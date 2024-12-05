Desnol soft Деснол софт Деснол Бизнес Решения
«Деснол Софт» — разработчик и интегратор автоматизированных систем для производства и бизнеса. С 1999 года создает, внедряет, развивает IT-продукты, которые помогают ускорить, автоматизировать, сделать простыми и современными бизнес-процессы на крупных производствах и в компаниях. В 80+ регионах РФ, а также Казахстане, Республике Беларусь и странах Европы используют системы, разработанные компанией «Деснол Софт»:
- 1С:ТОИР для управление ремонтами и обслуживанием оборудования
- 1С:RCM для управления надежностью
- Service Desk Итилиум для управления IT-услугами.
«Деснол Софт» — участник инновационного IT-кластера Сколково, официальный партнер фирмы «1С» c 2000 года, обладатель статуса «1С:Центр разработки». Разработанные «Деснол Софт» программные продукты включены Минцифры РФ в Реестр отечественного ПО, рекомендованного для муниципальных и государственных закупок.
|05.12.2024
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Проект ИНК и «Деснола» помог снизить длительность ремонтов и простоев оборудования на 25%
а также связанных с ними простоев оборудования на 20–25%. Проект реализован совместно с компанией «Деснол», разработчиком и интегратором решений экосистемы «1С:ТОИР». Об этом CNews сообщили пр
|29.11.2024
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Новый релиз 1С:ТОИР КОРП 3.0.14.1 от «Деснола» ускорит рабочие процессы и даст больше возможностей для контроля ремонтов
Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы 1С:ТОИР, объявляет о выходе нового релиз
|15.11.2024
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«Деснол»: «Мобильная бригада» вошла в Реестр российского ПО
Приложение «Мобильная бригада» от компании «Деснол», разработчика и интегратора экосистемы «1С:ТОИР», предназначенное для выполнения полн
|22.08.2024
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Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015
оложениям международного стандарта не является обязательным, но как официальный партнер фирмы «1С» «Деснол» добровольно участвует в проекте «1С:Система менеджмента качества». Наличие сертификат
|12.08.2024
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На Череповецком ФМК началась опытно-промышленная эксплуатация «1С:ТОИР Корп»
разработчиком и интегратором «1С:ТОИР Корп», проекта. Об этом CNews сообщил представитель компании «Деснол». В течение 12 недель на предприятии пройдет запуск основных бизнес-процессов техничес
|23.04.2024
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Вышла новая версия ITSM-системы «1С:ITILIUM»
Компания «Деснол Софт», российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов, выпустила но
|03.04.2024
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«Аэродинамика» перешла на российский Service Desk в рамках импортозамещения
ка» перешла на отечественное программное обеспечение Service Desk Итилиум, разработанное компанией «Деснол Софт». На его базе организован единый сервисный центр, через который решаются все вопр
|28.03.2024
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«1С:RCM» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
В конце марта 2024 г. компания «Деснол Софт», разработчик и интегратор отраслевого решения по управлению надежностью оборудов
|25.03.2024
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«1С:Itilium» включен в реестр российского ПО
Совместный программный продукт фирмы «1С» и компании «Деснол Софт», предназначенный для автоматизации управления сервисом, — «1С:Itilium» внесен в
|25.01.2024
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«Рив Гош» переходит на «1С:Itilium»
Сеть «Рив Гош» использует «Service Desk Итилиум», разработанный «Деснол Софт», как основную систему для управления ИТ-услугами внутри компании. Миграция преду
|09.01.2024
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Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM
лужбах. Старт продаж решения запланирован с 10 января 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Деснол Софт». 1С:ITILIUM — это новое совместное решение фирмы «1С» и центра разработки «Де
|26.12.2023
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Новый подход к проведению RCM-анализа в релизе «1С:RCM Управление надежностью» 1.0.20.1
В декабре 2023 г. компания-разработчик «Деснол Софт» объявила о выходе релиза «1С:RCM Управление надежностью» 1.0.20.1. Решение помог
|28.11.2023
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Разработчик «1С:ITILIUM» первым перешел на прототип системы до официального релиза
«Деснол софт» стал первой компанией, которая успешно перешла на прототип нового программного п
|08.11.2023
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Продукты «Деснол софт» вошли в контур трех направлений единой системы «1С» по цифровизации бизнеса
раммных продуктов, включен «1C:ITILIUM» — новое совместное с фирмой «1С» и компанией-разработчиком «Деснол софт» решение, которое сменит линейки «Итилиум» и «1C:ITIL». При интеграции с «1С:ERP»
|20.09.2023
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РФС перешел на систему «Итилиум»
расходов на 20%, а время обработки заявок — на 300%. Об этом CNews сообщил представитель компании «Деснол софт». Российский футбольный союз (РФС) — общероссийская общественная организация, кот
|04.09.2023
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«Деснол софт» выпустил новый релиз «1С:ТОИР КОРП» — управление активами и планирование ремонтов становятся проще и удобнее
Компания «Деснол софт», разработчик «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» — одног
|18.08.2023
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«Деснол софт» автоматизирует ТОиР на Череповецком фанерно-мебельном комбинате
омбинате стартовал проект по цифровой трансформации ТОиР. Реализуют проект специалисты ИТ-компании «Деснол софт», российского центра компетенций по автоматизации процессов управления активами.
