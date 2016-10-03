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ВымпелКом
СЦС Совинтел
Коминком-Комбеллга



03.10.2016 «Ростелеком» назначил старшего вице-президента по технической инфраструктуре 1
16.08.2016 Андрей Патока назначен замгендиректора Tele2 по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами 1
15.08.2016 Михаил Медриш назначен директором по эксплуатации «Акадо Телеком» 1
30.10.2015 «Газпром» стал сотовым оператором 1
10.08.2015 Сергей Петров назначен вице-президентом – руководителем блока «Системная интеграция и строительство» ТТК 2
18.03.2015 В московском «МегаФоне» новый руководитель корпоративного направления 1
19.01.2015 В «Билайне» назначен новый вице-президент по развитию сетей и ИТ 1
19.01.2015 Андрей Патока возглавил бизнес-единицу «СНГ» в VimpelCom 1
28.01.2014 Сергей Петров возглавит блок по развитию корпоративного бизнеса «ВымпелКома» 1
30.05.2012 Дмитрий Брагин назначен директором макрорегионального филиала «Москва» компании «Ростелеком» 1
14.11.2008 В руководстве Aladdin произошли кадровые изменения 1
20.11.2006 "Голден Телеком" приобрел "Корус ИСП" 1
02.08.2006 "Голден Телеком" назначил руководителя подразделения маркетинга 1
21.10.2005 В России появился новый IP-оператор 1
20.10.2005 "Евросеть" перевела оказание услуг IP-телефонии и доступа в интернет на собственные лицензии 1
13.10.2005 К концу года в России будет 680 хот-спотов 1
08.02.2005 "Голден Телеком" пересмотрела прогноз результатов за 2004 г. 1
27.12.2004 "Большой тройке" скорректировали генеральную линию 1
04.11.2004 "Голден Телеком" подвела итоги деятельности в 3 квартале 2
31.05.2004 "Комбеллга" перевела магазины MEXX на IP-телефонию 1
12.03.2004 Дополнение: "Голден Телеком" будет пропускать междугородный трафик по собственным сетям 1
12.03.2004 "Голден Телеком" будет пропускать междугородный трафик по собственным сетям 1
08.12.2003 Россия: крупнейшее слияние на рынке фиксированной связи завершено 4
04.12.2003 "Комбеллга" установила хот-споты в отелях "Аэростар" и "Пента Ренессанс" 2
25.11.2003 Alcatel поставит оборудование для "Комбеллги" 1
20.11.2003 "Комбеллга" начала коммерческую эксплуатацию собственного call-центра 1
18.11.2003 "Комбеллга" сдала интеллектуальное здание 1
17.11.2003 В Москве прошла 8-я конференция по IP-телефонии 1
03.11.2003 CompTek: 12-14 ноября пройдет конференция по IP-телефонии 1
29.10.2003 Internet Open-2003: сезон закрылся 1
17.10.2003 Corbina обрушит рынок Подмосковья? 2
30.09.2003 Golden Telecom планирует заработать в 2003 г. $320-340 млн. 1
28.07.2003 Группа "Коминком-Комбеллга" представила результаты полугодия 1
22.07.2003 "Евросеть" начала продажу телекоммуникационных карт под собственным брендом 1
26.06.2003 Golden Telecom подтвердил намерение купить "Коминком-Комбеллгу" 1
24.06.2003 Telenor выкупил группу "Коминком -Комбеллга" 1
04.06.2003 Россия: ряды альтернативных операторов редеют 2
28.04.2003 "Комбеллга" пошла в массы 1
25.04.2003 "Вымпелком" рассматривает возможность продажи часть ресурсов сети D-AMPS 1
17.04.2003 РБК СОФТ стал лауреатом конкурса приложений для интегрированной телефонии Cisco Systems 1

