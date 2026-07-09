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HTTP HyperText Transfer Protocol Протокол передачи гипертекста

HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста
  • Прикладной протокол HTTP обрабатывает запросы пользователей, передаёт данные и медиафайлы. Скорость работы онлайн-ресурса зависит от того, сколько запросов он может обрабатывать одновременно. Первая версия протокола — HTTP/1.1 — позволяла обрабатывать не более 8 запросов, в то время как HTTP/2.0 не имеет таких ограничений. 
  • HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности

СОБЫТИЯ

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09.07.2026 «Гарда» повысила уровень защиты веб-приложений и ускорила обработку запросов

ана уровня приложений «Гарда WAF» 3.2. В новой версии реализованы поддержка ICAP, сквозная работа с HTTP/2, графический конструктор правил, взаимодействие с OpenAPI-схемой, построение карты API
Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК

жной ИТ-премией TAdviser IT Prize в номинации «Импортозамещение в банковском секторе: стратегия года». ■ Токен: LjN8KMZ5BРекламодатель: ООО «Рубитех»ИНН/ОГРН: ИНН 7702404085 / ОГРН 1167746693784Сайт: http://rubytech.ru Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews
Виктор Вайнштейн, SL Soft: Раньше бизнесу достаточно было десяти поставщиков технологий, теперь мало и сотни

отрудничество должно быть прозрачным, понятным, и ключевые элементы должны контролироваться нашими разработчиками. ■ Токен: Kra23xpsSРекламодатель: ООО "ЦИТРОС"ИНН/ОГРН: 7735189690/1207700500567Сайт: http://softlinesoft.ru/ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews
21.07.2025 Старинная уязвимость в Apache HTTP Server используется для заражения криптомайнером

Тихой сапой Уязвимость в Apache HTTP Server, датированная 2021 г., стала мишенью для масштабной кампании по распространению к
26.04.2024 Обновленный сервис Bi.Zone CESP защищает от квишинга в письмах и учитывает уровень киберграмотности сотрудников

огут скрыть фишинговые ссылки в электронной почте с помощью QR-кодов, иноязычных знаков препинания, HTTP-якорей или query-параметров. Обновленный Bi.Zone CESP также определяет попытки спрятать

05.04.2024 В протоколе HTTPS/2 выявлена новая фундаментальная уязвимость. Она позволяет проводить мощнейшие DDoS-атаки

Фундаментальная уязвимость Новый метод DoS-атаки под названием Continuation flood на HTTP/2 был обнаружен Бартеком Новотарски (Bartek Nowotarski), который 3 апреля 2024 г. публич
12.12.2023 Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie

рвера с открытым исходным кодом Angie 1.4.0. В рамках обновлений была добавлена поддержка протокола HTTP/3 для соединений с проксируемыми серверами. Об этом CNews сообщили представители «Веб-се
30.03.2023 Интернет-банк «Сбербизнес» стал быстрее

банкинг для юридических лиц — теперь занимает в среднем меньше четырёх секунд благодаря переходу на HTTP/2.0. К новой версии сетевого протокола уже подключено 1,7 млн пользователей «Сбербизнес»
29.12.2022 Google в одно мгновение сломает каждый 20 сайт интернета. Доступ к десяткам миллионов ресурсов будет закрыт

считающийся чуть ли не монополистом в Глобальной сети, собирается окончательно уничтожить протокол HTTP. В одной из следующих версий его браузера Chrome будет полностью запрещена автоматическа
30.05.2022 «VK видео» ускоряет доставку контента: платформа перешла на новый протокол HTTP/3

Платформа «VK видео» внедрила технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола HTTP/3 для ускорения доставки видеоконтента. Благодаря новой технологии видео будет запускать
24.03.2021 Что такое HTTPS и почему он лучше HTTP?

Многие сайты до сих пор используют HTTP. Однако еще в 2014 году в Google рекомендовали переходить на HTTPS — в качестве стимула компания объявила, что будет предоставлять HTTPS-сайтам незначительное повышение рейтинга в выдаче,

30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL

усиливаться. Среди причин роста не только экономические условия, которые стимулируют бизнес переходить в онлайн, но и другие. Например, рост мобильного Интернета. Так, мобильные операторы используют HTTP-трафик, показывая на нём рекламу. Это дополнительно подталкивает владельцев доменов к установке SSL. Вместе с нашим партнёром, старейшим удостоверяющим центром GlobalSign, мы и дальше буде
07.02.2020 Google готовит санкции против интернета, каким мы его знали

Chrome без загрузок по HTTP Компания Google внедрит в браузер Chrome функцию полной блокировки любых загрузок с сайт
07.10.2019 CNews перешел на защищенный протокол HTTPS

