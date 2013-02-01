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HPE Compaq Computer Corp HP Compaq Global Services
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services представляет собой часть глобальной структуры Hewlett Packard Enterprise (HPE), которая сформировалась после разделения Hewlett-Packard в 2015 году.
Компания ведет свою историю с поглощения Compaq в 2002 году, когда Hewlett-Packard приобрела производителя персональных компьютеров за $25 млрд. После разделения HP, корпоративное направление стало называться HPE, включив в себя подразделения, ранее принадлежавшие Compaq. Компания специализируется на предоставлении комплексных IT-решений для бизнеса, включая серверное оборудование, системы хранения данных, сетевое оборудование и программное обеспечение. В продуктовую линейку входят такие серии как HP Compaq для бизнес-пользователей, системы хранения данных MSA (Modular Smart Array), которые появились еще в 2001 году под брендом Compaq, а также различные серверные решения.
В области технологий компания использует спектр решений, включая процессоры Intel и AMD, различные операционные системы, в том числе Linux-дистрибутивы. Интересно, что после поглощения Compaq, HP также приобрела права на линейку карманных компьютеров iPaq.
В истории компании были и правовые споры, в частности, дело о коррупционных схемах в России, где фигурировало имя Хилмара Лоренца, бывшего руководителя российского офиса.
Компания является частью группы Hewlett Packard Enterprise, которая включает в себя множество поглощенных компаний, таких как 3Com, 3PAR, Vertica Systems и других.
Основные конкуренты на рынке:
СОБЫТИЯ
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|01.02.2013
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HP представила новые решения для корпоративного сектора
ые ультрабуки HP Spectre XT Pro Ultrabook и Elitebook Folio, новое поколение моноблоков HP Pro и HP Compaq Pro, а также несколько моделей полнофункциональных нулевых клиентов. Корпоративный пла
|23.08.2011
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Новый моноблок от HP
Компания НР продолжает успешно осваивать рынок моноблочных решений, анонсировав новый компьютер HP Compaq 8200 Elite. HP Compaq 8200 Elite представляет собой моноблок с диагональю 23 дю
|29.04.2010
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Смартбук HP появится в продаже через 2 недели
Неделю назад компания HP представила свой первый смартбук Compaq Airlife 100. Продажи этого портативного ноутбука на базе чипсета Qualcomm Snapdragon QSD8250 и операционной системой Google Android должны начаться в США, а также ряда европейских стран,
|21.04.2010
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Смартбук Compaq HP AirLife 100: 12 часов работы
года смартбуки были представлены малоизвестными компаниями, то начиная со второго квартала эти решения будут анонсированы и лидерами рынка. Компания HP представила свой первый 10,1-дюймовый смартбук Compaq AirLife 100, который использует чипсет Qualcomm Snapdragon QSD8250 и работает под управлением ОС Android. Если нетбуки представляют собой миниатюрные и потерявшие в производительности но
|11.12.2009
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Гибкий настольный ПК для бизнеса – HP Compaq 8000 Elite Business
Компания HP представляет новую модель настольного персонального компьютера – HP Compaq 8000 Elite Business. Новинка ориентирована на корпоративных заказчиков, правительствен
|21.02.2008
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Ноутбук HP Compaq 2710p: компактный трансформер
В стиле «техно» Все в дизайне HP Compaq 2710p подчеркивает тот факт, что это устройство предназначается, прежде всего, для раб
|29.03.2007
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HP Compaq 6515b и 6715b: новые лэптопы с поддержкой HSDPA
HP выпустил ноутбуки Compaq 6515b и 6715b с поддержкой протоколов 802.11n, а также HSDPA или EVDO, предназначенных
|05.03.2007
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Вечный вопрос – что выбрать? Дуэль ноутбуков от Fujitsu Siemens и HP
Технические перипетии Сегодня на тест к нам попали два ноутбука – HP Compaq nx7400 и Fujitsu Siemens Lifebook E8110. Судя по весу (2,54 кг у HP и 2,3 кг у Fujitsu
|29.01.2007
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Итоговые хиты продаж ноутбуков
инге Цена 1 Dell Latitude 120L 4 месяца* 29 748р. 2 Roverbook Voyager V500 3 месяца 32 552р. 3 HP Compaq nx6110 6 месяцев с перерывом 36 700р. 4 Roverbook Voyager E410 5 месяцев с перерывом
|16.11.2006
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HP выпустила ПК для бизнеса
Hewlett-Packard анонсировала настольный ПК Compaq dx2250. Эта модель ориентирована на использование в бизнес-сегменте. В будущем компания планирует перейти на использование высокоэффективных блоков питания с КПД не менее 80%. Компьютер
|11.10.2006
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HP представил новый ПК для бизнеса
