Европа Восточная 2927 2
Америка Латинская 1413 2
Россия - Сибирь 1579 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 613 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Ближний Восток 2549 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 11
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Бизнес-акселератор 294 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Образование в России 460 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 575 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
Экономический эффект 694 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 225 1
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
Forbes - Форбс 591 2
FT - Financial Times 1118 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
91Mobiles 590 1
NBC Universal Media 71 1
WapStart 42 1
Intelligent Enterprise 27 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
РБК Инновации 36 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
23ABC News 152 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Gartner - Гартнер 3301 2
BCG - Boston Consulting Group 85 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 11 1
Piper Jaffray 101 1
SmartMarketing 73 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
Академгородок Новосибирск 82 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 6 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые экономичные принтеры: выбор ZOOM

Лучшие компьютерные кресла до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для детей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий
Показать еще