соединение и обмен данными между включенными в сеть устройствами. Обычные сайты используют протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol – «протокол передачи гипертекста»). Однако данные, передава
15.08.2019 40% серверов по всему миру легко вывести из строя из-за «дыр» в протоколе HTTP/2

Немногим менее половины В серверах, поддерживающих протокол HTTP/2, выявлены несколько уязвимостей, которые могут быть использованы для DDoS-атак. По дан
25.07.2019 Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров

составляет 1920 на 1080 пикс. Это означает, что изображение Full HD состоит из около двух миллионов пикселей. К сожалению, этого формата уже недостаточно для просмотра контента 4K или некоторых игр. http://zoom.cnews.ru/publication/item/61872 Разрешение 4K составляет 3840x2160 пикс., что соответствует изображению, содержащему уже восемь миллионов пикселей. Формат же 8K с 7680х4320 пикс. да
07.02.2019 «Лаборатория Касперского»: Число DDoS-атак снизилось, при этом они стали сложнее

а 13% по сравнению со статистикой за предыдущий период. При этом продолжительность смешанных атак и HTTP-флуда (когда атакующий бот генерирует большое количество HTTP-запросов к серверу

22.02.2018 MWC 2018: самые ожидаемые анонсы

вала презентацию в «нулевой день» MWC 2018 — 25 февраля. Она продемонстрирует новых флагманов Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, о которых мы уже рассказывали в подборке самых ожидаемых смартфонов 2018 года http://zoom.cnews.ru/publication/item/59342. Благодаря многочисленным утечкам, в сеть попали практически все данные о новых флагманах линейки Galaxy — внешне они мало будут отличаться от предыд
09.01.2017 Обзор смартфона LeEco Le Pro 3: флагман по доступной цене

оту с двумя nano-SIM На нижнем торце расположились отверстия динамиков и микрофона, а также порт USB-C. Аналогового 3,5-мм разъёма у смартфона нет. На тему — хорошо это или плохо — мы уже рассуждали (http://zoom.cnews.ru/publication/item/56872), хотя в той статье речь шла про iPhone 7/7Plus. Отметим однако, что LeEco сделали смартфон без аналогового разъёма раньше, чем Apple. Прочие произво
24.10.2016 Отказ от 3,5-мм разъема: добро или зло?

не нужен.    Стандартный комплектный переходник с Lightning на 3,5-мм Вот смотрите. Первые ноутбуки Apple без CD-привода не комплектовались внешними CD-приводами — их продавали отдельно. MacBook 12 (http://zoom.cnews.ru/publication/item/54539) с единственным портом USB-C не комплектуется переходниками на USB или Thunderbolt — их продают отдельно. И даже когда айфоны получили порт Lightning
07.09.2016 Компания Samsung на выставке IFA 2016 в Берлине

рсальный дизайн Наиболее примечательная деталь часов — круглый регулятор Bezel, опоясывающий циферблат. Пожалуй, это самый интересный орган управления в смарт-часах после Digital Crown у Apple Watch (http://zoom.cnews.ru/publication/item/54603). Пользоваться Bezel очень удобно и интуитивно понятно. [pagebreak] Отдельно стоит сказать про дисплей и программное обеспечение Gear S3. Во-первых,

05.07.2016 Пять лучших камерофонов 2016 года. Выбор ZOOM

чанию. Huawei P9 Компания представила смартфон в начале апреля этого года в Лондоне. Особенность этого камерофона в двух основных камерах. И в отличие от камер LG G5, дополнительная камера Huawei P9 (http://zoom.cnews.ru/publication/item/56022)имеет черно-белый сенсор и собирает весь свет. Благодаря этому увеличивается динамический диапазон и чувствительность. А второй модуль позволяет полу
22.12.2015 В протоколе HTTP появилась «ошибка 451» - страница заблокирована властями

Ошибка 451 Организация Internet Engineering Task Force (IETF), ответственная за разработку интернет-стандартов, ввела новый код ошибки в протокол HTTP — 451. Он будет выводиться в браузере тогда, когда доступ к сайту будет ограничен органом власти. Сейчас в таких случаях отображается ошибка 403 (доступ запрещен). Для того чтобы ошибка 45
25.12.2014 Гибрид HTTP-сервера и фаервола Tempesta FW получит мини-грант «Сколково» в размере 1,7 млн руб.

нирует потратить на доработку прототипа и выпуск продакшн-версии продукта. «Наш проект — это гибрид HTTP-сервера и фаервола, который предназначен для акселерации, анализа и фильтрации HTTP-траф
30.07.2014 Успех стандарта WebRTC не дает покоя ретроградам

верждают свою заинтересованность в реализации стандарта. Например, MSFT сейчас работает над альтернативным API для WebRTC (альтернативная Javascript-обертка), которое называется ORTC. Если посмотреть http://html5labs.interoperabilitybridges.com/prototypes/object-rtc/object-rtc/info , то уже даже есть экспериметальная реализация данного API для Internet Explorer. Cisco является основным разр
18.11.2013 Основатели интернета предлагают шифровать 100% трафика в Сети

Глава рабочей группы IETF HTTPbis Working Group, занимающейся разработкой стандарта HTTP/2.0, Марк Ноттингем (Mark Nottingham) предложил шифровать весь трафик, передаваемый по В
02.09.2013 Домашний хранитель файлов: сетевой накопитель QNAP TS-221

ва страницы найденного накопителя в браузере позволяет осуществлять некоторые основные настройки своими силами. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом помощи в первоначальной настройке по адресу http://start.qnap.com/ru/index.php. В комплект поставки QNAP TS-221 диски не входят. В наш экземпляр для тестирования были установлены два винчестера WD10EFRX объёмом 1 ТБ каждый. По заявлению

06.08.2013 Обзор компактной "ретрокамеры" Fujifilm X20: забытая привычка делать хорошие вещи?

тический видоискатель Отличная сбалансированность цветов Богатство настроек Минусы  Слабый аккумулятор Много прекрасных фотографий и дополнительную информацию о камерах Fujifilm можно найти на сайте  http://www.fujifilm-x.com/ru/ и на странице образовательного проекта Fujifilm fujifilmru.livejournal.com.
01.08.2013 ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux

планшете, на букридере открываются довольно медленно. Обычный интернет-серфинг в браузере электронной книги (даже цветной) дело муторное и малопривлекательное. А вот, то, что вход в интернет-магазин http://www.bookland.com/ на букридере PocketBook Color Lux осуществляется через специальное приложение Book Store, это уже интересно. Так же на Color Lux установлено стандартное по своим возмож
13.06.2013 Обзор Samsung WB250F: недорогая камера с Wi-Fi и управлением со смартфона

ть файлы на компьютер или смартфон. Все эти функции появились в цифрокомпактах Samsung уже больше года назад, если мне не изменяет память. Например, мы писали о камере Samsung WB850F ровно год назад: http://zoom.cnews.ru/publication/item/36240. На правом боку Samsung WB250F разъем зарядного устройства и ушко для ремня  Есть и ещё одна новинка. То, что до сих пор встречалось только в относит
25.02.2013 Club.CNews: Хакеры напали на ФНС! Бизнес под ударом

Однако уже на данном этапе изучения ситуации удалось установить, что пострадавших достаточно много. Рекомендации: Если вы являетесь собственником предприятия, рекомендуем сделать: Зайти на сайт ФНС, http://egrul.nalog.ru/#, указать ИНН или ОГРН организации и проверить сведения о внесении изменений в состав учредителей юр.лица. Если на сайте налоговой, фигурируют данные о внесении изменений
25.10.2012 Работа@Mail.Ru будет поставлять вакансии для мигрантов на портал «Россия для всех»

Портал по поиску работы и сотрудников Работа@Mail.Ru стал официальным партнером нового проекта «Россия для всех», созданного на базе РИА «Новости». Официальное открытие портала http://rus4all.ru состоялось 23 октября в пресс-центре РИА Новости. Цель портала «Россия для всех» заключается в гармонизации межнациональных отношений, а одна из главных задач – помочь людям,

09.10.2012 ZOOM.CNews рекомендует: обзор сетевого хранилища WD Sentinel DX4000

четырьмя трёхтерабайтными дисками (WDBLGT0120KBK) – до 9 терабайт. Серверное программное обеспечение Western Digital NAS Sentinel DX4000 позволяет организовать сетевую работу по протоколам CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, FTP и WebDAV, а также доступ к файлам по протоколам CIFS/SMB, NFS, FTP, WebDAV. Интерфейс утилиты Launchpad   Настройка и администрирование системы производятся с клиентских компью
29.08.2012 Акробатический танец из Бразилии претендует на премию «Сбербанка»

тября 2012 г. - лауреаты получат денежные призы: за 1 место в каждой номинации "Сбербанк" готов выплатить 200 тыс. руб. За 2 место – 50 тыс. руб., за 3 место – 20 тыс. руб. Принять участие в конкурсе http://russia.ibuildapp.com/
07.08.2012 Протокол Google стал частью нового HTTP

Рабочая группа HTTPBIS Working Group, разработавшая стандарт HTTP/1.1 и перешедшая к формированию нового стандарта HTTP/2.0, выбрала его составной

30.05.2012 Обзор букридера Prology Latitude T-700: тоньше - лучше?

