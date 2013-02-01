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HPE Compaq Computer Corp HP Compaq Global Services

HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services представляет собой часть глобальной структуры Hewlett Packard Enterprise (HPE), которая сформировалась после разделения Hewlett-Packard в 2015 году.

Компания ведет свою историю с поглощения Compaq в 2002 году, когда Hewlett-Packard приобрела производителя персональных компьютеров за $25 млрд. После разделения HP, корпоративное направление стало называться HPE, включив в себя подразделения, ранее принадлежавшие Compaq. Компания специализируется на предоставлении комплексных IT-решений для бизнеса, включая серверное оборудование, системы хранения данных, сетевое оборудование и программное обеспечение. В продуктовую линейку входят такие серии как HP Compaq для бизнес-пользователей, системы хранения данных MSA (Modular Smart Array), которые появились еще в 2001 году под брендом Compaq, а также различные серверные решения.

В области технологий компания использует  спектр решений, включая процессоры Intel и AMD, различные операционные системы, в том числе Linux-дистрибутивы. Интересно, что после поглощения Compaq, HP также приобрела права на линейку карманных компьютеров iPaq.

В истории компании были и правовые споры, в частности, дело о коррупционных схемах в России, где фигурировало имя Хилмара Лоренца, бывшего руководителя российского офиса.

Компания является частью группы Hewlett Packard Enterprise, которая включает в себя множество поглощенных компаний, таких как 3Com, 3PAR, Vertica Systems и других.

Основные конкуренты на рынке:

СОБЫТИЯ

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01.02.2013 HP представила новые решения для корпоративного сектора

ые ультрабуки HP Spectre XT Pro Ultrabook и Elitebook Folio, новое поколение моноблоков HP Pro и HP Compaq Pro, а также несколько моделей полнофункциональных нулевых клиентов. Корпоративный пла
23.08.2011 Новый моноблок от HP

Компания НР продолжает успешно осваивать рынок моноблочных решений, анонсировав новый компьютер HP Compaq 8200 Elite. HP Compaq 8200 Elite представляет собой моноблок с диагональю 23 дю
29.04.2010 Смартбук HP появится в продаже через 2 недели

Неделю назад компания HP представила свой первый смартбук Compaq Airlife 100. Продажи этого портативного ноутбука на базе чипсета Qualcomm Snapdragon QSD8250 и операционной системой Google Android должны начаться в США, а также ряда европейских стран,
21.04.2010 Смартбук Compaq HP AirLife 100: 12 часов работы

года смартбуки были представлены малоизвестными компаниями, то начиная со второго квартала эти решения будут анонсированы и лидерами рынка. Компания HP представила свой первый 10,1-дюймовый смартбук Compaq AirLife 100, который использует чипсет Qualcomm Snapdragon QSD8250 и работает под управлением ОС Android. Если нетбуки представляют собой миниатюрные и потерявшие в производительности но
11.12.2009 Гибкий настольный ПК для бизнеса – HP Compaq 8000 Elite Business

Компания HP представляет новую модель настольного персонального компьютера – HP Compaq 8000 Elite Business. Новинка ориентирована на корпоративных заказчиков, правительствен
21.02.2008 Ноутбук HP Compaq 2710p: компактный трансформер

В стиле «техно» Все в дизайне HP Compaq 2710p подчеркивает тот факт, что это устройство предназначается, прежде всего, для раб
29.03.2007 HP Compaq 6515b и 6715b: новые лэптопы с поддержкой HSDPA

HP выпустил ноутбуки Compaq 6515b и 6715b с поддержкой протоколов 802.11n, а также HSDPA или EVDO, предназначенных
05.03.2007 Вечный вопрос – что выбрать? Дуэль ноутбуков от Fujitsu Siemens и HP

Технические перипетии Сегодня на тест к нам попали два ноутбука – HP Compaq nx7400 и Fujitsu Siemens Lifebook E8110. Судя по весу (2,54 кг у HP и 2,3 кг у Fujitsu
29.01.2007 Итоговые хиты продаж ноутбуков

инге Цена 1 Dell Latitude 120L 4 месяца* 29 748р.  2 Roverbook Voyager V500 3 месяца 32 552р.  3 HP Compaq nx6110 6 месяцев с перерывом 36 700р.  4 Roverbook Voyager E410 5 месяцев с перерывом

16.11.2006 HP выпустила ПК для бизнеса

Hewlett-Packard анонсировала настольный ПК Compaq dx2250. Эта модель ориентирована на использование в бизнес-сегменте. В будущем компания планирует перейти на использование высокоэффективных блоков питания с КПД не менее 80%. Компьютер