|30.06.2023
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Фирма «1С» объявила о планируемом выпуске решения 1С:Itilium
«Деснол софт» и фирма «1С» объявили о планируемом выходе совместного решения для управления ИТ
|12.05.2023
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«Деснол софт» выпустила новую версию «1С:ТОИР Корп»
«Деснол софт» выпустила новую версию «1С:ТОИР Корп». В «1С:ТОИР Корп 3.0.5.1» оптимизировано время расчета плана-графика ППР по наработке, повысилась скорость обмена данными между «1С:ТОИР Корп»
|18.01.2023
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Как в Казахстане внедряют «1С:ТОИР» и управляют ремонтами
был выбран Карагандинский литейно-машиностроительный завод (КЛМЗ). В 2022 г. компания-разработчик «Деснол софт» внедрила систему «1С:ТОИР 2 КОРП» и интегрировала с решением для управления ресу
|08.11.2018
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Россияне выпустили приложение для контроля за ремонтными бригадами с мобильника
Приложение «Мобильная бригада» «Деснол софт», российский разработчик решений по автоматизации на базе платформы «1С», выпусти
|07.09.2016
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«Service Desk Итилиум» от «Деснол Софт» включен в Единый реестр отечественного ПО
Программный продукт «Service Desk Итилиум», разработанный компанией «Деснол Софт», включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в «Деснол Софт». Реестр содержит перечень отечественны
|18.06.2009
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«Группа Е4» внедрила комплексную учетную систему на базе «1С:Предприятия 8»
«Деснол Софт Проджект» совместно с компаниями группы ПАКК (ПАКК и «HLB ПАКК-Аудит») завершили
|14.04.2006
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"ЕМС Гарантпост" автоматизировал учет
Компания «Деснол Софт» завершила комплексный проект автоматизации учета в «ЕМС Гарантпост», специализир
|12.10.2004
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"Деснол Софт" предложила бесплатный SLA-генератор
Компания «Деснол Софт» завершила создание комплексной услуги построения системы управления сервисной поддержкой информационно-вычислительной техники, программных средств и прочих аппаратно-программных ко
|23.09.2004
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"Деснол Софт" внедрила систему управления сервисным обслуживанием NauServiceDesk
Реализован проект внедрения системы управления сервисным обслуживанием в компании «Деснол Софт». Компания «Деснол Софт» занимается разработкой и интеграцией ПО. Контракт
Desnol soft и организации, системы, технологии, персоны:
|Пилькин Роман 7 7
|Сериков Андрей 4 4
|Логвинов Эдуард 3 3
|Овчинников Сергей 48 2
|Черепков Павел 2 2
|Иванов Роман 21 2
|Путин Владимир 3171 1
|Пенкин Александр 1 1
|Цветков Сергей 19 1
|Жданов Евгений 2 1
|Шмаков Максим 1 1
|Гуреев Евгений 3 1
|Сенников Алексей 2 1
|Кочетков Сергей 1 1
|Ивин Павел 1 1
|Мустаев Дмитрий 1 1
|Жилинский Александр 2 1
|Задорожный Никита 1 1
|Ребрин Сергей 1 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Беспалов Алексей 7 1
|Кислов Алексей 3 1
|Григорович Артем 2 1
|Бузаева Елена 3 1
|Коротков Илья 1 1
|Нугайбеков Ренат 2 1
|Лебеденко Дарья 1 1
|Квашин Александр 1 1
|Султаналиев Асхат 1 1
|Сергеев Роман 6 1
|Вильданов Руслан 1 1
|Шкедин Михаил 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|Markets&Markets Research 112 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 2
|ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
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