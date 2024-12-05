Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения

«Деснол Софт» — разработчик и интегратор автоматизированных систем для производства и бизнеса. С 1999 года создает, внедряет, развивает IT-продукты, которые помогают ускорить, автоматизировать, сделать простыми и современными бизнес-процессы на крупных производствах и в компаниях. В 80+ регионах РФ, а также Казахстане, Республике Беларусь и странах Европы используют системы, разработанные компанией «Деснол Софт»:

1С:ТОИР для управление ремонтами и обслуживанием оборудования

1С:RCM для управления надежностью

Service Desk Итилиум для управления IT-услугами.

«Деснол Софт» — участник инновационного IT-кластера Сколково, официальный партнер фирмы «1С» c 2000 года, обладатель статуса «1С:Центр разработки». Разработанные «Деснол Софт» программные продукты включены Минцифры РФ в Реестр отечественного ПО, рекомендованного для муниципальных и государственных закупок.