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Skyeng Skysmart Кодиум
Skysmart — онлайн-школа для детей и подростков от компании Skyeng. Более 4900 преподавателей сотрудничают со школой и более 47 000 учеников от 4 до 17 лет обучаются на платформе Skysmart на индивидуальных и групповых курсах (данные 2024 года). В перечень предметов входят английский язык, математика, русский язык, физика, химия, обществознание, шахматы, программирование, а также подготовка к ОГЭ и ЕГЭ и курсы для дошкольников. Обучение в школе проходит на собственной образовательной платформе. Skysmart — экосистема, которая включает в себя не только школу для детей, но и сервисы для учителей (например, Skysmart Класс — платформу для автоматизации работы учителя с классом), а также школу будущих профессий Skysmart Pro, открытую в 2021 году после приобретения проекта «Кодиум».
Skyeng и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Леви Гавриил 23 1
|Каменкова Влада 1 1
|Михайлов Роман 4 1
|Стариков Дмитрий 13 1
|Шухов Замир 6 1
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