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Hunter Colin Хантер Колин
СОБЫТИЯ
|31.08.2004
|Персональные суперкомпьютеры заменят рабочие станции 3
|18.04.2002
|Компьютер-трансформер от OQO: КПК и ПК в одном корпусе 2
Публикаций - 3, упоминаний - 6
Hunter Colin и организации, системы, технологии, персоны:
|Novafora - Transmeta 196 2
|Nvidia Corp 4002 1
|ARM Holdings 95 1
|HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
|Orion Microsystems 3 1
|Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology - S3-Via 19 1
|Qualcomm Technologies 1974 1
|Apple Inc 13156 1
|Intel Corporation 12811 1
|IBM - International Business Machines Corp 9699 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
|Oracle Corporation 7074 1
|NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
|Fujitsu 2105 1
|Sony 6739 1
|Lenovo Motorola 3566 1
|Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
|Sharp Corporation 1062 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
|США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.