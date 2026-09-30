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Индексная книга (каталог) CNews*
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IGA Technologies Ай-Джи-Эй ГК Ай-Джи-Эй Системы Ай-Джи-Эй Технологии Имплемента

IGA Technologies - Ай-Джи-Эй ГК - Ай-Джи-Эй Системы - Ай-Джи-Эй Технологии - Имплемента

Группа копаний Ай-Джи-Эй — инженерно-технологическая и консалтинговая группа компаний. Ключевое направление — разработка и внедрение ИТ-решений для сопровождения жизненного цикла и управления инженерной информацией. Эти решения применяются на сложных промышленных и инфраструктурных объектах, а также в создании информационных систем федерального уровня.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 4 737 770 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 4 737 770 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 2 091 576 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 2 646 194 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.09.2026 Стратегическое партнерство технологий САПР, ТИМ и ИИ для проектов капитального строительства 4
25.11.2010 Французский PLM-вендор готов делить доходы с российскими программистами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 5

IGA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Dassault Systemes 235 1
Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 1
Carrefour 23 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2364 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4466 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2132 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5345 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36721 1
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 1
Аргентина - Аргентинская Республика 618 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 1
Австрия - Австрийская Республика 1359 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 1
Турция - Турецкая республика 2643 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 1
Россия - РФ - Российская федерация 168223 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19348 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55050 1
Европа 25021 1
Южная Корея - Республика 7100 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3672 1
Америка Южная 884 1
Израиль 2870 1
Бельгия - Королевство 1201 1
Германия - Федеративная Республика 13294 1
Франция - Французская Республика 8201 1
Россия - СФО - Новосибирск 4934 1
Бразилия - Федеративная Республика 2532 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27626 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16329 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34254 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2125 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1152 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6859 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 311 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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