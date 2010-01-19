Получите все материалы CNews по ключевому слову
|19.01.2010
|
МТС добавила в услугу «Мобильные сотрудники» поддержку MPS и GPS
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о расширении функций услуги для корпоративных клиентов «Мобильные сотрудники» – теперь услуга позволяет определять местоположение сотрудников и транспорта клиента на основе двух технологий – MPS и GPS. «Основное преимущество нового предложения МТС в
|13.11.2007
|
МТС запустила услугу «Мобильные сотрудники» в Новосибирске
Компания МТС объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию новой услуги «Мобильные сотрудники» в Новосибирске и Новосибирской области. Этот сервис, ориентирован на корпоративных клиентов МТС, позволяет отслеживать местоположение персонала, автомобилей и грузов на эл
|11.09.2007
|
МТС запустила услугу «Мобильные Сотрудники» в 10 регионах ЦФО
Компания МТС запустила в коммерческую эксплуатацию услугу «Мобильные сотрудники» в 10 регионах Центрального Федерального округа. Новый сервис позволяет отслеживать местоположение персонала, автомобилей и грузов на электронной карте, а также вести учет
|21.08.2007
|
Эксперты: мобильные сотрудники — угроза бизнесу
зываемое ИБ-экспертами. Так, в частности, компания SurfControl в своем «Докладе о доверии и риске на рабочих местах» отмечала, что наибольший риск для корпоративной инфраструктуры представляют именно мобильные сотрудники. Мнения участников рынка в общем совпадают с экспертными. «На мой взгляд, организовывать удаленный доступ без решения вопросов безопасности вообще нельзя, — считает Алексей
|12.04.2007
|
МТС запустил услугу «Мобильные сотрудники»
В сети МТС Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 12 апреля 2007 года начинается коммерческая эксплуатация услуги для корпоративных клиентов «Мобильные сотрудники». Сервис позволяет координировать действия коллектива сотрудников, чья деятельность связана с перемещениями, отслеживать местоположение транспорта и грузов на электронной к
