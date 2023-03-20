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Годы обучения и работы потрачены зря. Microsoft создала замену всех настоящих программистов одним виртуальным

Виртуальный программист Microsoft Copilot появился в составе системы Power Platform для написания бизнес-приложений. Больше писать ничего не нужно — достаточно дать боту пару вводных на естественном языке, и он самостоятельно выдаст готовое решение — с кодом и интерфейсом. Это означает, что теперь «программировать» могут все, и для этого даже не нужно учить языки программирования и годами нарабатывать опыт в написании ПО.

Программирование для ленивых

Корпорация Microsoft внедрила виртуального ассистента программиста Copilot в свою платформу написания приложений на языке PowerFX – в Power Platform. Эта разработка позиционируется именно как помощник программиста, но на деле она способна выполнить основной объем работы за него, а в некоторых случаях и вовсе всю работу целиком.

Copilot базируется на технологиях искусственного интеллекта и позволяет создавать приложения в Power Platform просто по беглому описанию. Программисту достаточно сказать ассистенту, какая программа требуется, и что она должна уметь делать, после чего Copilot выдаст готовый результат. Притом само описание вовсе не должно быть сложным — бот понимает обычный разговорный язык, что, в теории, позволяет «переквалифицироваться» в программиста любому, кто способен из набора слов связать пару-тройку небольших предложений. Знание языков программирования вовсе не требуется.

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Фото: Microsoft
Новое творение Microsoft может лишить многих программистов работы

Copilot встроен во все элементы Power Platform – его можно использовать Power Apps, Power Virtual Agents и Power Automate. То, что искусственный интеллект предложит пользователю на выходе, в некоторых случаях даже может не потребовать правок.

Как все устроено

Встроенный в Power Platform помощник Copilot обучен писать программный код и интерфейс, генерировать таблицы, вносить в них данные и многое другое. Для создания программы достаточно будет, к примеру, обратиться к нему с фразой «Создай приложение для автоматизации ручного процесса создания и утверждения счетов клиентов». Обычный программист при получении такой задачи потребует массу дополнительной информации, которая в итоге позволит ему написать нужный код, а Copilot сгенерирует утилиту сразу. В процессе бот может задать пару уточняющих вопросов, число которых можно сократить — итоговое творение виртуального разума будет тем ближе к требуемому, чем точнее будет составлено описание.

Премьера Copilot в составе Power Platform состоялась всего лишь через несколько дней с момента анонса новой языковой модели GPT-4. Microsoft не уточняет, используется ли она в составе Copilot, но с OpenAI, разработчиком этой модели, она связана очень и очень тесно. Например, Microsoft очень щедра на инвестиции в эту компанию, плюс ее предыдущее творение, нейросеть ChatGPT, используется в ее поисковике Bing.

Национальный искусственный интеллект

Оценить все преимущества нового виртуального разума пользователи Power Platform, в большинстве своем пока не смогут. На момент запуска география его распространения включала всего-навсего одну страну, и Microsoft не спешит обнародовать планы по ее расширению.

Пример работы Copilot

Воспользоваться Copilot в составе Power Platform смогут лишь жители и гости США, а также, вероятно, те, кто подключается к платформе с поддельного IP-адреса. Регистрация, опять же, строго обязательна.

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Еще одним препятствием программиста на пути к упрощению своей жизни за счет Copilot может стать языковой барьер. Бот прекрасно понимает естественную речь, но исключительно на английском языке. Обучать его тонкостям русского языка, Microsoft, вполне вероятно, не станет — корпорация на протяжении всего 2022 г. наглядно демонстрировала свое нежелание иметь ничего общего с Россией и россиянами. Например, в феврале 2023 г. она запретила им принимать участие в тестировании ChatGPT.

Все было ожидаемо

Появление Copilot на базе GPT-4 в составе Power Platform было лишь вопросом времени. Как сообщал CNews, первые попытки внедрения искусственного интеллекта в платформу Microsoft предприняла еще в мае 2021 г., так что нынешнее решение вполне можно считать вторым поколением. Два года назад Microsoft стремилась к тому же — позволить программистам не писать, а создавать программы, но на тот момент уровень развития ИИ в составе Power Platform был заметно ниже, и его творения все же приходилось править.

Спустя еще месяц, в июне 2021 г., свет увидел оригинальный Copilot – помощник программиста в составе репозитория GitHub. Проект создавался с целью ускорить и упростить процесс написания программ и позволить не рыскать по всему интернету в поисках нужных решений, а просто задать ИИ пару вопросов и получить нужный ответ.

Copilot – это один из самых скандальных проектов Microsoft. Началось все с того, что она решила брать за пользование им деньги, хотя поначалу он был полностью бесплатным. Летом 2022 г. представители сообщества разработчиков открытого ПО призвали бойкотировать и Copilot, и GitHub – последний за монополизацию рынка репозиториев открытого софта, а первый за сомнительные способы обучения входящего в его состав искусственного интеллекта.

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Copilot в версии для GitHub обучался на коде программ в пользовательских репозиториях GitHub, притом без спроса или хотя бы уведомления авторов этих приложений. В октябре 2022 г. один из разработчиков наглядно доказал, что Copilot еще и ворует чужой код, предлагая его другим разработчикам, обратившимся к нему за помощью в разработке.

Евгений Черкесов

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