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Novafora Transmeta TM Crusoe Семейство x86-совместимых микропроцессоров


УПОМИНАНИЯ


15.01.2004 iRU готовит ноутбук на процессоре Transmeta Crusoe 5800

готовит к выпуску ноутбук Stilo 1514 – вторую модель в своей линейке на сверхэкономичном процессоре Transmeta Crusoe. Новая модель будет оснащена конвекционной системой охлаждения, но оборудова
15.01.2003 Transmeta представила процессор со встроенной защитой данных

Transmeta сообщила о встраивании технологии защиты беспроводной связи в свой процессор Crusoe TM5800, что наряду с прочими возможностями позволит пользователям сохранять чувствительную информацию прямо на чипе. Также среди возможностей процессора нужно отметить аппаратный механиз
25.10.2002 Процессор Transmeta Crusoe сертифицирован на совместимость с Windows XP Embedded

Мобильный процессор Transmeta Crusoe был сертифицирован на совместимость с самым новым пакетом исправлений и обновлений для
22.08.2002 Процессоры Crusoe от Transmeta сертифицированы на совместимость с Windows CE .net.

Процессоры Crusoe от Transmeta получили сертификацию на совместимость с платформой Windows CE .net. Теперь этот производитель может проектировать продукты с использованием чипов Crusoe TM5500 и TM5
11.06.2002 Sony представила сверхпотративный ноутбук на процессоре Crusoe

Компания Sony стала первой компанией, сделавшей ноутбук на процессоре Crusoe, она же, похоже, первой сделала "наладонный ультрасубноутбук". Sony PCG-U1 Sony PCG-U1
04.06.2002 Новые ноутбуки Transmeta: 1000 МГц, 1000 грамм, 1000 минут работы и $1000

Компания-создатель процессора Crusoe, Transmeta, переживающая тяжелые времена, на проведенной в Токио пресс-конференции, анонсировала свою новую стратегию. Основатель и технологический директор американской компании Дэвид Р
13.12.2001 Выпуск новых процессоров Crusoe отложен

Выпуск процессоров Crusoe от компании Transmeta, произведенных по 0,13-мкм техпроцессу, отложен из-за проблем на производственных линиях TSMC. Представители Transmeta заявили, что из-за появившихся проблем уровен
04.12.2001 FIC показала прототип TabletPC на базе Crusoe

Компания FIC показала свою версию TabletPC, в котором использовался процессор Crusoe от компании Transmeta - AquaPad на базе TM5400 Crusoe. Прототип Crystal TabletPC работал на ОС Microsoft Windows XP Professional. Стоит отметить, что компания работает над TabletP
15.11.2001 Sony и Fujitsu перенесли выпуск ноутбуков на базе Crusoe

Стало известно, что из-за перебоев в поставках процессоров Crusoe две японские корпорации заявили о переносе выпуска своих ноутбуков на базе продукции от Transmeta. Корпорации Sony и Fujitsu отложили поставки ноутбуков на базе процессора Crusoe

16.10.2001 Transmeta анонсировала процессор Crusoe 6000 для ноутбуков

15 октября компания Transmeta анонсировала выпуск нового процессора для ноутбуков и карманных компьютеров. Crusoe 6000 занимает на материнской плате втрое меньше места, чем текущие версии чипов, и будет потреблять меньше энергии. Процессор появится во второй половине 2002 года и будет работать на та
11.10.2001 Новый процессор Crusoe все еще тестируется

Компания Transmeta, анонсировавшая выход нового процессора Crusoe 5800 (высокопроизводительной версии 5600-го чипа по меньшей цене) четыре месяца назад, пока не спешит начинать его массовое производство.Причина кроется в озабоченности компании качество
03.10.2001 Transmeta вышла на рынок процессоров для встраиваемых приложений

Компания Transmeta начала поставки своего процессора Crusoe производителям сетевого оборудования, принтеров и других встраиваемых приложений, чтобы достичь желаемых объемов продаж.По словам CEO компании Марка Аллена (Mark Allen), в этом году объе
21.05.2001 В июне выйдет ноутбук Sharp на процессоре Crusoe

Ноутбуки с процессорами Crusoe компании Transmeta с низким энергопотреблением прочно завоевывает японский рынок. Вслед за Sony компания Sharp объявила о выходе в июне ноутбука Mebius PC-SX1-H1. Из рекламы нового проду
16.04.2001 NEC представит две модели ноутбуков на базе процессора Crusoe

Сегодня NEC представит две новые модели ноутбуков на базе процессора Crusoe TM 5600 компании Transmeta. Хотя Sony поставляет в Северную Америку ноутбуки Vaio с процессором Crusoe с начала года, контракт с NEC стал первой крупной победой Transmeta на рынке
10.01.2001 Philips будет использовать процессор Crusoe в модулях Net Display

