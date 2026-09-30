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IGA Technologies Ай-Джи-Эй ГК Ай-Джи-Эй Системы Ай-Джи-Эй Технологии Имплемента
Группа копаний Ай-Джи-Эй — инженерно-технологическая и консалтинговая группа компаний. Ключевое направление — разработка и внедрение ИТ-решений для сопровождения жизненного цикла и управления инженерной информацией. Эти решения применяются на сложных промышленных и инфраструктурных объектах, а также в создании информационных систем федерального уровня.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 4 737 770 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|30.09.2026
|Стратегическое партнерство технологий САПР, ТИМ и ИИ для проектов капитального строительства 4
|25.11.2010
|Французский PLM-вендор готов делить доходы с российскими программистами 1
IGA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Dassault Systemes 235 1
|Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
|Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2364 1
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