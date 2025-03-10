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Skyeng Skysmart Кодиум

Skysmart — онлайн-школа для детей и подростков от компании Skyeng. Более 4900 преподавателей сотрудничают со школой и более 47 000 учеников от 4 до 17 лет обучаются на платформе Skysmart на индивидуальных и групповых курсах (данные 2024 года). В перечень предметов входят английский язык, математика, русский язык, физика, химия, обществознание, шахматы, программирование, а также подготовка к ОГЭ и ЕГЭ и курсы для дошкольников. Обучение в школе проходит на собственной образовательной платформе.  Skysmart — экосистема, которая включает в себя не только школу для детей, но и сервисы для учителей (например, Skysmart Класс — платформу для автоматизации работы учителя с классом), а также школу будущих профессий Skysmart Pro, открытую в 2021 году после приобретения проекта «Кодиум».


10.03.2025 Centra и Skyeng представляют эксклюзивный рекламный продукт Skyeng Ads 1
21.04.2023 Skyeng запустила российский аналог Grammarly — Skygrammar 1
16.02.2021 Присутствие Skysmart на рынке дополнительного образования выросло в 2,6 раза 1
29.10.2020 Резидент «Сколково» запустил новые сервисы для дистанционного обучения 1
19.12.2019 Подведены итоги четвертого Edtech-акселератора ED2 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Skyeng и организации, системы, технологии, персоны:

Grammarly 6 1
Антиплагиат 16 1
Ростелеком 9784 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
GVA - Global Venture Alliance - Глобальный венчурный альянс 13 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 1
Просвещение ФГУП - издательство 22 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1784 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12066 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2029 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5363 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1395 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3895 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8137 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9243 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3120 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4242 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2876 1
Google - T5 - Text-To-Text Transfer Transformer 1 1
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Леви Гавриил 23 1
Каменкова Влада 1 1
Михайлов Роман 4 1
Стариков Дмитрий 13 1
Шухов Замир 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 4
Английский язык 6678 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 699 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1073 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 184 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11026 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5923 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5134 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 98 2
ED2 EdTech Accelerator 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
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