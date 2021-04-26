Исследование: каждый третий подросток никому не рассказывал о кибербуллинге из-за чувства стыда

Онлайн-школа «Фоксфорд» в рамках подготовки курса «Cyberfox 2021: защита от взлома» (разработанного при поддержке «Лаборатории Касперского») о безопасности в интернете для детей 5-9 классов провела исследование, чтобы подробнее изучить феномен детского кибербуллинга и определить угрозы, с которыми школьники могут столкнуться в сети.

Исследование показало, что большинство юных респондентов знают о кибербуллинге, 76% детей также понимают, как себя вести и что делать, если столкнулся онлайн-троллями. Лучше всех осведомлены, что такое травля в интернете — подростки 15-16 лет. Однако, есть немалая доля (28%) детей, которые совсем не знакомы с таким явлением.

Каждый четвертый ребенок хоть раз сталкивался с онлайн-буллингом, еще 9% детей сталкиваются с ним регулярно. Чаще всего ребята имеют дело с троллингом (грубостью, оскорблениями и негативными эмоциями) — об этом заявили 84% участников опроса, на втором месте — фрейпинг (взлом личного аккаунта), реже всего респонденты наблюдают аутинг или доксинг (размещение личной информации без разрешения, с целью доставить ему неприятности, причинить вред или поставить в опасное положение).

По данным опроса, 39% участников исследования, имевших опыт кибербуллинга, никогда не рассказывали об этом взрослым. Еще 34% детей смогли поделиться этим только c близкими друзьями. Поговорить о случившимся с родителями или другими взрослыми членами семьи смогли лишь 24% опрошенных, и только 5% стали бы доверять такую информацию учителям.

Самая популярная причина отказа рассказывать о кибербуллинге — стыд. 28% девочек и 19% мальчиков возраста от 11 до 16 лет поделились, что боялись рассказать о травле в интернете из-за чувства стыда. Еще 22% опрошенных считают, что им некому рассказать об этом. В качестве причины скрывать опыт буллинга дети также нередко называли страх быть наказанными и опасения, что им никто не поверит.

«Исследование доказало, что вопрос детского кибербуллинга стоит очень остро. Мы видим, что дети, которые все-таки решились поделиться со взрослыми проблемами и сложными эмоциями, связанными с онлайн-травлей, чаще получают от них положительную реакцию (в 64% случаях родители или другие члены семьи объясняют детям, как поступить, поддерживают или предлагают помощь). Тем не менее есть и те родители или опекуны, которые не знают, как правильно защитить и поддержать ребенка в сложной ситуации. Так, например, 11% взрослых запрещали детям пользоваться интернетом после того, как узнавали о кибербуллинге. Мы надеемся, что наш бесплатный образовательный спецпроект поможет пользователям любого возраста разобраться в вопросе интернет-безопасности – родителям и детям — лучше понимать друг друга»», — комментирует руководитель отдела дополнительного образования онлайн-школы «Фоксфорд» Игорь Трахов.

«Чтобы противостоять кибербуллингу и другим вызовам в сети, важно постоянно повышать цифровую грамотность: учиться правильно реагировать на неприятные сообщения, знать, какие технические меры предпринять, чтобы оградить себя от угроз, разбираться в настройках приватности, — отмечает Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности, ведущий курса Cyberfox 2021: защита от взлома. — В рамках совместного курса с «Фоксфорд» мы сможем рассказать об этой и других наиболее актуальных угрозах. На реальных примерах из жизни покажем, как распознать онлайн-мошенников, обеспечить приватность, противостоять буллингу. Тема действительно актуальная, ведь только по данным нашего опроса, 22% детей сталкивались с кражей аккаунтов в социальных сетях или играх, а еще 10% — с фишингом и спамом».