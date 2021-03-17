Главного конкурента Xiaomi поймали на обмане. Он накручивал результаты в тестах на производительность

Разработчики бенчмарка AnTuTu обвинили компанию Realme в обмане пользователей. Она накрутила результаты своего дешевого флагмана Realme GT, в результате чего тот обошел схожий по своим возможностям и более дорогой Xiaomi Mi 11. В Realme утверждают, что обмана не было, но в AnTuTu уверены в обратном.

Нечестный соперник Xiaomi

Компанию Realme, прямого конкурента Xiaomi и Redmi, уличили в подделке результатов тестов производительности своих смартфонов. Разработчики самого известного синтетического теста AnTuTu заявили, что она намеренно изменила алгоритм работы флагманского смартфона Realme GT, чтобы тот набрал больше баллов.

Результат Realme GT в тесте AuTuTu – более 750 тыс. баллов. При этом топовый Xiaomi Mi 11, построенный на том же процессоре Qualcomm Snapdragon 888, выдал около 708 тыс. баллов.

Создатели бенчмарка, пишет Android Authority, не только обвинили Realme в мошенничестве, но и удалили результат из базы данных. В AnTuTu уверены, что это была именно накрутка – по их данным, специалисты Realme «обучили» смартфон обманывать бенчмарк в тесте на многопоточность и обработки JPG-изображений – в последнем случае вместо оригинального файла мобильник обрабатывал его копию в значительно более низком разрешении и качестве, что позволило ему выполнить этот тест быстрее.

Realme GT

Realme GT заблокирован в AnTuTu на три месяца – авторы бенчмарка дали Realme это время на удаление из смартфона того алгоритма, который позволил им обмануть синтетический тест. В противном случае блокировка из временной превратится в вечную.

Супердешевый флагман

Realme – это бренд, созданный в 2018 г. и входящий в состав группы компаний BBK. Это прямой конкурент Redmi, «дочки» Xiaomi, и смартфоны Realme продаются на российском рынке.

Новый Realme GT относится к числу флагманских смартфонов 2021 модельного года. Его премьера состоялась в начале марта 2021 г., а продажи на территории Китая начались 10 марта 2021 г.

Оригинальное (справа) и сжатое изображение, которое обрабатывал Realme GT

Мобильник получил 6,43-дюймовый экран на базе AMOLED-матрицы с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. У него есть батарея на 4500 мАч с поддержкой 65-ваттной зарядки, 16-мегапиксельная фронтальная камера, тройной основной модуль на 64+8+2 Мп с главным сенсором Sony IMX682 и процессор Qualcomm Snapdragon 888, устанавливаемый исключительно в топовые смартфоны.

При всей своей оснащенности Realme GT стоит не дороже смартфона среднего сегмента. В базовой комплектации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ в Китае он оценивается в $430 (31,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 марта 2021 г.). Старшую версию на 12/256 ГБ можно приобрести в КНР за $510 (37,2 тыс. руб.).

Xiaomi Mi 11

Упомянутый Xiaomi Mi 11, имеющий схожие аппаратные возможности, дебютировал в Китае в последних числах декабря 2020 г. На момент анонса его базовая версия на 8/128 ГБ оценивалась в $610 (44,5 тыс. руб.), комплектация 8/256 ГБ – в $660 (48,2 тыс. руб.), а 12/256 ГБ – в $720 (52,5 тыс. руб.).

Комментарий Realme

Представители Realme отреагировали на сложившуюся ситуацию. В направленном ими в Android Authority электронном письме они заявили, что результаты теста, проведенного в актуальной версии AnTuTu, «полностью верны». В компании заверили также, что в настоящее время они ведут переговоры с AnTuTu по поводу возвращения Realme GT в рейтинг бенчмарка.

В Realme не подтверждают факт обмана

Аналогичное заявление сделал и директор Realme по маркетингу Сю Ци Чейз (Xu Qi Chase). Он опубликовал в китайской соцсети Weibo пост, в котором подтвердил реальность результатов Realme GT в синтетическом тесте.

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Представители Realme сообщили CNews, что компания не принимает обвинения в предоставлении недостоверных результатов теста и настаивает на их корректности в текущей версии бенчмарка. Они добавили, что в данный момент в Китае идут переговоры между представителями Realme и Antutu по данному вопросу.



Обманывают все

Подделка результатов в популярных синтетических тестов в последние 10 лет стала чуть ли не нормой для крупных производителей смартфонов. Во втором десятилетии XXI века на этом попались многие популярные в России и мире бренды, и среди них есть компания HTC, в прошлом один из лидеров глобального рынка смартфонов.

По информации Cnet, в конце марта 2014 г. она попалась на накрутке баллов в AnTuTu версии 4 для своего флагмана One M8 – в телефон была вшита функция определения запуска синтетических тестов, которая в нужный момент повышала частоту процессора. Обман вскрылся при проверке смартфона в AnTuTu более свежей версии, в которой была реализована защита от подобной махинации.

Завышенные (сверху) и подлинные результаты HTC One M8

За год до этого, как пишет Phandroid, в аналогичной ситуации оказалась Samsung со своим Galaxy S4. В июле 2013 г. выяснилось, что она тоже использовала механизм повышения частоты CPU при запуске бенчмарков, в результате чего ей удалось обмануть популярные в те годы тесты GLBenchmark 2.5.1, Quadrant, Benchmark Pi и др. В октябре 2018 г. Samsung снова попалась на обмане, но на этот раз с результатами тестов Galaxy Note 3.

В 2017 г. пользователи авторитетного ресурса XDA Developers уличили в использовании идентичной схеме обмана компании Meizu и OnePlus. Они пытались накрутить результаты в бенчмарках для своих смартфонов Meizu Pro 6 и OnePlus 3T на процессорах MediaTek Helio X25 и Qualcomm Snapdragon 821 соответственно.

OnePlus 3T

Производители процессоров тоже не гнушаются нечестными методами конкуренции, которые в итоге портят репутацию производителей смартфонов на базе этих чипов. Такая ситуация произошла в апреле 2020 г. – CNews писал, что упомянутая MediaTek умышленно завышала производительность своих процессоров в бенчмарках – этот затронул популярные модели смартфонов Xiaomi, Vivo и ряда других компаний, в том числе бестселлер Redmi Note 8 Pro и Realme C3.

Факт подлога был подтвержден специалистами профильного портала AnandTech. Тем не менее, MediaTek не стала признавать свою вину.