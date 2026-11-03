Индексная книга (каталог) CNews*
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Цапкова Юлия
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Цапкова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16302 3
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 2
|ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 307 2
|Логика BPM 49 2
|SAP SE 5635 1
|Ростелеком 11098 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5133 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 85 2
|SAP Ariba 309 1
|SAP SuccessFactors - SAP SF 197 1
|Морозова Ольга 12 2
|Кириллов Михаил 15 2
|Попов Алексей 340 2
|Трефилов Алексей 49 2
|Щепунова Ольга 4 2
|Муньков Александр 5 2
|Стасевич Денис 4 2
|Рукавишников Михаил 2 2
|Бусыгин Андрей 3 2
|Кудрявцев Дмитрий 7 2
|Бутыркин Вячеслав 14 2
|Юдин Александр 12 2
|Алифанов Кирилл 94 2
|Коптелов Андрей 147 2
|Шипов Алексей 3 1
|Кащеев Глеб 1 1
|Беляев Владислав 104 1
|Шарак Андрей 67 1
|Растопшин Павел 55 1
|Алешин Владимир 21 1
|Шевченко Дмитрий 15 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11622 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.