Публикаций - 65, упоминаний - 83

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 854 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7403 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 11
Telenor 681 10
Cisco Systems 4579 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 6
Nokia Alcatel-Lucent 1373 6
Комстар ОТС - Телмос 99 6
Yandex - Яндекс 4478 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6137 4
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 315 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 935 4
РТКомм.ру 296 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 628 3
Ростелеком - Связьинвест 1652 3
Rambler Group - Рамблер ГК 751 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 3
Proximus Group - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 60 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 3
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 3
Электросвязь 134 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 509 3
CBOSS 112 2
ВЭБПлас 33 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru 121 2
Comptek - Комптек 166 2
Зебра Телеком - Zebra Telecom 121 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 460 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1257 2
ECI Telecom 67 2
HP - Hewlett-Packard 3334 2
Deutsche Telekom 885 2
NVision Group - Энвижн Груп 616 2
Intel Corporation 10400 2
Центел - Центральный телеграф 315 2
АФК Система ПАО 1585 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
НКС - Национальные кабельные сети 95 1
Евросеть 1313 4
Евросеть Техмаркет 70 3
Альфа-Групп 579 3
Газпром ПАО 712 2
Балтика - Пивоваренная компания 133 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
Рапида НКО - платежные система 136 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 113 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 118 1
Интер РАО ПАО 247 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 1
X5 Group 621 1
Auchan Holding - Ашан 163 1
X5 Group - Пятерочка 592 1
Протек - Фармацевтическая компания 42 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1505 1
Связной ГК 1057 1
HeadHunter Group - HH Group 372 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7212 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 268 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1793 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 352 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 130 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2520 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1559 4
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9312 2
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 107 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 161 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1766 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2945 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 139 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 18 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 78 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 77 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 447 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 479 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 333 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 651 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2842 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 465 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 211 1
3G - Стандарт мобильной связи 4914 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 624 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1948 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1161 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3072 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8398 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5640 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2749 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 576 2
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 25 1
Java - Язык программирования 2346 1
Nokia Alcatel-Lucent LSS - SoftSwitch 13 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 1
Nokia Alcatel-Lucent Network Manager 12 1
Nokia Alcatel-Lucent MC - Multiservice Concentrator 1 1
Nokia Alcatel-Lucent MP - Multiservice Platform 3 1
Nokia Alcatel-Lucent LMDS 8 1
Nokia Alcatel-Lucent OPEN - Open Path toEnhanced Networking 1 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 140 1
Патока Андрей 103 3
Виноградов Александр 41 3
Петров Сергей 54 2
Назаров Сергей 55 1
Цейтлин Александр 13 1
Кирюшин Геннадий 65 1
Булгак Владимир 15 1
Герчук Михаил 87 1
Умаров Михаил 50 1
Прохоров Алексей 5 1
Сабанов Алексей 19 1
Путин Владимир 2162 1
Провоторов Александр 146 1
Сапунов Алексей 30 1
Калугин Сергей 165 1
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 1
Краснов Александр 50 1
Эмдин Сергей 67 1
Малис Александр 155 1
Орловский Виктор 254 1
Россия - Российская федерация - РФ 76993 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11139 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2819 3
Россия - СФО - Новосибирск 2801 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 743 3
Украина 5178 3
Казахстан - Республика 3773 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10634 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1530 2
Япония 6710 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1722 2
Россия - ПФО - Самарская область 765 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1362 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 835 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 382 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 926 2
Словакия - Словацкая Республика 317 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9435 1
Европа 6551 1
Россия - ЦФО - Тульская область 910 1
Земля - планета Солнечной системы 2555 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 714 1
Азия - Азиатский регион 2889 1
Армения - Республика 1000 1
Беларусь - Белоруссия 2957 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1376 1
Польша - Республика 1292 1
Европа Восточная 2700 1
Россия - ПФО - Казань 1833 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 773 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1677 1
Южная Америка 565 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 864 1
Израиль 1294 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1090 4
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 528 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 70 1
МПС - Международные платежные системы 91 1
Абонентская база 12 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 6
Коммерсантъ - Издательский дом 733 3
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 76 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 3
Эхо Москвы - радиостанция 130 2
ComNews - Медиа-бизнес 86 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 59 2
Thomson Reuters - Рейтер 5133 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 1
Euronews - телеканал 44 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
In-Stat/MDR 62 1
РАН - Российская академия наук 588 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
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