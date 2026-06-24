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SeverX сервис умных покупок
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.06.2026
|Александр Панченко назначен директором по развитию онлайн-кинотеатра «КИОН» 1
|14.01.2022
|«билайн» помог smart-платформе SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID 1
SeverX и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 112 1
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