Компания Transmeta Corporation сообщила, что ее процессор Crusoe выбран Philips для производства бытовых модулей Net Display . Модули Philips Net Display - это встраиваемые панели, состоящие из сенсорного ЖК-дисплея и интегрированного системного решен
05.01.2001 ICP начала продвижение 3,5'' материнской платы с процессором Crusoe

Тайваньская ICP Electronics Inc. начала продвижение на рынок новой материнской платы WAFER-6820 со встроенным 400 МГц процессором Crusoe "TM3200" - x86 совместимым чипом с низким энергопотреблением, чипсетом TM3200/VT82C68A и возможностью расширения оперативной памяти до 128 МБ. По размеру плата похожа на 3,5 дюймовый жес
09.12.2000 Тайваньская ICP Electronics Inc. представила встраваемую миниатюрную панель WAFER-6820 на процессоре Crusoe

кая ICP Electronics Inc. представила первую встраваемую миниатюрную панель WAFER-6820 на процессоре Crusoe от Transmeta. Плата имеет действительно миниатюрные размеры - с 3,5-дюймовую дискету,

30.11.2000 Sony заявила об отзыве 13 тыс. лаптопов на процессорах Crusoe

В четверг компания Transmeta сообщила, что бракованные чипы Crusoe могли быть использованы в производстве не только компанией NEC, хотя это и маловероятно. Компания поставила их таким компаниям как Sony Corp., Fujitsu Ltd. и Hitachi Ltd. Однако возможно
16.11.2000 IBM заявила, что экономия энергии в процессорах Transmeta недостаточна

В среду компания IBM сообщила, что отложила свои планы по выпуску ноутбука с процессором Crusoe от Transmeta в связи с тем, что он не обеспечивал существенного выигрыша в длительности работы батарей. После решения IBM об отмене использования Crusoe, ходило много слухов о нед
10.11.2000 Casio представит ноутбук на базе процессора Crusoe

Casio намерена представить ноутбук на базе процессора Crusoe от Transmeta. Компьютер впервые выйдет в Японии в следующем году, сообщает CNET. Представление состоится на следующей неделе на выставке Comdex. Новая модель - Fiva - относится к категор
01.11.2000 IBM отложила выпуск ноутбуков ThinkPad 240 на базе процессоров Crusoe

IBM отложила выпуск ноутбуков ThinkPad 240 на базе процессоров Crusoe компании Transmeta, представленных в июне, сообщает CNET. По словам IBM, эти ноутбуки не соответствуют текущим маркетинговым планам корпорации. IBM продолжит тестирование технологий Tran
25.10.2000 Hitachi присоединилась к производителям ноутбуков на процессоре Crusoe

Компания Hitachi - последний из крупных японских производителей ноутбуков, начавший производство компьютеров на процессоре Crusoe компании Transmeta. На днях представители Hitachi намерены представить новый ноутбук размера B5(примерно половина листа А4). Низкая потребляемая мощность процессора Crusoe явилась
06.09.2000 Quanta начнет производить ноутбуки на базе процессоров Crusoe

Как сообщил CNET, компания Quanta Computer объявила о планах начать в конце года поставки для IBM ноутбуков на базе процессоров Crusoe компании Transmeta. По всей видимости, будет использован процессор Crusoe TM5400, а сами ноутбуки будут продаваться под маркой IBM 240 Х. Для начала планируется небольшой объем по
14.08.2000 Sony выпустит ноутбук Vaio C1 с процессором Crusoe осенью следующего года

Sony Corp. сообщила, что в предполагаемом осенью следующего года выпуске ее модели суб-ноутбука Vaio C1 будут использованы микропроцессоры Crusoe компании Transmeta. Таким образом, Sony стала первой компанией, которая официально сообщила об использовании нового процессора. Компания не сообщила информации о конкретных данных процес
07.08.2000 Transmeta начала пробное производство микропроцессоров Crusoe на мощностях компаний TSMC и UMC

Компания Transmeta сообщила о начале экспериментального производства своих микропроцессоров Crusoe на мощностях двух крупнейших тайваньских компаний - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и United Microelectronics (UMC). Как ожидается, массовое коммерческое производство Crusoe
29.06.2000 Crusoe делает первые шаги. Часть 2

первых двух моделей будет составлять $500, что позволит им конкурировать с обычными компьютерами на рынке доступа в интернет. Для этих устройств AOL и Gateway выбрали младший из семейства процессоров Crusoe — ТМ3120 с тактовой частотой от 333 до 400 МГц и потребляемой мощностью от 0,02Вт (в режиме Sleep) до 1Вт. По словам представителей компаний, ключевыми при выборе чипов для будущих интер
28.06.2000 Rebel.com будет выпускать Linux-серверы на базе Crusoe

Rebel.com, канадский производитель Linux-серверов, пополнит свой ассортимент новыми моделями на базе процессоров Crusoe от компании Transmeta. Ранее он выпускал все серверы только на базе чипов StrongArm от Intel. Выбор компании пал на Crusoe потому, что он, с одной стороны, совместим с Intel, а с

