Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Tencent OS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.07.2024 Китай выпустил национальную ОС с поддержкой китайских суверенных процессоров 2

Публикаций - 2, упоминаний - 5

Tencent OS и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Tencent 190 2
Tencent - Riot Games 21 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 5 1
Loongson Technology 80 1
Hygon 6 1
Ampere Computing 62 1
Almalinux Open Source Foundation 46 1
Открытые технологии 732 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 1
NetEase 36 1
Cyanogen Mod 54 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Intel Corporation 12811 1
Huawei 4677 1
Alibaba Group 473 1
Tianjin Phytium Technology - Tianjin Phytium Information Technology 11 1
MONT - МОНТ 187 1
Huawei - HiSilicon Technologies 70 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Red Hat 1378 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Naspers 85 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
GPU - vGPU - virtual Graphics processing unit - GPU virtualization - виртуальный графический процессор - виртуальный графический ускоритель - GPUaaS - GPU as a Service 79 1
ARM Holdings - ARMv8 - Архитектура процессора 118 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 2
UnionTech - UOS - Unity Operating System 39 1
Red Hat - CentOS Project Linux Stream 13 1
Tencent Cloud 18 1
Tencent Qzone 6 1
Tencent QQ Messenger - мессенджер 44 1
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 21 1
Kylin openKylin 8 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 84 1
Nokia Ovi Maps - Nokia Maps 88 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 38 1
Linux - Debian GNU 567 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Azure 1526 1
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 40 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 74 1
Linux OS 11533 1
Google Android 15244 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
Baidu 302 1
Huawei Cloud 84 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 1
Tencent - WeChat - мессенджер 177 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Усманов Алишер 311 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще