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HTTP
HyperText Transfer Protocol
Протокол передачи гипертекста


06.10.2021 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
23.09.2021 Перед началом учебного года количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло 1
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 1
23.09.2021 Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
22.07.2021 Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark 1
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
16.06.2021 «Создатель интернета» продает с молотка его исходный код 2
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года 4
11.06.2021 МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака 1
08.06.2021 Эксперты Stormwall назвали самые атакуемые отрасли в I квартале 2021 года 1
17.05.2021 Самое опасное ПО в апреле 2021: троян Dridex лидирует в рейтинге 4
17.05.2021 Zyxel представила LTE-роутеры для дач, коттеджей и отдыха на природе. Фото 1
14.05.2021 «Сбер» запускает сервис речевых технологий SmartSpeech 2
12.05.2021 Более четверти узлов Tor шпионят за пользователями 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
30.04.2021 McAfee Mobile Research: Новые «умные» приложения для мошенничества в Google Play 1
21.04.2021 Живучий Linux-ботнет научился атаковать роутеры Huawei, Realtek, Asus 1
12.04.2021 В оборудовании Cisco найден критический баг, который не будут исправлять 1
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP 1
29.03.2021 Вредоносное ПО в феврале 2021: троян Trickbot впервые стал самой опасной угрозой 4
26.03.2021 Выпущен язык программирования – простой, как Ruby, и «быстрый», как C 4
05.03.2021 Varonis предложила помощь в устранении последствий уязвимостей серверов Exchange 1
19.02.2021 ИТ-системы KIA блокировал троян-шифровальщик с издевательскими требованиями 1
17.02.2021 Check Point: троян Emotet остается главной угрозой 3
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 1
09.02.2021 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений включено в реестр отечественного ПО 1
08.02.2021 Google хочет сломать Chrome. Он перестанет работать на миллионах ПК по всему миру 1
27.01.2021 Два ботнета целенаправленно атакуют сети под Linux 1
26.01.2021 Check Point: Новая уязвимость TikTok позволяет собирать личные данные пользователей 1
21.01.2021 «Айадмин» классифицировал всю зону .RU 1
19.01.2021 Новая версия Solar webProxy 3.5 дополнена ролевой моделью разграничения прав доступа и гибким экспортом данных из системы 2
15.01.2021 Новый кошмар владельцев MacBook: Им запретят устанавливать сторонние программы 1
13.01.2021 РЖД взломали по-крупному. Хакеры добрались до тысяч камер наблюдения, сетевых устройств и даже к табло на перронах 1
23.12.2020 Positive Technologies помогла устранить DoS-уязвимость в контроллере доставки приложений F5 BIG-IP 1
21.12.2020 Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс» 1
21.12.2020 Знаменитый архиватор WinZip позволяет хакерам захватывать ПК 1
14.12.2020 Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation теперь совместим с операционными системами Astra Linux 1
26.11.2020 Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру 1

