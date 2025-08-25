Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Service Desk Итилиум — российское решение для автоматизации услуг в ITSM и ESM-областях на платформе 1С. Это отказоустойчивая омниканальная система, которая имеет открытый код. Процессная модель основана на ITIL®. В экосистему входят: Service Desk, веб-портал, мобильное приложение, модули интеграции с мессенджер-ботами.
Итилиум внесен в реестр отечественного ПО, рекомендованного Минцифры РФ и заменяет такие иностранные продукты, как BMC Helix ITSM, Jira SD, Zendesk, Ivanti IT SD, ManageEngine SD, OMNITRACKER, Terrasoft Creatio, Axios Assyst и др.
1С:ITILIUM — совместное ITSM/ESM-решение фирмы «1С» и Деснола для автоматизации управления сервисом. Омниканальная система класса Service Desk разработана на платформе «1С:Предприятие» версии 8.3 по методологии ITIL® и позволяет организовать объединенный центр обслуживания. Решение представлено в трех вариантах поставки: «1С:ITILIUM Service Desk», «1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ» и «1С:ITILIUM Управление услугами КОРП» и с начала 2024 г. заменило собой линейки систем Service Desk Итилиум от компании Деснол и 1С:ITIL фирмы «1С» и компании «Рарус».
СОБЫТИЯ
|25.08.2025
|
«Вертолеты России» построили ESM нового поколения
Холдинг «Вертолеты России» завершил масштабное внедрение ITSM/ESM-решения 1С:Itilium для управления корпоративными сервисами. Это не просто переход на другую платформу, а
|20.08.2025
|
«Вертолеты России» перешли на отечественную систему управления корпоративными процессами
олдинг «Вертолеты России» завершил внедрение единой отечественной платформы управления сервисами 1С:Itilium взамен зарубежной, создав единую цифровую экосистему для 40 тыс. сотрудников и более
|08.08.2025
|
«1С:Itilium» 1.0.1.6: интеграция с LLM, синхронизация с «1С:ЗУП» 3.1 и QR-коды для инвентаризации
Компания «Деснол», разработчик и интегратор ITSM/ESM-решения «1С:Itilium», выпустила обновление системы до версии «1С:Itilium» 1.0.1.6. Сервисные служб
|30.07.2025
|
Внедрение 1С:ITILIUM в БКХ «Коломенский»: производитель хлебобулочных изделий оптимизировал ИТ-поддержку
ых площадок от Москвы до Санкт-Петербурга, завершил автоматизацию сервисных процессов. Внедрение 1С:ITILIUM от разработчика и интегратора «Деснола» позволило российскому производителю хлебобуло
|20.05.2025
|
«Комос Групп» внедрил «1С:Itilium» для управления ИТ-услугами агрохолдинга
ами предприятий компании. Кроме этого, одно из предприятий холдинга, АО «Милком», уже использовало «Итилиум» (прототип «1С:Itilium») ранее. Внедрение «1С:Itilium» прошло в рекордные сроки – за
|21.04.2025
|
ГК «Аквариус» внедрила «1С:ITILIUM» и в два раза ускорила работу технической поддержки
ренней ИТ-инфраструктуры: за 21 день компания внедрила единую платформу управления ИТ-сервисами «1С:ITILIUM» для поддержки почти 3000 сотрудников в офисах и производственных комплексах в Москве
|10.03.2025
|
«1С:ITILIUM 1.0.1.5» — умная обработка почты, мониторинг ошибок и минимум бюрократии
Компания «Деснол» представила релиз 1С:ITILIUM 1.0.1.5 — Service Desk и ESM/ITSM-системы с расширенными возможностями для «1С». Реше
|04.02.2025
|
Приложение Itilium+ совместимо с отечественной операционной системой «Ред ОС М»
Компания «Деснол», разработчик и интегратор мобильного приложения Itilium+, объявила о прохождении сертификации в конце января 2025 г. Мобильное приложение исп
|24.12.2024
|
Три новые возможности 1С:ITILIUM для бизнеса в предновогоднем релизе 1.0.1.4
С:ITILIUM 1.0.1.4 — решение последнего поколения для управления ITSM, пришедшее на смену 1С:ITIL и «Итилиум», с января 2024 г. развивается совместно «Деснолом» и фирмой «1С». В обновление 1С:IT
|03.12.2024
|
В «Вертолетах России» внедрили универсальную систему сервисной поддержки.
