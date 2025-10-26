Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Power Platform Microsoft Power Apps Softomotive
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 47, упоминаний - 65
Microsoft Power Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 79 1
|CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
|Linux Foundation - Free Standards Group 207 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1321 4
|The Verge - Издание 622 3
|Dow Jones - MarketWatch 334 2
|CRN 50 1
|Bloomberg 1645 1
|ZDnet 666 1
|Tom’s Hardware 618 1
|Ведомости 1517 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 247 1
|Digital Trends - Издание 35 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.