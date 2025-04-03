Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Фоксфорд Foxford онлайн-школа
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Спиридонов Максим 11 4
|Чернышенко Дмитрий 570 3
|Половинкин Алексей 2 2
|Алешин Владимир 20 2
|Ахметов Сергей 11 2
|Азатян Сергей 9 2
|Сизов Андрей 4 2
|Песков Дмитрий 107 1
|Зорин Александр 51 1
|Чупшева Светлана 7 1
|Шухов Замир 6 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Заболотный Даниил 3 1
|Кумпель Артем 35 1
|Коноплястый Александр 3 1
|Володькин Антон 13 1
|Сиденко Андрей 32 1
|Галимский Евгений 4 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Пюскюлян Ирина 19 1
|Солонтай Михаил 1 1
|Лебедев Артемий 100 1
|Иванов Сергей 388 1
|Зарубина Камила 9 1
|Медведев Дмитрий 1656 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Каем Кирилл 35 1
|Буккоси Анастасия 1 1
|Чех Илья 8 1
|Даскал Анна 5 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Власов Алексей 16 1
|Кармишин Дмитрий 26 1
|Шеварнадзе Софико 1 1
|Галицкий Александр 107 1
|Куликов Александр 21 1
|Южаков Алексей 27 1
|Крутов Дмитрий 19 1
|Умряева Татьяна 19 1
|Максимов Юрий 27 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1923 2
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11282 1
|Ведомости 1049 1
|Forbes - Форбс 843 1
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 26 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
Создано именных указателей - 172189.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.