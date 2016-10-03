на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
СЦС Совинтел
Коминком-Комбеллга
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Патока Андрей 103 3
|Виноградов Александр 41 3
|Петров Сергей 54 2
|Назаров Сергей 55 1
|Цейтлин Александр 13 1
|Кирюшин Геннадий 65 1
|Булгак Владимир 15 1
|Герчук Михаил 87 1
|Умаров Михаил 50 1
|Прохоров Алексей 5 1
|Сабанов Алексей 19 1
|Путин Владимир 2162 1
|Провоторов Александр 146 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Калугин Сергей 165 1
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 1
|Краснов Александр 50 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Малис Александр 155 1
|Орловский Виктор 254 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru