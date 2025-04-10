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Wi-Fi 7 IEEE 802.11be IEEE 802.11ax
|10.04.2025
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Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей
Новый протокол работает в трех частотных диапазонах: 2,4, 5 и 6 ГГц. Одна из проблем с Wi-Fi 7 на территории России заключается в том, что стандарт не может легально задействовать диапазон 6 ГГц, хотя для Wi-Fi 6E такое разрешение (для закрытых помещений) уже получено. Производит
|28.12.2024
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Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль
менные гаджеты уже в большинстве своем по умолчанию поддерживают Wi-Fi 6 или 6Е. А вот устройства с Wi-Fi 7 только начинают появляться на рынке — обычно это флагманские модели производителей. О
|22.08.2024
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Древние технологии пробудились. Быстрый Wi-Fi 7 теперь можно за копейки внедрить в любой ПК без разборки и апгрейда
ной способности: по нему можно передавать 46 Гбит информации в секунду против 9,6 Гбит/с у Wi-Fi 6 (802.11ax) и 6,9 Гбит/с у Wi-Fi 5 (802.11ac). Идеал недостижим Для передачи данных на максимал
|24.07.2024
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Выпущен невероятно дешевый роутер с Wi-Fi 7 с вырезанной важнейшей функцией
ной способности, по нему можно передавать 46 Гбит информации в секунду против 9,6 Гбит/с у Wi-Fi 6 (802.11ax) и 6,9 Гбит/с у Wi-Fi 5 (802.11ac). Для достижения максимальной пропускной способнос
|13.03.2024
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Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России
остое название стандарта 802.11be, нового протокола беспроводной связи. Так, Wi-Fi 6 — это стандарт 802.11ax; Wi-Fi 5 — 802.11ac и т. д.В чем преимущества Wi-Fi 7? Седьмое поколение Wi-Fi обеща
|25.09.2023
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Microsoft и Intel убивают Windows 10. Ее пользователей не допустят к современной модификации Wi-Fi
l против Windows 10 ОС Windows 10 с высокой степенью вероятности останется без поддержки технологии Wi-Fi 7 (802.11be) – нового поколения беспроводных сетей Wi-Fi, работающих на частоте 6 ГГц и
|18.05.2022
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Все, что нужно знать о Wi-Fi 7
тандартом IEEE 802.11be, появится не ранее первой половины 2024 года. Разберемся, что нужно знать о Wi-Fi 7 пользователю. В течение 2022 года Broadcom обещает выпустить шесть наборов системной
|20.01.2022
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Пойманный на вранье известный разработчик чипов заявил о выпуске «железа» под Wi-Fi 7
Продемонстрирована работа Wi-Fi 7 Тайваньский разработчик микросхем, компания Mediatek, «первой в мире» продемонстриров
|28.10.2020
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Обнародованы характеристики стандарта Wi-Fi 7. Скорость составит 46 Гбит/с
альная скорость загрузки данных в сетях 5G заявлена на уровне до 10 Гбит/с. Для устройств стандарта IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) теоретический комбинированный «потолок производительности» заявлен на
|27.04.2020
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Раскрыты подробности о революционном стандарте Wi-Fi 7
. Стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac) был принят в 2014 г., тогда как распространение современного Wi-Fi 6 (802.11ax) началось осенью 2019 г. – одной из первых компаний, заявивших о разработке модулей
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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