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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Power Platform Microsoft Power Apps Softomotive

Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive

СОБЫТИЯ

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26.10.2025 Low-code платформа или low-code система: что выбрать 1
05.03.2025 ИИ будет не только ставить диагноз, но и лечить пациентов 1
21.10.2024 Microsoft призналась: потеряна часть клиентских логов безопасности. Кибератаки и угрозы не отслеживались 1
05.01.2024 Впервые за 30 лет на клавиатуру ПК добавят новую обязательную клавишу. Видео 1
03.04.2023 Нейросеть Microsoft обманом заставили генерировать лицензионные ключи для Windows 1
22.03.2023 Прецедент. ИТ-компании начали заменять настоящих программистов новым ИИ, потому что ему не нужно платить 1
20.03.2023 Годы обучения и работы потрачены зря. Microsoft создала замену всех настоящих программистов одним виртуальным 2
14.06.2022 Arenadata и «Ёлва» объявили о старте сотрудничества 1
13.04.2022 Разработчики 16 лет вытягивали из инвесторов миллионы на ПО, способное уничтожить Microsoft и Sun. Оно оказалось «кучей мусора» 1
10.02.2022 В Crayon назначен директор направления Modern Workplace 1
10.02.2022 Заоблачные перспективы: СЭД на базе Microsoft 365 1
03.02.2022 Google вознамерился лишить работы программистов всего мира. Создана сверхумная нейросеть, которая пишет сложные программы по описанию 1
02.11.2021 Microsoft откроет бизнесу доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3 1
25.10.2021 TUI Россия сократила время на обработку клиентских запросов на 80% с помощью Microsoft Dynamics 365 оnline 1
20.10.2021 Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке 3
20.08.2021 Microsoft впервые за 10 лет резко повысит цены на ключевые продукты. В России будет два подорожания подряд 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
23.07.2021 Российский искусственный интеллект нацелился оставить программистов без работы. Он впервые написал программу самостоятельно 2
14.07.2021 Microsoft представила облачную платформу по аналитике углеродных выбросов для бизнеса 1
30.06.2021 Создан помощник программистов, который будет писать за них код. Видео 2
24.06.2021 Waveaccess автоматизировала финансовые расчеты британской ритейл-платформы Jisp с сотнями розничных магазинов 2
15.06.2021 Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform 1
26.05.2021 Microsoft создала инструмент для написания ПО вообще без навыков программирования 2
29.03.2021 От трендов рынка до подготовки к проекту — рассказываем о внедрении современной ERP 1
18.03.2021 Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии 1
10.03.2021 Atos предоставит услуги по цифровой трансформации Prinzhorn Group 1
03.03.2021 Microsoft бесплатно раздает ПО для автоматизации унылой работы без навыков программирования 6
01.03.2021 Amadeus и Microsoft займутся развитием инноваций в индустрии путешествий 1
18.11.2020 Microsoft Teams расширяет возможности благодаря интеграции новых приложений 1
23.10.2020 Онлайн-выставка CES 2021 пройдет на базе облачных технологий Microsoft 1
25.09.2020 CRM после COVID-19 — что изменилось и что нужно бизнесу 2
05.08.2020 Microsoft перейдет к нулевому уровню отходов к 2030 году 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1
31.07.2020 Сергей Боровиков, Softline -

Кризис только увеличивает востребованность облачных моделей

 1
22.07.2020 Microsoft рассказала о новых технологических инструментах для партнерских решений 1
14.07.2020 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений 1
26.06.2020 Программисты больше не нужны. Запущен бесплатный сервис создания ПО теми, кто не умеет программировать 2
16.06.2020 SAS и Microsoft объявили о партнерстве в сфере облаков, аналитики и ИИ 1
26.09.2019 Softline представила результаты собственного исследования облачного направления 1
02.08.2019 Softline разработала для «Алерс» систему согласования договоров на основе MS Office365 2

Публикаций - 47, упоминаний - 65

Microsoft Power Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25863 39
Microsoft Corporation - GitHub 1097 10
Google LLC 12787 7
Amazon Inc - Amazon.com 3304 6
OpenAI 611 6
Softline - Софтлайн 3795 4
Системы документооборота 522 3
SAP SE 5629 3
IBM - International Business Machines Corp 9718 3
Oracle Corporation 7106 3
Salesforce 502 3
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 99 2
Samsung Electronics 11139 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 2
Dell EMC 5204 2
X Corp - Twitter 2942 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16105 2
9695 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 961 2
SAS Institute 1087 2
МТ-Интеграция - GMCS 379 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 303 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 670 1
electroNeek Robotics 9 1
Blue Prism 33 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Appian Corporation - Appian Communications 12 1
Mendix 13 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 31 1
Mimecast Services Ltd 3 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 91 1
Alfresco Software 156 1
Monday.com 2 1
KPMG Technologies Services - KPMG Digital Solutions Hub 2 1
Ёлва - Yolva 3 1
Nintex 14 1
Авантелеком 37 1
Jisp 2 1
Фортис Технологии 5 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 33 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9034 2
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 8 1
Фонд климатических инноваций 4 1
LATAM Airlines Group 13 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
H&M 26 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 45 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Фора Банк 86 1
Myanmar Brewery 1 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 1
Prinzhorn Group 1 1
ЭГИС - ЭГИС-РУС 10 1
Georgia-Pacific 5 1
Моситалмед 5 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1294 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1082 1
GFG - Lamoda - Купишуз 223 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 612 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5759 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3461 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 388 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 228 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 79 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Linux Foundation - Free Standards Group 207 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23720 25
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ZDnet 666 1
Tom’s Hardware 618 1
Ведомости 1517 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 247 1
Digital Trends - Издание 35 1
IDC - International Data Corporation 4999 2
Gartner - Гартнер 3673 2
Synergy Research Group 49 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8670 1
Markets&Markets Research 114 1
Forrester Research 837 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4070 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Microsoft Research 145 1
Forrester Consulting 26 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан - Университет имени Турара Рыскулова 4 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
РУДН - Медицинский институт 6 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 123 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2691 7
Microsoft Build - конференция 39 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 2
Microsoft Inspire 4 2
Softline Big Cloud Road Show 1 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
Microsoft Ignite 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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