Публикаций - 431, упоминаний - 556

HTTP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 41
Google LLC 7135 35
SEC Consult Services 929 18
VK - Mail.ru Group 2482 16
Check Point Software Technologies 446 11
Apple Inc - Эппл Рус 7685 10
Yandex - Яндекс 4100 10
SAP SE 3208 9
Dr.Web - Доктор Веб 976 9
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 9
Cisco Systems 2037 8
Amazon Inc - Amazon.com 1469 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 6
Telegram Group 702 6
Facebook 3765 6
Twitter 2204 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 5
IBM 3530 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Oracle Corporation 3333 4
Fortinet 286 4
G-Core Labs 64 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 4
Smart-Soft - Смарт-Софт 43 3
GitHub 412 3
D-Link 189 3
ESET 989 3
Код Безопасности 365 3
TRENDnet 49 3
Citrix Systems 571 3
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 3
Red Hat 665 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 3
Intel Corporation 4158 2
Avast Software 120 2
Siemens AG - Сименс Россия 646 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Tesla Motors 241 2
Rentmee - Оператор каршеринга 2 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Avito - Авито 171 1
S7 Airlines 79 1
TMT Investments 81 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Equifax 22 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Anytime - Оператор каршеринга 10 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Uber 257 1
КСЭ - Курьер сервис экспресс 6 1
Lifcar - Оператор каршеринга 1 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 4 1
Free-Kassa - Фри-Касса 18 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Uber Technologies 258 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Wildberries 128 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Qiwi 783 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Lamoda 83 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство РФ 2200 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
US Navy - Военно-морские силы США 36 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
Eclipse Foundation 13 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
OpenJDK Community 7 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 87
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 36
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 29
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 27
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 20
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 19
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 19
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 18
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 18
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 18
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 298 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 16
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 15
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 12
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 12
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 12
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 11
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 8
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 8
UDP - User Datagram Protocol 84 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 6
IPv6 - Internet Protocol version 6 209 6
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 22 6
Flash 472 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 6
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 6
Web Interface - Веб-интерфейс 177 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 215 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 5
Google Android 10750 38
Microsoft Windows 10 6622 25
Java - Язык программирования 1169 24
Apple iOS 5741 24
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 19
Linux OS 4249 19
JavaScript - Язык программирования 627 17
SQL - Язык программирования 432 15
Apple macOS 922 14
Microsoft Azure 1171 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 8
WhatsApp Messenger 654 7
Check Point ThreatCloud 53 6
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 6
Google Chrome - браузер 1117 6
Check Point Global Threat Index 24 6
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 62 6
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 6
Microsoft Windows 851 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Microsoft Windows Server 2003 143 5
Chromium - Браузер 166 5
Apple macOS X 901 5
VK - Mail.ru Одноклассники 856 5
Check Point Global Threat Impact Index 18 5
Intel x86 - Архитектура процессора 991 5
Apple Mac 1455 5
Linux - Debian GNU 272 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Dropbox - Файловый хостинг 390 5
Opera - Браузер 630 4
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 4
Microsoft Excel 435 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 4
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 4
Docker - Платформа распределённых приложений 146 4
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 192 4
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 4
Microsoft Office 1926 4
Дягилев Василий 83 5
Мельникова Анастасия 166 4
Ключников Михаил 18 4
Самошкин Дмитрий 19 4
Зайцев Михаил 145 4
Галушкин Олег 168 3
Водясов Алексей 97 3
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 22 3
Лямин Александр 59 3
Кулин Филипп 39 3
Климарев Михаил 46 3
Карпов Илья 27 2
Путин Владимир 1821 2
Навальный Алексей 58 2
Rakhmanov Martin - Рахманов Мартин 2 2
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 2
Макаров Станислав 111 2
Парфентьев Алексей 33 2
Дуров Павел 216 2
Кирюхин Дмитрий 73 1
Лысенко Эдуард 209 1
Озерецковская Светлана 5 1
Алексеев Владимир 16 1
Рябова Галина 21 1
Гинятуллин Роман 61 1
Степанов Антон 56 1
Жерновой Федор 6 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Friedman Nat - Фридман Нэт 13 1
Рахметов Руслан 23 1
Савицкий Андрей 11 1
Артимович Дмитрий 19 1
Лагода Георгий 51 1
Maddison John - Мэддисон Джон 22 1
Жаров Александр 165 1
Аитов Тимур 47 1
Чернов Даниил 49 1
Иванов Олег 124 1
Steve Jobs - Стив Джобс 701 1
Королюк Алексей 86 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 107
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 20
Германия - Федеративная Республика 3618 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 12
Индия - Республика 2165 8
Европа 3736 7
Франция - Французская Республика 2116 7
Япония 2771 6
Сингапур - Республика 808 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 5
Украина 3353 5
Нидерланды 971 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Специальный административный район Гонконг 547 3
Ближний Восток 1471 3
Россия - СФО - Новосибирск 1959 3
Австралия - Австралийский Союз 1121 3
Бразилия - Федеративная Республика 1122 3
Китай - Тайвань 589 3
Россия - Смоленск 234 3
Казахстан - Республика 2622 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
США - Сан-Хосе 109 2
Северная Америка 1407 2
Россия - Новороссийск 140 2
Монголия 172 2
Россия - Мурманск 255 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 2
Европа Западная 611 2
Австрия - Австрийская Республика 525 2
Земля - планета Солнечной системы 858 2
Южная Корея - Республика 1454 2
Россия - Керчь 35 2
Канада 1295 2
Россия - Севастополь 420 2
Княжество Лихтенштейн 42 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
README-файл 2 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Whitebox 3 1
Алгоритм Хаффмана - алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита с минимальной избыточностью 1 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
White list - Белый список 34 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральное законодательство 254 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ZDnet 381 3
За Телеком - telegram-канал 37 3
Fastcompany 3 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 2
Эхо Москвы - радиостанция 47 1
InformationWeek 101 1
GigaOM 61 1
Regnum - Регнум 4 1
Сноб 7 1
Лаборатория Артимовича 3 1
VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
Telegraph 24 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Ars Technica 227 1
MacRumors 114 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Reddit 198 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
Wikipedia - Википедия 275 1
WikiLeaks 106 1
Gartner 2189 4
CNews Analytics 1988 3
Check Point Research 47 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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