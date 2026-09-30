IGA Technologies Ай-Джи-Эй ГК Ай-Джи-Эй Системы Ай-Джи-Эй Технологии Имплемента

Группа копаний Ай-Джи-Эй — инженерно-технологическая и консалтинговая группа компаний. Ключевое направление — разработка и внедрение ИТ-решений для сопровождения жизненного цикла и управления инженерной информацией. Эти решения применяются на сложных промышленных и инфраструктурных объектах, а также в создании информационных систем федерального уровня.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 3 дела, на cумму 4 737 770 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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