11.10.2006 HP представил новый ПК для бизнеса

Компания Нewlett-Рackard представила новый персональный компьютер для бизнеса — HP Compaq dx7300. Модель сочетает в себе как наиболее популярные, проверенные временем функции,

17.07.2006 Ноутбуки: хиты продаж мая

ись вперед, безоговорочным лидером в очередной раз стал ноутбук от Acer.   Наиболее продаваемые ноутбуки класса «Замена настольного ПК» Модель В рейтинге Цена 1 Acer Aspire 1652WLMi новинка* 1133$  2 HP Compaq nx8220 3 месяца 1406$  3 ASUS A6Q00Ja 3 месяца 1818$  4 Dell Inspiron 9400 новинка 2325$  5 Toshiba Qosmio G20 4 месяца с перерывом 3200$  *- отсчет ведется с июля 2005 года Источник:
23.06.2006 HP выпустил два новых мобильных ПК

Компания Hewlett-Packard представила два новых ноутбука серии Compaq — 17-дюймовый nw9440 и 15,4-дюймовый nw8440. Устройства работают на базе процессо
30.10.2003 HP представил 3 новых модели портативных ПК

28 октября компания HP объявила о выпуске новых моделей ноутбуков HP Compaq Business Notebook nc6000 и nc8000 и мобильной рабочей станции HP Compaq Mobile

26.06.2003 Служащие Compaq тоже обкрадывают свою компанию

) был приговорен судом к лишению свободы на 4 года и 3 месяца за участие в краже микросхем компании Compaq Computer и дальнейшей их перепродаже в Калифорнии. Бывший работник Compaq долже
21.06.2003 HP представил новинки для корпоративных пользователей

ровано на корпоративных клиентов и отличается повышенным уровнем безопасности.   Новые ПК модели HP Compaq d530, жизненный цикл которых составляет 15 месяцев, комплектуются набором программного
03.06.2003 Борис Хобод: Бренд продвигают не дистрибьюторы, а крупные дилеры

работать с нами в этом качестве. CNews.ru: Чем обусловлен выбор тех торговых марок, с которыми вы работаете? Борис Хобод: Сегодня наша компания в основном занимается только двумя брендами — это Compaq и Fujitsu Siemens, продажи которых составляют порядка 95% оборота компании. С самого начала деятельности нашим первым брендом стал Compaq. Это решение в 2001 году было весьма риск
29.05.2003 Verysell авторизован по ремонту компьютерной техники HP

ерной техники компании Hewlett Packard на платформе Intel. Поясним, что после слияния компаний HP и Compaq, слияние по сервису так называемых “синей” (HP) и “красной” (Compaq) линий пока
29.05.2003 HP + Compaq: подробности слияния в России

м корпоративным правилам, обычно не приводил подробностей своей работы на локальном рынке. Компания Compaq в этом плане выглядела чуть более открытой, но, как мы знаем, доминантой объединения б
27.02.2003 Hewlett-Packard и Compaq Computer: слияние не приносит пользы?

Слияние Hewlett-Packard с Compaq Computer вновь оказалось под обстрелом со стороны независимых аналитиков после того, к
20.02.2003 Слияние HP и Compaq: первые результаты в России

ает то, что НР сумела выиграть в России те тендеры, которые не смогли бы выиграть по отдельности ни Compaq, ни HP до объединения, а также то, что все сотрудники компании восприняли позитивно пр
02.12.2002 HP и Compaq объединили свои группы пользователей в Европе

После полугода переговоров компании Hewlett-Packard и Compaq объединили свои группы пользователей в регионе EMEA - Европы, Ближнего Востока и Африки. Интересно, что решение о слиянии было принято этими компьютерными гигантами за меньшее время, и п
21.11.2002 Прибыль объединенного Hewlett-Packard превысила ожидания

rd опубликовал данные по квартальной прибыли, показывающие, что вызвавшее много споров приобретение Compaq Computer за $19 млрд. окупается быстрее, чем прогнозировали скептики. Компания получил
19.11.2002 Reuters: HP начинает первую рекламную кампанию после объединения с Compaq

емирной рекламной кампании, которая проводится впервые после покупки компьютерным гигантом компании Compaq Computer в мае текущего года. Как считают аналитики, общая сумма средств, которые HP с
07.10.2002 Compaq Evo N1015v: производительность по очень низкой цене