зотикой. Prology Latitude T-700 Поэтому модель, представленную в этом обзоре, Prology Latitude T-700 совершенно спокойно можно сравнить с Prology Latitude T-707T, уже побывавшей в нашей редакции (см. http://zoom.cnews.ru/publication/item/34120). Модели эти схожи и внешне, и программным обеспечением. И различаются они только тем, что у T-707T сенсорный экран, а T-700 управляется джойстиком и
28.02.2012 Единая сеть сайтов МВД России будет запущена до лета

ближайшее время будет запущена тестовая версия обновленного сайта ГУ МВД России по г. Москве. Ознакомиться с новыми версиями сайтов МВД России можно по ссылкам: ГУ МВД России по Красноярскому краю – http://24.mvd.ru; ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – http://78.mvd.ru; ГУ МВД России по Свердловской области – http://66.mvd.ru; ГУ МВД России по Красн
17.01.2012 Во вселенной Sony сверхновая: обзор планшета Sony Tablet S

азвать типичным значением для подобных устройств. Камера для съемки – 5 мегапикселей. Камера для съемки обладает более серьезным разрешением в 5 Мп и уже вполне пригодна для съемки фотографий. [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/video/2012/01/Sony_Talbet_02_041011_HQ.flv]]] Органы управления расположены справа и слева от окна «видоискателя». Все необходимые опции доступны и лежат под пальцам
07.07.2011 «Национальная программная платформа» запустила свой сайт

та будет создана площадка для обсуждения рабочих вопросов, что позволит заинтересованным сторонам эффективнее взаимодействовать между собой. В ближайшие дни сайт станет доступен по следующим адресам: http://tp-npp.ru; http://tpnpp.ru; http://tp-nsp.ru; http://tpnsp.ru; http://тпнпп.рф; http://тп-нпп.рф. Координатором программной платформы является компания
27.05.2011 Говорим «кондиционер» — подразумеваем Daikin. Обзор новинок известного производителя

Daikin удалось стать одним из лидеров на японском рынке холодильной и климатической техники, а вскоре компания становится первым в Японии производителем кондиционеров коммерческого характера. [[[mov=http://zoom.cnews.ru/inc/gallery/kv_vop_350x260.flv]]] Однако не стоит думать, что компания удовольствовалась занятой нишей индустриального лидера. Компания продолжает вкладывать огромные средс

