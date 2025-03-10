Skysmart — онлайн-школа для детей и подростков от компании Skyeng. Более 4900 преподавателей сотрудничают со школой и более 47 000 учеников от 4 до 17 лет обучаются на платформе Skysmart на индивидуальных и групповых курсах (данные 2024 года). В перечень предметов входят английский язык, математика, русский язык, физика, химия, обществознание, шахматы, программирование, а также подготовка к ОГЭ и ЕГЭ и курсы для дошкольников. Обучение в школе проходит на собственной образовательной платформе. Skysmart — экосистема, которая включает в себя не только школу для детей, но и сервисы для учителей (например, Skysmart Класс — платформу для автоматизации работы учителя с классом), а также школу будущих профессий Skysmart Pro, открытую в 2021 году после приобретения проекта «Кодиум».