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Kylin openKylin



28.01.2025 Facebook* объявил Linux «угрозой кибербезопасности» и начал беспощадно банить за его упоминание 1
23.07.2024 Китай выпустил национальную ОС с поддержкой китайских суверенных процессоров 1
18.07.2024 Huawei готовит к выпуску «убийцу» Windows для ноутбуков и ПК. И эта ОС не на Android 1
11.07.2024 Китайцы создали себе национальный Linux, напичканный ИИ-функциями, работающими прямо на ПК 1
14.06.2024 Выпущен супермощный ноутбук на Linux с хитрым китайским процессором. Это не х86 и не ARM 1
06.07.2023 Китайцы заявили о создании своей «первой ОС с открытым исходным кодом». У ее истоков стояла армия Китая 2
04.07.2022 Microsoft вот-вот потеряет один из крупнейших в мире рынков Windows. Китай в шаге от полного отказа от иностранных ОС 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Kylin openKylin и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3938 5
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Intel Corporation 12200 2
TKC - Tianjin Kylin Information 7 2
Microsoft Corporation 24635 1
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 13 1
Canonical 202 1
UnionTech 9 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 842 1
Loongson Technology 50 1
Tencent 158 1
Red Hat 1306 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Unsplash 778 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25380 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14396 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19348 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20810 5
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7388 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1989 2
Application store - магазин приложений 1196 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13426 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7883 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24154 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12193 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5043 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10094 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7999 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1904 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12546 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2180 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1563 1
Наушники - Headphones 4009 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7304 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3213 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4014 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4110 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 1
USB Type-A - USB-A 512 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24173 1
Google Android - приложения и разработчики 592 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66115 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2787 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21156 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6044 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6041 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3721 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10512 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6095 1
Linux OS 9961 6
Microsoft Windows 15670 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
Linux - Debian GNU 466 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 2
UnionTech UOS - Unity Operating System 29 2
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 20 2
Google Android 14005 2
Mozilla Firefox - браузер 1890 2
FreePik 994 2
Microsoft Windows 10 1761 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 33 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 28 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - серия процессоров 51 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 324 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 115 1
Apple iOS 7814 1
Tencent OS 1 1
Microsoft 365 Copilot 117 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Microsoft Office 3737 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 130 1
Qualcomm Snapdragon X 87 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Apple macOS 2064 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 485 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Huawei Mate - серия смартфонов 353 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17048 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52133 3
Россия - РФ - Российская федерация 144444 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13322 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51083 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29075 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3150 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48048 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8642 1
Зоология - наука о животных 2607 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3420 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13524 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1576 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4957 1
The Register - The Register Hardware 1555 3
China Daily 66 1
Tom’s Hardware 396 1
Liliputing 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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