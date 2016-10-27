Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВымпелКом СЦС Совинтел Коминком-Комбеллга
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.10.2016
|
«Мегафон» покупает ЦОД в «Технополисе»
«Мегафон» покупает «Комбелл» Совет директоров «Мегафона» одобрил приобретение компании «Комбел». В результате 60% ее доли будет приобретено у телекоммуникационного оператора «Мастер
|12.10.2004
|
"Коминком" присоединится к "Комбеллге" и "СЦС Совинтел"
«Коминком» присоединится к «Комбеллге» и «СЦС Совинтел». Таким образом «Голден Телеком» осущес
|31.05.2004
|
"Комбеллга" перевела магазины MEXX на IP-телефонию
ект оснащения торговых точек и офисов в Москве системой IP-телефонии. Сеть MEXX в Москве насчитывает более 20 магазинов розничной торговли, офис и склад, работают два магазина в Петербурге. Компания «Комбеллга» предложила MEXX отказаться от АТС и полностью перейти на IP-телефонию на основе оборудования Cisco Systems. В центральном офисе торговой компании установлен маршрутизатор Cisco 3700;
|15.04.2004
|
«Голден Телеком» сэкономит $4 млн. на сокращении штата
ом году «Голден Телеком» приобрел 100% акций OAO "Коминком", а также его дочернего предприятия ОАО «Комбеллга» у норвежского оператора Telenor в обмен на 19,5-процентный пакет своих акций. Сейч
|12.03.2004
|
Дополнение: "Голден Телеком" будет пропускать междугородный трафик по собственным сетям
пропуску междугородного трафика по собственным сетям в обход «Ростелекома». Группа «Коминком — Комбеллга» и ООО «СЦС Совинтел», входящие в группу компаний «Голден Телеком», на протяжении н
|08.12.2003
|
Россия: крупнейшее слияние на рынке фиксированной связи завершено
«Голден Телеком» стал владельцем 100% акций OAO "Коминком", а также его дочернего предприятия ОАО «Комбеллга», была завершена 1 декабря. Акции «Коминкома» были приобретены у Telenor в обмен на
|04.12.2003
|
"Комбеллга" установила хот-споты в отелях "Аэростар" и "Пента Ренессанс"
Пресс-служба компании "Комбеллга" сообщила об установке точек беспроводного доступа в интернет в гостиницы "Аэростар" и "Пента Ренессанс Отель". "Комбеллга" предоставила "Аэростару" и высокоскоростной доступ в
|01.12.2003
|
"Голден Телеком" купил "Коминком-Комбеллгу", Telenor увеличил долю в "Голден Телекоме"
Invest AS (Telenor) 100% акций OAO "Коминком", а также её стопроцентного дочернего предприятия ОАО "Комбеллга". В рамках данной сделки "Голден Телеком" передал 7,008 млн. акций компании Telenor
|25.11.2003
|
Alcatel поставит оборудование для "Комбеллги"
Сегодня компания Alcatel объявила о подписании контракта с компанией "Комбеллга" на модернизацию существующей голосовой сети с помощью IP-инфраструктуры следующего поколения, которая свяжет между собой локальные сервисные зоны. Alcatel поставит заказчику коммутат
|20.11.2003
|
"Комбеллга" начала коммерческую эксплуатацию собственного call-центра
Компания "Комбеллга" сообщила о создании сall-центра на основе IP-технологий.Центр построен на оборудов
|18.11.2003
|
"Комбеллга" сдала интеллектуальное здание
Компания "Комбеллга" сообщила о завершении оснащения второй очереди Центра Международной Торговли (ЦМТ-
|16.10.2003
|
"Коминком-Комбеллга" завершила реализацию проекта расширения сети в Тюменской области
Российский оператор местной международной и междугородной связи "Коминком-Комбеллга" завершил реализацию проекта расширения собственной сети в Тюменской области. Как с
|14.10.2003
|
Годовая выручка группы "Коминком-Комбеллга" ожидается в размере $100 млн.
Ожидаемая выручка группы компаний "Коминком-Комбеллга" в 2003 г. увеличится с $86 млн. до $100 млн. Об этом сообщил журналистам в рамках
|01.10.2003
|
"Комбеллга" переводит Архангельскую область "на цифру"
Группа "Коминком-Комбеллга", российский оператор местной и междугородной связи, сделала очередной шаг на пути цифровизации телекоммуникационной сети Архангельской области. В рамках проекта расширения и
|29.09.2003
|
"Комбеллга" снижает тарифы телефонной карты "Регион"
С 1 октября группа "Коминком-Комбеллга" снижает тарифы на услуги связи для телефонной карты "Регион", сообщила пресс-служба-компании. Тарифы на услуги междугородной связи будут снижены в среднем на 20%, на услуги
|20.08.2003
|
"Голден Телеком" приобрел у "Теленор" компании "Комбеллга" и "Коминком"
соглашением "Голден Телеком" получит 100% акций ОАО "Коминком", включая его дочернюю компанию ОАО "Комбеллга", третьего крупнейшего альтернативного оператора в России, в обмен на 19,5% акций "
|14.08.2003
|
"Коминком-Комбеллга" начала продавать свои телефонные карты в Саратове
Группа "Коминком-Комбеллга", оператор услуг цифровой связи, объявила о начале продаж телефонных карт "Регион" в Саратове. Эта услуга на данный день внедрена также в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,
|28.07.2003
|
Группа "Коминком-Комбеллга" представила результаты полугодия
Группа "Коминком-Комбеллга", являющаяся стопроцентной дочерней компанией норвежского оператора Telenor, предст
|26.06.2003
|
Golden Telecom подтвердил намерение купить "Коминком-Комбеллгу"
воров с норвежской компанией Telenor о покупке принадлежащих ей российских операторов "Коминком" и "Комбеллга" в обмен на новый выпуск акций GT. "GT хотел бы особо подчеркнуть, что данные перег
|24.06.2003
|
Telenor выкупил группу "Коминком -Комбеллга"
годня о приобретении 25% акций российского альтернативного оператора фиксированной связи "Коминком -Комбеллга". Акции, стоимостью $30 млн., были выкуплены у миноритарных акционеров компании. В
|04.06.2003
|
Россия: ряды альтернативных операторов редеют
"Комбеллга", которая сейчас контролирует 10-11% рынка альтернативной телефонии в Москве, меняе
|28.04.2003
|
"Комбеллга" пошла в массы
Альтернативный оператор «Комбеллга» запустил на прошлой неделе проект по подключению к своей сети жилых домов по техно
|07.02.2003
|
«Комбеллга» в 2002 г. увеличила оборот до $85 млн.
6 февраля на встрече с журналистами руководство компании «Комбеллга» объявило о предварительных итогах работы в прошлом году и обнародовало планы на 20
|07.02.2003
|
«Комбеллга»: в 2002 г. оборот вырос на 30%
Рост оборота компании «Комбеллга» в прошлом году составил около 30%, тогда как отрасль, по данным компании, выросла
|15.12.2002
|
"Комбеллга" будет оказывать услуги сотовой связи стандарта DAMPS совместно с "Вымпелкомом"
ОАО "Комбеллга" будет предоставлять услуги сотовой связи в стандарте TDMA800. Как сообщили в компа
|10.12.2002
|
Бренд "Комбеллга" появился на телекоммуникационном рынке Петербурга
Вчера на телекоммуникационный рынок Петербурга была выведена торговая марка "Комбеллга". Под этим брендом будет выступать компания, образованная в результате слияния двух
|02.07.2002
|
"Комбеллга" снизила стоимость подключения к интернету по выделенным каналам
С 1 по 31 июля компания "Комбеллга" подключает к интернету по выделенным каналам всего за $50 (без учета НДС). Все дал
|06.03.2002
|
Alcatel поставит системы LMDS российскому оператору фиксированной cвязи "Коминком - Комбеллга"
Группа "Коминком - Комбеллга", стратегическим партнером которой является норвежская компания Telenor, выбрала ре
|05.11.2001
|
Ericsson и "Комбеллга" объявили о предстоящем запуске системы беспроводного широкополосного доступа в России
Компания Ericsson заключила контракт с российским оператором связи "Комбеллга", который предусматривает поставку оборудования для строительства сети беспроводног
|04.09.2001
|
"Коминком" завершила модернизацию в Петербурге волоконно-оптического кольца
Телекоммуникационная компания "Коминком" завершила модернизацию в Петербурге волоконно-оптического кольца, охватившего центр
|29.08.2001
|
"Комбеллга" расширила канал связи с мировым интернет-провайдером UUNET до 34 Мб/с
"Комбеллга", один из ведущих провайдеров услуг доступа в интернет в Москве, завершила очередно
|09.08.2001
|
"Комбеллга" создала виртуальную мультисервисную сеть для компании "Феликс"
Компания "Комбеллга" одной из первых в России ввела в эксплуатацию виртуальную мультисервисную сеть. Се
|27.06.2001
|
"Комбеллга", МЦФЭР и МКТ впервые в России провели сеанс видеотрансляции бизнес-семинара через интернет
Компания "Комбеллга", Международный центр финансово-экономического развития (МЦФЭР) и компания "Мощные
|26.03.2001
|
"Комбеллга" и "Вымпелком" представили новый пакет услуг для корпоративных клиентов
АО "Вымпелком", российский оператор сотовой связи, оказывающий услуги под маркой "Би Лайн", и ЗАО "Комбеллга", российский оператор фиксированной связи, сообщили сегодня о введении услуги FMC (
|04.01.2001
|
"Комбеллга" с 1 января снизила тарифы на услуги доступа в интернет
Компания Комбеллга сообщила о введении с 1 января 2001 года новых тарифных планов на услуги доступа в интернет. Абонентам телефонной сети "Комбеллга" предложены пониженные тарифы. Варианты постоя
|14.06.2000
|
Компании "Вымпелком" и "Комбеллга" намерены ввести услугу единого фиксированного и сотового номера
остью переадресации звонка и сокращенного набора номера, сообщил сегодня директор компании по работе с корпоративными клиентами Юрий Жуковский. В настоящее время "Вымпелком" ведет работу с компанией "Комбеллга", а также проводит переговоры в этой области и с другими операторами.
|01.06.2000
|
Telenor приобрела контрольный пакет акций группы компаний "Коминком"- "Комбеллга"
ая компания Telenor объявила о покупке контрольного пакета (60%) акций группы компаний "Коминком"- "Комбеллга". Сумма сделки составила 120 млн. долларов. Подписание соглашения состоялось 31 мая
|01.06.2000
|
Группа компаний "Коминком" планирует охватить своими услугами более чем 50% территории России к 2003 году
кций "Коминком" норвежской компанией Telenor, председатель совета директоров компаний "Коминком" и "Комбеллга" Владимир Булгак заявил, что в связи с получением инвестиций от норвежского телеком
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Александр 65 8
|Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 5
|Овчинников Борис 129 5
|Патока Андрей 110 4
|Булгак Владимир 19 3
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
|Езопов Виталий 14 2
|Смит Вячеслав 18 2
|Брагин Дмитрий 11 2
|Гуськова Ольга 2 2
|Кожанов Александр 2 2
|Чин-Го-Пин Анна 9 2
|Путин Владимир 3454 2
|Петров Сергей 61 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Авен Петр 67 2
|Изосимов Александр 192 2
|Морошкин Александр 118 2
|Белашева Марина 37 1
|Голубева Надежда 43 1
|Плесконос Дмитрий 33 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Ищенко Игорь 7 1
|Саяпина Елена 46 1
|Рокотян Алексей 8 1
|Дронов Дмитрий 27 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Алексеев Михаил 29 1
|Степашин Сергей 31 1
|Рабовский Семен 33 1
|Андросик Владимир 33 1
|Репин Николай 18 1
|Клебанов Илья 23 1
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
|Нечипоренко Алексей 12 1
|Медриш Михаил 15 1
|Жданов Сергей 50 1
|Савчук Сергей 8 1
|Дюкова Ольга 8 1
|Жуковский Юрий 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.