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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пилькин Роман

СОБЫТИЯ


22.04.2026 Российские предприятия могут терять до 20% бюджета ТОиР только из-за поздних решений и сопротивления изменениям 1
14.10.2024 Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20% 1
25.03.2024 «1С:Itilium» включен в реестр российского ПО 1
09.01.2024 Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM 1
08.11.2023 Продукты «Деснол софт» вошли в контур трех направлений единой системы «1С» по цифровизации бизнеса 1
02.08.2018 «Магнит» внедрил «1С:ТОИР 2 КОРП» 1
01.08.2018 «Магнит» автоматизировал ремонт магазинов и логистических центров 1
06.10.2005 Автоматизацию холдингов нельзя проводить традиционными методами 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Пилькин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 106 8
9594 7
1С-Рарус 982 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 46 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
Аникс ТД 7 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 221 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
ИЭТР - Интерактивное электронное техническое руководство - Electronic Technical Manual - IETM - Interactive Electronic Technical Manual 29 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 76 5
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 64 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
1С:ITIL 21 2
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1С:RCM - 1С:Reliability-Centered Maintenance - 1С:Управление надежностью 14 1
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1С:ERP Управление предприятием 841 1
Jivo - мессенджер 10 1
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Америка - Американский регион 2206 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 316 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Markets&Markets Research 113 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
1С:Проект года 28 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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