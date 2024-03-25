«1С:Itilium» включен в реестр российского ПО

Совместный программный продукт фирмы «1С» и компании «Деснол Софт», предназначенный для автоматизации управления сервисом, — «1С:Itilium» внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, который ведет Минцифры РФ.

Система класса Service Desk «1С:Itilium», разработанная компанией «Деснол Софт», добавлена в реестр программного обеспечения, рекомендованного Минцифры РФ для муниципальных и государственных закупок. Соответствующее поручение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации было выполнено 15 марта 2024 г. Сегодня в реестре более 20600 различных программ, принадлежащих 7700 российским правообладателям.

Главная особенность нового цифрового продукта «1С:Itilium», который вышел на рынок в последних числах 2023 г., заключается в том, что он позволяет автоматизировать работу не только ИТ-служб (ITSM), но и других (или всех) подразделений, которые оказывают услуги внутри предприятия по принципу «одного окна» (ESM). Это могут быть такие сервисные службы, как юридический отдел, кадровая и бухгалтерская службы, АХО, департаменты финансов или маркетинга, а также внешние подрядчики и контрагенты.

Создание на предприятии объединенного центра обслуживания (ОЦО) становится частой практикой, независимо от масштаба компании, поскольку работа в единой информационной среде на базе одного решения дает видимые результаты и ощутимый экономический эффект: работа сервисных подразделений ускоряется в разы, услуги оказываются быстрее, количество инцидентов и проблемных ситуаций сокращается. Цифровизация процесса оказания услуг исключает потерю заявок или ситуации, когда сотрудник-исполнитель забыл о том, что должен оказать услугу (все фиксируется в Service Desk независимо от канала, по которому поступает заявка), гарантирует адресное распределение заявок на ответственного исполнителя или группу (за счет автоматической маршрутизации заявок), делает процесс оказания услуг абсолютно прозрачными для заказчика и исполнителя (каждая из сторон знает, в какое время будет оказана та или иная услуга, время реагирования прописано в системе и выставляется автоматически согласно SLA). Внедрение ESM-системы снижает нагрузку на первую линии поддержки и рядовых исполнителей за счет алгоритмов искусственного интеллекта и баз знаний, а также предоставляет руководству отделов и компании разнообразную, гибко настраиваемую отчетность, что помогает принимать эффективные решения на основе точных данных, а не на основе интуиции, гипотез или прежнего опыта.

«Прототипом ESM-системы «1C:Itilium» стал наш продукт «Service Desk Итилиум», который мы как разработчики успешно развивали с 2006 г., и сегодня более 1500 компаний, в том числе госсектора, используют «Итилиум» для эффективного управления услугами, — сказал генеральный директор компании «Деснол Софт» Роман Пилькин. — Новая система «1C:Itilium» тоже активно развивается, чтобы предоставить пользователям лучшие инструменты для автоматизации бизнес-процессов. Например, скоро выпустим весенний релиз системы, в котором главный акцент будет сделан на интеграционные возможности. В конфигурацию будет добавлена библиотека стандартных подсистем (БСП) для обмена данными между решениями на платформе «1С», а также интеграция с EnterpriseData для обмена информацией как внутри одной организации, так и между разными бизнес-единицами».