Компания Нewlett-Рackard представила новый персональный компьютер для бизнеса — HP Compaq dx7300. Модель сочетает в себе как наиболее популярные, проверенные временем функции,
|17.07.2006
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Ноутбуки: хиты продаж мая
ись вперед, безоговорочным лидером в очередной раз стал ноутбук от Acer. Наиболее продаваемые ноутбуки класса «Замена настольного ПК» Модель В рейтинге Цена 1 Acer Aspire 1652WLMi новинка* 1133$ 2 HP Compaq nx8220 3 месяца 1406$ 3 ASUS A6Q00Ja 3 месяца 1818$ 4 Dell Inspiron 9400 новинка 2325$ 5 Toshiba Qosmio G20 4 месяца с перерывом 3200$ *- отсчет ведется с июля 2005 года Источник:
|23.06.2006
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HP выпустил два новых мобильных ПК
Компания Hewlett-Packard представила два новых ноутбука серии Compaq — 17-дюймовый nw9440 и 15,4-дюймовый nw8440. Устройства работают на базе процессо
|30.10.2003
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HP представил 3 новых модели портативных ПК
28 октября компания HP объявила о выпуске новых моделей ноутбуков HP Compaq Business Notebook nc6000 и nc8000 и мобильной рабочей станции HP Compaq Mobile
|26.06.2003
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Служащие Compaq тоже обкрадывают свою компанию
) был приговорен судом к лишению свободы на 4 года и 3 месяца за участие в краже микросхем компании Compaq Computer и дальнейшей их перепродаже в Калифорнии. Бывший работник Compaq долже
|21.06.2003
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HP представил новинки для корпоративных пользователей
ровано на корпоративных клиентов и отличается повышенным уровнем безопасности. Новые ПК модели HP Compaq d530, жизненный цикл которых составляет 15 месяцев, комплектуются набором программного
|03.06.2003
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Борис Хобод: Бренд продвигают не дистрибьюторы, а крупные дилеры
работать с нами в этом качестве. CNews.ru: Чем обусловлен выбор тех торговых марок, с которыми вы работаете? Борис Хобод: Сегодня наша компания в основном занимается только двумя брендами — это Compaq и Fujitsu Siemens, продажи которых составляют порядка 95% оборота компании. С самого начала деятельности нашим первым брендом стал Compaq. Это решение в 2001 году было весьма риск
|29.05.2003
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Verysell авторизован по ремонту компьютерной техники HP
ерной техники компании Hewlett Packard на платформе Intel. Поясним, что после слияния компаний HP и Compaq, слияние по сервису так называемых “синей” (HP) и “красной” (Compaq) линий пока
|29.05.2003
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HP + Compaq: подробности слияния в России
м корпоративным правилам, обычно не приводил подробностей своей работы на локальном рынке. Компания Compaq в этом плане выглядела чуть более открытой, но, как мы знаем, доминантой объединения б
|27.02.2003
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Hewlett-Packard и Compaq Computer: слияние не приносит пользы?
Слияние Hewlett-Packard с Compaq Computer вновь оказалось под обстрелом со стороны независимых аналитиков после того, к
|20.02.2003
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Слияние HP и Compaq: первые результаты в России
ает то, что НР сумела выиграть в России те тендеры, которые не смогли бы выиграть по отдельности ни Compaq, ни HP до объединения, а также то, что все сотрудники компании восприняли позитивно пр
|02.12.2002
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HP и Compaq объединили свои группы пользователей в Европе
После полугода переговоров компании Hewlett-Packard и Compaq объединили свои группы пользователей в регионе EMEA - Европы, Ближнего Востока и Африки. Интересно, что решение о слиянии было принято этими компьютерными гигантами за меньшее время, и п
|21.11.2002
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Прибыль объединенного Hewlett-Packard превысила ожидания
rd опубликовал данные по квартальной прибыли, показывающие, что вызвавшее много споров приобретение Compaq Computer за $19 млрд. окупается быстрее, чем прогнозировали скептики. Компания получил
|19.11.2002
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Reuters: HP начинает первую рекламную кампанию после объединения с Compaq
емирной рекламной кампании, которая проводится впервые после покупки компьютерным гигантом компании Compaq Computer в мае текущего года. Как считают аналитики, общая сумма средств, которые HP с
|07.10.2002
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Compaq Evo N1015v: производительность по очень низкой цене
Сегодня, 7 октября, компания Hewlett-Packard представит новый ноутбук нижнего ценового диапазона Compaq Evo N1015v, стоимость которого составляет $899. Новинка рассчитана на представителей малого и среднего бизнеса. Compaq Evo N1015v создан на основе процессора AMD Athlon 1400+ и ос
|01.10.2002
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Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов
