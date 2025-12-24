Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник отслеживать загрузку процессора и оперативной памяти. За функции безопасности и управления отвечает Acer ProShield Plus.Производительность и тесты Acer TravelMate P6 14 AI работает на базе платформы Lunar Lake в линейке Intel Core Ultra 200V. Основу аппаратной платформы тестового образца составляет процессор Core Ultra 7 258V. За графику отвечает встроенное решение Intel Arc 140V с восемью

Ноутбук Honor MagicBook Art 14 2025 с антибликовым OLED-экраном 3.1K и процессором Intel Core Ultra 7 поступил в продажу нтибликовым сенсорным OLED-экраном 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит, а также 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor MagicBook Art 14 2025 о

На российском рынке представлена новая серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16S AI ерхплавный 16‑дюймовый OLED-дисплей с разрешением до WQXGA и частотой обновления 240 Гц, процессоры Intel Core Ultra 9 и графика NVIDIA GeForce RTX 50. Ноутбук выполнен в тонком (18,9 мм) метал

Honor MagicBook Pro 14 с флагманским процессором Intel Ultra 9 и высокой емкостью аккумулятора поступил в продажу. лагманским процессором Intel Ultra 9 и высокой емкостью аккумулятора поступил в продажу. Процессоры Intel Core Ultra второго поколения, в том числе флагманская модель Ultra 9, изготовлены по те

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы Технические характеристики Экран 16’’, IPS, 3200x2000, 165 Гц, 16:10 Процессор Intel Core Ultra 9 185H Графика Intel Arc Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков (до

Учиться у худших. Intel выпустила патчи для повышения производительности процессоров, но они оказались нерабочей пустышкой ия), но обнаруживших, что изрядно переплатили. По словам ряда игроков, новые Core Ultra 200, они же Arrow Lake, выдают в играх такую же производительность, что и их предшественники из семейства

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом ристики Модель Acer Swift Go 16 SFG16-72-709R Экран 16", OLED, 3200 x 2000, 16:10, 120 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H (6+8+2 ядра до 4,8 ГГц, TDP 28 Вт) Графика Intel Arc Graphics (8 ядер

Никакой ошибки не было. Intel нарочно замедлила новые процессоры, лишь бы они не перегревались и не сгорали l на своей конференции в Южной Корее официально созналась в том, что намеренно замедляет процессоры Arrow Lake, пишет корейский портал Quasarzone. По словам ее представителей в этой стране, при

Adata выпускает свои первые модули DDR5 CUDIMM, полностью поддерживающие настольные процессоры Intel Core Ultra вую память XPG Lancer RGB DDR5 CUDIMM и память Adata DDR5 CUDIMM, поддерживающей новейший процессор Intel Core Ultra Desktop (Series 2). Об этом CNews сообщили представители Adata DDR5 CUDIMM и

Революция ARM отменяется. Тонущая Intel чудесным образом создала х86-процессор, оказавшийся экономичнее новейших чипов Apple Intel смогла Новые процессоры Lunar Lake компании Intel с архитектурой х86 оказались лучше чипов Apple M2 и даже M3 с точки

Анонсирован невесомый ноутбук Honor MagicBook Art 14 с OLED-экраном и процессором Intel Ultra 7 лаз при длительном использовании, а также режим электронной книги для комфортного чтения в вечернее и ночное время. Ноутбук работает на базе производительного и при этом энергоэффективного процессора Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц. Фирменная технология оптимизации производительности Honor OS Turbo 3.0 с алгоритмами искусственного интеллекта позволяет справляться с

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном никаких компромиссов. Самые мелкие детали изображений и шрифтов хорошо отрисованы, глаза не устают. Процессор и производительность Тестируемая конфигурация Huawei MateBook 14 оборудована процессором Intel Core Ultra 5 125H, построенном на архитектуре Meteor Lake, у нее 16 Гбайт оперативной памяти и SSD с щедрым объемом 1 Тбайт. Также на рынке есть конфигурация с Ultra 7 и модель с Ultra 5

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows? , 1,07 млрд цветов, поддержка охватов Adobe RGB, sRGB и P3, точность цветопередачи ΔE < 1 Процессор Intel Core Ultra 7 155H (серия 1) или Ultra 9 185H Графика Intel Arc Graphics Оперативная пам

Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой Технические характеристики Экран OLED, 14.5 дюйма, соотношение сторон 16:10, разрешение 2.8K (2880x1800 пикселей), 120 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков 8 Гбайт Оперативная память 32 Гбайт LPDDR5X Хранилище 1 Тбайт PCIe Gen 4 SSD Операционная система Windows 11 Home Интерф

Новые процессоры Intel будут греться сильнее нынешних флагманов, которые аномально часто сбоят даже без «разгона» ow Lake и Panther Lake с повышенным TJMax Будущие процессоры Intel потребительского уровня семейств Arrow Lake и Panther Lake будут отличаться от своих предшественников повышенным показателем T

Начались продажи Honor MagicBook Pro 16 — рабочей станции на базе ИИ магазинах электроники начались продажи ноутбука Honor MagicBook 16 Pro. Новинку отличает процессор Intel Ultra 5 с поддержкой технологий искусственного интеллекта на уровне платформы, конфигур