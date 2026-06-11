Вайбкодинг набирает популярность: каждый пятый опрошенный подросток уже использовал ИИ для написания кода

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование, в ходе которого выяснила, насколько школьники знакомы с инструментами ИИ для создания кода (вайбкодинг) и как используют эти знания в учебе и личных проектах. Об этом CNews сообщили представители Skysmart.

Согласно результатам опроса, 20% респондентов уже имеют опыт использования ИИ-инструментов для создания кода. Из них 5% пользуются такими сервисами регулярно, а 15% пробовали их несколько раз. При этом большинство школьников пока только знакомятся с новой технологией: 39% респондентов слышали об ИИ-помощниках для программирования, но еще не использовали их на практике. Еще 41% признались, что вообще не знают о существовании подобных инструментов. Среди тех, кто использует ИИ в программировании, большая часть делает это для учебы (67%). 33% применяют нейросети для создания личных ИT-проектов

При этом отношение опрошенных подростков к качеству ИИ-помощников остается неоднозначным. Большинство школьников (59%) считают, что такой инструмент очень полезен. Однако 26% респондентов считают их не слишком эффективными и отмечают ошибки системы, говоря об обязательной перепроверке кода вручную. 15% и вовсе не увидели пользы от использования ИИ в программировании: код получился полностью неверным.

«ИИ может значительно ускорять обучение и помогать с рутинными задачами, но он не заменяет понимание логики и базовых принципов программирования. Если ученик просто вставляет готовый код без понимания, как он работает, навыки не формируются. Поэтому сегодня особенно важно учить подростков использовать ИИ как инструмент-помощник, а не как “волшебную кнопку”. В ближайшие годы использование ИИ-сервисов в обучении программированию станет массовой практикой. При этом ключевым навыком будет не только умение писать код, но и способность правильно ставить задачи ИИ, проверять результат и критически оценивать полученные решения», — сказала Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.