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Novafora Transmeta CMS Transmeta Code Morphing Software
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.06.2004
|Transmeta создала маленький Efficeon 1
|18.05.2004
|Процессоры дадут отпор вирусам 1
|15.01.2003
|Transmeta представила процессор со встроенной защитой данных 1
|15.11.2001
|Sony и Fujitsu перенесли выпуск ноутбуков на базе Crusoe 1
|28.06.2000
|Crusoe делает первые шаги. Часть 1 1
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Novafora и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
|Япония 13807 1
|США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.