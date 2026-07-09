HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста

«Гарда» повысила уровень защиты веб-приложений и ускорила обработку запросов ана уровня приложений «Гарда WAF» 3.2. В новой версии реализованы поддержка ICAP, сквозная работа с HTTP/2, графический конструктор правил, взаимодействие с OpenAPI-схемой, построение карты API

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Старинная уязвимость в Apache HTTP Server используется для заражения криптомайнером Тихой сапой Уязвимость в Apache HTTP Server, датированная 2021 г., стала мишенью для масштабной кампании по распространению к

Обновленный сервис Bi.Zone CESP защищает от квишинга в письмах и учитывает уровень киберграмотности сотрудников огут скрыть фишинговые ссылки в электронной почте с помощью QR-кодов, иноязычных знаков препинания, HTTP-якорей или query-параметров. Обновленный Bi.Zone CESP также определяет попытки спрятать

В протоколе HTTPS/2 выявлена новая фундаментальная уязвимость. Она позволяет проводить мощнейшие DDoS-атаки Фундаментальная уязвимость Новый метод DoS-атаки под названием Continuation flood на HTTP/2 был обнаружен Бартеком Новотарски (Bartek Nowotarski), который 3 апреля 2024 г. публич

Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie рвера с открытым исходным кодом Angie 1.4.0. В рамках обновлений была добавлена поддержка протокола HTTP/3 для соединений с проксируемыми серверами. Об этом CNews сообщили представители «Веб-се

Интернет-банк «Сбербизнес» стал быстрее банкинг для юридических лиц — теперь занимает в среднем меньше четырёх секунд благодаря переходу на HTTP/2.0. К новой версии сетевого протокола уже подключено 1,7 млн пользователей «Сбербизнес»

Google в одно мгновение сломает каждый 20 сайт интернета. Доступ к десяткам миллионов ресурсов будет закрыт считающийся чуть ли не монополистом в Глобальной сети, собирается окончательно уничтожить протокол HTTP. В одной из следующих версий его браузера Chrome будет полностью запрещена автоматическа

«VK видео» ускоряет доставку контента: платформа перешла на новый протокол HTTP/3 Платформа «VK видео» внедрила технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола HTTP/3 для ускорения доставки видеоконтента. Благодаря новой технологии видео будет запускать

Что такое HTTPS и почему он лучше HTTP? Многие сайты до сих пор используют HTTP. Однако еще в 2014 году в Google рекомендовали переходить на HTTPS — в качестве стимула компания объявила, что будет предоставлять HTTPS-сайтам незначительное повышение рейтинга в выдаче,

Россия в десятке стран по количеству валидных SSL усиливаться. Среди причин роста не только экономические условия, которые стимулируют бизнес переходить в онлайн, но и другие. Например, рост мобильного Интернета. Так, мобильные операторы используют HTTP-трафик, показывая на нём рекламу. Это дополнительно подталкивает владельцев доменов к установке SSL. Вместе с нашим партнёром, старейшим удостоверяющим центром GlobalSign, мы и дальше буде

Google готовит санкции против интернета, каким мы его знали Chrome без загрузок по HTTP Компания Google внедрит в браузер Chrome функцию полной блокировки любых загрузок с сайт

CNews перешел на защищенный протокол HTTPS соединение и обмен данными между включенными в сеть устройствами. Обычные сайты используют протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol – «протокол передачи гипертекста»). Однако данные, передава

40% серверов по всему миру легко вывести из строя из-за «дыр» в протоколе HTTP/2 Немногим менее половины В серверах, поддерживающих протокол HTTP/2, выявлены несколько уязвимостей, которые могут быть использованы для DDoS-атак. По дан

Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров составляет 1920 на 1080 пикс. Это означает, что изображение Full HD состоит из около двух миллионов пикселей. К сожалению, этого формата уже недостаточно для просмотра контента 4K или некоторых игр. http://zoom.cnews.ru/publication/item/61872 Разрешение 4K составляет 3840x2160 пикс., что соответствует изображению, содержащему уже восемь миллионов пикселей. Формат же 8K с 7680х4320 пикс. да

«Лаборатория Касперского»: Число DDoS-атак снизилось, при этом они стали сложнее а 13% по сравнению со статистикой за предыдущий период. При этом продолжительность смешанных атак и HTTP-флуда (когда атакующий бот генерирует большое количество HTTP-запросов к серверу

MWC 2018: самые ожидаемые анонсы вала презентацию в «нулевой день» MWC 2018 — 25 февраля. Она продемонстрирует новых флагманов Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, о которых мы уже рассказывали в подборке самых ожидаемых смартфонов 2018 года http://zoom.cnews.ru/publication/item/59342. Благодаря многочисленным утечкам, в сеть попали практически все данные о новых флагманах линейки Galaxy — внешне они мало будут отличаться от предыд

