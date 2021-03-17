Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

AnTuTu Benchmark AnTuTu Tester программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов

AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.03.2021 Главного конкурента Xiaomi поймали на обмане. Он накручивал результаты в тестах на производительность

тов тестов производительности своих смартфонов. Разработчики самого известного синтетического теста AnTuTu заявили, что она намеренно изменила алгоритм работы флагманского смартфона Realme GT,

17.09.2020 Apple всех обманула. Уникальный 5-нм процессор А14 не выдерживает конкуренции со старыми чипами

Как сообщил в своем Twitter известный инсайдер Ice Universe (@UniverseIce), в популярном бенчмарке AnTuTu набрал меньше баллов, чем Snapdragon 865+. 865+ был на момент публикации материала сам
10.12.2019 Названы самые мощные в мире смартфоны

Китай захватывает мир Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинги самых мощных Android-смартфонов в топовом и среднем сегментах. В

05.02.2019 Январские гонки за AnTuTu

7 баллов. Места с четвёртого по седьмое занимают Huawei Mate 20 X, Huawei Honor Magic 2, игросмарт Xiaomi Black Shark Helo и Huawei Mate 20 Pro. На восьмом месте – One Plus 6T и 296577 баллов чистого AnTuTu. Закрывают десятку лучших Vivo NEX Dual Display и ASUS ROG Phone.
03.05.2018 Топ-7 самых производительных планшетов

заимодействие с операционной системой. При составлении подборки мы опирались на тесты Geekbench 4 и AnTuTu, которые используются для оценки производительности на разных платформах и ОС. Первый

16.10.2017 Самые быстрые: топ-10 наиболее производительных смартфонов

а самых мощных смартфона в мире. Модель в увеличенном корпусе традиционно более производительна: на Antutu она набирает почти 224 000 баллов, а просто «восьмёрка» — около 208 000 баллов. Проще

20.06.2017 AnTuTu рассказал о современном смартфоне

ит из 8 ядер (60,11%). Неожиданными оказались цифры о размерах памяти современного смартфона. Хотя считается, что стандартом стало наличие в аппарате 3 гигабайт ОЗУ, на первом и втором месте в отчёте AnTuTu модели с 4 гигабайтами (35,5%) и с 6 гигабайтами (32,54%) ОЗУ соответственно. Количество рабочей памяти у усреднённого смартфона оказалось равным 64 гигабайтам (51,04%). Среди предустано
01.02.2017 10 самых производительных смартфонов

Ежегодную статистику бенчмарка AnTuTu по производительности смартфонов можно считать самой объективной. В этом году для полу
23.06.2014 Планшет Onda V989 оценен AnTuTu в 48 тысяч баллов

Новый планшетный компьютер компании Onda модели V989 получил в тесте производительности AnTuTu 48 102 балла. Onda V989 использует новый восьмиядерный чип Allwinner A80T и укомплектован 2 гигабайтами оперативной памяти. Дисплей планшета имеет диагональ в 9,7 дюйма, долгую автономну

