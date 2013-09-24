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Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S IV смартфон



24.09.2013 Обзор Samsung Galaxy S4 zoom: камера, смартфон, снято!
12.07.2013 С технологией Abbyy смартфон Samsung Galaxy S4 распознает текст с фотографий
08.07.2013 Первый взгляд на смартфон Samsung Galaxy S4 Mini: когда малое становится большим
13.06.2013 Samsung выпустил «убийцу» камерофона Nokia PureView. ФОТО
05.06.2013 Samsung везет в Россию Galaxy S4 с поддержкой LTE. ЦЕНА
30.05.2013 Samsung представил мини-версию Galaxy S4
23.05.2013 Поставки Samsung Galaxy S4 достигли 10 млн менее чем за месяц
22.05.2013 Samsung Galaxy S4 признан лучшим смартфоном. iPhone 5 не попал в Топ-3
26.04.2013 Samsung GALAXY S4 уже сегодня
18.04.2013 Обзор флагманского смартфона Samsung Galaxy S4: ось добра. ZOOM рекомендует
17.04.2013 Samsung Galaxy S4 появится в России с приложениями и виджетами «Яндекса»
28.03.2013 Количество предзаказов на Samsung Galaxy S4 достигло рекорда
28.03.2013 Samsung Galaxy S4 – главные преимущества. ФОТО
18.03.2013 О дивный новый мир: первый взгляд на Samsung Galaxy S4

Публикаций - 184, упоминаний - 293

Samsung Galaxy S4 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 139
LG Electronics 3530 23
Элемент ГК - Elementec 25 8
Nvidia Corp 3203 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 4
Крок - Croc 1683 1
Монолит-Инфо 102 1
PayPal 644 1
BBK Electronics Corp 277 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 6
Самолёт ГК 1649 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 34
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 27
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 21
Автофокус - Автофокусировка 2228 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 14
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 12
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 8
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 5
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 5
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 4
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 1
DivX - видеокодек 432 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
Nokia Symbian OS 1399 6
Linux OS 8153 4
Microsoft Windows 2528 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
DigiTimes - Издание 1292 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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