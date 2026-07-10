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7 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ

7 октября 2026 г. CNews проводит митап «Инфраструктура для ИИ: собственный ЦОД, облака и альтернативы Nvidia» с участием представителей компаний-заказчиков, ИТ-компаний, провайдеров облачных технологий и поставщиков услуг ЦОД.

Построение инфраструктуры для ИИ в России сегодня сталкивается с целым рядом вызовов, среди которых — дефицит вычислительных мощностей на базе GPU, ограничения в покупке и поддержке решений Nvidia, необходимость соответствия новым требованиям «суверенного ИИ» и сложности с подключением ЦОД к энергосетям.

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Какие пути доступны ИТ- и ИИ-руководителям в таких условиях?

Все выше перечисленные варианты имеют как преимущества, так и ограничения.

Ключевой вопрос митапа — какие решения выбрать, чтобы эффективно увеличить вычислительные мощности под задачи искусственного интеллекта, машинного обучения, компьютерного зрения, обработки больших массивов данных, обучения и запуска больших языковых моделей, а также для быстрого тестирования новых ИИ-сценариев?

Для участия в митапе приглашаются ИТ-директора, технические директора, директора по ИТ-инфраструктуре, главные инженеры, специалисты по закупкам и инфраструктуре из финансового сектора, страхования, ритейла, телекома, промышленности, госсектора.

Представители ведущих ИТ-компаний, провайдеров облачных технологий и поставщиков услуг ЦОД расскажут о своих решениях, ответят на технические вопросы.

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Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются Цифровизация

В рамках митапа проанализируем условия предоставления GPU-сервисов, типы доступных серверов и графических ускорителей, цены, варианты развертывания и другие параметры.

Участие для заказчиков бесплатное при условии подтверждения регистрации организатором. Чтобы принять участие в митапе, пройдите регистрацию на сайте.

Подробнее о митапе по ссылке.

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