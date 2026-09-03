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Red Hat CentOS Project Linux Stream

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.09.2026 Прощайте, Red Hat Linux и IBM! Тысячи компьютеров CERN мигрируют на чистый Debian 1
29.08.2024 LinkedIn мигрировал на Linux разработки Microsoft, отказавшись от знаменитого продукта Red Hat 1
23.07.2024 Китай выпустил национальную ОС с поддержкой китайских суверенных процессоров 1
31.07.2023 Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux 1
16.03.2022 Как Red Hat пыталась отобрать у своего критика домен под предлогом нарушения прав на товарный знак, но не смогла 1
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 1
31.03.2021 Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 1
29.03.2021 Фонд СПО лишают финансирования из-за возвращения Столлмана. На защиту создателя GNU/Linux встали сотни российских программистов 1
09.03.2021 Red Hat ловко вынудила бизнес вдвое переплачивать за RHEL Server и техподдержку 1
26.02.2021 Linux-дистрибутив Red Hat стал бесплатным. Но только для избранных 1
01.02.2021 Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены 1
21.01.2021 Red Hat сделала свой знаменитый Linux-дистрибутив бесплатным 2
14.01.2021 Выходец из экс-СССР строит бесплатную замену сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 1
10.12.2020 Red Hat пустила под откос Linux-дистрибутив CentOS. Пользователи в ярости 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Red Hat и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1379 13
IBM - International Business Machines Corp 9709 9
Almalinux Open Source Foundation 48 8
CloudLinux 26 7
Ctrl IQ 7 5
Oracle Corporation 7090 3
Microsoft Corporation - GitHub 1086 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 953 3
Microsoft Corporation 25822 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1113 2
SWsoft - Standard & Western Software 49 1
ModernGigabyte 8 1
Tianjin Phytium Technology - Tianjin Phytium Information Technology 11 1
Dell EMC 5199 1
Amazon Inc - Amazon.com 3293 1
X Corp - Twitter 2940 1
Huawei 4689 1
Meta Platforms - Facebook 4626 1
Dell Technologies - Dell Computer 2222 1
AMD - Advanced Micro Devices 4679 1
Acronis - Акронис 490 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Huawei - HiSilicon Technologies 70 1
Corel Corporation 341 1
Tencent 192 1
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Loongson Technology 80 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 5 1
Sphere 30 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 2
Microsoft - LinkedIn 705 2
IAG Capital Partners - IAG Consulting - IAG Research 3 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
OSI - Open Source Initiative 80 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1068 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28423 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8704 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33679 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12262 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24552 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2862 4
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 628 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16432 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23132 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11879 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3246 3
Repository - Репозиторий 1185 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18233 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7265 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26056 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3249 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 682 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 240 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4680 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2085 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2827 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 501 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3253 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1295 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10743 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1848 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 369 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 609 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35370 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22697 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7920 1
Программный стек 252 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15501 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6625 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36471 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10256 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5853 1
OpenStack 562 1
ARM Holdings - ARMv8 - Архитектура процессора 119 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2363 1
Linux OS 11593 13
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 360 13
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 575 11
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 39 7
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 254 6
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 146 5
Linux - Debian GNU 571 4
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform - Linux RHEL 13 3
Microsoft Azure 1527 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 3
Red Hat Insights 10 3
Microsoft Windows 16950 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 997 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1021 2
Google Cloud Platform - GCP 385 2
Red Hat Developer Program 9 2
UnionTech - UOS - Unity Operating System 39 1
Oakley Capital - WebPros - cPanel - панель управления веб-хостингом 20 1
Microsoft Windows 11 845 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 460 1
ICANN NAF - National Arbitration Forum - Национальный арбитражный форум 11 1
Mattermost 16 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 84 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 1
Parallels Client - Parallels 2X RDP 12 1
CloudLinux OS 4 1
Tencent OS 2 1
Apple macOS 2438 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3120 1
Intel x86 - архитектура процессора 2179 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 75 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 40 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5783 1
Apache Hadoop 471 1
Tencent - WeChat - мессенджер 177 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 170 1
Docker - Платформа распределённых приложений 554 1
Parallels Toolbox 29 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 441 1
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 7
Селецкий Игорь 8 6
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 2
Замрий Евгений 1 1
Sullivan John - Салливан Джон 3 1
Pocock Daniel - Покок Дэниэл 2 1
Phipps Simon - Фиппс Саймон 11 1
Белоусов Сергей 254 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 237 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 371 1
Зубарев Илья 27 1
Epstein Jeffrey - Эпштейн Джеффри 9 1
Perrin Jim - Перрин Джим 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 8
Украина 7939 6
Россия - РФ - Российская федерация 167230 5
Германия - Федеративная Республика 13254 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19248 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47802 1
Европа Восточная 3140 1
Канада 5087 1
Великобритания - Лондон 2433 1
США - Калифорния 4836 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1463 1
США - Вашингтон - Сиэтл 408 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 169 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3885 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5811 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58040 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11722 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16186 1
Английский язык 7046 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8285 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53773 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34007 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18261 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8875 1
UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - Единая политика разрешения доменных споров, внесудебная процедура и политика разрешения споров, касающихся доменных имён 18 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3118 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1016 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3879 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 479 1
НКО - Некоммерческая организация 641 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27466 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2312 1
The Register - The Register Hardware 1789 3
Reddit 404 2
TAdviser - Центр выбора технологий 481 1
ZDnet 664 1
Ars Technica 451 1
Free Software Awards 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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