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Индексная книга (каталог) CNews*
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Цапкова Юлия

СОБЫТИЯ


03.11.2026 Исследование Smart Ranking: крупнейшие российские сервисы маркетинговых рассылок заработали 6,3 млрд рублей 1
15.09.2015 SAP начала раздавать облачные сервисы с территории Москвы. Персданные ее клиентов уже в России 1
25.08.2015 Конференция CNews «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
05.08.2015 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Цапкова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16302 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 307 2
Логика BPM 49 2
SAP SE 5635 1
Ростелеком 11098 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5133 1
Траско - Trasko 32 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 54 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 514 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 2
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод - Петелинка - Куриное царство - Пава-Пава - Империя вкуса 141 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5916 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 85 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7913 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26714 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13929 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12573 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14191 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1474 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13259 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18502 1
Бронирование - Booking 1062 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13887 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8470 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9816 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 1
SAP Ariba 309 1
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Шевченко Дмитрий 15 1
Орехов Вячеслав 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1845 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8604 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6735 2
Черкизон - Черкизовский рынок 180 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7786 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 228 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5874 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2833 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11622 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 45 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 619 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1301 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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