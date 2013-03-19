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ARM Holdings
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.03.2013
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Вождь мобильной революции уходит в отставку
Британская компания ARM Holdings, ведущий разработчик мобильных процессоров, объявила о том, что ее генеральный директор 51-летний Уоррен Ист (Warren East) принял решение уйти в отставку с 1 июля 2013 г. Чем он бу
|11.10.2000
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Британский разработчик микросхем для мобильных устройств ARM Holdings опубликовал финансовые результаты 3-го квартала
Британская компания ARM Holdings - разработчик микросхем - сообщила в среду о финансовых результатах третьего квартала. Прибыли до налогообложения выросли по сравнению с третьим кварталом прошлого года выросли в д
|01.02.2000
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Компания ARM Holdings из Кембриджа, разработчик и производитель микросхем, заявила вчера, что она обогнала компанию Motorola по производству микросхем, используемых в мобильных устройствах (в частности, телефонах). В 1999 г. компания продала устройств с
Компания ARM Holdings из Кембриджа, разработчик и производитель микросхем, заявила вчера, что она обогнала компанию Motorola по производству микросхем, используемых в мобильных устройствах (в частности,
|02.11.1999
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Сотрудничество ARM Holdings и Texas Instruments положит начало новому поколению беспроводных устройств для обмена данными.
Преуспевающий британский холдинг ARM Holdings обьявил о сотрудничестве с американской компанией Texas Instruments (TI). Совместно ими будет разрабатываться новое поколение микропроцессоров для беспроводных устройств обмена инф
|25.10.1999
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ARM Holdings заключила лицензионное соглашение с Intel
Английская фирма ARM Holdings разрабатывает и продает микропроцессорные схемы и концепции. После объявления о заключении лицензионного соглашения с Intel акции ARM выросли на 13%. Теперь микропроцессор StrongAR
|04.02.1999
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Прибыль ARM Holdings продолжает расти
Компания ARM Holdings, производящая микропроцессоры для сотовых телефонов, электронных органайзеров и прочих устройств, сообщила о резком росте прибыли по итогам последнего финансового квартала. За год
ARM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 13
|Bloomberg 1627 10
|FT - Financial Times 1296 6
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
|PCWorld - PC World 47 2
|Silicon 494 2
|Dow Jones Business News 88 2
|Silicon Strategies 45 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
|Wired - Издание 276 2
|PhoneArena 75 2
|Telegraph 199 2
|Yahoo! Finance 122 2
|GigaOM 71 1
|Times 661 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|ZDnet 663 1
|Tom’s Hardware 600 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|AnandTech 73 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|Digital Trends - Издание 35 1
|Liliputing 76 1
|SlashGear 134 1
|The Information 83 1
|IDG - International Data Group 117 1
|Fortune 211 1
|EE Times 160 1
|AppleInsider 400 1
|Dow Jones - Barron's 26 1
|The Independent 32 1
|GizmoChina 171 1
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