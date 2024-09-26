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Nestle Group Нестле ГК Nestle Food Нестле Фуд Шёллер Айскрем

Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем

СОБЫТИЯ

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26.09.2024 Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

Заказчик — компания АЛИДИ АЛИДИ является дистрибьютором №1 и одним из крупнейших поставщиков в торговые сети продукции известных международных производителей: Nestle, Mars, P&G, Jacobs и др. Входит в топ-5 крупнейших логистических операторов России, работает на 103 площадках в 62 регионах РФ, а также в Беларуси и Казахстане. У компании в обороте — 30
18.02.2022 Schneider Electric помогла заводу Nestlé Nescafé предотвратить дорогостоящие сбои
09.09.2014 «Ашан» и Nestle перешли на электронный документооборот

Компании «Ашан» и Nestle перешли на электронный документооборот. Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур». «Пилотный проект по электронному документообороту между “Ашаном” и Nestle прошел успешно. С
25.06.2014 Nestle делает витамино-машину

Компания Nestle работает над проектом Iron Man – машины для смешивания и созданию индивидуальных утренних доз витаминов. По мнению учёных из Nestle, современные витамины ориентированы на усреднён
24.07.2007 «Открытые Технологии» построили сеть для завода Nestle

явила о завершении проекта построения корпоративной сети передачи данных (КСПД) на заводе компании «Нестле Россия». Корпоративная сеть передачи данных была построена для нового завода компании

28.04.2007 «Шёллер Айскрем»: автоматизация вэн-селлинга на базе «Оптимум»

дочерняя компания «Нестле Россия», автоматизировала торговых представителей, реализующих мороженое Nestle методом прямой доставки (van selling) на спецмашинах с холодильным оборудованием. В на
14.02.2007 Решение Columbus IT обеспечит рост продаж мороженого Nestle

шения на платформе Microsoft Dynamics NAV в компании «Шёллер Айскрем» — аффилированном предприятии «Нестле Россия». Прежняя ИТ-инфраструктура, построенная на базе трех систем, в своей основе бы
29.08.2006 "Открытые Технологии" построят корпоративную сеть для "Нестле"

Технологии», российский системный интегратор, признана победителем тендера на построение корпоративной локальной вычислительной сети и ее интеграцию с системой IP-телефонии, проводившегося компанией «Нестле». Компания «Открытые Технологии» построит корпоративную локальную вычислительную сеть для нового завода компании «Нестле» по производству сухих кормов для домашних животных, строя
06.10.2005 В Ozon.ru назначен гендиректор

жбе не уточнили. Бернар Люке родился в 1969 г. в Швейцарии, в 1991–1994 гг. работал в компании Nestle, в 1996–2000 гг. являлся сотрудником «Нестле Фуд Россия». В 2000–2002 гг. бы
21.01.2003 Nestle выбрала платформу Documentum в качестве корпоративного стандарта

Documentum объявил о том, что корпорация Nestle, крупнейший в мире производитель продуктов питания, выбирает платформу Documentum в качестве корпоративного стандарта для управления всеми видами неструктурированной информации, включая

29.06.2000 Nestle создает свой B2B сайт для оптовой торговли товарами, не дожидаясь открытия Transora.com

Американское отделение компании Nestle, известного мирового производителя широкого ассортимента продуктов питания, объявило 28 июня об открытии NestleEZorder.com, B2B сайта для оптовой продажи товаров компании. Сайт создан ко
30.05.2000 Nestle собирается инвестировать миллиардные суммы в электронную коммерцию

Швейцарский концерн Nestle собирается инвестировать миллиардные суммы в электронную коммерцию. Как заявил Stern глава концерна Петер Брабек (Peter Brabeck), в ближайшие шесть лет Nestle собирается вложить о

Публикаций - 132, упоминаний - 151

Nestle Group и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 16
Microsoft Corporation 25775 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Yandex - Яндекс 9216 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
9594 8
Oracle Corporation 7074 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
IXcellerate - Икселерейт 153 7
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 7
Ростелеком 10948 6
МегаФон 10742 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 6
Cisco Systems 5372 5
Huawei 4676 5
Softline - Софтлайн 3743 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 5
Google LLC 12688 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
HP Inc. 5883 4
Крок - Croc 1964 4
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 3
Zenlayer 4 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
PM Expert - ПМ Эксперт 119 3
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 3
Novo BI - Ново Биай 28 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Schneider Electric 614 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Unilever - Юнилевер Русь 171 10
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 9
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 7
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 7
Coca-Cola Company 261 6
L’Oreal 58 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 6
АЛИДИ - ALIDI 23 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
Альфа-Банк 1979 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Русагро Группа Компаний 379 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 4
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
ВТБ - ВТБ24 671 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 4 3
Krups 31 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Digital Partnership - Цифровое партнерство 1 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
European E-Invoicing Service Provider Association - Европейская ассоциация поставщиков услуг e-invoicing 3 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 11
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 7
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
Электронный документ - Electronic document 1579 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 5
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 7
Apple iPhone 6 4861 6
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 5
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 5
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Tencent Cloud 18 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 3
Oracle PeopleSoft 426 3
Procter&Gamble - Gillette 38 3
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 24 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
SAP NetWeaver 158 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 2
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 2
HP - palmOne - Tungsten 76 2
Vertiv Liebert - 11 2
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
VK - Яндекс.Дзен 258 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 1
Trimble - SketchUp 17 1
Stafory - робот Вера 377 1
Фокин Дмитрий 21 5
Willner Guy - Вилнер Гай 15 4
Натрусов Артем 313 4
Бусыгин Андрей 3 3
Алифанов Кирилл 84 2
Трефилов Алексей 49 2
Аз-Зари Хусейн 25 2
Игнатов Сергей 80 2
Попов Алексей 339 2
Кириллов Михаил 15 2
Алешин Владимир 21 2
Морозова Ольга 11 2
Бутыркин Вячеслав 14 2
Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 2
Юдин Александр 12 2
Муньков Александр 5 2
Вайнберг Олег 18 2
Кушпель Юрий 10 2
Старовойтов Константин 9 2
Кудрявцев Дмитрий 7 2
Рукавишников Михаил 2 2
Стасевич Денис 4 2
Цапкова Юлия 3 2
Щепунова Ольга 4 2
Lukey Bernard - Люке Бернар 14 2
Коптелов Андрей 134 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Белоусов Максим 109 1
Касперский Евгений 337 1
Титов Борис 64 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Дегтев Геннадий 271 1
Виноградова Наталья 53 1
Беляев Владислав 104 1
Андреев Андрей 33 1
Богуславский Леонид 38 1
Зенин Максим 12 1
Семчук Иван 12 1
Котенко Дмитрий 7 1
Парменова Наталия 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 29
Европа 24964 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 13
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Франция - Французская Республика 8177 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Япония 13807 7
Казахстан - Республика 6048 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Европа Восточная 3138 5
Украина 7928 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Польша - Республика 2031 4
Индия - Bharat 5869 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Нидерланды 3746 4
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Канада 5081 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 14
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
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Английский язык 7030 5
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Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 199 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 4
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Forbes - Форбс 1002 2
FT - Financial Times 1296 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
РБК Инновации 47 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
WapStart 45 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
23ABC News 183 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
BCG - Boston Consulting Group 117 3
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
SmartMarketing 74 1
BCG Россия онлайн 6 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Sucuri 6 1
Tech Navio 1 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
РАМН - ФИЦ питания - Институт питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 2
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 7 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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