28.06.2000 Ряд производителей представил ноутбуки на основе процессора Crusoe

На выставке PC EXPO, проходящей сейчас в США, ряд производителей впервые представили свои ноутбуки, в которых используется новый процессор Crusoe, разработанный компанией Transmeta. Этот процессор, представленный в январе этого года, потребляет гораздо меньше энергии (и меньше нагревается), чем аналогичные продукты Intel и AMD. За
28.06.2000 Crusoe делает первые шаги. Часть 1

Единственное на сегодняшний день детище компании Transmeta — процессор Crusoe - привлекал к себе повышенное внимание публики с момента своего появления. Обнародованные компанией-разработчиком характеристики нового процессора по ряду параметров значительно превосхо
22.06.2000 Transmeta назовет компании, использующие ее процессор Crusoe 5400

Компания Transmeta, являющаяся конкурентом Intel и AMD на рынке процессоров, планирует назвать на следующей неделе компании, использующие ее чипы Crusoe 5400. Уже велось очень много разговоров о новом типе процессоров, но практически ни слова не было сказано о клиентах Transmeta и практическом использовании чипа. На выставке PC Expo прои
06.06.2000 До конца месяца IBM представит новые ноутбуки ThinkPad на базе процессоров Crusoe от Transmeta

Компания IBM сообщила, что на выставке PC Expo, которая состоится в этом месяце, представит новую линию своих ноутбуков ThinkPad на базе процессора Crusoe от Transmeta. Ноутбуки будут работать под управлением ОС Microsoft Windows и базироваться на чипе Crusoe TM5400, который специально разработан под эту операционную систему. Компью
16.05.2000 Первые компьютеры с процессором Crusoe компании Тransmeta появятся в июне

Компания Transmeta, бросившая вызов Intel своими новыми микропроцессорами Crusoe, заключила недавно несколько контрактов с ведущими производителями персональных компьютеров по поставке чипов для "сверхлегких" ноутбуков. На 29 июня намечено представление первых таких

13.03.2000 Transmeta представила прототип нового "карманного" компьютера Web Slate на процессоре Crusoe

зрешения с диагональю 8 дюймов и навигационную систему. Для ввода Web Slate будет иметь систему распознавания рукописного текста и сенсорный дисплей. Новый компьютер будет выполнен на микропроцессоре Crusoe, что, в дополнение ко всему, обеспечит малое энергопотребление. См.также: (09.02) Первые портативные компьютеры на процессорах Crusoe появятся уже в апреле (04.02) Sybase будет вы
09.02.2000 Первые портативные компьютеры на процессорах Crusoe появятся уже в апреле

Процессоры Crusoe компании Transmeta вскоре появятся на рынке, а значит уже в апреле можно ждать появления портативных компьютеров, использующих эти процессоры. Новинкой является web pad, компьютер предна
02.02.2000 Компания Phoenix выпустила BIOS для микропроцессора Crusoe

Phoenix Technologies Ltd. сообщила, что разработала BIOS для портативных компьютеров с процессорами корпорации Transmeta семейства Crusoe. В распространённом пресс-релизе сообщается, что Phoenix более двух лет в тайне сотрудничала с Transmeta для подготовки ПО BIOS для Crusoe. Кроме Transmeta PhoenixBIOS используют

19.01.2000 Близится выход таинственного процессора Crusoe

Несколько месяцев назад компания Transmeta заинтриговала всех своим обещанием представить в начале 2000 года новый процессор Crusoe, который ни много ни мало перевернет весь компьютерный мир. Кроме этого сообщения никаких дополнительных деталей или хотя бы намеков на особенности нового процессора не последовало. Так

11.11.1999 Transmeta собирается выпустить свой первый процессор Crusoe к 19 января 2000 года

Чип под кодовым названием Crusoe ориентирован на применение в ноутбуках, поэтому речь может идти о специальном процессоре с низким потреблением энергии. Первоначально первое появление на публике процессора от Transmeta


Публикаций - 131, упоминаний - 144

Novafora и организации, системы, технологии, персоны:

Novafora - Transmeta 194 97
Intel Corporation 12348 43
Sony 6583 31
IBM - International Business Machines Corp 9483 27
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 20
Microsoft Corporation 24922 19
AMD - Advanced Micro Devices 4338 19
Toshiba Corporation 2938 18
Fujitsu 2050 17
Hitachi - Хитачи 1472 14
Acer Group - Acer Inc 2586 10
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 10
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 10
Merlion iRU - Деловой офис 318 9
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HP Inc. 5722 8
Sharp Corporation 1043 8
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TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 954 7
Casio 332 7
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 317 5
AMD Graphics Product Group - ATI 957 5
VAIO 334 5
Dell Technologies - Dell Computer 2142 5
Siemens AG - Siemens Group 2604 5
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AOL Inc - America Online 1868 3
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Antelope Technologies 4 3
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Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Ferrari NV 157 1
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DuPont - Дюпон 100 1
Dow Chemical Company (TDCC) 33 1
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Нидерланды 3568 1
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Перу - Республика 281 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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