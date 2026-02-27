Разделы

Просвещение ФГУП издательство

Просвещение ФГУП - издательство

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 14 дел, на cумму 3 719 987 243 ₽*

Судебные дела (14) на сумму 3 719 987 243 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 3 690 312 600 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 29 674 643 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.02.2026 «Просвещение» и «Кружковое движение» НТИ выпустили первый учебник по беспилотникам для старшеклассников 1
19.09.2025 «1С-Рарус» перевел издательство «Просвещение» на комплекс «1С:Корпорация» 2
06.11.2024 VK впервые проводит «Месяц борьбы с кибербуллингом» 1
13.12.2023 Цифровая школа: RFID инвентаризация в пяти региональных школах нацпроекта «Образование» 1
14.06.2022 VEB Ventures поможет школьникам и студентам с выбором профессии 2
14.04.2021 Издательство «Просвещение» создало интерактивную среду для совместной работы 1
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 1
16.02.2021 Присутствие Skysmart на рынке дополнительного образования выросло в 2,6 раза 1
21.07.2020 «Просвещение» и «ИКС Холдинг» формируют цифровое будущее школ 1
12.03.2019 Чистая прибыль радиоэлектронного кластера «Ростеха» выросла в восемь раз 1
12.03.2019 Выручка радиоэлектронного кластера Ростеха превысила 266 млрд рублей 1
07.02.2019 Карьерный VR-навигатор Ростеха поможет школьникам выбрать профессию 2
10.04.2018 Softline стала дистрибутором электронных учебников «Просвещения» для российских школ 1
10.10.2016 «Просвещение» при поддержке ФРИИ инвестирует в образовательные стартапы до 3 млрд руб. 1
26.04.2016 Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1 1
12.02.2016 Тверские школьники получили электронные учебники от издательства «Просвещение» и компании «Мегафон» 1
05.02.2016 Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение» 1
16.12.2015 В Чеченских школах учебники заменят на современные гаджеты 1
05.08.2015 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
03.08.2015 Издательство «Просвещение» внедрило Columbus WMS на сезонном складе 1
02.03.2007 15 марта откроется Corporate Intranet-3 1
19.02.2007 15 марта откроется форум Corporate Intranet-3 1
23.06.2005 Школьные учебники должны сопровождаться электронными версиями 1
14.06.2002 Российские школьники будут учиться по электронным учебникам 1

Просвещение ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10150 4
9124 4
Ростелеком 10453 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9258 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 3
Ростех - Автоматика Концерн 1754 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
1С-Битрикс - Bitrix 632 2
ИКС - Цитадель ГК 103 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 341 2
ИТ Просвещение 2 1
Profilum - Профилум 5 1
Логика BPM 48 1
Cisco Systems 5239 1
Microsoft Corporation 25359 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 1
ИКС 419 1
Softline - Софтлайн 3355 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1614 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
БАРС Груп 563 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4635 1
1С-Рарус 941 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 260 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 109 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 668 1
Кометрика 16 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
СпецДорПроект 2 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 666 2
НПК - Новая перевозочная компания 8 2
РЖД - Российские железные дороги 2022 2
Газпром ПАО 1429 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 68 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 134 2
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
Шалаш - Благотворительный фонд 3 1
Sigloch Group 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1047 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 94 1
Почта России ПАО 2271 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 555 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1401 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 276 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Эксмо-АСТ - издательство 77 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 51 1
Траско - Trasko 32 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 273 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4841 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 2
Правительство Чеченской Республики 29 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2022 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 578 1
Федеральное казначейство России 1880 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 247 1
ФРИИ Акселератор 56 1
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 24 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 14
EdTech - Электронные учебники - Electronic textbooks 72 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2070 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11541 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12753 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2709 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8980 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1421 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7381 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8234 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13146 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2452 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11220 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3128 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1536 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13426 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8243 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 630 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1430 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3426 2
Wiki - Вики - режим Википедии 257 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13363 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 430 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4069 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4545 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1927 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17880 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5803 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11633 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 79 2
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 2
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 63 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 8 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 239 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 84 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus WMS - Columbus Warehouse Management 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 28 1
Google Android 14851 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5952 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 124 1
1С:ERP Управление предприятием 740 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 250 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 583 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2462 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 665 1
Microsoft Dynamics 1185 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 303 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2111 1
Стасевич Денис 4 3
Еремин Сергей 9 2
Тулинов Юрий 2 2
Колесников Артем 2 2
Зотов Виталий 4 2
Рязанцева Анастасия 2 2
Селиванов Семен 2 2
Пчельников Павел 3 2
Елисеев Николай 4 2
Орлова Наталья 4 2
Мишакова Алла 2 2
Чемезов Сергей 146 2
Сахненко Сергей 90 2
Захаров Андрей 38 2
Рыжиков Сергей 112 2
Селютин Александр 60 2
Кондаков Александр 21 2
Кожевников Михаил 25 1
Савченко Екатерина 2 1
Серебрякова Татьяна 1 1
Юдин Александр 11 1
Муньков Александр 5 1
Волчек Александр 11 1
Бойцун Александр 2 1
Кривошеев Андрей 2 1
Гусев Денис 5 1
Алиев Тимур 2 1
Каменкова Влада 1 1
Пученков Владимир 6 1
Гудков Павел 18 1
Кудрявцев Дмитрий 6 1
Бусыгин Андрей 3 1
Рукавишников Михаил 2 1
Алтухов Виталий 2 1
Комарова Виктория 1 1
Савенкова Ирина 1 1
Узун Владимир 1 1
Крупа Татьяна 1 1
Цапкова Юлия 3 1
Щепунова Ольга 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 3
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 590 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 251 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 254 1
Россия - ЦФО - Московская область - Краснознаменск 13 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 1
Германия - Федеративная Республика 12975 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Россия - ПФО - Самарская область 1492 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1037 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 662 1
Швейцария - Цюрих 278 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 83 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 171 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 381 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 159 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 261 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 17
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1753 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4276 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 323 3
Английский язык 6903 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8258 3
Образование в России 2582 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 3
Физика - Physics - область естествознания 2844 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4941 2
Энергетика - Energy - Energetically 5545 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 374 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6310 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3814 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3738 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2276 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3418 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2992 1
MOOCs - Massive Open Online Courses - Массовые открытые онлайн-курсы 8 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 96 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1420 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 936 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 858 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10564 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 28 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 363 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2184 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2081 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6988 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 500 1
Экзамены 486 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 660 1
Российская газета 279 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 307 1
Известия ИД 723 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 2
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 11 1
Skyeng - Skysmart - Кодиум 7 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422199, в очереди разбора - 726708.
Создано именных указателей - 191001.
