Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nestle Group Нестле ГК Nestle Food Нестле Фуд Шёллер Айскрем
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.09.2024
|
Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год
Заказчик — компания АЛИДИ АЛИДИ является дистрибьютором №1 и одним из крупнейших поставщиков в торговые сети продукции известных международных производителей: Nestle, Mars, P&G, Jacobs и др. Входит в топ-5 крупнейших логистических операторов России, работает на 103 площадках в 62 регионах РФ, а также в Беларуси и Казахстане. У компании в обороте — 30
|18.02.2022
|Schneider Electric помогла заводу Nestlé Nescafé предотвратить дорогостоящие сбои
|09.09.2014
|
«Ашан» и Nestle перешли на электронный документооборот
Компании «Ашан» и Nestle перешли на электронный документооборот. Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур». «Пилотный проект по электронному документообороту между “Ашаном” и Nestle прошел успешно. С
|25.06.2014
|
Nestle делает витамино-машину
Компания Nestle работает над проектом Iron Man – машины для смешивания и созданию индивидуальных утренних доз витаминов. По мнению учёных из Nestle, современные витамины ориентированы на усреднён
|24.07.2007
|
«Открытые Технологии» построили сеть для завода Nestle
явила о завершении проекта построения корпоративной сети передачи данных (КСПД) на заводе компании «Нестле Россия». Корпоративная сеть передачи данных была построена для нового завода компании
|28.04.2007
|
«Шёллер Айскрем»: автоматизация вэн-селлинга на базе «Оптимум»
дочерняя компания «Нестле Россия», автоматизировала торговых представителей, реализующих мороженое Nestle методом прямой доставки (van selling) на спецмашинах с холодильным оборудованием. В на
|14.02.2007
|
Решение Columbus IT обеспечит рост продаж мороженого Nestle
шения на платформе Microsoft Dynamics NAV в компании «Шёллер Айскрем» — аффилированном предприятии «Нестле Россия». Прежняя ИТ-инфраструктура, построенная на базе трех систем, в своей основе бы
|29.08.2006
|
"Открытые Технологии" построят корпоративную сеть для "Нестле"
Технологии», российский системный интегратор, признана победителем тендера на построение корпоративной локальной вычислительной сети и ее интеграцию с системой IP-телефонии, проводившегося компанией «Нестле». Компания «Открытые Технологии» построит корпоративную локальную вычислительную сеть для нового завода компании «Нестле» по производству сухих кормов для домашних животных, строя
|06.10.2005
|
В Ozon.ru назначен гендиректор
жбе не уточнили. Бернар Люке родился в 1969 г. в Швейцарии, в 1991–1994 гг. работал в компании Nestle, в 1996–2000 гг. являлся сотрудником «Нестле Фуд Россия». В 2000–2002 гг. бы
|21.01.2003
|
Nestle выбрала платформу Documentum в качестве корпоративного стандарта
Documentum объявил о том, что корпорация Nestle, крупнейший в мире производитель продуктов питания, выбирает платформу Documentum в качестве корпоративного стандарта для управления всеми видами неструктурированной информации, включая
|29.06.2000
|
Nestle создает свой B2B сайт для оптовой торговли товарами, не дожидаясь открытия Transora.com
Американское отделение компании Nestle, известного мирового производителя широкого ассортимента продуктов питания, объявило 28 июня об открытии NestleEZorder.com, B2B сайта для оптовой продажи товаров компании. Сайт создан ко
|30.05.2000
|
Nestle собирается инвестировать миллиардные суммы в электронную коммерцию
Швейцарский концерн Nestle собирается инвестировать миллиардные суммы в электронную коммерцию. Как заявил Stern глава концерна Петер Брабек (Peter Brabeck), в ближайшие шесть лет Nestle собирается вложить о
Nestle Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Фокин Дмитрий 21 5
|Willner Guy - Вилнер Гай 15 4
|Натрусов Артем 313 4
|Бусыгин Андрей 3 3
|Алифанов Кирилл 84 2
|Трефилов Алексей 49 2
|Аз-Зари Хусейн 25 2
|Игнатов Сергей 80 2
|Попов Алексей 339 2
|Кириллов Михаил 15 2
|Алешин Владимир 21 2
|Морозова Ольга 11 2
|Бутыркин Вячеслав 14 2
|Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 2
|Юдин Александр 12 2
|Муньков Александр 5 2
|Вайнберг Олег 18 2
|Кушпель Юрий 10 2
|Старовойтов Константин 9 2
|Кудрявцев Дмитрий 7 2
|Рукавишников Михаил 2 2
|Стасевич Денис 4 2
|Цапкова Юлия 3 2
|Щепунова Ольга 4 2
|Lukey Bernard - Люке Бернар 14 2
|Коптелов Андрей 134 2
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
|Белоусов Максим 109 1
|Касперский Евгений 337 1
|Титов Борис 64 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Виноградова Наталья 53 1
|Беляев Владислав 104 1
|Андреев Андрей 33 1
|Богуславский Леонид 38 1
|Зенин Максим 12 1
|Семчук Иван 12 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Парменова Наталия 63 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.