  Сегодня, 7 октября, компания Hewlett-Packard представит новый ноутбук нижнего ценового диапазона Compaq Evo N1015v, стоимость которого составляет $899. Новинка рассчитана на представителей малого и среднего бизнеса. Compaq Evo N1015v создан на основе процессора AMD Athlon 1400+ и ос
01.10.2002 Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов

одукты для бизнеса, в том числе, две модели настольных ПК, тонкие клиенты и две модели ноутбуков. Необходимость в объединении двух семейств продуктов возникла после слияния компаний Hewlett-Packard и Compaq и появления в объединенной компании дублирующих друг друга продуктовых линеек. В ассортименте продукции объединенной компании HP произошли следующие изменения: рабочие станции Compaq<
30.09.2002 HP: новые настольные и портативные ПК

В числе представленных новинок - настольные ПК Compaq Evo D510 e-pc и Compaq Evo D310v, тонкие клиенты Compaq Evo T30 и T20 с операционной системой CE.net и ноутбуки Compaq Evo Notebook N1000v и N1005v — новая линия пор
02.08.2002 HP предлагает мобильные беспроводные решения для малого и среднего бизнеса

одной связи, рассчитанных на потребности пользователей из сферы малого и среднего бизнеса. Ноутбуки Compaq Evo Notebook N1000v и N1005v избавляют пользователей от необходимости переносить или п
04.07.2002 Compaq урегулировал иск по поводу корпоративной отчетности

Компания Compaq Computer согласилась выплатить компенсацию в размере $28,6 млн. группе акционеров, кот
27.06.2002 "Дилайн" получил право на торговлю техникой Compaq

26 июня центр электронного бизнеса "Дилайн" объявил о получении в рамках действующего контракта с Hewlett-Packard права на дистрибуцию товаров, поставляемых сегодня под торговой маркой Compaq: серверов ProLiant, ноутбуков Evo и Presario, рабочих станций Evo и карманных компьютеров iPAQ. Таким образом, на рынке появился новый официальный канал для продвижения данной продукции:
26.06.2002 Hewlett-Packard не откажется от производства HP Pavilion и Compaq Presario

Компания Hewlett-Packard продолжит осуществлять продажи серий своих ПК HP Pavilion и Compaq Presario, заявил ее исполнительный вице-президент, отрицая слухи о том, что они исключены из линейки персональных компьютеров компании. Настольные ПК Pavilion останутся на рынке Азиатско
17.06.2002 Moody's снизило долговой рейтинг Hewlett-Packard

ackard, заявив, что компании предстоит многое сделать, чтобы интегрировать купленную за $18,9 млрд. Compaq Computer. Понижение рейтинга скажется на $7 млрд. долга. Рейтинг необеспеченного долга
17.06.2002 Hewlett-Packard анонсирует новую стратегию

Сочетание линеек продукции Hewlett-Packard и Compaq Computer позволит новой объединенной компании предлагать более совершенные методики в

31.05.2002 Hewlett-Packard продолжает выпуск корпоративной линии Compaq

Компания Hewlett-Packard объявила о выходе новых продуктов, первых с момента слияния с Compaq Computer, призванных упрочить положение компании на корпоративном рынке. Предложение,

14.05.2002 Hewlett-Packard огласила планы развития объединенной компании

Теперь, когда напряженная борьба за голоса акционеров осталась в прошлом, компания Hewlett-Packard начала формальный процесс крупнейшего в истории отрасли поглощения компании Compaq. На прошлой неделе топ-менеджеры компании торжественно объявили о том, что веб-сайты HP и Compaq объединены, а 150 тыс. сотрудников получили материалы, объясняющие суть сделки. Пр
14.05.2002 Hewlett-Packard: планы на будущее

На прошлой неделе, стоя перед многоцветными стендами с изображением служащих и словами "мы готовы", топ-менеджеры компании торжественно объявили, что веб-сайты HP и Compaq объединены, а 150 тыс. сотрудников получили материалы, объясняющие суть сделки. "Мы, несомненно, настроены создать новую сильную компанию, новую команду, новую культуру", - заявила на пр
07.05.2002 Многообещающий бизнес-старт HP после слияния c Compaq

- выросли в цене на 3%, в первый день после того, как была официально завершена сделка по слиянию с Compaq Computer. Несмотря на довольно скромное повышение - 53 цента (до $17,97), - старт для

06.05.2002 Объединение HP и Compaq официально завершено

анского бизнеса: компания Hewlett-Packard официально завершила процедуру $19-миллиардного слияния с Compaq Computer. О плане покупки Compaq руководители HP объявили еще 3 сентября 2001 г
30.04.2002 Compaq присвоила компании ВСС партнерский статус Enterprise Reseller

