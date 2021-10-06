Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HTTP
HyperText Transfer Protocol
Протокол передачи гипертекста
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 431, упоминаний - 556
HTTP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дягилев Василий 83 5
|Мельникова Анастасия 166 4
|Ключников Михаил 18 4
|Самошкин Дмитрий 19 4
|Зайцев Михаил 145 4
|Галушкин Олег 168 3
|Водясов Алексей 97 3
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 22 3
|Лямин Александр 59 3
|Кулин Филипп 39 3
|Климарев Михаил 46 3
|Карпов Илья 27 2
|Путин Владимир 1821 2
|Навальный Алексей 58 2
|Rakhmanov Martin - Рахманов Мартин 2 2
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 2
|Макаров Станислав 111 2
|Парфентьев Алексей 33 2
|Дуров Павел 216 2
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Озерецковская Светлана 5 1
|Алексеев Владимир 16 1
|Рябова Галина 21 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Степанов Антон 56 1
|Жерновой Федор 6 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Friedman Nat - Фридман Нэт 13 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Савицкий Андрей 11 1
|Артимович Дмитрий 19 1
|Лагода Георгий 51 1
|Maddison John - Мэддисон Джон 22 1
|Жаров Александр 165 1
|Аитов Тимур 47 1
|Чернов Даниил 49 1
|Иванов Олег 124 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 701 1
|Королюк Алексей 86 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru