HP представила новые решения для корпоративного сектора ые ультрабуки HP Spectre XT Pro Ultrabook и Elitebook Folio, новое поколение моноблоков HP Pro и HP Compaq Pro, а также несколько моделей полнофункциональных нулевых клиентов. Корпоративный пла

Новый моноблок от HP Компания НР продолжает успешно осваивать рынок моноблочных решений, анонсировав новый компьютер HP Compaq 8200 Elite. HP Compaq 8200 Elite представляет собой моноблок с диагональю 23 дю

Смартбук HP появится в продаже через 2 недели Неделю назад компания HP представила свой первый смартбук Compaq Airlife 100. Продажи этого портативного ноутбука на базе чипсета Qualcomm Snapdragon QSD8250 и операционной системой Google Android должны начаться в США, а также ряда европейских стран,

Смартбук Compaq HP AirLife 100: 12 часов работы года смартбуки были представлены малоизвестными компаниями, то начиная со второго квартала эти решения будут анонсированы и лидерами рынка. Компания HP представила свой первый 10,1-дюймовый смартбук Compaq AirLife 100, который использует чипсет Qualcomm Snapdragon QSD8250 и работает под управлением ОС Android. Если нетбуки представляют собой миниатюрные и потерявшие в производительности но

Гибкий настольный ПК для бизнеса – HP Compaq 8000 Elite Business Компания HP представляет новую модель настольного персонального компьютера – HP Compaq 8000 Elite Business. Новинка ориентирована на корпоративных заказчиков, правительствен

Ноутбук HP Compaq 2710p: компактный трансформер В стиле «техно» Все в дизайне HP Compaq 2710p подчеркивает тот факт, что это устройство предназначается, прежде всего, для раб

HP Compaq 6515b и 6715b: новые лэптопы с поддержкой HSDPA HP выпустил ноутбуки Compaq 6515b и 6715b с поддержкой протоколов 802.11n, а также HSDPA или EVDO, предназначенных

Вечный вопрос – что выбрать? Дуэль ноутбуков от Fujitsu Siemens и HP Технические перипетии Сегодня на тест к нам попали два ноутбука – HP Compaq nx7400 и Fujitsu Siemens Lifebook E8110. Судя по весу (2,54 кг у HP и 2,3 кг у Fujitsu

Итоговые хиты продаж ноутбуков инге Цена 1 Dell Latitude 120L 4 месяца* 29 748р. 2 Roverbook Voyager V500 3 месяца 32 552р. 3 HP Compaq nx6110 6 месяцев с перерывом 36 700р. 4 Roverbook Voyager E410 5 месяцев с перерывом

HP выпустила ПК для бизнеса Hewlett-Packard анонсировала настольный ПК Compaq dx2250. Эта модель ориентирована на использование в бизнес-сегменте. В будущем компания планирует перейти на использование высокоэффективных блоков питания с КПД не менее 80%. Компьютер

HP представил новый ПК для бизнеса Компания Нewlett-Рackard представила новый персональный компьютер для бизнеса — HP Compaq dx7300. Модель сочетает в себе как наиболее популярные, проверенные временем функции,

Ноутбуки: хиты продаж мая ись вперед, безоговорочным лидером в очередной раз стал ноутбук от Acer. Наиболее продаваемые ноутбуки класса «Замена настольного ПК» Модель В рейтинге Цена 1 Acer Aspire 1652WLMi новинка* 1133$ 2 HP Compaq nx8220 3 месяца 1406$ 3 ASUS A6Q00Ja 3 месяца 1818$ 4 Dell Inspiron 9400 новинка 2325$ 5 Toshiba Qosmio G20 4 месяца с перерывом 3200$ *- отсчет ведется с июля 2005 года Источник:

HP выпустил два новых мобильных ПК Компания Hewlett-Packard представила два новых ноутбука серии Compaq — 17-дюймовый nw9440 и 15,4-дюймовый nw8440. Устройства работают на базе процессо

HP представил 3 новых модели портативных ПК 28 октября компания HP объявила о выпуске новых моделей ноутбуков HP Compaq Business Notebook nc6000 и nc8000 и мобильной рабочей станции HP Compaq Mobile

Служащие Compaq тоже обкрадывают свою компанию ) был приговорен судом к лишению свободы на 4 года и 3 месяца за участие в краже микросхем компании Compaq Computer и дальнейшей их перепродаже в Калифорнии. Бывший работник Compaq долже

HP представил новинки для корпоративных пользователей ровано на корпоративных клиентов и отличается повышенным уровнем безопасности. Новые ПК модели HP Compaq d530, жизненный цикл которых составляет 15 месяцев, комплектуются набором программного

Борис Хобод: Бренд продвигают не дистрибьюторы, а крупные дилеры работать с нами в этом качестве. CNews.ru: Чем обусловлен выбор тех торговых марок, с которыми вы работаете? Борис Хобод: Сегодня наша компания в основном занимается только двумя брендами — это Compaq и Fujitsu Siemens, продажи которых составляют порядка 95% оборота компании. С самого начала деятельности нашим первым брендом стал Compaq. Это решение в 2001 году было весьма риск

Verysell авторизован по ремонту компьютерной техники HP ерной техники компании Hewlett Packard на платформе Intel. Поясним, что после слияния компаний HP и Compaq, слияние по сервису так называемых “синей” (HP) и “красной” (Compaq) линий пока

HP + Compaq: подробности слияния в России м корпоративным правилам, обычно не приводил подробностей своей работы на локальном рынке. Компания Compaq в этом плане выглядела чуть более открытой, но, как мы знаем, доминантой объединения б

Hewlett-Packard и Compaq Computer: слияние не приносит пользы? Слияние Hewlett-Packard с Compaq Computer вновь оказалось под обстрелом со стороны независимых аналитиков после того, к

