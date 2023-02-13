Состоялся релиз «Service Desk Итилиум 5.0.0.5»

Разработчик и интегратор «Service Desk Итилиум» компания «Деснол софт» сообщила о выходе нового релиза своего решения, для автоматизации ITSM-процессов. В выпущенном релизе пользователей ждет обновление «большой системы», мобильного приложения, веб-портала.

Сегодня «Service Desk Итилиум» применяется не только для того, чтобы упорядочить работу ИТ-службы или организовать услуги по SLA в аутсорсинговой ИТ-компании. Сервисный подход, описанный в ITIL и нашедший применение в ITSM (IT Service Management), в наши дни прекрасно подходит для организации управления вспомогательными услугами и повышения производительности внутри компаний и корпораций.

В релизе 5.0.0.5 в систему добавлены новые стили оформления, реализован сервис для интеграции с внешними системами, автоматизированы рутинные задачи администратора и сервис-инженера. Улучшения также коснулись мобильного приложения и веб-портала. Разработчики реализовали 24 запроса от пользователей — именно пользовательский опыт и обратная связь определяют основные направления развития «Итилиум».

Команда «Деснол софт» постаралась и сделала так, чтобы визуальное восприятие системы стало более приятным и удобным. Изменен цвет оформления системы, перенесена панель разделов влево и заменены для них иконки. Кроме того, создан сервис для интеграции с внешними системами: настроен обмен данными через специальный http-сервис, который поможет пользователям внешних систем получать из «Итилиум» обращения (в том числе с отборами) и изменять их состояния.

Новый релиз «Итилиум 5.0.0.5» сделает работу администратора системы немного легче. Теперь управлением состояния карточки пользователя после его деактивации в Active Directory займется сам «Итилиум», который изменит статус автоматически и освободит администратора от рутинных действий. В результате процесс внесения данных ускорится, а у администратора появится время для других вечно-срочных дел. Добавлена новая возможность правила обработки — механизм «Отложенная модификация реквизитов». Этот механизм позволяет предотвращать накопление в системе необработанных обращений, поступивших от потребителей услуг, и ускорить их обработку. Отложенная модификация позволяет автоматически изменять реквизиты документа «Обращение» по прошествии установленного в правиле обработки времени с применением условий, определенных администратором системы.

В новой версии мобильного приложения «Итилиум» появилась функциональность обработки обращений потребителей услуг. Кроме того, теперь доступна авторизация в мобильном приложении при помощи QR-кода.

В релизе «Итилиум 5.0.0.5» добавлен раздел новостей на веб-портал, который даст всем пользователям моментальный доступ к одной и той же информации в случае массовых инцидентов — таких как авария или недоступность услуг. Раньше подобные задачи и проблемы решались с помощью почтовых рассылок. При помощи машинного обучения усовершенствован процесс регистрации обращений. Во время заполнения формы пользователю будут предложены подходящие статьи базы знаний, которые могут помочь в решении его проблемы.

Начиная с релиза «Итилиум 5.0.0.5» обеспечена возможность автоматической регистрации обращений на веб-портале «Итилиум» с помощью QR-кода. Если на каждое устройство (каждую конфигурационную единицу) наклеить QR-код, то при его сканировании с помощью смартфона (на ОС Android или ОС iOS) откроется веб-портал и автоматически зарегистрируется обращение. Таким образом, потребителю услуг нужно только сканировать QR-код и согласиться на регистрацию обращения.