Обзор смартфона LeEco Le Pro 3: флагман по доступной цене оту с двумя nano-SIM На нижнем торце расположились отверстия динамиков и микрофона, а также порт USB-C. Аналогового 3,5-мм разъёма у смартфона нет. На тему — хорошо это или плохо — мы уже рассуждали (http://zoom.cnews.ru/publication/item/56872), хотя в той статье речь шла про iPhone 7/7Plus. Отметим однако, что LeEco сделали смартфон без аналогового разъёма раньше, чем Apple. Прочие произво

Отказ от 3,5-мм разъема: добро или зло? не нужен. Стандартный комплектный переходник с Lightning на 3,5-мм Вот смотрите. Первые ноутбуки Apple без CD-привода не комплектовались внешними CD-приводами — их продавали отдельно. MacBook 12 (http://zoom.cnews.ru/publication/item/54539) с единственным портом USB-C не комплектуется переходниками на USB или Thunderbolt — их продают отдельно. И даже когда айфоны получили порт Lightning

Компания Samsung на выставке IFA 2016 в Берлине рсальный дизайн Наиболее примечательная деталь часов — круглый регулятор Bezel, опоясывающий циферблат. Пожалуй, это самый интересный орган управления в смарт-часах после Digital Crown у Apple Watch (http://zoom.cnews.ru/publication/item/54603). Пользоваться Bezel очень удобно и интуитивно понятно. [pagebreak] Отдельно стоит сказать про дисплей и программное обеспечение Gear S3. Во-первых,

Пять лучших камерофонов 2016 года. Выбор ZOOM чанию. Huawei P9 Компания представила смартфон в начале апреля этого года в Лондоне. Особенность этого камерофона в двух основных камерах. И в отличие от камер LG G5, дополнительная камера Huawei P9 (http://zoom.cnews.ru/publication/item/56022)имеет черно-белый сенсор и собирает весь свет. Благодаря этому увеличивается динамический диапазон и чувствительность. А второй модуль позволяет полу

В протоколе HTTP появилась «ошибка 451» - страница заблокирована властями Ошибка 451 Организация Internet Engineering Task Force (IETF), ответственная за разработку интернет-стандартов, ввела новый код ошибки в протокол HTTP — 451. Он будет выводиться в браузере тогда, когда доступ к сайту будет ограничен органом власти. Сейчас в таких случаях отображается ошибка 403 (доступ запрещен). Для того чтобы ошибка 45

Гибрид HTTP-сервера и фаервола Tempesta FW получит мини-грант «Сколково» в размере 1,7 млн руб. нирует потратить на доработку прототипа и выпуск продакшн-версии продукта. «Наш проект — это гибрид HTTP-сервера и фаервола, который предназначен для акселерации, анализа и фильтрации HTTP-траф

Успех стандарта WebRTC не дает покоя ретроградам верждают свою заинтересованность в реализации стандарта. Например, MSFT сейчас работает над альтернативным API для WebRTC (альтернативная Javascript-обертка), которое называется ORTC. Если посмотреть http://html5labs.interoperabilitybridges.com/prototypes/object-rtc/object-rtc/info , то уже даже есть экспериметальная реализация данного API для Internet Explorer. Cisco является основным разр

Основатели интернета предлагают шифровать 100% трафика в Сети Глава рабочей группы IETF HTTPbis Working Group, занимающейся разработкой стандарта HTTP/2.0, Марк Ноттингем (Mark Nottingham) предложил шифровать весь трафик, передаваемый по В

Домашний хранитель файлов: сетевой накопитель QNAP TS-221 ва страницы найденного накопителя в браузере позволяет осуществлять некоторые основные настройки своими силами. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом помощи в первоначальной настройке по адресу http://start.qnap.com/ru/index.php. В комплект поставки QNAP TS-221 диски не входят. В наш экземпляр для тестирования были установлены два винчестера WD10EFRX объёмом 1 ТБ каждый. По заявлению

Обзор компактной "ретрокамеры" Fujifilm X20: забытая привычка делать хорошие вещи? тический видоискатель Отличная сбалансированность цветов Богатство настроек Минусы Слабый аккумулятор Много прекрасных фотографий и дополнительную информацию о камерах Fujifilm можно найти на сайте http://www.fujifilm-x.com/ru/ и на странице образовательного проекта Fujifilm fujifilmru.livejournal.com.

ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux планшете, на букридере открываются довольно медленно. Обычный интернет-серфинг в браузере электронной книги (даже цветной) дело муторное и малопривлекательное. А вот, то, что вход в интернет-магазин http://www.bookland.com/ на букридере PocketBook Color Lux осуществляется через специальное приложение Book Store, это уже интересно. Так же на Color Lux установлено стандартное по своим возмож

Обзор Samsung WB250F: недорогая камера с Wi-Fi и управлением со смартфона ть файлы на компьютер или смартфон. Все эти функции появились в цифрокомпактах Samsung уже больше года назад, если мне не изменяет память. Например, мы писали о камере Samsung WB850F ровно год назад: http://zoom.cnews.ru/publication/item/36240. На правом боку Samsung WB250F разъем зарядного устройства и ушко для ремня Есть и ещё одна новинка. То, что до сих пор встречалось только в относит

Club.CNews: Хакеры напали на ФНС! Бизнес под ударом Однако уже на данном этапе изучения ситуации удалось установить, что пострадавших достаточно много. Рекомендации: Если вы являетесь собственником предприятия, рекомендуем сделать: Зайти на сайт ФНС, http://egrul.nalog.ru/#, указать ИНН или ОГРН организации и проверить сведения о внесении изменений в состав учредителей юр.лица. Если на сайте налоговой, фигурируют данные о внесении изменений

Работа@Mail.Ru будет поставлять вакансии для мигрантов на портал «Россия для всех» Портал по поиску работы и сотрудников Работа@Mail.Ru стал официальным партнером нового проекта «Россия для всех», созданного на базе РИА «Новости». Официальное открытие портала http://rus4all.ru состоялось 23 октября в пресс-центре РИА Новости. Цель портала «Россия для всех» заключается в гармонизации межнациональных отношений, а одна из главных задач – помочь людям,

ZOOM.CNews рекомендует: обзор сетевого хранилища WD Sentinel DX4000 четырьмя трёхтерабайтными дисками (WDBLGT0120KBK) – до 9 терабайт. Серверное программное обеспечение Western Digital NAS Sentinel DX4000 позволяет организовать сетевую работу по протоколам CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, FTP и WebDAV, а также доступ к файлам по протоколам CIFS/SMB, NFS, FTP, WebDAV. Интерфейс утилиты Launchpad Настройка и администрирование системы производятся с клиентских компью

Акробатический танец из Бразилии претендует на премию «Сбербанка» тября 2012 г. - лауреаты получат денежные призы: за 1 место в каждой номинации "Сбербанк" готов выплатить 200 тыс. руб. За 2 место – 50 тыс. руб., за 3 место – 20 тыс. руб. Принять участие в конкурсе http://russia.ibuildapp.com/

Протокол Google стал частью нового HTTP Рабочая группа HTTPBIS Working Group, разработавшая стандарт HTTP/1.1 и перешедшая к формированию нового стандарта HTTP/2.0, выбрала его составной

Обзор букридера Prology Latitude T-700: тоньше - лучше? зотикой. Prology Latitude T-700 Поэтому модель, представленную в этом обзоре, Prology Latitude T-700 совершенно спокойно можно сравнить с Prology Latitude T-707T, уже побывавшей в нашей редакции (см. http://zoom.cnews.ru/publication/item/34120). Модели эти схожи и внешне, и программным обеспечением. И различаются они только тем, что у T-707T сенсорный экран, а T-700 управляется джойстиком и

Единая сеть сайтов МВД России будет запущена до лета ближайшее время будет запущена тестовая версия обновленного сайта ГУ МВД России по г. Москве. Ознакомиться с новыми версиями сайтов МВД России можно по ссылкам: ГУ МВД России по Красноярскому краю – http://24.mvd.ru; ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – http://78.mvd.ru; ГУ МВД России по Свердловской области – http://66.mvd.ru; ГУ МВД России по Красн

Во вселенной Sony сверхновая: обзор планшета Sony Tablet S азвать типичным значением для подобных устройств. Камера для съемки – 5 мегапикселей. Камера для съемки обладает более серьезным разрешением в 5 Мп и уже вполне пригодна для съемки фотографий. [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/video/2012/01/Sony_Talbet_02_041011_HQ.flv]]] Органы управления расположены справа и слева от окна «видоискателя». Все необходимые опции доступны и лежат под пальцам

«Национальная программная платформа» запустила свой сайт та будет создана площадка для обсуждения рабочих вопросов, что позволит заинтересованным сторонам эффективнее взаимодействовать между собой. В ближайшие дни сайт станет доступен по следующим адресам: http://tp-npp.ru; http://tpnpp.ru; http://tp-nsp.ru; http://tpnsp.ru; http://тпнпп.рф; http://тп-нпп.рф. Координатором программной платформы является компания