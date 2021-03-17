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AnTuTu Benchmark AnTuTu Tester программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов
СОБЫТИЯ
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|17.03.2021
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Главного конкурента Xiaomi поймали на обмане. Он накручивал результаты в тестах на производительность
тов тестов производительности своих смартфонов. Разработчики самого известного синтетического теста AnTuTu заявили, что она намеренно изменила алгоритм работы флагманского смартфона Realme GT,
|17.09.2020
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Apple всех обманула. Уникальный 5-нм процессор А14 не выдерживает конкуренции со старыми чипами
Как сообщил в своем Twitter известный инсайдер Ice Universe (@UniverseIce), в популярном бенчмарке AnTuTu набрал меньше баллов, чем Snapdragon 865+. 865+ был на момент публикации материала сам
|10.12.2019
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Названы самые мощные в мире смартфоны
Китай захватывает мир Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинги самых мощных Android-смартфонов в топовом и среднем сегментах. В
|05.02.2019
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Январские гонки за AnTuTu
7 баллов. Места с четвёртого по седьмое занимают Huawei Mate 20 X, Huawei Honor Magic 2, игросмарт Xiaomi Black Shark Helo и Huawei Mate 20 Pro. На восьмом месте – One Plus 6T и 296577 баллов чистого AnTuTu. Закрывают десятку лучших Vivo NEX Dual Display и ASUS ROG Phone.
|03.05.2018
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Топ-7 самых производительных планшетов
заимодействие с операционной системой. При составлении подборки мы опирались на тесты Geekbench 4 и AnTuTu, которые используются для оценки производительности на разных платформах и ОС. Первый
|16.10.2017
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Самые быстрые: топ-10 наиболее производительных смартфонов
а самых мощных смартфона в мире. Модель в увеличенном корпусе традиционно более производительна: на Antutu она набирает почти 224 000 баллов, а просто «восьмёрка» — около 208 000 баллов. Проще
|20.06.2017
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AnTuTu рассказал о современном смартфоне
ит из 8 ядер (60,11%). Неожиданными оказались цифры о размерах памяти современного смартфона. Хотя считается, что стандартом стало наличие в аппарате 3 гигабайт ОЗУ, на первом и втором месте в отчёте AnTuTu модели с 4 гигабайтами (35,5%) и с 6 гигабайтами (32,54%) ОЗУ соответственно. Количество рабочей памяти у усреднённого смартфона оказалось равным 64 гигабайтам (51,04%). Среди предустано
|01.02.2017
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10 самых производительных смартфонов
Ежегодную статистику бенчмарка AnTuTu по производительности смартфонов можно считать самой объективной. В этом году для полу
|23.06.2014
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Планшет Onda V989 оценен AnTuTu в 48 тысяч баллов
Новый планшетный компьютер компании Onda модели V989 получил в тесте производительности AnTuTu 48 102 балла. Onda V989 использует новый восьмиядерный чип Allwinner A80T и укомплектован 2 гигабайтами оперативной памяти. Дисплей планшета имеет диагональ в 9,7 дюйма, долгую автономну
AnTuTu Benchmark и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 101
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|Android Authority 62 2
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|Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
|Neowin 217 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
|VideoCardz 44 1
|Huawei Central 19 1
|Digital Chat Station 24 1
|Bloomberg 1627 1
|Tom’s Hardware 600 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|PhoneArena 75 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 15
|IDC - International Data Corporation 4975 3
|Counterpoint Research 110 2
|Strategy Analytics 285 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
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