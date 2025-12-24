Разделы

Intel Core Ultra Series Intel Arrow Lake Intel Panther Lake Intel Lunar Lake


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


24.12.2025 Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

отслеживать загрузку процессора и оперативной памяти. За функции безопасности и управления отвечает Acer ProShield Plus.Производительность и тесты Acer TravelMate P6 14 AI работает на базе платформы Lunar Lake в линейке Intel Core Ultra 200V. Основу аппаратной платформы тестового образца составляет процессор Core Ultra 7 258V. За графику отвечает встроенное решение Intel Arc 140V с восемью
30.10.2025 Ноутбук Honor MagicBook Art 14 2025 с антибликовым OLED-экраном 3.1K и процессором Intel Core Ultra 7 поступил в продажу

нтибликовым сенсорным OLED-экраном 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит, а также 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor MagicBook Art 14 2025 о
28.10.2025 На российском рынке представлена новая серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16S AI

ерхплавный 16‑дюймовый OLED-дисплей с разрешением до WQXGA и частотой обновления 240 Гц, процессоры Intel Core Ultra 9 и графика NVIDIA GeForce RTX 50. Ноутбук выполнен в тонком (18,9 мм) метал
17.06.2025 Honor MagicBook Pro 14 с флагманским процессором Intel Ultra 9 и высокой емкостью аккумулятора поступил в продажу.

лагманским процессором Intel Ultra 9 и высокой емкостью аккумулятора поступил в продажу. Процессоры Intel Core Ultra второго поколения, в том числе флагманская модель Ultra 9, изготовлены по те
26.03.2025 Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Технические характеристики Экран 16’’, IPS, 3200x2000, 165 Гц, 16:10 Процессор Intel Core Ultra 9 185H Графика Intel Arc Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков (до
20.01.2025 Учиться у худших. Intel выпустила патчи для повышения производительности процессоров, но они оказались нерабочей пустышкой

ия), но обнаруживших, что изрядно переплатили. По словам ряда игроков, новые Core Ultra 200, они же Arrow Lake, выдают в играх такую же производительность, что и их предшественники из семейства
04.12.2024 Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

ристики Модель Acer Swift Go 16 SFG16-72-709R Экран 16", OLED, 3200 x 2000, 16:10, 120 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H (6+8+2 ядра до 4,8 ГГц, TDP 28 Вт) Графика Intel Arc Graphics (8 ядер
30.10.2024 Никакой ошибки не было. Intel нарочно замедлила новые процессоры, лишь бы они не перегревались и не сгорали

l на своей конференции в Южной Корее официально созналась в том, что намеренно замедляет процессоры Arrow Lake, пишет корейский портал Quasarzone. По словам ее представителей в этой стране, при
10.10.2024 Adata выпускает свои первые модули DDR5 CUDIMM, полностью поддерживающие настольные процессоры Intel Core Ultra

вую память XPG Lancer RGB DDR5 CUDIMM и память Adata DDR5 CUDIMM, поддерживающей новейший процессор Intel Core Ultra Desktop (Series 2). Об этом CNews сообщили представители Adata DDR5 CUDIMM и
19.09.2024 Революция ARM отменяется. Тонущая Intel чудесным образом создала х86-процессор, оказавшийся экономичнее новейших чипов Apple

Intel смогла Новые процессоры Lunar Lake компании Intel с архитектурой х86 оказались лучше чипов Apple M2 и даже M3 с точки
09.09.2024 Анонсирован невесомый ноутбук Honor MagicBook Art 14 с OLED-экраном и процессором Intel Ultra 7

лаз при длительном использовании, а также режим электронной книги для комфортного чтения в вечернее и ночное время. Ноутбук работает на базе производительного и при этом энергоэффективного процессора Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц. Фирменная технология оптимизации производительности Honor OS Turbo 3.0 с алгоритмами искусственного интеллекта позволяет справляться с

02.08.2024 Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

никаких компромиссов. Самые мелкие детали изображений и шрифтов хорошо отрисованы, глаза не устают. Процессор и производительность Тестируемая конфигурация Huawei MateBook 14 оборудована процессором Intel Core Ultra 5 125H, построенном на архитектуре Meteor Lake, у нее 16 Гбайт оперативной памяти и SSD с щедрым объемом 1 Тбайт. Также на рынке есть конфигурация с Ultra 7 и модель с Ultra 5

30.07.2024 Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

, 1,07 млрд цветов, поддержка охватов Adobe RGB, sRGB и P3, точность цветопередачи ΔE < 1 Процессор Intel Core Ultra 7 155H (серия 1) или Ultra 9 185H Графика Intel Arc Graphics Оперативная пам
25.07.2024 Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой

Технические характеристики Экран OLED, 14.5 дюйма, соотношение сторон 16:10, разрешение 2.8K (2880x1800 пикселей), 120 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков 8 Гбайт Оперативная память 32 Гбайт LPDDR5X Хранилище 1 Тбайт PCIe Gen 4 SSD Операционная система Windows 11 Home Интерф
17.07.2024 Новые процессоры Intel будут греться сильнее нынешних флагманов, которые аномально часто сбоят даже без «разгона»

ow Lake и Panther Lake с повышенным TJMax Будущие процессоры Intel потребительского уровня семейств Arrow Lake и Panther Lake будут отличаться от своих предшественников повышенным показателем T
21.06.2024 Начались продажи Honor MagicBook Pro 16 — рабочей станции на базе ИИ

