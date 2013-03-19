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ARM Holdings

ARM Holdings

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.03.2013 Вождь мобильной революции уходит в отставку

Британская компания ARM Holdings, ведущий разработчик мобильных процессоров, объявила о том, что ее генеральный директор 51-летний Уоррен Ист (Warren East) принял решение уйти в отставку с 1 июля 2013 г. Чем он бу
11.10.2000 Британский разработчик микросхем для мобильных устройств ARM Holdings опубликовал финансовые результаты 3-го квартала

Британская компания ARM Holdings - разработчик микросхем - сообщила в среду о финансовых результатах третьего квартала. Прибыли до налогообложения выросли по сравнению с третьим кварталом прошлого года выросли в д
01.02.2000 Компания ARM Holdings из Кембриджа, разработчик и производитель микросхем, заявила вчера, что она обогнала компанию Motorola по производству микросхем, используемых в мобильных устройствах (в частности, телефонах). В 1999 г. компания продала устройств с

Компания ARM Holdings из Кембриджа, разработчик и производитель микросхем, заявила вчера, что она обогнала компанию Motorola по производству микросхем, используемых в мобильных устройствах (в частности,
02.11.1999 Сотрудничество ARM Holdings и Texas Instruments положит начало новому поколению беспроводных устройств для обмена данными.

Преуспевающий британский холдинг ARM Holdings обьявил о сотрудничестве с американской компанией Texas Instruments (TI). Совместно ими будет разрабатываться новое поколение микропроцессоров для беспроводных устройств обмена инф
25.10.1999 ARM Holdings заключила лицензионное соглашение с Intel

Английская фирма ARM Holdings разрабатывает и продает микропроцессорные схемы и концепции. После объявления о заключении лицензионного соглашения с Intel акции ARM выросли на 13%. Теперь микропроцессор StrongAR
04.02.1999 Прибыль ARM Holdings продолжает расти

Компания ARM Holdings, производящая микропроцессоры для сотовых телефонов, электронных органайзеров и прочих устройств, сообщила о резком росте прибыли по итогам последнего финансового квартала. За год


Публикаций - 95, упоминаний - 103

ARM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 40
Samsung Electronics 11065 26
Qualcomm Technologies 1974 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 19
Apple Inc 13156 18
TI - Texas Instruments Incorporated 848 18
Nvidia Corp 4002 14
Microsoft Corporation 25775 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 9
Lenovo Motorola 3566 8
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 7
Google LLC 12690 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Calxeda - Smooth-Stone 7 6
Huawei 4677 6
HP Inc. 5883 6
Hitachi - Хитачи 1501 5
MediaTek - Ralink 595 5
Imagination Technologies - VideoLogic 43 5
Apple - Intrinsity 22 4
X Corp - Twitter 2938 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 4
Lenovo Group 2447 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
LG Electronics 3735 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Fujitsu 2105 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Sony 6739 3
Mali 38 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
MIPS Technologies 34 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Access Systems Americas 83 2
Rambus 246 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 9
SoftBank Group 284 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Softbank Vision Fund 13 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Intel Capital 148 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia Stock Exchange - Филадельфийская фондовая биржа 4 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Cantor Fitzgerald 12 1
China Post Group - Почта Китая 18 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
Fubon Financial Holding - Fubon Securities Investment Services 6 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Tesla Motors 461 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 14 1
LEGO 260 1
Capital Group 85 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Ferrari NV 159 1
RBC Capital Markets 59 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 3
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 70
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 35
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
ARM - Advanced RISC Machine 494 21
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 6
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 6
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 17
Intel x86 - архитектура процессора 2151 16
Apple iPad 4012 11
Microsoft Windows 16882 10
Google Android 15244 8
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 8
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Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 7
ARM big.LITTLE 20 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 5
Linux OS 11533 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 4
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 4
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 3
Intel - StrongARM - 121 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
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Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 3
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Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Samsung Galaxy 1035 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 10 1938 2
Intel Core - Семейство процессоров 1251 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 2
Apple iPhone 4 800 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 2
Intel Sandy Bridge 145 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 2
Microsoft Windows 11 827 1
Brown Tudor - Браун Тадор 7 7
East Warren - Ист Уоррен 7 5
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 4
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 3
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 2
Haas Rene - Хаас Рене 11 2
Tully Jim - Тали Джим 3 2
Smith Stacey - Смит Стейси 12 2
Santeler Paul - Сантелер Пол 4 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Сахаров Сергей 5 1
Kasahara Hironori - Касахара Хиронори 1 1
Рыбаков Михаил 16 1
Макаров Михаил 10 1
Segars Simon - Сигарс Саймон 3 1
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Hammon Philip - Хэммонд Филип 2 1
Herrero Enric - Геллеро Энрик 2 1
Williams Jeffrey - Уильямс Джеффри 41 1
Hunter Colin - Хантер Колин 3 1
Mark Papermaster - Пейпермастер Марк 22 1
Manocha Ajit - Маноха Ажит 2 1
Перегородов Антон 2 1
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 1
Misek Peter - Мисек Питер 17 1
Sewell Bruce - Сьюэлл Брюс 13 1
Kramer Pam - Крамер Пэм 3 1
Acree Cody - Акри Коди 3 1
Parikh Jay - Парик Джей 3 1
Read Rory - Рид Рори 21 1
Bryant Diane - Брайант Дайана 3 1
Hurley Noel - Херли Ноэль 1 1
Jackson Keith - Джексон Кит 1 1
Yasuda Hideki - Ясуда Хидеки 2 1
Garrett Sean - Гарретт Шон 3 1
Fichera Richard - Фичера Ричард 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Япония 13807 9
Европа 24964 8
Китай - Тайвань 4245 7
США - Калифорния 4829 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 3
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Сингапур - Республика 1953 2
Саудовская Аравия - Королевство 666 2
Япония - Токио 1020 2
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Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
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Ближний Восток 3154 1
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Испания - Королевство 3840 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
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Английский язык 7030 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Ирак - Война в Персидском заливе 224 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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