Благодаря внедрению системы «Итилиум», прототипа «1С:ITILIUM», и авторскому надзору со стороны экспертов «Деснола», холдин
|22.08.2024
|
Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015
«1С», таких как «1С:ТОИР» для автоматизации процессов управления активами и «1С:ITILIUM» (ранее — «Итилиум») для автоматизации управления сервисом. Пользователями разработанных «Деснолом» прод
|15.08.2024
|
РУДН сократил трудозатраты подразделений на 30% с помощью Service Desk «Итилиум»
е в РУДН единого информационного пространства для управления внутренним сервисом с помощью системы «Итилиум», разработанной «Деснолом», помогло автоматизировать и повысить эффективность техниче
|27.06.2024
|
Анонс июльского релиза «1С:ITILIUM 1.0.1.3» и планы по развитию экосистемы для управления услугами
сообщили представители «Деснол Софт». Новая система «1С:ITILIUM», прототипом которой стало решение «Итилиум», развивавшееся с 2006 г., была официально представлена пользователям в декабре 2023
|23.04.2024
|
Вышла новая версия ITSM-системы «1С:ITILIUM»
разработан для того, чтобы работать с AD в среде Linux через команды терминала. «Два года назад в «Итилиум», который стал прототипом конфигурации «1С:ITILIUM», мы адаптировали встроенную загру
|03.04.2024
|
«Аэродинамика» перешла на российский Service Desk в рамках импортозамещения
Группа компаний «Аэродинамика» перешла на отечественное программное обеспечение Service Desk Итилиум, разработанное компанией «Деснол Софт». На его базе организован единый с
|25.03.2024
|
«1С:Itilium» включен в реестр российского ПО
основе интуиции, гипотез или прежнего опыта. «Прототипом ESM-системы «1C:Itilium» стал наш продукт «Service Desk Итилиум», который мы как разработчики успешно развивали с 2006 г., и сегодня бол
|25.01.2024
|
«Рив Гош» переходит на «1С:Itilium»
Сеть «Рив Гош» использует «Service Desk Итилиум», разработанный «Деснол Софт», как основную систему для управления ИТ-ус
|09.01.2024
|
Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM
ешение фирмы «1С» и центра разработки «Деснол Софт». Программный продукт приходит на смену линейкам Service Desk «Итилиум» (компании «Деснол Софт») и 1С:ITIL (фирмы «1С» и компании «Рарус»). Ра
|28.11.2023
|
Разработчик «1С:ITILIUM» первым перешел на прототип системы до официального релиза
у программных продуктов «Итилиум» и «1С:ITIL». Разработчиком решения выступает «Деснол», именно его Service Desk Итилиум был выбран прототипом новой системы, в релиз войдет ряд функциональных о
|20.09.2023
|
РФС перешел на систему «Итилиум»
Российский футбольный союз мигрировал с Bitrix24 и организовал ITSM-подход на базе Service Desk компании «Итилиум». В результате достигнуты ускорение получения управленческой отчетности на 85%, сокращение операционных и административных расходов на 20%, а время обработки заявок — на 300%. Об этом C
|30.06.2023
|
Фирма «1С» объявила о планируемом выпуске решения 1С:Itilium
«1С», компаний «1С:Рарус» и «Деснол софт» было принято решение о слиянии линеек решений 1C:ITIL и «Итилиум» с последующим выпуском и развитием линейки современных решений 1С:Itilium. Решения л
|13.02.2023
|
Состоялся релиз «Service Desk Итилиум 5.0.0.5»
Разработчик и интегратор «Service Desk Итилиум» компания «Деснол софт» сообщила о выходе нового релиза своего решения,
|07.09.2016
|
«Service Desk Итилиум» от «Деснол Софт» включен в Единый реестр отечественного ПО
Программный продукт «Service Desk Итилиум», разработанный компанией «Деснол Софт», включен в Единый реестр российс
|28.04.2009
|
СК «Согласие» внедрила систему «Итилиум»
Страховая Компания «Согласие» завершила первый этап внедрения ИТ-системы «Итилиум», предназначенной для автоматизации процессов ITIL (IT Infrastructure Library) – библиотеки, описывающей лучшие из применяемых на практике способов организации работы ИТ-подразделений и
