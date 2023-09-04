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«Деснол софт» выпустил новый релиз «1С:ТОИР КОРП» — управление активами и планирование ремонтов становятся проще и удобнее  

Компания «Деснол софт», разработчик «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» — одного из самых востребованных сегодня в России ИТ-решений для управления активами, объявила о выходе нового релиза системы «1С:ТОИР КОРП» и приложения «Мобильная бригада». Об этом CNews сообщили представители «Деснол софт».

Третья, наиболее прогрессивная редакция решения для управления ремонтами и обслуживанием оборудования на платформе «:Предприятие» активно развивается начиная с 2023 г., обогащаясь новым функционалом и раскрывая все более широкие возможности для пользователей. Решение «1С:ТОИР КОРП» предназначено для автоматизации всего комплекса процессов, связанных с организацией работ по управлению материальными активами, — от их учета до планирования, материально-технического обеспечения и оценки эффективности.

Что изменилось в системе с выходом нового релиза 3.0.7.1

Появился более гибкий механизм выполнения обходов оборудования в рамках его обслуживания. В системе можно настраивать и отображать удобный пользователю и информативный маршрут обхода, при необходимости создавать и выполнять обход оборудования по упрощенному сценарию, появилась возможность оформлять внеплановые обходы, а для того, чтобы фиксировать адресацию обходов и их выполнение в одном месте, добавлено «Рабочее место обходчика». Поддержка всех этих улучшений обеспечена и в обновленной версии приложения «Мобильная бригада». Для анализа результатов обходов и регламентных мероприятий в «1С:ТОИР КОРП» созданы три новых отчета.

В новом релизе расширились интеграционные возможности системы: теперь данные о графиках работы сотрудников, а также их отсутствии на рабочем месте (например, по причине отпуска, больничного или отгула) могут передаваться в «1С:ТОИР КОРП» не только из «1С:ЗУП», но и из «1С:ERP». Кроме того, в рабочем месте «Ресурсное планирование работ подразделения» появилась более удобная возможность визуального контроля над тем, все ли назначенные на ремонты сотрудники доступны для выполнения работ в заданное время, и отслеживать ситуации, когда специалист на больничном, в отпуске или отгуле, чтобы не назначать работы на отсутствующих специалистов и тем самым повысить точность ресурсного планирования.

Улучшены цифровые инструменты системы и для планирования работ по ремонтам. Теперь при снятии единицы оборудования с учета все запланированные по ней ремонты и заказы на их материально-техническое обеспечение будут отменены автоматически, что серьезно сократит время на проведение операций. А для того, чтобы упростить и сделать более прозрачной процедуру принятия в эксплуатацию оборудования после ремонта, в «1С:ТОИР КОРП» реализовано новое рабочее место — и теперь просматривать полный список завершенных (закрытых актами) ремонтов и оформлять их приемку можно «в одном окне», нет необходимости переключаться между документами системы.

Изменения также коснулись системы для проведения согласований. Для всех без исключения документов с возможностью согласования добавлена печатная форма. Это дает возможность при необходимости распечатать или сохранить в электронном виде лист согласования, а также предоставить его по требованию — например, для хранения в архиве или аудита.

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Продолжает развиваться отчетность. Появился новый отчет «Перемещение оборудования между функциональными местами». Усовершенствованы отчеты «Журнал запланированных ремонтов», «Фактические затраты по объектам ремонта» и «Список оборудования».

С выходом августовского релиза 3.0.7.1 «большой системы» «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП» до версии 3.6.1 обновилась и «Мобильная бригада». В приложении переработан инструментарий для проведения обходов, добавлена возможность просмотра статусов самостоятельно созданных дефектов оборудования, а также усовершенствован механизм работы с NFC — приложение теперь поддерживает более удобный встроенный механизм считывания NFC-меток, помогающих идентифицировать оборудование.

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«Деснол софт» — разработчик и интегратор автоматизированных систем для производства и бизнеса. С 1999 г. создает, внедряет, развивает ИТ-продукты. «Деснол софт» — участник инновационного ИТ-кластера Сколково, официальный партнер фирмы «1С» c 2000 г. Разработанные «Деснол софт» программные продукты включены Минцифры России в Реестр отечественного ПО, рекомендованного для муниципальных и государственных закупок.

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