AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов

Главного конкурента Xiaomi поймали на обмане. Он накручивал результаты в тестах на производительность тов тестов производительности своих смартфонов. Разработчики самого известного синтетического теста AnTuTu заявили, что она намеренно изменила алгоритм работы флагманского смартфона Realme GT,

Apple всех обманула. Уникальный 5-нм процессор А14 не выдерживает конкуренции со старыми чипами Как сообщил в своем Twitter известный инсайдер Ice Universe (@UniverseIce), в популярном бенчмарке AnTuTu набрал меньше баллов, чем Snapdragon 865+. 865+ был на момент публикации материала сам

Названы самые мощные в мире смартфоны Китай захватывает мир Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинги самых мощных Android-смартфонов в топовом и среднем сегментах. В

Январские гонки за AnTuTu 7 баллов. Места с четвёртого по седьмое занимают Huawei Mate 20 X, Huawei Honor Magic 2, игросмарт Xiaomi Black Shark Helo и Huawei Mate 20 Pro. На восьмом месте – One Plus 6T и 296577 баллов чистого AnTuTu. Закрывают десятку лучших Vivo NEX Dual Display и ASUS ROG Phone.

Топ-7 самых производительных планшетов заимодействие с операционной системой. При составлении подборки мы опирались на тесты Geekbench 4 и AnTuTu, которые используются для оценки производительности на разных платформах и ОС. Первый

Самые быстрые: топ-10 наиболее производительных смартфонов а самых мощных смартфона в мире. Модель в увеличенном корпусе традиционно более производительна: на Antutu она набирает почти 224 000 баллов, а просто «восьмёрка» — около 208 000 баллов. Проще

AnTuTu рассказал о современном смартфоне ит из 8 ядер (60,11%). Неожиданными оказались цифры о размерах памяти современного смартфона. Хотя считается, что стандартом стало наличие в аппарате 3 гигабайт ОЗУ, на первом и втором месте в отчёте AnTuTu модели с 4 гигабайтами (35,5%) и с 6 гигабайтами (32,54%) ОЗУ соответственно. Количество рабочей памяти у усреднённого смартфона оказалось равным 64 гигабайтам (51,04%). Среди предустано

10 самых производительных смартфонов Ежегодную статистику бенчмарка AnTuTu по производительности смартфонов можно считать самой объективной. В этом году для полу