|13.08.2008
|
«Комстар-ОТС» оптимизировал управление ИТ-процессами
«Комстар–Объединенные ТелеСистемы», оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявил о завершении первого этапа внедрения системы автоматизации управления ИТ-процессами «Итилиум», обеспечивающей работу ИТ-службы компании по передовой сервис-ориентированной методологии ITIL. Отметим, что «Итилиум» – российское решение для управления ИТ-инфраструктурой ком
|24.07.2007
|
«Итилиум» и «Украинские интеллектуальные технологии» стали партнерами
Компания «Итилиум», разработчик ITSM-систем, и 1С:Франчайзи «Украинские интеллектуальные технологии» объявили о партнерстве. «Украинские интеллектуальные технологии» — одна из ведущих ИТ-компаний Украины
|27.06.2007
|
Анонсирована новая версия Service Desk «Итилиум 2.2»
Компания «Итилиум» объявляет о выходе новой версии популярной системы класса Service desk «Итилиум
|15.06.2007
|
Учебный центр «Специалист»: курсы по ITIL вместе с «Итилиум»
Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Н.Э.Баумана «Специалист» и команда «Итилиум» объявили о сотрудничестве. Теперь на всех курсах по ITIL в центре «Специалист» в кач
|16.04.2007
|
«Смарт» внедряет ITSM на базе Service Desk
принципов библиотеки передового опыта ITIL. В качестве ПО поддержки процессов ITSM «Смарт» выбрала «Итилиум». В данный момент система «Итилиум» на предприятии находится в стадии внедрени
|27.03.2007
|
Вышло обновление системы «Итилиум 2.1» на базе «1С»
Компания «Итилиум» представляет новую версию продукта класса Service Desk — «Итилиум» на ба
|22.03.2007
|
«Итилиум» выпустила методику внедрения ITIL для малых предприятий
Компания «Итилиум» выпустила методику внедрения процессов ITIL и системы «Итилиум» для малого и среднего бизнеса - впервые на русском языке. Как известно, внедрение процессов ITIL для малых предпр
|28.02.2007
|
Систему «Итилиум» впервые внедряют на Украине
Компания «Итилиум» сообщила о расширении географии внедрений за пределы России. Производитель торгового оборудования на Украине, компания «Модерн-Экспо» приняла решение о внедрении системы «Итилиум
|19.02.2007
|
«Итилиум» приходит на Украину
Компания «Итилиум» сообщила о том, что начались продажи на территории Украины. Партнером компании «Итилиум» на Украине стала компания «Модерн-Экспо», производитель торгового оборудования. Продукци
|01.02.2007
|
«Главмосстрой» оптимизирует ИТ-процессы с «Итилиум»
Компания «Главмосстрой», работающая на российском рынке строительства жилья, закончила первую стадию проекта по оптимизации ИТ-процессов. В качестве инструмента реализации ITSM была выбрана система «Итилиум». Целью проекта стало комплексное внедрение процессов на основе методологии ITSM, чем и объясняется выбор системы «Итилиум», позволяющей реализовать все необходимые процессы, не
|22.12.2006
|
"Итилиум" представила версию 2.0 продукта класса Service Desk
В версии «Итилиум 2.0» реализован функционал процесса «Управление Финансами». В частности, функционал в
|14.09.2006
|
Александр Жилинский: Теория рекомендует "Итилиум"
CNews: Скажите, откуда взялось такое название - "Итилиум"? Александр Жилинский: Попробуйте угадать. Какие ассоциации "Итилиум" вызывает
|19.10.2004
|
ЦТП внедрил АСУ Desnol Service Desk
Компания «Деснол Софт» завершила внедрение системы управления сервисной поддержкой Desnol Service Desk в «Центре Технической Поддержки». Desnol Service Desk предназначена для управления сервисной поддержкой аппаратных и программных средств предприятия. Система внедрена
|23.09.2004
|"Деснол Софт" внедрила систему управления сервисным обслуживанием NauServiceDesk