Компания ВСС и Московское Представительство Compaq Computer провели в Санкт-Петербурге пресс-брифинг, посвященный присвоению ВСС нового п
30.04.2002 Compaq переведет корпоративные ПК и рабочие станции Evo на Gigabit Ethernet

Корпорация Compaq Computer объявляет о намерении комплектовать настольные ПК и рабочие станции своего пр

Публикаций - 1966, упоминаний - 2832

HPE Compaq Computer Corp и организации, системы, технологии, персоны:

HP - Hewlett-Packard 3662 621
IBM - International Business Machines Corp 9684 532
Intel Corporation 12787 486
Microsoft Corporation 25723 405
HP Inc. 5876 402
Dell EMC 5172 371
Dell Technologies - Dell Computer 2210 248
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 173
Oracle Corporation 7062 148
AMD - Advanced Micro Devices 4627 147
Cisco Systems 5356 142
Apple Inc 13095 142
Toshiba Corporation 2979 129
Sony 6726 116
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 97
Yahoo! 3726 91
Acer Group - Acer Inc 2764 89
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 787 85
Fujitsu 2101 74
Samsung Electronics 11015 72
Lenovo Motorola 3560 71
Amazon Inc - Amazon.com 3260 68
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 65
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 62
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 60
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 57
Casio 338 53
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 49
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 48
ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 47
Siemens AG - Siemens Group 2667 46
JDSU - JDS Uniphase 219 45
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 44
TI - Texas Instruments Incorporated 846 43
Nvidia Corp 3965 42
VAIO 475 42
HP 3Com 681 41
Verizon - WorldCom 501 40
AT&T Inc 1724 38
Steel Connect - CMGI 142 37
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2788 143
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 133
eBay Inc 1640 56
Белый Ветер 365 38
Merrill Lynch 454 37
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 31
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 23
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 21
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 20
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 20
American Express - Amex 338 17
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 17
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 14
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 13
Boeing 1030 13
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 12
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 12
Walt Disney Company 644 11
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 10
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 9
McDonald’s - Макдоналдс 219 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 9
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 9
Bank of America - Банк Америки 270 9
Prudential Securities 68 8
Expedia - Travelocity 60 8
Visa International 1991 7
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 7
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 7
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 169 7
DuPont - Дюпон 101 7
Priceline.com - online travel agency 139 6
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 6
State Street Global Advisors 36 6
Армада - РБК софт - PCHome 36 6
David and Lucile Packard Foundation - Фонд Дэвида и Люсиль Паккард 6 6
Ford 433 6
Expedia Group 135 6
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 52
Судебная власть - Judicial power 2483 21
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1056 14
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5939 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5597 7
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1403 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 513 7
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3666 6
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U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 6
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 682 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 28
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Ассоциация менеджеров 105 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
DVD Forum 23 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 27 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
Союз девелоперов Москвы - Московский Международный Союз Девелоперов 1 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
СОЮЗКРАСКА - Ассоциация производителей лакокрасочных материалов - Объединения предприятий лакокрасочной отрасли 1 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Value Chain Alliance 1 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ISC - Internet Software Consortium 5 1
BIC - Business Internet Consortium 3 1
ASP Industry Consortium - Application Service Provider Industry Consortium 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Linux Foundation - Free Standards Group 205 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 417 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33265 513
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 450
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22466 389
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15382 322
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14714 293
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28106 274
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5483 228
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10714 139
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2956 123
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3150 119
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10256 116
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13187 108
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1417 105
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29592 85
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 84
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10593 83
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13542 83
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27244 83
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13425 82
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8706 80
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 80
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10562 79
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8559 70
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6201 70
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1936 69
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2792 68
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12111 66
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13652 63
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 62
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18254 61
DDR - Double data rate 3069 61
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12759 59
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4744 58
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5903 57
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 57
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11475 55
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13012 54
Microsoft Windows 2000 8678 200
Microsoft Windows 16830 147
Linux OS 11462 123
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 119
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 118
HPE ProLiant 408 118
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 112
HPE Compaq Presario 125 100
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 88
Intel Celeron - Серия процессоров 979 86
Intel Pentium III 782 83
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 68
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 63
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 62
Intel Itanium 649 54