Слияние HP и Compaq: первые результаты в России ает то, что НР сумела выиграть в России те тендеры, которые не смогли бы выиграть по отдельности ни Compaq, ни HP до объединения, а также то, что все сотрудники компании восприняли позитивно пр

HP и Compaq объединили свои группы пользователей в Европе После полугода переговоров компании Hewlett-Packard и Compaq объединили свои группы пользователей в регионе EMEA - Европы, Ближнего Востока и Африки. Интересно, что решение о слиянии было принято этими компьютерными гигантами за меньшее время, и п

Прибыль объединенного Hewlett-Packard превысила ожидания rd опубликовал данные по квартальной прибыли, показывающие, что вызвавшее много споров приобретение Compaq Computer за $19 млрд. окупается быстрее, чем прогнозировали скептики. Компания получил

Reuters: HP начинает первую рекламную кампанию после объединения с Compaq емирной рекламной кампании, которая проводится впервые после покупки компьютерным гигантом компании Compaq Computer в мае текущего года. Как считают аналитики, общая сумма средств, которые HP с

Compaq Evo N1015v: производительность по очень низкой цене Сегодня, 7 октября, компания Hewlett-Packard представит новый ноутбук нижнего ценового диапазона Compaq Evo N1015v, стоимость которого составляет $899. Новинка рассчитана на представителей малого и среднего бизнеса. Compaq Evo N1015v создан на основе процессора AMD Athlon 1400+ и ос

Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов одукты для бизнеса, в том числе, две модели настольных ПК, тонкие клиенты и две модели ноутбуков. Необходимость в объединении двух семейств продуктов возникла после слияния компаний Hewlett-Packard и Compaq и появления в объединенной компании дублирующих друг друга продуктовых линеек. В ассортименте продукции объединенной компании HP произошли следующие изменения: рабочие станции Compaq<

HP: новые настольные и портативные ПК В числе представленных новинок - настольные ПК Compaq Evo D510 e-pc и Compaq Evo D310v, тонкие клиенты Compaq Evo T30 и T20 с операционной системой CE.net и ноутбуки Compaq Evo Notebook N1000v и N1005v — новая линия пор

HP предлагает мобильные беспроводные решения для малого и среднего бизнеса одной связи, рассчитанных на потребности пользователей из сферы малого и среднего бизнеса. Ноутбуки Compaq Evo Notebook N1000v и N1005v избавляют пользователей от необходимости переносить или п

Compaq урегулировал иск по поводу корпоративной отчетности Компания Compaq Computer согласилась выплатить компенсацию в размере $28,6 млн. группе акционеров, кот

"Дилайн" получил право на торговлю техникой Compaq 26 июня центр электронного бизнеса "Дилайн" объявил о получении в рамках действующего контракта с Hewlett-Packard права на дистрибуцию товаров, поставляемых сегодня под торговой маркой Compaq: серверов ProLiant, ноутбуков Evo и Presario, рабочих станций Evo и карманных компьютеров iPAQ. Таким образом, на рынке появился новый официальный канал для продвижения данной продукции:

Hewlett-Packard не откажется от производства HP Pavilion и Compaq Presario Компания Hewlett-Packard продолжит осуществлять продажи серий своих ПК HP Pavilion и Compaq Presario, заявил ее исполнительный вице-президент, отрицая слухи о том, что они исключены из линейки персональных компьютеров компании. Настольные ПК Pavilion останутся на рынке Азиатско

Moody's снизило долговой рейтинг Hewlett-Packard ackard, заявив, что компании предстоит многое сделать, чтобы интегрировать купленную за $18,9 млрд. Compaq Computer. Понижение рейтинга скажется на $7 млрд. долга. Рейтинг необеспеченного долга

Hewlett-Packard анонсирует новую стратегию Сочетание линеек продукции Hewlett-Packard и Compaq Computer позволит новой объединенной компании предлагать более совершенные методики в

Hewlett-Packard продолжает выпуск корпоративной линии Compaq Компания Hewlett-Packard объявила о выходе новых продуктов, первых с момента слияния с Compaq Computer, призванных упрочить положение компании на корпоративном рынке. Предложение,

Hewlett-Packard огласила планы развития объединенной компании Теперь, когда напряженная борьба за голоса акционеров осталась в прошлом, компания Hewlett-Packard начала формальный процесс крупнейшего в истории отрасли поглощения компании Compaq. На прошлой неделе топ-менеджеры компании торжественно объявили о том, что веб-сайты HP и Compaq объединены, а 150 тыс. сотрудников получили материалы, объясняющие суть сделки. Пр

Hewlett-Packard: планы на будущее На прошлой неделе, стоя перед многоцветными стендами с изображением служащих и словами "мы готовы", топ-менеджеры компании торжественно объявили, что веб-сайты HP и Compaq объединены, а 150 тыс. сотрудников получили материалы, объясняющие суть сделки. "Мы, несомненно, настроены создать новую сильную компанию, новую команду, новую культуру", - заявила на пр

Многообещающий бизнес-старт HP после слияния c Compaq - выросли в цене на 3%, в первый день после того, как была официально завершена сделка по слиянию с Compaq Computer. Несмотря на довольно скромное повышение - 53 цента (до $17,97), - старт для

Объединение HP и Compaq официально завершено анского бизнеса: компания Hewlett-Packard официально завершила процедуру $19-миллиардного слияния с Compaq Computer. О плане покупки Compaq руководители HP объявили еще 3 сентября 2001 г

Compaq присвоила компании ВСС партнерский статус Enterprise Reseller Компания ВСС и Московское Представительство Compaq Computer провели в Санкт-Петербурге пресс-брифинг, посвященный присвоению ВСС нового п