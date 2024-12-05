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Desnol soft Деснол софт Деснол Бизнес Решения

Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения

«Деснол Софт» — разработчик и интегратор автоматизированных систем для производства и бизнеса. С 1999 года создает, внедряет, развивает IT-продукты, которые помогают ускорить, автоматизировать, сделать простыми и современными бизнес-процессы на крупных производствах и в компаниях. В 80+ регионах РФ, а также Казахстане, Республике Беларусь и странах Европы используют системы, разработанные компанией «Деснол Софт»:

  •  1С:ТОИР для управление ремонтами и обслуживанием оборудования
  • 1С:RCM для управления надежностью
  • Service Desk Итилиум для управления IT-услугами.

«Деснол Софт» — участник инновационного IT-кластера Сколково, официальный партнер фирмы «» c 2000 года, обладатель статуса «1С:Центр разработки». Разработанные «Деснол Софт» программные продукты включены Минцифры РФ в Реестр отечественного ПО, рекомендованного для муниципальных и государственных закупок.


05.12.2024 Проект ИНК и «Деснола» помог снизить длительность ремонтов и простоев оборудования на 25%

а также связанных с ними простоев оборудования на 20–25%. Проект реализован совместно с компанией «Деснол», разработчиком и интегратором решений экосистемы «1С:ТОИР». Об этом CNews сообщили пр
29.11.2024 Новый релиз 1С:ТОИР КОРП 3.0.14.1 от «Деснола» ускорит рабочие процессы и даст больше возможностей для контроля ремонтов

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы 1С:ТОИР, объявляет о выходе нового релиз
15.11.2024 «Деснол»: «Мобильная бригада» вошла в Реестр российского ПО

Приложение «Мобильная бригада» от компании «Деснол», разработчика и интегратора экосистемы «1С:ТОИР», предназначенное для выполнения полн
22.08.2024 Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015

оложениям международного стандарта не является обязательным, но как официальный партнер фирмы «1С» «Деснол» добровольно участвует в проекте «1С:Система менеджмента качества». Наличие сертификат
12.08.2024 На Череповецком ФМК началась опытно-промышленная эксплуатация «1С:ТОИР Корп»

разработчиком и интегратором «1С:ТОИР Корп», проекта. Об этом CNews сообщил представитель компании «Деснол». В течение 12 недель на предприятии пройдет запуск основных бизнес-процессов техничес
23.04.2024 Вышла новая версия ITSM-системы «1С:ITILIUM»

Компания «Деснол Софт», российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов, выпустила но
03.04.2024 «Аэродинамика» перешла на российский Service Desk в рамках импортозамещения   

ка» перешла на отечественное программное обеспечение Service Desk Итилиум, разработанное компанией «Деснол Софт». На его базе организован единый сервисный центр, через который решаются все вопр
28.03.2024 «1С:RCM» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

В конце марта 2024 г. компания «Деснол Софт», разработчик и интегратор отраслевого решения по управлению надежностью оборудов
25.03.2024 «1С:Itilium» включен в реестр российского ПО

Совместный программный продукт фирмы «1С» и компании «Деснол Софт», предназначенный для автоматизации управления сервисом, — «1С:Itilium» внесен в

25.01.2024 «Рив Гош» переходит на «1С:Itilium»

Сеть «Рив Гош» использует «Service Desk Итилиум», разработанный «Деснол Софт», как основную систему для управления ИТ-услугами внутри компании. Миграция преду
09.01.2024 Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM

лужбах. Старт продаж решения запланирован с 10 января 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Деснол Софт». 1С:ITILIUM — это новое совместное решение фирмы «1С» и центра разработки «Де
26.12.2023 Новый подход к проведению RCM-анализа в релизе «1С:RCM Управление надежностью» 1.0.20.1

В декабре 2023 г. компания-разработчик «Деснол Софт» объявила о выходе релиза «1С:RCM Управление надежностью» 1.0.20.1. Решение помог
28.11.2023 Разработчик «1С:ITILIUM» первым перешел на прототип системы до официального релиза

«Деснол софт» стал первой компанией, которая успешно перешла на прототип нового программного п
08.11.2023 Продукты «Деснол софт» вошли в контур трех направлений единой системы «1С» по цифровизации бизнеса

раммных продуктов, включен «1C:ITILIUM» — новое совместное с фирмой «1С» и компанией-разработчиком «Деснол софт» решение, которое сменит линейки «Итилиум» и «1C:ITIL». При интеграции с «1С:ERP»
20.09.2023 РФС перешел на систему «Итилиум»

расходов на 20%, а время обработки заявок — на 300%. Об этом CNews сообщил представитель компании «Деснол софт». Российский футбольный союз (РФС) — общероссийская общественная организация, кот
04.09.2023 «Деснол софт» выпустил новый релиз «1С:ТОИР КОРП» — управление активами и планирование ремонтов становятся проще и удобнее  

Компания «Деснол софт», разработчик «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» — одног
18.08.2023 «Деснол софт» автоматизирует ТОиР на Череповецком фанерно-мебельном комбинате

омбинате стартовал проект по цифровой трансформации ТОиР. Реализуют проект специалисты ИТ-компании «Деснол софт», российского центра компетенций по автоматизации процессов управления активами.

