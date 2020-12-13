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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Microsoft Xbox Game Studios Age of Empires Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени)



13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
03.12.2020 Apple выпустит два MacBook с совершенно новым дизайном 1
02.12.2020 Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд 1
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает 1
27.11.2020 Nokia выпустила россыпь смарт-ТВ на чистом Android. Цена 1
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 1
02.11.2020 Первая за 20 лет видеокарта Intel оказалась сплошным разочарованием 1
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
27.10.2020 Капитализация SAP рухнула на 33,1 миллиарда за один день. Что дальше? 1
23.10.2020 Acer выпустила новые игровые мониторы серий Predator и Nitro. Цены. Фото 1
23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото 1
23.10.2020 Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото 1
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны 1
07.10.2020 Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании 1
06.10.2020 Разработка ПО в России голодает. Инвестиций на 60% меньше, чем нужно 1
02.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер 1
02.10.2020 Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий 1
29.09.2020 IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса 1
28.09.2020 ИИ-технологии «Биорг» помогут «Филанко» автоматизировать обработку финансовой документации 1
24.09.2020 CRM-системы: история развития ПО, которым сегодня пользуются миллиарды 1
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
18.09.2020 Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными 1
03.09.2020 Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС» 1
02.09.2020 Знаменитый плагиатор стартапов сбежал с биржи после катастрофического падения акций 1
20.08.2020 Легендарные смартфоны BlackBerry возвращаются в продажу 1
19.08.2020 Cloud4Y перенес в облако ИТ-инфраструктуру «Аэротакси-сервис» 1
13.08.2020 Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS 1
13.08.2020 Резидент «Сколково» совместно с жителями Тамбова оцифрует миллион записей актов гражданского состояния 1
16.07.2020 Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge 1
15.07.2020 Браузер Chrome начал геноцид навязчивых уведомлений на сайтах 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» 1
09.06.2020 Utrace внедрил систему маркировки в российское подразделение Italfarmaco 1
02.06.2020 Западные книжные издательства сживают со света «машину времени» интернета 1
26.05.2020 В «Мегафоне» назначен новый директор по техническим инновациям и инфраструктуре 1
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
21.05.2020 Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ 1
05.05.2020 Создатель AWS и вице-президент Amazon уволился в знак протеста и потерял миллионную зарплату 1
04.05.2020 Хакеры взломали почту митрополита Тихона и потребовали выкуп. Он отказался платить 1

Публикаций - 156, упоминаний - 156

Microsoft Xbox Game Studios упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 43
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
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