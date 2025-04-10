Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174168
ИКТ 13545
Организации 10598
Ведомства 1456
Ассоциации 995
Технологии 3440
Системы 25468
Персоны 74732
География 2824
Статьи 1514
Пресса 1212
ИАА 693
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2621
Мероприятия 850

Wi-Fi 7 IEEE 802.11be IEEE 802.11ax



10.04.2025 Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Новый протокол работает в трех частотных диапазонах: 2,4, 5 и 6 ГГц. Одна из проблем с Wi-Fi 7 на территории России заключается в том, что стандарт не может легально задействовать диапазон 6 ГГц, хотя для Wi-Fi 6E такое разрешение (для закрытых помещений) уже получено. Производит
28.12.2024 Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль

менные гаджеты уже в большинстве своем по умолчанию поддерживают Wi-Fi 6 или 6Е. А вот устройства с Wi-Fi 7 только начинают появляться на рынке — обычно это флагманские модели производителей. О
22.08.2024 Древние технологии пробудились. Быстрый Wi-Fi 7 теперь можно за копейки внедрить в любой ПК без разборки и апгрейда

ной способности: по нему можно передавать 46 Гбит информации в секунду против 9,6 Гбит/с у Wi-Fi 6 (802.11ax) и 6,9 Гбит/с у Wi-Fi 5 (802.11ac). Идеал недостижим Для передачи данных на максимал
24.07.2024 Выпущен невероятно дешевый роутер с Wi-Fi 7 с вырезанной важнейшей функцией

ной способности, по нему можно передавать 46 Гбит информации в секунду против 9,6 Гбит/с у Wi-Fi 6 (802.11ax) и 6,9 Гбит/с у Wi-Fi 5 (802.11ac). Для достижения максимальной пропускной способнос
13.03.2024 Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

остое название стандарта 802.11be, нового протокола беспроводной связи. Так, Wi-Fi 6 — это стандарт 802.11ax; Wi-Fi 5 — 802.11ac и т. д.В чем преимущества Wi-Fi 7? Седьмое поколение Wi-Fi обеща
25.09.2023 Microsoft и Intel убивают Windows 10. Ее пользователей не допустят к современной модификации Wi-Fi

l против Windows 10 ОС Windows 10 с высокой степенью вероятности останется без поддержки технологии Wi-Fi 7 (802.11be) – нового поколения беспроводных сетей Wi-Fi, работающих на частоте 6 ГГц и
18.05.2022 Все, что нужно знать о Wi-Fi 7

тандартом IEEE 802.11be, появится не ранее первой половины 2024 года. Разберемся, что нужно знать о Wi-Fi 7 пользователю.  В течение 2022 года Broadcom обещает выпустить шесть наборов системной
20.01.2022 Пойманный на вранье известный разработчик чипов заявил о выпуске «железа» под Wi-Fi 7

Продемонстрирована работа Wi-Fi 7 Тайваньский разработчик микросхем, компания Mediatek, «первой в мире» продемонстриров
28.10.2020 Обнародованы характеристики стандарта Wi-Fi 7. Скорость составит 46 Гбит/с

альная скорость загрузки данных в сетях 5G заявлена на уровне до 10 Гбит/с. Для устройств стандарта IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) теоретический комбинированный «потолок производительности» заявлен на
27.04.2020 Раскрыты подробности о революционном стандарте Wi-Fi 7

. Стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac) был принят в 2014 г., тогда как распространение современного Wi-Fi 6 (802.11ax) началось осенью 2019 г. – одной из первых компаний, заявивших о разработке модулей


Публикаций - 198, упоминаний - 228
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357759, в очереди разбора - 757713.
Создано именных указателей - 174168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153