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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер Фоксфорд Foxford онлайн-школа

Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа


03.04.2025 Только 1% пользователей регулярно изучают курсы по ИТ – big data Т2 1
26.11.2024 «К2Тех» расширил возможности сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» для онлайн-школы «Фоксфорд» 1
22.10.2024 Сбербанк купил за 1,5 миллиарда онлайн-школу, в которой детей обучают программированию 1
17.10.2024 Сбербанк купил онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» перешли в собственность 2
17.11.2023 Голосовой помощник МТТ пригласит школьников в «Фоксфорд» 2
09.10.2023 Исследование «Юkassa»: россияне почти на треть увеличили траты на онлайн-образование 2
14.09.2023 Исследование «Яндекс плюса»: Каждый второй дошкольник в возрасте 5-7 лет, использующий гаджеты, владеет собственным телефоном или планшетом 1
15.08.2023 Более 100 млрд руб. заработают российские онлайн-школы по итогам 2023 года 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
01.03.2023 ИТ-холдинг TalentTech объединит свои HRTech-решения под брендом «Поток» 1
10.11.2022 Минцифры: 18 ноября завершается запись на курсы обучения школьников программированию 1
24.10.2022 100 тыс. школьников подали заявки на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего» 1
06.10.2022 Объем трафика на мобильные игры в августе 2022 г. был в два раза больше, чем в январе 2022 г.: исследование Yota 1
30.08.2022 X5 перезапустила сервис подписки «Пакет» 1
10.08.2022 VK потратил миллиард на покупку онлайн-сервиса обучения программистов 1
27.05.2022 Минцифры России поможет школьникам и студентам получить больше цифрового образовательного контента 1
12.04.2022 Дмитрий Чернышенко: Более 1,5 млн школьников и студентов получили бесплатный доступ к образовательным онлайн-курсам 1
14.01.2022 «билайн» помог smart-платформе SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID 1
02.11.2021 Бывший топ-менеджер «Вконтакте» назначен на должность директора по продукту Ventra Go! 1
19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
01.06.2021 Talenttech перенесла свои проекты в облако «Яндекса» 1
26.04.2021 Исследование: каждый третий подросток никому не рассказывал о кибербуллинге из-за чувства стыда 1
15.09.2020 Топ-10 обучающих приложений для школьников: выбор ZOOM 1
10.06.2020 Как сохранить клиентов, пришедших во время COVID 1
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте 3
07.04.2020 Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы 1
06.03.2020 Запуск работы пятой волны акселератора ED2 Tech состоится в апреле 2020 года 1
17.12.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики включены 20 новых цифровых решений 1
01.02.2019 Обзор ноутбука IRBIS NB245 1
15.08.2017 «Севергрупп» инвестировала в «Нетология-групп» 1
16.09.2015 На российский рынок вышли новые планшеты-трансформеры на базе Windows и Android от Irbis 1
03.02.2015 «Нетология» привлекла $2,1 млн инвестиций 3

