Eltex запускает серийное производство WEP-550K – внутренней точки доступа Wi-Fi 7, разработанной и произведенной в России

Eltex приступает к серийному выпуску WEP-550K – внутренней точки доступа стандарта Wi-Fi 7. Старт серийного производства – апрель 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Александр Смит, продакт-менеджер направления Wireless, Eltex: «Выход WEP-550K – это не только запуск флагманской модели с поддержкой Wi-Fi 7, но и первый шаг в последовательном расширении нашей линейки беспроводных решений. Мы начинаем с устройства, которое задаёт верхнюю планку по производительности и функциональности, и в дальнейшем планируем дополнить портфель более доступными моделями для широкого круга сценариев. Отдельным направлением развития будет outdoor-решения. В ближайших этапах линейка расширится точками доступа для уличного применения, что позволит закрыть задачи построения беспроводных сетей как внутри помещений, так и за их пределами».

WEP-550K рассчитана на высоконагруженные беспроводные среды: офисы открытой планировки, конференц-залы, коворкинги, учебные корпуса, торговые центры и аэропорты. Устройство работает одновременно в трёх диапазонах (2.4, 5 и 6 ГГц) с поддержкой MU-MIMO 4×4 для каждого. Суммарная канальная скорость достигает 18,6 Гбит/с, рекомендуемое количество одновременных подключений – до 300. Для сравнения: для флагмана предыдущего поколения WEP-3ax на Wi-Fi 6 этот показатель составляет до 100 подключений.

Точка поддерживает ключевые технологии Wi-Fi 7: MLO позволяет клиентскому устройству задействовать несколько диапазонов одновременно, снижая задержки; MRU эффективнее распределяет радиоресурс между пользователями; модуляция QAM4096 повышает плотность передачи данных на 20 % по сравнению с Wi-Fi 6; ширина канала в диапазоне 6 ГГц составляет 320 МГц – вдвое больше, чем у предыдущего стандарта.

WEP-550K оснащена двумя портами RJ-45 (2,5G и 10G) с поддержкой PoE+/PoE++. При подключении через PoE++ устройство работает в полном режиме MU-MIMO 4×4 во всех диапазонах, при PoE+ – в режиме MU-MIMO 2×2. Это позволяет поэтапно модернизировать инфраструктуру: установить точки сейчас, а коммутаторы обновить позже. В комплект сразу включен крепеж для потолков типа «Армстронг» и под шпильку.

WEP-550K управляется через контроллеры WLC и vWLC с интеграцией в систему ECCM. Параллельно Eltex готовит к серийному выпуску мультигигабитные коммутаторы с поддержкой PoE++ и медными портами 10 Гбит/с, чтобы полностью раскрыть потенциал точек доступа Wi-Fi 7.

