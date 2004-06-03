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Novafora Transmeta CMS Transmeta Code Morphing Software

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.06.2004 Transmeta создала маленький Efficeon 1
18.05.2004 Процессоры дадут отпор вирусам 1
15.01.2003 Transmeta представила процессор со встроенной защитой данных 1
15.11.2001 Sony и Fujitsu перенесли выпуск ноутбуков на базе Crusoe 1
28.06.2000 Crusoe делает первые шаги. Часть 1 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Novafora и организации, системы, технологии, персоны:

Novafora - Transmeta 196 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Intel Corporation 12811 3
Fujitsu 2105 2
Sony 6739 2
Nvidia Corp 4002 1
AOL Inc - America Online 1883 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
ARM Holdings 95 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology - S3-Via 19 1
Microsoft Corporation 25775 1
Qualcomm Technologies 1974 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
Lenovo Motorola 3566 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Sharp Corporation 1062 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 4
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 37 3
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 218 1
Эмулятор - Emulation 298 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
Компьютеризация - Cooler - кулер 154 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Morphing - Морфинг 4 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 133 3
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Intel Itanium 649 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 1
HPE Compaq Tablet PC tc - серия планшетов 15 1
Microsoft FlexGo 10 1
Microsoft Windows 16882 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Япония 13807 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
PC Expo 36 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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