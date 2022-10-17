Виртуальный программист Microsoft ворует у разработчиков открытый код и выдает его за свой

Сервис Copilot в составе GitHub, помогающий начинающим специалистам писать программы, крадет целый куски чужого кода и выдает его другим разработчикам против воли владельцев. Один из программистов сумел доказать это на собственном примере, на что в GitHub развели несколько теорий, пытаясь доказать, что он виноват сам. Организации, поддерживающие разработчиков открытого ПО, призывают бойкотировать и Copilot, и GitHub.

Copilot пойман с поличным

Сервис Copilot, помогающий начинающим программистам гораздо быстрее писать код за счет подсказок, уличили в открытом воровстве чужого кода. В частности, об этом в своем Twitter написал разработчик Тим Дэвис (Tim Davis, @DocSparse), приведя в качестве доказательства несколько примеров.

По словам Дэвиса, Copilot выдает другим программистам большие куски его программного кода, который, что важно, защищен законом об авторском праве. При этом никаких упоминаний, что конкретно эти строки принадлежат Дэвису, сервис не делает.

Copilot заработал летом 2021 г. в составе GitHub. Это репозиторий ПО с открытым исходным кодом, пользующийся популярностью во всем мире, включая Россию. Это означает, что абсолютно любой разработчик, в том числе и российский, может оказаться в ситуации, когда Copilot без спроса возьмет его код и «подарит» его другому программисту.

Код Дэвиса (слева) и код Copilot (справа). Найдите отличия

Ощутить это на себе могут не только частные разработчики. GitHub в качестве репозитория используют и компании, даже представители крупного бизнеса.

С лета 2018 г. GitHub является собственностью Microsoft. Copilot появился уже после того, как софтверный гигант стал владельцем GitHub. Весной 2022 г. GitHub ввел санкции против российских разработчиков. В России ведется подготовка к эксперименту по созданию аналогичного отечественного сервиса.

Множество претензий разработчиков

Microsoft создавала Copilot с благой официальной целью – ускорить процесс написания программ и дать возможность их авторам отказаться от поиска решений в интернете. К тому же в процессе работы Copilot обучается и с каждым разом становится все умнее, поскольку он базируется на алгоритмах искусственного интеллекта.

На период тестирования, длившегося год с момента запуска, Copilot был бесплатным, но летом 2022 г. Microsoft стала просить за его использование абонентскую плату в размере $10 (630 руб. по курсу ЦБ на 17 октября 2022 г.) ежемесячно. Годовая подписка обойдется в $100 (6300 руб.).

Пост Тима Дэвиса в Twitter

Через некоторое время вокруг сервиса начала появляться негативная аура по мере того, как росло количество недовольных им разработчиков, поскольку Тим Дэвис – далеко не единственный программист, чей код Copilot использовал без спроса. Дошло до того, что активисты из НКО Software Freedom Conservancy призвали всех разработчиков открытого ПО как можно скорее отказаться от использования Copilot и, еще лучше, устроить бойкот непосредственно GitHub.

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В НКО Software Freedom Conservancy крайне недовольны тем, что GitHub, по их мнению, монополизировал рынок репозиториев открытого ПО. Но еще громче они протестовали против Copilot и того факта, что этот сервис обучается на чужом коде, владельцев которого никто не спрашивает.

В SFC считают, что если сервис предлагает чужой код другому разработчику, то оригинальный автор имеет полное право завалить этого разработчика искам о нарушении авторских прав.

Попытка оправдаться

История Тима Дэвиса получила широкий общественный резонанс. В одном только Twitter его пост «ретвитнули» более 1250 раз, плюс под ним на момент публикации материала почти 4500 лайков.

Эта история была освещена и на других ресурсах, в той или иной степени связанной с ИТ и разработкой ПО. Она появилась, в том числе, и на Ycombinator, где ее увидели представители GitHub.

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Пользователь с никнеймом _ryanjsalva, представившийся «Райаном из команды GitHub», решил прокомментировать. Все его объяснения случившегося были в духе «разработчик виноват сам».

GitHub вину не признает

Одна из теорий _ryanjsalva о произошедшем говорит, что код, якобы украденный GitHub, просто похож на код других разработчиков, присутствующий в открытых репозиториях. Пока неясно, можно ли считать заявления «Райана из команды GitHub» официальным заявлением сервиса.