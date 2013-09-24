Индексная книга CNews*
Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S IV смартфон
Публикаций - 184, упоминаний - 293
Samsung Galaxy S4 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 9667 139
|LG Electronics 3530 23
|Элемент ГК - Elementec 25 8
|Nvidia Corp 3203 7
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 7
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 6
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 4
|Крок - Croc 1683 1
|Монолит-Инфо 102 1
|PayPal 644 1
|BBK Electronics Corp 277 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
|Лента - Сеть розничной торговли 1665 6
|Самолёт ГК 1649 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
|Nokia Symbian OS 1399 6
|Linux OS 8153 4
|Microsoft Windows 2528 1
|Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 1
|Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
|Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
|DigiTimes - Издание 1292 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.