Публикаций - 32, упоминаний - 39

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 76 11
Yandex - Яндекс 7547 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4045 5
Ростелеком 9829 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 4
МЭО - Мобильное электронное образование 19 4
8356 3
VK - Mail.ru Group 3470 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12983 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 2
Google LLC 11883 2
МегаФон 9105 1
Salesforce.com 428 1
GVA - Global Venture Alliance - Глобальный венчурный альянс 13 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1087 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 1
Microsoft Corporation 24743 1
Apple Inc 12202 1
Nvidia Corp 3531 1
Intel Corporation 12252 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 1
TP-Link - ТП-Линк 206 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
Telegram Group 2103 1
Bookmate 27 1
Расчетные решения АО 25 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
Ventra - Вентра 32 1
Новый диск 956 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
Promobot - Промобот 139 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1239 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 173 1
Яндекс - Сказбука 4 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
ГлобалЛаб - GlobalLab - Глобальная школьная лаборатория 6 1
VK - Цифриум - Цифровое Образование - ВК Образовательные технологии 8 1
К2Тех 145 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7463 4
ЯКласс 68 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 248 2
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 2
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 2
Venture Capital 40 2
InVenture Partners 15 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Maximum Education 5 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 63 1
Coursera 52 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 97 1
Storytel - Сторител 9 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Лента - Сеть розничной торговли 2110 1
Лента - Утконос 177 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - туристическая компания 20 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
X5 Group - Перекрёсток 556 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 468 1
Эксмо-АСТ - издательство 73 1
Инвитро - Invitro 70 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 21 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Альфа-Банк 1786 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 927 1
Национальные приоритеты АНО 19 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 201 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
ЭФКО ГК 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11870 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6017 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4582 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2199 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 9 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1807 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51777 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67690 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15965 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7227 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2922 4
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4566 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1025 2
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2840 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12637 2
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VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 67 10
Oracle Java - язык программирования 3113 3
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C/C++ - Язык программирования 774 3
Microsoft Windows 10 1786 2
Ланит - Treolan Irbis 129 2
Google Android 14156 2
Google YouTube - Видеохостинг 2782 2
Huawei FreeLace - Наушники 15 2
LinguaLeo 29 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5346 2
Duolingo - Дуолинго 13 2
Microsoft Windows 15809 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 60 2
1С:Урок 2 2
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1419 1
Ланит - Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 15 1
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 1
JavaScript - JS - язык программирования 1210 1
Microsoft Office 3780 1
Microsoft Windows Hello 201 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 323 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 491 1
Intel Celeron - Серия процессоров 965 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
TP-Link Deco - серия роутеров 16 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 395 1
Ventra Go! 12 1
ЛитРес MyBook 24 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 49 1
SeverX - сервис умных покупок 1 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 154 1
Ozon Travel 9 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 1
Google Play - Google Store - Android Market 3323 1
Спиридонов Максим 11 4
Чернышенко Дмитрий 570 3
Половинкин Алексей 2 2
Алешин Владимир 20 2
Ахметов Сергей 11 2
Азатян Сергей 9 2
Сизов Андрей 4 2
Песков Дмитрий 107 1
Зорин Александр 51 1
Чупшева Светлана 7 1
Шухов Замир 6 1
Кравцов Сергей 54 1
Заболотный Даниил 3 1
Кумпель Артем 35 1
Коноплястый Александр 3 1
Володькин Антон 13 1
Сиденко Андрей 32 1
Галимский Евгений 4 1
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Солонтай Михаил 1 1
Лебедев Артемий 100 1
Иванов Сергей 388 1
Зарубина Камила 9 1
Медведев Дмитрий 1656 1
Дроздов Игорь 45 1
Каем Кирилл 35 1
Буккоси Анастасия 1 1
Чех Илья 8 1
Даскал Анна 5 1
Фурсин Алексей 157 1
Власов Алексей 16 1
Кармишин Дмитрий 26 1
Шеварнадзе Софико 1 1
Галицкий Александр 107 1
Куликов Александр 21 1
Южаков Алексей 27 1
Крутов Дмитрий 19 1
Умряева Татьяна 19 1
Максимов Юрий 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 146895 18
Европа Восточная 3107 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43728 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 2
Беларусь - Белоруссия 5766 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17272 2
Бразилия - Федеративная Республика 2381 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14200 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 958 1
Россия - ПФО - Пензенская область 600 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 647 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 652 1
Израиль 2744 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 818 1
Германия - Федеративная Республика 12744 1
Испания - Королевство 3727 1
Франция - Французская Республика 7883 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 712 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 321 1
Россия - ПФО - Самарская область 1350 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1223 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17632 1
Армения - Республика 2306 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1287 1
Узбекистан - Республика 1758 1
Казахстан - Республика 5595 1
Индия - Bharat 5501 1
Таиланд - Королевство 830 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1057 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1371 1
Таджикистан - Республика 874 1
Камерун - Республика 55 1
Бахрейн - Королевство 123 1
Саудовская Аравия - Королевство 596 1
Туркмения - Туркменистан 434 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2960 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 568 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 485 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1130 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4003 5
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 108 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 548 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13842 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5159 4
Английский язык 6701 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51900 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6404 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 394 3
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10002 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2161 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 511 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4732 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6252 2
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ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 19 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 287 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11100 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10074 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1215 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1648 1
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