Публикаций - 2481, упоминаний - 2722

HTTP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 313
Google LLC 12688 168
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 115
IBM - International Business Machines Corp 9699 98
Intel Corporation 12811 94
Oracle Corporation 7074 86
Cisco Systems 5372 77
Apple Inc 13154 76
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 75
Yandex - Яндекс 9216 68
Meta Platforms - Facebook 4621 55
Dr.Web - Доктор Веб 1294 53
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 51
9594 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
Sony 6739 42
МегаФон 10742 40
VK - Mail.ru Group 3602 39
Yahoo! 3726 39
HP Inc. 5883 39
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 38
Samsung Electronics 11064 37
ESET - ESET Software 1161 36
Ростелеком 10948 36
SAP SE 5601 36
X Corp - Twitter 2938 34
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 32
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 32
Telegram Group 2940 30
HP - Hewlett-Packard 3662 29
Dell EMC 5180 29
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 29
Check Point Software Technologies 829 28
Microsoft Corporation - GitHub 1075 27
Nvidia Corp 4002 27
Amazon Inc - Amazon.com 3277 27
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 25
Nginx - Энджайникс 209 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 39
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 14
Visa International 1993 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 12
Альфа-Банк 1979 11
Почта России ПАО 2370 11
Газпром ПАО 1493 11
Royal Dutch Shell - Шелл 233 10
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 8
eBay Inc 1640 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
Судебная власть - Judicial power 2500 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 12
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 12
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 12
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 12
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Федеральное казначейство России 1949 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 53
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 45
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 27
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 23
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 20
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 9
Apache Software Foundation - ASF 231 9
OWASP - Open Web Application Security Project 146 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
OSI - Open Source Initiative 80 4
OpenJDK Community 11 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
СОИ - Союз операторов интернета 31 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Eclipse Foundation 26 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 629
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 618
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 439
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 382
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 328
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 308
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 294
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 289
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 288
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 244
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 239
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 235
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 228
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 218
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 210
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 195
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 191
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 191
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 191
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 190
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 183
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 181
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 177
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 162
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 146
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 144
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 141
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 137
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 136
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 135
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 133
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 132
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 130
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 129
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 128
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 126
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 125
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 123
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 122
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 121
Microsoft Windows 16882 303
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 220
Linux OS 11533 186
Google Android 15243 123
Microsoft Windows 2000 8678 109
Oracle Java - язык программирования 3469 93
JavaScript - JS - язык программирования 1425 79
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 71
Apple iOS 8583 70
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 62
Mozilla Firefox - браузер 1951 57
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 56
Microsoft Office 4170 55
Google Chrome - браузер 1701 54
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 52
Apple macOS 2419 52
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 50
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 50
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 46
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 45
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 45
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 44
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 44
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 44
Google YouTube - Видеохостинг 3002 44
Microsoft Windows XP 2431 42
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 42
Microsoft Outlook 1506 42
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 42
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 41
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 40
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 37
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 37
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 36
Opera Browser - Браузер 1050 33
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 32
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 31
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 30
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 29
Ксенин Алекс 311 33
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 21
Мельникова Анастасия 440 20
Зайцев Михаил 345 16
Павлов Никита 146 12
Валяева Елизавета 72 11
Путин Владимир 3454 11
Дягилев Василий 84 10
Нуралиев Борис 298 9
Водясов Алексей 222 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 8
Царев Дмитрий 52 8
Парфентьев Алексей 183 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Рейман Леонид 1065 7
Самошкин Дмитрий 20 6
Татаринов Кирилл 43 6
Ерофеева Мария 31 6
Charney Scott - Чарни Скотт 13 6
Kennedy Will - Кеннеди Уил 6 6
Попов Алексей 339 5
Ключников Михаил 20 5
Хантимиров Рамиль 82 5
Зенкин Денис 263 5
Абасмирзоев Заур 17 5
Щеголев Игорь 699 4
Орловский Виктор 408 4
Лагода Георгий 60 4
Дуров Павел 329 4
Волож Аркадий 268 4
Касперский Евгений 337 4
Кулин Филипп 53 4
Земков Сергей 159 4
Артамонова Анна 183 4
Лямин Александр 75 4
Аникин Леонид 61 4
Навальный Алексей 63 4
Щербаков Борис 47 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1006
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 352
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 302
Европа 24964 130
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 110
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 110
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 96
Германия - Федеративная Республика 13221 86
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 81
Франция - Французская Республика 8177 52
Украина 7928 47
Южная Корея - Республика 7052 43
Япония 13807 43
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 35
Канада 5081 33
Нидерланды 3746 32
Земля - планета Солнечной системы 10865 30
Китай - Тайвань 4245 29
Беларусь - Белоруссия 6289 29
Азия - Азиатский регион 5920 28
Индия - Bharat 5869 26
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 24
Израиль 2856 23
Швеция - Королевство 3782 23
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 22
Италия - Итальянская Республика 4508 21
Испания - Королевство 3840 21
Казахстан - Республика 6048 21
Европа Восточная 3138 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 20
Финляндия - Финляндская Республика 3697 20
Россия - СФО - Новосибирск 4876 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 19
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 18
Африка - Африканский регион 3641 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 17
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 383
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 186
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 159
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 17
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 13
ComputerWorld 144 13
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ZDnet 663 8
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PCweek 30 8
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РИА Новости 1033 7
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CNews RND - R&D.CNews 2274 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
Ведомости 1466 6
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Times 661 6
The Verge - Издание 619 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
ComNews - Медиа-бизнес 142 5
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 5
Мобильные системы 118 5
РБК Daily 91 5
FT - Financial Times 1296 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
DigiTimes - Издание 1331 4
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Известия ИД 770 4
Hacker News 92 4
Silicon 494 4
HPC.ru 117 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 136
Gartner - Гартнер 3658 27
IDC - International Data Corporation 4975 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 12
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 10
Forrester Research 834 7
Интерфакс - Финмаркет 26 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Internet Stock Report 994 3
Fortune Global 1000 51 3
NetMarketShare Web Analytics 29 2
SimilarWeb 62 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 2
НМГ - Медиалогия 37 2
HFS Research 49 2
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 2
Forbes Global 2000 50 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Fortune Global 50 11 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
RiskIQ 9 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Google Threat Analysis Group 18 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 12
РАН - Российская академия наук 2122 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 4
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
НАИСТ НП - Национальная академия интеллектуальных и социальных технологий 4 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
Библиотека Максима Мошкова 17 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 2
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
Алтайский региональный ИТ-форум 4 2
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1С:ERP Бизнес-форум 19 7
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