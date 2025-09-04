Разделы

SFC Software Freedom Conservancy Американская правозащитная организация


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 GNOME Foundation обезглавлена. Директор продержался на посту меньше 4 месяцев 1
25.10.2023 GNOME Foundation возглавила «профессиональный шаман, целительница, писательница» без опыта работы в ИТ 1
15.02.2023 Программистов можно начинать увольнять. Общедоступным стал сервис GitHub, пишущий половину кода проекта за $19 в месяц 1
12.01.2023 Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache 1
07.11.2022 Программисты ополчились на Microsoft. От корпорации требуют миллиарды долларов за воровство кода 1
17.10.2022 Виртуальный программист Microsoft ворует у разработчиков открытый код и выдает его за свой 1
11.07.2022 Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений 1
01.07.2022 Разработчиков СПО по всему миру призвали бойкотировать GitHub, который научился писать код без участия человека 1
29.03.2021 Фонд СПО лишают финансирования из-за возвращения Столлмана. На защиту создателя GNU/Linux встали сотни российских программистов 1
24.03.2021 Развернута беспрецедентная травля создателя GNU/Linux и основателя движения СПО 1
02.10.2020 Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку 1
27.01.2016 Главная Linux-организация изгнала из правления частных разработчиков 1
05.08.2010 Открытое ПО: достигнута историческая победа 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

SFC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25033 8
GitHub 925 8
Red Hat 1334 4
Google LLC 12075 3
IBM - International Business Machines Corp 9505 3
GNOME Foundation 23 3
X Corp - Twitter 2897 3
Westinghouse Electric 39 2
OpenAI 307 2
Westinghouse Electric - Westinghouse Electronics - Westinghouse Digital Electronics 2 2
Samsung Electronics 10485 1
Meta Platforms - Facebook 4498 1
Oracle Corporation 6801 1
Dell EMC 5059 1
Broadcom - VMware 2437 1
Sony 6592 1
Adobe Systems 1563 1
JVC Kenwood 416 1
Best Buy 216 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
HTC Corporation 1501 1
JetBrains 74 1
HP - Hewlett-Packard 3630 1
Открытые технологии 709 1
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 59 1
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 17 1
Совкомбанк Совесть 276 1
Резонанс НПП 378 1
Y Combinator - венчурный фонд 52 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1287 1
Microsoft - LinkedIn 671 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5095 3
Судебная власть - Judicial power 2367 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5671 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 3
OSI - Open Source Initiative 75 2
ASF - Apache Software Foundation 217 2
Linux Foundation 188 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7934 11
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16356 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26543 3
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 107 3
Repository - Репозиторий 978 3
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 128 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7289 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2594 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31243 2
Стандартизация - Standardization 2207 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21886 2
Microsoft Windows API 304 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 237 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6029 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3041 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4591 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5188 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6552 1
Application store - магазин приложений 1330 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13154 1
Microsoft Windows Server Message Block - CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 103 1
Эмулятор - Emulation 278 1
Data monetization - Монетизация данных 1759 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 641 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 862 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3531 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25126 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5795 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2115 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 675 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11056 1
Фотобанк - Photobank 189 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5053 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12035 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3690 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11054 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14323 1
Linux OS 10609 4
Microsoft 365 Copilot 160 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 596 3
Linux - Debian GNU 514 3
GitHub Copilot 26 3
BusyBox 17 3
QEMU 55 2
Samba 149 2
Microsoft Windows 16114 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 184 2
Google Android 14461 1
Linux OpenWRT OS 18 1
Red Hat - CentOS Project Linux Stream 13 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1060 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 338 1
JavaScript - JS - язык программирования 1287 1
GitHub Student Developer Pack 1 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 537 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 348 1
Apple iPhone 6 4863 1
Microsoft Windows Marketplace 55 1
Microsoft Office 3881 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 273 1
Apache OpenOffice 482 1
Oracle Java - язык программирования 3279 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1281 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4946 1
Microsoft Visual Studio 415 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 41 1
Apache Zeppelin 9 1
Apache ZooKeeper 14 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Codex 23 1
HTC Apache 1 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 852 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 239 1
Ruby - Язык программирования 153 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 3
Epstein Jeffrey - Эпштейн Джеффри 8 2
McGovern Neil - Макговерн Нил 8 2
Sandler Karen - Сэндлер Карен 3 2
Butterick Matthew - Баттерик Мэтью 2 2
Sullivan John - Салливан Джон 3 1
Kuhn Bradley - Кун Бредли 2 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 1
Sardo Giorgio - Сардо Джорджио 3 1
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 1
Lunduke Bryan - Ландьюк Брайан 1 1
Saveri Joseph - Сэвери Джозеф 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 7
Россия - РФ - Российская федерация 152740 5
США - Вашингтон - Редмонд 233 2
США - Нью-Йорк 3138 1
Япония 13431 1
Азия - Азиатский регион 5679 1
Южная Корея - Республика 6788 1
США - Калифорния 4691 1
Китай - Тайвань 4086 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
НКО - Некоммерческая организация 533 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14611 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31018 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8145 4
Английский язык 6815 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25347 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4843 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6679 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 840 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3521 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3627 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7206 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11505 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19785 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3712 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 1
Здравоохранение - Реабилитация 406 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 155 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 355 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2482 1
Металлы - Платина - Platinum 474 1
Металлы - Серебро - Silver 788 1
Металлы - Золото - Gold 1180 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1238 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 593 1
ИТ-аналитика 46 1
Copyleft - Копилефт - авторское лево 10 1
The Register - The Register Hardware 1653 4
BleepingComputer - Издание 388 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 965 2
MIT CSAIL - Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory - Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта - научно-исследовательский институт при Массачусетском технологическом институте 4 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 463 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2547 4
Free Software Awards 3 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381901, в очереди разбора - 735855.
Создано именных указателей - 182218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