Публикаций - 425, упоминаний - 765

AnTuTu Benchmark и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 114
Xiaomi - Сяоми 2231 111
Apple Inc 13154 99
Google LLC 12688 91
Huawei 4676 68
Qualcomm Technologies 1974 64
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 61
MediaTek - Ralink 595 60
Sony 6739 43
BBK OnePlus 298 36
HTC Corporation 1512 36
LG Electronics 3735 35
Lenovo Group 2446 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 28
BBK OPPO Electronics 484 26
Yandex - Яндекс 9216 23
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 23
Nvidia Corp 4002 21
ZTE Corporation 800 21
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 19
Microsoft Corporation 25775 18
X Corp - Twitter 2938 17
BBK Electronics Corp 332 17
Intel Corporation 12811 16
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 16
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 16
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 15
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 15
Lenovo Motorola 3566 12
Fly - Explay - Эксплей 243 10
Acer Group - Acer Inc 2776 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 9
Mali 38 9
Fly 214 8
Ланит - diHouse - Дихаус 264 8
iconBIT 39 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
TÜV Rheinland Group 181 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 5
Carl Zeiss AG 307 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Совкомбанк Совесть 279 3
Почта России ПАО 2370 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Верный - торговая сеть 326 2
Ferrari NV 159 2
Россети Ленэнерго 1699 2
uBank 21 2
Геометрия НПО 165 2
Prada 58 2
TuneIn Radio 8 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Связной ГК 1401 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
EPIC Telecom Invest 212 1
SoftBank Group 284 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 87
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 27
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 10
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 371
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 340
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 315
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 298
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 231
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 228
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 225
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 223
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 216
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 213
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 210
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 201
Наушники - Headphones 4478 177
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 176
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 150
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 139
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 134
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 133
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 132
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 127
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 127
USB micro 974 126
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 123
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 123
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 122
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 115
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 105
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 103
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 103
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 101
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 97
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 95
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 92
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 89
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 89
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 88
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 88
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 86
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 85
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 83
Google Android 15243 250
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 182
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 165
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 140
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 121
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 89
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 83
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 83
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 79
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 72
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 72
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 64
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 58
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 55
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 50
Samsung Galaxy Note 702 46
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 45
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 45
Samsung Galaxy 1035 44
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 43
Apple iOS 8583 43
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 40
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 38
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 38
Microsoft Windows 16882 38
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 37
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 36
Apple iPad 4011 35
Apple iPhone 6 4861 32
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 29
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 29
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 27
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 25
HTC One - серия смартфонов 187 25
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 152 25
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 25
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 24
Google Android 14 97 23
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 23
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 2
Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
Li Sky - Ли Скай 4 2
Miranda Claudio - Миранда Клаудио 2 2
Путин Владимир 3454 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Фрумусан Андрей 3 1
Зыков Владимир 13 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 1
Толпышкин Михаил 19 1
Антошкин Юрий 8 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Малевич Казимир 11 1
Артемов Сергей 18 1
Xu Victor - Сюй Виктор 3 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 1
Жеглов Глеб 6 1
Невинный Вячеслав 1 1
Вербова Дарья 1 1
Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
Pei Carl - Пей Карл 12 1
Рейман Евгений 3 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 263
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 173
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 72
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 60
Южная Корея - Республика 7052 44
Индия - Bharat 5869 41
Китай - Тайвань 4245 35
Европа 24964 34
Азия - Азиатский регион 5920 15
Япония 13807 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Испания - Каталония - Барселона 752 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Африка - Африканский регион 3641 4
Солнечная система - Solar system 2569 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
США - Калифорния - Купертино 281 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Индонезия - Республика 1058 3
Испания - Королевство 3840 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Таиланд - Королевство 926 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Америка - Американский регион 2206 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 97
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 93
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 30
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 21
Ergonomics - Эргономика 1755 21
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 16
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 14
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 13
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 13
Видеокамера - Видеосъёмка 720 13
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 12
Металлы - Золото - Gold 1251 11
Литий - Lithium - химический элемент 663 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Английский язык 7030 9
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 9
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 9
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 8
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 8
Импортозамещение - параллельный импорт 618 8
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 8
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 7
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 101
GizmoChina 171 26
GSM Arena 78 8
AnandTech 73 5
DxOMark - Издание 36 5
Wikipedia - Википедия 650 4
9to5Google 60 3
ITHome 46 3
GizChina - Издание 84 3
Liliputing 76 2
Ars Technica 450 2
SamMobile 57 2
Android Authority 62 2
NotebookCheck 18 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Ведомости 1466 2
WCCFTech - Издание 110 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
CNMO 1 1
AppleInsider 400 1
TrendingLeaks 1 1
TechSpot 188 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
Neowin 217 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
VideoCardz 44 1
Huawei Central 19 1
Digital Chat Station 24 1
Bloomberg 1627 1
Tom’s Hardware 600 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
PhoneArena 75 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 15
IDC - International Data Corporation 4975 3
Counterpoint Research 110 2
Strategy Analytics 285 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще