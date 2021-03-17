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AnTuTu Benchmark AnTuTu Tester программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов



17.03.2021 Главного конкурента Xiaomi поймали на обмане. Он накручивал результаты в тестах на производительность

тов тестов производительности своих смартфонов. Разработчики самого известного синтетического теста AnTuTu заявили, что она намеренно изменила алгоритм работы флагманского смартфона Realme GT,

17.09.2020 Apple всех обманула. Уникальный 5-нм процессор А14 не выдерживает конкуренции со старыми чипами

Как сообщил в своем Twitter известный инсайдер Ice Universe (@UniverseIce), в популярном бенчмарке AnTuTu набрал меньше баллов, чем Snapdragon 865+. 865+ был на момент публикации материала сам
10.12.2019 Названы самые мощные в мире смартфоны

Китай захватывает мир Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинги самых мощных Android-смартфонов в топовом и среднем сегментах. В

05.02.2019 Январские гонки за AnTuTu

7 баллов. Места с четвёртого по седьмое занимают Huawei Mate 20 X, Huawei Honor Magic 2, игросмарт Xiaomi Black Shark Helo и Huawei Mate 20 Pro. На восьмом месте – One Plus 6T и 296577 баллов чистого AnTuTu. Закрывают десятку лучших Vivo NEX Dual Display и ASUS ROG Phone.
03.05.2018 Топ-7 самых производительных планшетов

заимодействие с операционной системой. При составлении подборки мы опирались на тесты Geekbench 4 и AnTuTu, которые используются для оценки производительности на разных платформах и ОС. Первый

16.10.2017 Самые быстрые: топ-10 наиболее производительных смартфонов

а самых мощных смартфона в мире. Модель в увеличенном корпусе традиционно более производительна: на Antutu она набирает почти 224 000 баллов, а просто «восьмёрка» — около 208 000 баллов. Проще

20.06.2017 AnTuTu рассказал о современном смартфоне

ит из 8 ядер (60,11%). Неожиданными оказались цифры о размерах памяти современного смартфона. Хотя считается, что стандартом стало наличие в аппарате 3 гигабайт ОЗУ, на первом и втором месте в отчёте AnTuTu модели с 4 гигабайтами (35,5%) и с 6 гигабайтами (32,54%) ОЗУ соответственно. Количество рабочей памяти у усреднённого смартфона оказалось равным 64 гигабайтам (51,04%). Среди предустано
01.02.2017 10 самых производительных смартфонов

Ежегодную статистику бенчмарка AnTuTu по производительности смартфонов можно считать самой объективной. В этом году для полу
23.06.2014 Планшет Onda V989 оценен AnTuTu в 48 тысяч баллов

Новый планшетный компьютер компании Onda модели V989 получил в тесте производительности AnTuTu 48 102 балла. Onda V989 использует новый восьмиядерный чип Allwinner A80T и укомплектован 2 гигабайтами оперативной памяти. Дисплей планшета имеет диагональ в 9,7 дюйма, долгую автономну

Публикаций - 299, упоминаний - 525

AnTuTu Benchmark упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9889 101
Apple Inc 11489 87
Google LLC 11228 79
Xiaomi 1428 59
Huawei 3625 57
Qualcomm Technologies 1740 44
MediaTek 480 43
Zoom Int - Zoom Video Communications 1367 39
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6507 38
HTC Corporation 1500 36
LG Electronics 3563 35
Sony 6502 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5636 29
Lenovo Group 2214 28
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 263 28
5nine Software 1874 26
BBK OnePlus 195 24
4A Games 790 23
Yandex - Яндекс 6158 22
Nvidia Corp 3270 21
BBK OPPO Electronics 355 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 1987 19
ZTE Corporation 731 18
X Corp - Twitter 2771 16
Microsoft Corporation 23893 16
Meta Platforms - Facebook 4363 15
Intel Corporation 11804 15
Meizu Technology 158 14
Lenovo Motorola 3506 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 566 12
BBK Electronics Corp 294 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 751 11
Fly - Explay - Эксплей 241 10
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2460 10
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 264 10
Цифра ГК 2217 9
ДОК 783 9
Mali 33 9
Fly 203 8
iconBIT 38 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6763 40
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6384 20
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 405 9
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 6
Лента - Сеть розничной торговли 1817 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 144 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2850 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1944 5
Carl Zeiss AG 299 5
Россети Ленэнерго 2419 5
Градиент 83 4
Совкомбанк Совесть 271 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1021 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 709 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 457 3
Меркури - Mercury 234 3
Почта России ПАО 2066 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1073 2
Верный - торговая сеть 266 2
Геометрия НПО 130 2
101Hotels.com 719 2
TuneIn Radio 8 2
Prada 52 2
uBank 21 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6229 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 192 2
Ferrari NV 154 2
Связной ГК 1354 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 92 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 2
X5 Group 878 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 145 1
BMW Group 419 1
Эстет 13 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 29 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 135 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3984 40
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 596 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4781 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5438 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2896 1
Судебная власть - Judicial power 2165 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1101 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6165 26
4CIO 757 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1391 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 78 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 272 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22235 259
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19680 238
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8952 230
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8677 206
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12070 180
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5854 178
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22921 173
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11865 169
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5763 168
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17888 160
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4276 155
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6873 149
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1870 140
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2497 138
Наушники - Headphones 3680 134
USB micro 952 125
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9480 114
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5772 110
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17986 109
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6701 107
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11566 100
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7206 96
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2759 92
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22965 88
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6249 86
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2699 81
Карты памяти - Запоминающее устройство 2212 80
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1868 80
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 872 79
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1982 76
USB Type-C - USB-C - USB 3 1531 71
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6729 69
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2258 69
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26131 67
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2052 64
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1105 64
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 446 63
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9590 62
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4545 62
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1884 61
Google Android 13086 218
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4413 99
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1456 88
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 938 84
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 582 83
Apple iPhone - серия смартфонов 6782 68
Google Play - Google Store - Android Market 3085 63
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 773 62
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 123 58
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2567 54
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 478 51
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 483 51
Samsung Galaxy Note 686 45
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 329 43
Samsung Galaxy 1072 41
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 658 39
Apple iOS 7138 39
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 409 38
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 291 37
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 440 36
Microsoft Windows 14832 34
Apple iPhone 6 6343 33
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 317 29
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 370 29
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 413 29
Apple iPad 3778 28
HTC One - серия смартфонов 184 26
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1564 25
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 237 24
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 741 23
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 231 22
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Microsoft Skype 2002 22
Google Android 12 - Android Snow Cone 100 21
Яндекс.Маркет 727 21
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Microsoft Windows 2000 12911 19
Apple iPhone 5 776 19
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 234 19
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 18
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 2
Путин Владимир 2853 2
Jun Lei - Цзунь Лей 44 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 2
Xu Victor - Сюй Виктор 3 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 54 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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