магазинах электроники начались продажи ноутбука Honor MagicBook 16 Pro. Новинку отличает процессор Intel Ultra 5 с поддержкой технологий искусственного интеллекта на уровне платформы, конфигур
27.04.2024 Из-за проблем со сборкой у Intel тормозятся поставки новейших процессоров с ИИ Core Ultra

нм в старой схеме наименования, вышедшей из употребления в 2021 г.), Arrow Lake (десктопный чип) и Lunar Lake (Core Ultra Series 2) будут выполнены по Intel 20A (20 ангстремов), который ознаме

Публикаций - 75, упоминаний - 152

Intel Core Ultra Series и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12568 44
AMD - Advanced Micro Devices 4485 26
Nvidia Corp 3761 14
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 831 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1035 12
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 683 12
Acer Group - Acer Inc 2668 11
Microsoft Corporation 25298 10
Apple Inc 12704 10
Qualcomm Technologies 1915 8
Huawei 4265 7
Samsung Electronics 10682 6
Xiaomi 2014 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 721 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 4
Lenovo Group 2370 3
MediaTek - Ralink 571 3
Google LLC 12311 3
X Corp - Twitter 2913 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 2
Adata Technology 122 2
Pegatron - ASRock 56 2
Polywell Computers 22 2
ZIMAI Technology - Maibenben 23 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 467 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 1
Dell EMC 5101 1
Amazon Inc - Amazon.com 3150 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
IBM - International Business Machines Corp 9562 1
ANSYS 87 1
Synopsys - Синопсис 43 1
Telegram Group 2614 1
Sony 6639 1
Valve Software 234 1
Adobe Systems 1573 1
Nintendo 798 1
Epic Games 160 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2726 9
TÜV Rheinland Group 164 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1513 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1673 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5293 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1361 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1174 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 67
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 51
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18490 33
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 31
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 29
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3554 28
USB Type-C - USB-C - USB 3 2190 26
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1386 25
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4053 24
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 21
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4206 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13026 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10354 19
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 480 19
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 18
USB Type-A - USB-A 630 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 17
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1146 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3000 15
DDR - Double data rate 2934 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7694 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 14
Наушники - Headphones 4303 14
DCI-P3 - Охват цветового пространства 302 14
Микрофон - Microphone 2705 14
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 13
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 12
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 12
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3726 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6323 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 11
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 76 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6177 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 10
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 556 19
Intel x86 - архитектура процессора 1989 17
Honor MagicBook - серия ноутбуков 85 15
Microsoft Windows 11 729 14
Intel Arc - Intel Arc Graphics 22 14
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 388 13
Microsoft Windows 16400 12
Intel Meteor Lake 35 11
Intel Core - Семейство процессоров 1238 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1359 8
Huawei MateBook - серия ноутбуков 102 7
Intel Core - Intel Raptor Lake 74 7
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 519 6
Acer Swift - Серия ноутбуков 78 6
Microsoft Windows 10 1896 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 5
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 145 5
Intel Nova Lake 6 5
Acer Predator 217 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1402 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 4
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 205 4
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 4
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 25 4
Powercom Raptor - Серия ИБП 76 4
Cyberpunk 2077 41 4
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 47 4
Honor FullView Display 30 4
Linux OS 10981 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1630 3
Intel Core i - Cерия процессоров 530 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 512 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 481 3
Huawei MatePad - серия планшетов 85 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 3
Xiaomi RedmiBook - Серия ноутбуков 16 3
Acer PredatorSense 24 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 198 3
Qualcomm Snapdragon X 95 3
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 120 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 8
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 33 4
Holthaus Michelle - Холтхаус Мишель 12 3
Зайцев Михаил 313 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 217 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 68 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 217 1
Ли Джэ Ён 13 1
Keller Jim - Келлер Джим 9 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 619 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 4 1
Lee Jae-yong - Ли Чже Ен 30 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 174 1
Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 47 1
Перов Евгений 96 1
Афонин Александр 5 1
Шитемов Кирилл 1 1
Chandrasekaran Naga - Чандрасекаран Нага 5 1
Johnson Jim - Джонсон Джим 3 1
Comey James - Коми Джеймс 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18320 8
Китай - Тайвань 4141 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 6
Южная Корея - Республика 6871 5
Германия - Федеративная Республика 12950 4
Европа 24660 2
Япония 13561 2
Сатурн - Титан (спутник) 505 2
Япония - Канагава 33 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Земля - планета Солнечной системы 10684 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Польша - Республика 2003 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Франция - Французская Республика 7988 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
США - Калифорния 4777 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 1
Малайзия 900 1
Германия - Берлин 729 1
Китай - Пекин - Beijing 1056 1
США - Техас 1015 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
Коста-Рика - Республика 97 1
США - Техас - Остин 179 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 15
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 13
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 5
Ergonomics - Эргономика 1689 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15206 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
Импортозамещение - параллельный импорт 566 2
Литий - Lithium - химический элемент 604 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1170 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 238 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Английский язык 6881 1
Tom’s Hardware 528 12
TechSpot 161 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 2
TechPowerUp 21 2
Neowin 186 2
VideoCardz 37 2
ITHome 40 1
The Register - The Register Hardware 1711 1
Bloomberg 1429 1
BleepingComputer - Издание 422 1
WCCFTech - Издание 89 1
ComputerBase 13 1
GizmoChina 155 1
PCWorld - PC World 46 1
TrendForce 145 1
Counterpoint Research 98 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414421, в очереди разбора - 727878.
Создано именных указателей - 189490.
