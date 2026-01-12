Разделы

MLOps LLM Vibe coding Вайб-кодинг Вайбкодинг


Понятие вайб-кодинга, введенное в феврале 2025 года, описывает подход, при котором разработчик не пишет код построчно, а генерирует его через инструкции ИИ-агенту.

12.01.2026 Python – это змея? «Отец» Linux сознался в неумении программировать на самом популярном языке в мире и призвал на помощь нейросеть 1
30.12.2025 Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир 3
23.12.2025 Ветеран Microsoft требует переписать всю Windows на любимом языке разработчиков Linux 1
19.12.2025 ИИ больше не нужен. Российским работодателям срочно понадобились живые разработчики на SQL и Python – платят больше 600 тысяч рублей 1
17.12.2025 Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество 4
28.11.2025 RPA перестраивает бизнес-процессы: от локальных роботов к экосистемам автоматизации 1
19.11.2025 «Отец» Linux признался в любви к ленивым программистам, не умеющим писать код. Вайб-кодеры получили благословение 2
27.10.2025 От курсов до вакансий: в каких города чаще всего интересуются вайб-кодингом 1
20.10.2025 Искусственный вайб: «Солар» зафиксировал всплеск уязвимостей в ИИ-сервисах 1
25.09.2025 Нейросети убивают высокоуровневые языки программирования, в большой опасности JavaScript. Программисты тоже больше не нужны 1
16.09.2025 В ИТ появилась новая профессия - уборщик кода после нейросетей. Теперь программисты без работы не останутся 1
09.09.2025 Ленивые программисты приспособили к делу самый бесполезный гаджет в мире. Теперь он пишет за них код. Видео 2
28.08.2025 ИИ и вайб-кодинг начали заменять программистов? Аналитика hh.ru 1
27.08.2025 В российских ИТ культ лени. Отрасль нанимает программистов, которые не хотят писать код сами и занимаются вайб-кодингом 1
22.08.2025 Деньги есть, но вы держитесь. Cisco уволила сотни программистов сразу после выхода отчета о росте выручки 1
12.08.2025 Главные ИТ-гиганты мира остановили найм сотрудников, чтобы перейти на ИИ. За 5 лет рынок труда в ИТ изменится до неузнаваемости 1
12.08.2025 «Росгосстрах»: ключевые ИИ-тренды в страховании 1
08.08.2025 Пыль в глаза. Разработка нейросетей-программистов крайне убыточна, хотя ими пользуются все 1
28.07.2025 Google выпустила инструмент для ленивых программистов, которые не умеют и не хотят писать код. Видео 2
14.07.2025 ИИ-ассистенты вредят программистам вместо того, чтобы помогать. Они замедляют разработку почти на 20%. Опрос 1
07.03.2025 Ленивые программисты придумали, как получать зарплату и быть на хорошем счету, не работая ни минуты 1

OpenAI 398 9
Microsoft Corporation 25298 7
GitHub 982 4
Google LLC 12311 3
Yandex - Яндекс 8550 2
IBM - International Business Machines Corp 9562 2
Anthropic 71 2
X Corp - xAI - X.AI Corp 29 1
Google Russia - Гугл Россия 221 1
Cisco Systems 5230 1
Apple Inc 12704 1
Intel Corporation 12568 1
ИКС 405 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1165 1
Oracle Corporation 6890 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 343 1
Telegram Group 2614 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 208 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
Google DeepMind 66 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 655 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 179 1
Nvidia Corp 3760 1
Arduino Software 69 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 132 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 62 1
Canva 34 1
Fastly 13 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 73 1
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 16 1
Adobe Figma 64 1
RuVDS - МТ Финанс 79 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 41 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 4
Microsoft - LinkedIn 691 2
Верный - торговая сеть 310 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1093 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 405 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2726 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1350 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 240 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5292 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18489 20
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 14
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5757 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 760 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2306 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5960 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8199 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8476 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 2
D2C - Direct to Cellular - «спутник-смартфон» - технология гибридной неназемной сотовой связи - NTN - Non-Terrestrial Networks - Гибридные сети связи - Неназемные сети 9 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1382 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31907 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3553 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 302 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 584 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2351 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 893 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1088 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1320 1
OpenAI - ChatGPT 557 8
Linux OS 10981 6
C/C++ - Язык программирования 849 5
Microsoft 365 Copilot 186 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1159 4
FreePik 1471 4
Microsoft Windows 16400 3
JavaScript - JS - язык программирования 1338 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1119 2
Anthropic - Claude ИИ-чатбот 41 2
Replit 3 1
Google Chrome - браузер 1653 1
Google Android 14766 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 387 1
Microsoft Windows 10 1896 1
Apple macOS 2272 1
Microsoft Office 3976 1
Intel x86 - архитектура процессора 1989 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Oracle Java - язык программирования 3340 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 680 1
WordPress Foundation - WordPress 243 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 138 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 95 1
Microsoft Project Silica 3 1
Примо РПА - Primo RPA 46 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 151 1
Microsoft Codex 24 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1550 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 443 1
GitHub Copilot 30 1
Google Passkeys 3 1
МТС ID - МТС ID KYC 60 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 48 1
ELMA 365 Service Desk 6 1
Реак Софт - Blitz Identity Provider 15 1
Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 10 7
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 217 2
Самоненко Илья 2 1
Дядин Кирилл 2 1
Mohan Varun - Мохан Варун 1 1
Dohmke Thomas - Домке Томас 6 1
Лерон Алексей 2 1
Антипенко Дмитрий 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Попов Андрей 115 1
Николаев Алексей 19 1
Белостоцкий Сергей 16 1
Игнатова Мария 88 1
Артемьев Константин 11 1
Сергеев Павел 9 1
Беляев Сергей 3 1
Семион Кирилл 43 1
Михеева Ольга 6 1
Перов Евгений 96 1
Тятюшев Максим 160 1
Шихалиев Фрэнк 7 1
Hunt Galen - Хант Гален 3 1
Чернов Федор 35 1
Губанов Роман 76 1
Czerwinski Pawel 4 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 12
Канада 4991 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18730 4
Европа 24660 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18319 1
Земля - планета Солнечной системы 10684 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Индия - Bharat 5719 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3299 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1437 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1707 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1244 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 1
США - Калифорния - Милпитас 13 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15206 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 2
Английский язык 6881 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10390 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6272 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 268 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2966 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 426 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 233 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 443 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 397 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 3
The Register - The Register Hardware 1711 1
Ведомости 1274 1
WCCFTech - Издание 89 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2188 1
Liliputing 72 1
Ars Technica 435 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 56 1
Fortune 210 1
IEEE Spectrum 16 1
Neowin 186 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 81 3
Gartner - Гартнер 3616 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 7 1
Fortune Business Insights 24 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 149 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1285 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 54 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 91 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 1
