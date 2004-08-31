Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Hunter Colin Хантер Колин

СОБЫТИЯ


31.08.2004 Персональные суперкомпьютеры заменят рабочие станции 3
18.04.2002 Компьютер-трансформер от OQO: КПК и ПК в одном корпусе 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Hunter Colin и организации, системы, технологии, персоны:

Novafora - Transmeta 196 2
Nvidia Corp 4002 1
ARM Holdings 95 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Orion Microsystems 3 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology - S3-Via 19 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Apple Inc 13156 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Oracle Corporation 7074 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
Fujitsu 2105 1
Sony 6739 1
Lenovo Motorola 3566 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Sharp Corporation 1062 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 646 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 1
DDR - Double data rate 3083 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 1
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 133 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Novafora - Transmeta Efficeon 5 1
Linux OS 11533 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Microsoft FlexGo 10 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
AP - Associated Press 2007 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще