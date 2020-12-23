Разделы

Rambler Group Газета.Ru Gazeta.Ru Газета.Ру

Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру

СОБЫТИЯ


23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах

Новости на ведущих медиа Rambler Group — «Газете.ru», Lenta.ru и «Чемпионате» теперь можно не только прочитать, но и прослушать. Опция стала возможной благодаря искусственному интеллекту – синтезу речи от группы ЦРТ и стала новой модел
04.09.2015 «Газета.ру» добилась блокировки сайта из-за картинки

ife.net. Иск к этому ресурсу, в соответствие с «антипиратским» законом, был подан сетевым изданием «Газета.ру». Ресурс go2life.net собирает статьи с фотоматериалами и инфографикой. Претензии «Г
13.01.2014 Все подмосковные комплексы фото- и видеофиксации вышли из строя из-за вируса

Все установленные в Подмосковье камеры ГИБДД «Стрелка-СТ» вышли из строя, сообщает «Газета.Ru». Более 100 комплексов не работают из-за вируса, парализовавшего работу всей систем
23.06.2008 «Коммерсантъ» продал Gazeta.ru

ерсантъ» приобрел «существенный» пакет акций компании «Суп», которой с конца прошлого года принадлежит американский сервис Livejournal, а «Суп», в свою очередь, купил у «Коммерсанта» интернет-издание Gazeta.ru. Сообщение об этом в воскресенье вечером, 22 июня, появилось в ленте новостей Gazeta.ru. Подробности сделки не сообщаются, известно лишь, что представители издательского дома п
27.03.2007 Сайты лишились регистрации за плагиат с «Газеты.ру»

Солнцевский суд Москвы вынес постановление по поводу незаконной перепечатки и цитирования материалов «Газеты.ру» ресурсами livesport.ru и livestream.ru. Суд предписал аннулировать регистрацию доменов, а владельцу сайта - выплатить компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Претензии «Газеты.ру

23.11.2006 Алишер Усманов купит "Газету.Ru"?

Издательский дом «Секрет фирмы» заключил соглашение о продаже интернет-издания «Газета.Ru», сообщает РБК daily. Возможным покупателем издания является генеральный директор компании «Газпроминвестхолдинг» Алишер Усманов. Участники рынка, знакомые с ситуацией, говорят, что г
03.08.2006 Материал "Газеты.Ру" признан экстремистским

Решением Арбитражного суда города Москвы отказано в удовлетворении искового заявления интернет-издания «Газета.Ру», сообщает сайт Росохранкультуры. В заявлении говорилось об отмене предупреждения, вынесенного Росохранкультурой по факту публикации материала, проиллюстрированного карикатурами из да
09.06.2006 Торговля баллами ЕГЭ: скандал дошел до суда

рмацию и оцениваем все факторы, чтобы предъявить максимально обоснованные претензии», — рассказали CNews представители компании. Как стало известно, гнев компании обрушился на такие издания, как Gazeta.ru и Regnum.ru. «Публикации на Regnum и Gazeta.ru содержат откровенную ложь, — рассказал нашему корреспонденту директор по работе с образовательными учреждениями КРОК, замест

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
