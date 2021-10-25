TUI Россия сократила время на обработку клиентских запросов на 80% с помощью Microsoft Dynamics 365 оnline

Туристическая компания TUI Россия совместно с Microsoft и ИТ-компанией GMCS внедрила облачную CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 оnline. Решение позволило туроператору создать единый источник данных о клиентах. В результате компания получила подробную картину взаимоотношений с клиентами, консолидировала все каналы сбыта, сделала продажи по-настоящему цифровыми, а также сократила операционные расходы и улучшила отношения с партнерами (франчайзи). Кроме того, своевременное развертывание Microsoft Dynamics 365 позволило TUI минимизировать потери бизнеса, которые возникли в результате ограничений пандемии коронавируса.

«Dynamics 365 помог нам сократить время на обработку клиентских запросов на 80%. Новая система также дала возможность объединить более 15 источников лидогенерации, равномерно распределять их контролируя конверсию. Благодаря CRM-системе различные отделы и партнеры теперь могут общаться «на одном языке», используя единый источник управления данными и отчетности. Это действительно помогло сократить время сбора и анализа информации», — комментирует Тимур Рагимов, руководитель проекта CRM TUI Россия.

Компания также значительно улучшила и ускорила сбор отзывов клиентов, внедрив Customer Voice. Благодаря наличию реальных актуальных данных от потребителей выявлять проблемные области стало проще. Это, в свою очередь, добавило прозрачности в отношениях с партнерами, а также позволило принимать решения на основе более точных данных при введении изменений внутри компании.

«Технологический стек решения, помимо Microsoft Dynamics 365, включает инструменты платформы Power Platform, с помощью которых интеграция многочисленных внешних и внутренних систем сократилась в несколько раз. Гибкие возможности платформы Dynamics 365 позволяют сотрудникам TUI Россия самостоятельно создавать дашборды и индивидуальные представления для оперативного контроля работы подразделений и анализа своих бизнес-процессов. На данном этапе продолжается запуск новых полезных сервисов для сотрудников заказчика и франчайзи», — добавила Елена Мосяж, куратор проекта, GMCS.

В будущем TUI Россия планирует использовать инструменты прогнозной аналитики Azure, формируя портреты клиентов с использованием поведенческих показателей. Что касается клиентских услуг, ожидается управление пакетами дополнительных сервисов и бюджетами при бронировании номеров в отелях.