Microsoft Windows NT 889 52
HPE AlphaServer 70 51
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1442 46
Microsoft Windows XP 2430 43
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 485 36
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 35
SAP Ariba 309 31
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 31
AMD Mobility Radeon 232 30
Intel - StrongARM - 121 29
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1312 28
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 27
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 26
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 25
Intel Evo 119 25
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 24
HPE Compaq nx - HP Compaq nc - HP Compaq nw - серия ноутбуков 29 24
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 24
Microsoft Exchange - MS Exchange 1841 23
AMD Duron 121 22
Nvidia GeForce Go 189 21
Acer eMachines 70 20
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 20
Nokia Symbian OS 1408 20
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 20
Fiorina Carly - Фиорина Карли 96 55
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 45
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 38
Ксенин Алекс 311 29
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 21
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 17
Dell Michael - Делл Майкл 193 17
Wayman Robert - Уэймен Роберт 13 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 11
Hogan Art - Хоган Арт 47 10
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 10
Hewlett William - Хьюлетт Уильям 15 9
Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 9
Краснов Михаил 87 8
Packard Lucile - Паккард Люсиль 7 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Clarke Jeff - Кларк Джефф 20 7
Condit Philip - Кондит Филипп 7 6
Marino Robert - Марино Роберт 12 6
Chandler William - Чендлер Уильям 6 6
Bellmann Robert - Белльманн Роберт 11 6
Angell Wayne - Энджелл Уэйн 6 6
Egan Richard - Эган Ричард 15 6
Kay Roger - Кэй Роджер 38 6
Pfeiffer Eckhard - Пфайффер Экхард 7 6
Хобод Борис 12 5
Ходос Юрий 22 5
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 5
Wayman Bob - Вэйман Боб 7 5
Dunn Patricia - Данн Патриция 17 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 16 5
Наволокин Алексей 18 4
Carty Michael - Карти Майкл 20 4
Ginzburg Sam - Гинзбург Сэм 4 4
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 4
Packard David - Паккард Дэвид 11 4
Hackborn Richard - Хэкборн Ричард 10 4
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 4
Jay Linda - Джей Линда 18 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54544 433
Россия - РФ - Российская федерация 165078 312
Европа 24912 215
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47374 157
Япония 13772 128
Германия - Федеративная Республика 13168 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14782 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13773 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19008 65
США - Калифорния 4819 61
Азия - Азиатский регион 5898 57
Китай - Тайвань 4235 55
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19428 42
Франция - Французская Республика 8148 40
Африка - Африканский регион 3634 39
Ближний Восток 3142 39
Южная Корея - Республика 7027 38
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 407 38
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 37
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 35
Канада 5063 33
Европа Восточная 3138 31
Европа Западная 1496 31
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1933 24
Америка - Американский регион 2204 23
США - Нью-Йорк 3175 23
Украина 7911 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4186 18
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 18
Индия - Bharat 5846 17
США - Делавэр 174 17
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 16
Нидерланды 3727 16
Россия - СФО - Новосибирск 4850 14
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1458 14
Финляндия - Финляндская Республика 3693 13
Сингапур - Республика 1946 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3649 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53148 200
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4787 199
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5541 154
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27108 142
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18050 127
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6667 118
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57321 88
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Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33499 64
ISDEX интернет-индекс 250 62
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3291 57
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12236 54
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 53
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8454 48
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8035 46
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2383 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11658 37
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1568 36
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7735 36
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8182 32
Логистика сбытовая - Сбыт 2556 31
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3112 30
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Thomson Financial - Thomson First Call 386 29
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 18
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 11
Bear Stearns 79 10
PC Data 50 9
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CIBC World Markets 41 5
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
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Gartner - Giga Information Group 32 2
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IDC Russia - IDC Россия 183 2
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University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 4
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Микроинформ 35 4
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University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1450 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 3
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 2
Verysell Softeach - корпоративный университет 3 2
Институт предпринимательства и инвестиций НОУ 4 2
Auburn University - Обернский университет 7 2
Paderborn University - Падерборнский университет - Paderborn Center for Parallel Computing, PC2 - Центр параллельных вычислений Падерборна 3 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 166 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
OpenText - Micro Focus - Novell Education 2 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Xerox - Lexmark Printer University 2 1
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 1
MIT Lincoln Laboratory - Lincoln Near-Earth Asteroid Research, LINEAR - Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна 14 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 53
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 27
CeBIT 614 11
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
LinuxWorld 52 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
PC Expo 36 4
День молодёжи - 27 июня 1075 3
Единый день голосования 142 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Oracle OpenWorld 65 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
Intel Developer Forum - IDF 277 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
MacWorld Expo 35 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
ALPS SHOW 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 741 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Photokina 60 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
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