одукты для бизнеса, в том числе, две модели настольных ПК, тонкие клиенты и две модели ноутбуков. Необходимость в объединении двух семейств продуктов возникла после слияния компаний Hewlett-Packard и Compaq и появления в объединенной компании дублирующих друг друга продуктовых линеек. В ассортименте продукции объединенной компании HP произошли следующие изменения: рабочие станции Compaq<
|30.09.2002
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HP: новые настольные и портативные ПК
В числе представленных новинок - настольные ПК Compaq Evo D510 e-pc и Compaq Evo D310v, тонкие клиенты Compaq Evo T30 и T20 с операционной системой CE.net и ноутбуки Compaq Evo Notebook N1000v и N1005v — новая линия пор
|02.08.2002
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HP предлагает мобильные беспроводные решения для малого и среднего бизнеса
одной связи, рассчитанных на потребности пользователей из сферы малого и среднего бизнеса. Ноутбуки Compaq Evo Notebook N1000v и N1005v избавляют пользователей от необходимости переносить или п
|04.07.2002
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Compaq урегулировал иск по поводу корпоративной отчетности
Компания Compaq Computer согласилась выплатить компенсацию в размере $28,6 млн. группе акционеров, кот
|27.06.2002
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"Дилайн" получил право на торговлю техникой Compaq
26 июня центр электронного бизнеса "Дилайн" объявил о получении в рамках действующего контракта с Hewlett-Packard права на дистрибуцию товаров, поставляемых сегодня под торговой маркой Compaq: серверов ProLiant, ноутбуков Evo и Presario, рабочих станций Evo и карманных компьютеров iPAQ. Таким образом, на рынке появился новый официальный канал для продвижения данной продукции:
|26.06.2002
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Hewlett-Packard не откажется от производства HP Pavilion и Compaq Presario
Компания Hewlett-Packard продолжит осуществлять продажи серий своих ПК HP Pavilion и Compaq Presario, заявил ее исполнительный вице-президент, отрицая слухи о том, что они исключены из линейки персональных компьютеров компании. Настольные ПК Pavilion останутся на рынке Азиатско
|17.06.2002
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Moody's снизило долговой рейтинг Hewlett-Packard
ackard, заявив, что компании предстоит многое сделать, чтобы интегрировать купленную за $18,9 млрд. Compaq Computer. Понижение рейтинга скажется на $7 млрд. долга. Рейтинг необеспеченного долга
|17.06.2002
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Hewlett-Packard анонсирует новую стратегию
Сочетание линеек продукции Hewlett-Packard и Compaq Computer позволит новой объединенной компании предлагать более совершенные методики в
|31.05.2002
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Hewlett-Packard продолжает выпуск корпоративной линии Compaq
Компания Hewlett-Packard объявила о выходе новых продуктов, первых с момента слияния с Compaq Computer, призванных упрочить положение компании на корпоративном рынке. Предложение,
|14.05.2002
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Hewlett-Packard огласила планы развития объединенной компании
Теперь, когда напряженная борьба за голоса акционеров осталась в прошлом, компания Hewlett-Packard начала формальный процесс крупнейшего в истории отрасли поглощения компании Compaq. На прошлой неделе топ-менеджеры компании торжественно объявили о том, что веб-сайты HP и Compaq объединены, а 150 тыс. сотрудников получили материалы, объясняющие суть сделки. Пр
|14.05.2002
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Hewlett-Packard: планы на будущее
На прошлой неделе, стоя перед многоцветными стендами с изображением служащих и словами "мы готовы", топ-менеджеры компании торжественно объявили, что веб-сайты HP и Compaq объединены, а 150 тыс. сотрудников получили материалы, объясняющие суть сделки. "Мы, несомненно, настроены создать новую сильную компанию, новую команду, новую культуру", - заявила на пр
|07.05.2002
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Многообещающий бизнес-старт HP после слияния c Compaq
- выросли в цене на 3%, в первый день после того, как была официально завершена сделка по слиянию с Compaq Computer. Несмотря на довольно скромное повышение - 53 цента (до $17,97), - старт для
|06.05.2002
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Объединение HP и Compaq официально завершено
анского бизнеса: компания Hewlett-Packard официально завершила процедуру $19-миллиардного слияния с Compaq Computer. О плане покупки Compaq руководители HP объявили еще 3 сентября 2001 г
|30.04.2002
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Compaq присвоила компании ВСС партнерский статус Enterprise Reseller
Компания ВСС и Московское Представительство Compaq Computer провели в Санкт-Петербурге пресс-брифинг, посвященный присвоению ВСС нового п
|30.04.2002
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Compaq переведет корпоративные ПК и рабочие станции Evo на Gigabit Ethernet
Корпорация Compaq Computer объявляет о намерении комплектовать настольные ПК и рабочие станции своего пр
HPE Compaq Computer Corp и организации, системы, технологии, персоны:
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