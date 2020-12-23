Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|23.12.2020
Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах
Новости на ведущих медиа Rambler Group — «Газете.ru», Lenta.ru и «Чемпионате» теперь можно не только прочитать, но и прослушать. Опция стала возможной благодаря искусственному интеллекту – синтезу речи от группы ЦРТ и стала новой модел
|04.09.2015
«Газета.ру» добилась блокировки сайта из-за картинки
ife.net. Иск к этому ресурсу, в соответствие с «антипиратским» законом, был подан сетевым изданием «Газета.ру». Ресурс go2life.net собирает статьи с фотоматериалами и инфографикой. Претензии «Г
|13.01.2014
Все подмосковные комплексы фото- и видеофиксации вышли из строя из-за вируса
Все установленные в Подмосковье камеры ГИБДД «Стрелка-СТ» вышли из строя, сообщает «Газета.Ru». Более 100 комплексов не работают из-за вируса, парализовавшего работу всей систем
|23.06.2008
«Коммерсантъ» продал Gazeta.ru
ерсантъ» приобрел «существенный» пакет акций компании «Суп», которой с конца прошлого года принадлежит американский сервис Livejournal, а «Суп», в свою очередь, купил у «Коммерсанта» интернет-издание Gazeta.ru. Сообщение об этом в воскресенье вечером, 22 июня, появилось в ленте новостей Gazeta.ru. Подробности сделки не сообщаются, известно лишь, что представители издательского дома п
|27.03.2007
Сайты лишились регистрации за плагиат с «Газеты.ру»
Солнцевский суд Москвы вынес постановление по поводу незаконной перепечатки и цитирования материалов «Газеты.ру» ресурсами livesport.ru и livestream.ru. Суд предписал аннулировать регистрацию доменов, а владельцу сайта - выплатить компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Претензии «Газеты.ру
|23.11.2006
Алишер Усманов купит "Газету.Ru"?
Издательский дом «Секрет фирмы» заключил соглашение о продаже интернет-издания «Газета.Ru», сообщает РБК daily. Возможным покупателем издания является генеральный директор компании «Газпроминвестхолдинг» Алишер Усманов. Участники рынка, знакомые с ситуацией, говорят, что г
|03.08.2006
Материал "Газеты.Ру" признан экстремистским
Решением Арбитражного суда города Москвы отказано в удовлетворении искового заявления интернет-издания «Газета.Ру», сообщает сайт Росохранкультуры. В заявлении говорилось об отмене предупреждения, вынесенного Росохранкультурой по факту публикации материала, проиллюстрированного карикатурами из да
|09.06.2006
Торговля баллами ЕГЭ: скандал дошел до суда
рмацию и оцениваем все факторы, чтобы предъявить максимально обоснованные претензии», — рассказали CNews представители компании. Как стало известно, гнев компании обрушился на такие издания, как Gazeta.ru и Regnum.ru. «Публикации на Regnum и Gazeta.ru содержат откровенную ложь, — рассказал нашему корреспонденту директор по работе с образовательными учреждениями КРОК, замест
