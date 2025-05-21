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Fun&Sun TUI Group TUI Russia & CIS TUI Россия и СНГ TUI Travel PLC VKO Group Mostravel ТТ-Трэвел туристическая компания

Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания

FUN&SUN – одна из туристических компаний России, включающая туроператора и сеть турагентств. Компания была основана в 2009 году на базе российских туроператоров VKO Group и Mostravel и была известна как TUI Россия и СНГ. С марта 2022 года руководством туроператора принято решение развивать собственный бренд FUN&SUN.

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Судебные дела (5) на сумму 500 993 038 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 489 307 438 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 11 685 600 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 ИС «Феликс» разработки «Ростелекома» помогла международному туроператору FUN&SUN автоматизировать проектное управление 1
18.12.2024 Новые возможности платформы автоматизации Astra Automation 1
17.12.2024 Hilbert Team стал «Амбассадором облака» Yandex Cloud 1
19.06.2024 Как автоматизировать рутину с помощью роботов и ИИ: опыт, советы, цифры и факты 1
09.11.2023 МТТ разработал голосового робота на платформе VoiceBox для Fun&Sun 1
05.10.2023 Группа «Максима» приобрела мажоритарную долю в ИТ-компании GMCS 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
14.01.2022 «билайн» помог smart-платформе SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID 2
23.11.2021 Sabre объявила о стратегическом партнерстве с TUI Group для цифровизации сервиса в отелях 2
25.10.2021 TUI Россия сократила время на обработку клиентских запросов на 80% с помощью Microsoft Dynamics 365 оnline 2
25.09.2020 CRM после COVID-19 — что изменилось и что нужно бизнесу 2
12.08.2020 «TUI Россия» перешла на цифровую CRM на базе Dynamics 365 online 2
07.04.2016 Туроператор TUI перешел на полный аутсорсинг печати с Konica Minolta 2
30.07.2014 В Москве состоится Четвертый форум финансовых директоров ритейла Retail CFO 2014 1
17.06.2014 EPAM и TUI Russia & CIS разработали профессиональную систему поиска туров 3
28.04.2014 Softline подключила украинского туроператора к облачным сервисам Google Apps 2
22.01.2014 Softline перевела корпоративный портал TUI Russia на новую платформу Microsoft 4
19.12.2013 IQcard привлекла $3,7 млн инвестиций 1
02.09.2013 Выбрана технология для масштабного строительства в космосе 1
14.02.2013 В Москве пройдет брифинг глав компаний топ-200 потребрынка России 1
15.10.2012 «Рамблер» стал единоличным владельцем «Бегуна» 1
08.10.2012 Туроператор TUI стал партнером системы Contact 3
11.09.2012 ADV/web-engineering купил агентство «Да!маркетинг» 1
27.05.2011 iConText стала эксклюзивным реселлером платформы онлайн-рекламы Efficient Frontier в России 1
12.05.2010 «Неделя электронной торговли» раскроет секреты интернет-продаж 1

Публикаций - 25, упоминаний - 39

Fun&Sun и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24841 5
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 362 4
Softline - Софтлайн 2967 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 928 2
Ростелеком 9906 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 2
Yandex - Яндекс 7688 2
iConText Group - Ай Контекст 34 2
Konica Minolta 406 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 82 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 13 1
МегаФон 9252 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 998 1
Google LLC 11939 1
8455 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 459 1
Softline Украина 7 1
ESG - Enterprise Strategy Group 244 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 26 1
Samsung Electronics 10367 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Webmoney - Вебмани.Ру 543 1
Inventive Retail Group 76 1
Softkey - Софткей 210 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 37 1
YSoft 14 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2048 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 1
Максима ГК 16 1
Hilbert Team - Гилберт Тим 2 1
Лента - Утконос 177 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1434 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1071 2
Русагро Группа Компаний 293 2
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 12 1
Лента - Сеть розничной торговли 2141 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 11 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 70 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 229 1
НЭО - НЭО Центр - НЭО Эксперт - NEO 7 1
МКБ - Инкахран НКО 1 1
Правмир Благотворительный фонд 2 1
Почта России ПАО 2156 1
Связной ГК 1374 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2504 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Visa International 1953 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 293 1
Евросеть 1412 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 91 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 29 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
Fastlane Ventures 35 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 18 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 47 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Роскачество - Российская система качества 39 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
Федеральное казначейство России 1811 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 19 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5484 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7042 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7324 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4966 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16163 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5288 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8851 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12370 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1093 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24769 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5671 3
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2248 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10783 3
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Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1888 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3143 2
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 227 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16348 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1234 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10606 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5302 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12970 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3280 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12271 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2601 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3174 2
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 289 2
Бронирование - Booking 678 2
Microsoft Dynamics 365 134 3
Microsoft Dynamics 1179 3
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 44 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 299 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 26 1
Microsoft Azure 1427 1
YSoft SafeQ 26 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Sabre Hospitality Solutions - Sabre Hospitality Intelligent Retailing Platform 5 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 129 1
S8 Capital - Price.ru 57 1
SeverX - сервис умных покупок 1 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 517 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 963 1
Google Gmail 958 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 316 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 26 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 53 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 1
Google Cloud Services 229 1
Sabre SynXis Central Reservations System - Sabre SynXis Platform 3 1
Google Sites - Google Сайты 53 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 210 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 849 1
Samsung Wallet 4 1
РусБИТех - Astra Automation 16 1
Red Hat Ansible 111 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 166 1
Ansible 109 1
Ростелеком - Феликс ИС 2 1
Мосяж Елена 2 2
Рагимов Тимур 2 2
Терехов Антон 7 2
Вукелик Ивор 2 2
Савчук Аурика 7 1
Крейнин Владислав 10 1
Молибог Николай 17 1
Назмутдинова Раиса 29 1
Персианов Алексей 5 1
Сковородников Олег 3 1
Шингарев Павел 17 1
Лосев Дмитрий 4 1
Фролов Борис 30 1
Воронова Наталия 3 1
Заянц Илья 46 1
Самохвалова Ирина 3 1
Апатова Татьяна 1 1
Путинцев Тимофей 3 1
Захаров Никита 2 1
Колесник Владислав 1 1
Куканов Антон 6 1
Юдина Алсу 1 1
Владимиров Кирилл 8 1
Шикин Владимир 5 1
Милек Татьяна 9 1
Грищенко Андрей 2 1
Соловьев Алексей 91 1
Алексеев Олег 20 1
Максименко Евгений 6 1
Говорун Юлия 1 1
Ракишев Кенес 43 1
Федоров Алексей 123 1
Гончаров Михаил 10 1
Мильштейн Дмитрий 13 1
Лутц Игорь 4 1
Мучник Феликс 68 1
Бутман Евгений 29 1
Борисов Роман 23 1
Подольский Виталий 15 1
Кучмент Михаил 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7706 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 2
Украина 7664 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13402 1
Германия - Федеративная Республика 12781 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 820 1
Япония 13366 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Луна - спутник Земли 1488 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5241 1
Европа 24371 1
Казахстан - Республика 5638 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 6
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2420 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3701 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5955 2
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1122 1
НКО - Некоммерческая организация 515 1
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Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5012 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Forbes - Форбс 854 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 113 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 719 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 34 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2064 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2482 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 49 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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