30.06.2023 Фирма «1С» объявила о планируемом выпуске решения 1С:Itilium

«Деснол софт» и фирма «1С» объявили о планируемом выходе совместного решения для управления ИТ
12.05.2023 «Деснол софт» выпустила новую версию «1С:ТОИР Корп»

«Деснол софт» выпустила новую версию «1С:ТОИР Корп». В «1С:ТОИР Корп 3.0.5.1» оптимизировано время расчета плана-графика ППР по наработке, повысилась скорость обмена данными между «1С:ТОИР Корп»
18.01.2023 Как в Казахстане внедряют «1С:ТОИР» и управляют ремонтами

был выбран Карагандинский литейно-машиностроительный завод (КЛМЗ). В 2022 г. компания-разработчик «Деснол софт» внедрила систему «1С:ТОИР 2 КОРП» и интегрировала с решением для управления ресу
08.11.2018 Россияне выпустили приложение для контроля за ремонтными бригадами с мобильника

Приложение «Мобильная бригада» «Деснол софт», российский разработчик решений по автоматизации на базе платформы «1С», выпусти
07.09.2016 «Service Desk Итилиум» от «Деснол Софт» включен в Единый реестр отечественного ПО

Программный продукт «Service Desk Итилиум», разработанный компанией «Деснол Софт», включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в «Деснол Софт». Реестр содержит перечень отечественны
18.06.2009 «Группа Е4» внедрила комплексную учетную систему на базе «1С:Предприятия 8»

«Деснол Софт Проджект» совместно с компаниями группы ПАКК (ПАКК и «HLB ПАКК-Аудит») завершили

14.04.2006 "ЕМС Гарантпост" автоматизировал учет

Компания «Деснол Софт» завершила комплексный проект автоматизации учета в «ЕМС Гарантпост», специализир
12.10.2004 "Деснол Софт" предложила бесплатный SLA-генератор

Компания «Деснол Софт» завершила создание комплексной услуги построения системы управления сервисной поддержкой информационно-вычислительной техники, программных средств и прочих аппаратно-программных ко
23.09.2004 "Деснол Софт" внедрила систему управления сервисным обслуживанием NauServiceDesk

Реализован проект внедрения системы управления сервисным обслуживанием в компании «Деснол Софт». Компания «Деснол Софт» занимается разработкой и интеграцией ПО. Контракт

Публикаций - 51, упоминаний - 85

Desnol soft и организации, системы, технологии, персоны:

8213 35
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
1С-Рарус 887 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
Telegram Group 1983 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Крок - Croc 1777 1
Naumen - Наумен 625 1
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 6 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Инталев - Intalev 273 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 1
1С-Рарус - ExSolCom 2 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
RBI 21 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
Татнефть - ТатИТнефть - Татнефть ЦОБ - Татнефть Центр обслуживания бизнеса - Татнефть ТЦР - Татнефть Цифровое развитие - Татнефть НТЦ - Татнефть Научно-технический центр 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 5
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 5
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 4
Сбер - СберЛогистика 63 2
Татнефть 226 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 2
Аникс ТД 7 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
ТрансЛом ГК 5 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
КЛМЗ - Карагандинский литейно-машиностроительный завод 1 1
ЧФМК - Череповецкий фанерно-мебельный комбинат 1 1
Бенкала ГРК - Горнорудная компания 1 1
Кубань Агрохолдинг 5 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
Нэфис Косметикс - Nefis Cosmetics 3 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Алютех - Alutech - АлюминТехно 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 8
Федеральное казначейство России 1772 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 21
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 21
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 20
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 13
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 12
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 9
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 8
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Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 41 23
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1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 232 3
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 48 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 1
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Apple iOS 7809 1
Крок - Цифровой рабочий 64 1
ЯрГУ Михалыч 3 1
Microsoft Office 3734 1
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1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 9 1
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1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 27 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 55 1
XWiki 6 1
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Пилькин Роман 7 7
Сериков Андрей 4 4
Логвинов Эдуард 3 3
Овчинников Сергей 48 2
Черепков Павел 2 2
Иванов Роман 21 2
Путин Владимир 3171 1
Пенкин Александр 1 1
Цветков Сергей 19 1
Жданов Евгений 2 1
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Гуреев Евгений 3 1
Сенников Алексей 2 1
Кочетков Сергей 1 1
Ивин Павел 1 1
Мустаев Дмитрий 1 1
Жилинский Александр 2 1
Задорожный Никита 1 1
Ребрин Сергей 1 1
Нестеров Алексей 143 1
Беспалов Алексей 7 1
Кислов Алексей 3 1
Григорович Артем 2 1
Бузаева Елена 3 1
Коротков Илья 1 1
Нугайбеков Ренат 2 1
Лебеденко Дарья 1 1
Квашин Александр 1 1
Султаналиев Асхат 1 1
Сергеев Роман 6 1
Вильданов Руслан 1 1
Шкедин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 37
Казахстан - Республика 5525 7
Беларусь - Белоруссия 5638 6
Европа 21767 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Америка - Американский регион 2160 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Грузия 1240 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Украина 7608 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Канада 4881 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
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Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
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Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 25 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Беларусь - Минск 631 1
Россия - Восточная Сибирь 264 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 13
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 10
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 4
Экономический эффект 1067 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Образование в России 2190 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 2
Английский язык 6634 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Markets&Markets Research 112 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
1С:Проект года 23 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 26 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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