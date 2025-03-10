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Centra и Skyeng представляют эксклюзивный рекламный продукт Skyeng Ads

Centra, платформа для покупки digital-инвентаря, и Skyeng, крупнейшая онлайн-школа английского языка в России, запускают новый рекламный продукт — Skyeng Ads. Теперь бренды смогут размещать рекламу прямо на платформе онлайн-школы, обращаясь к ее аудитории. Об этом CNews сообщили представители Centra.

«Centra с гордостью представляет новые возможности для брендов по размещению рекламы на платформе Skyeng. Рекламодатели получат доступ к аудитории школы и органическим охватам, — сказал Степан Геворкян, директор по закупкам Centra. — Мы создаем конкурентные продукты, помогая рынку преодолевать нехватку качественного инвентаря. Сотрудничество с нами гарантирует выполнение KPI и удобство размещений».

Skyeng Ads — это новая медийная реклама, которая станет доступна исключительно на маркетплейсе Centra, входящего в RW+. Рекламодателям предлагаются различные рекламные форматы для контакта с аудиторией: статичные баннеры и всплывающие поп-апы; брендированные уроки и email-рассылки; спецпроекты.

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Техника

Реклама будет органично интегрирована в образовательное пространство.

Карина Павловская, Brand Director Skyeng: «Аудитория Skyeng и Skysmart — это люди, увлеченные саморазвитием себя и своих детей. Благодаря рекламным носителям внутри нашей экосистемы мы обеспечиваем качественный контакт с данными сегментами, которые всегда открыты к новому. Наши площадки помогают закрыть разнообразные цели бизнеса: от привлечения качественного охвата до чистого перфоманс-результата в рамках каждой кампании. Кроме того, мы убеждены, что интеграция в платформу Skyeng, дающая уникальный образовательный опыт на рынке, будет положительно способствовать росту доверия к компаниям, которые станут нашими партнерами».

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