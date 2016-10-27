«Мегафон» покупает ЦОД в «Технополисе» «Мегафон» покупает «Комбелл» Совет директоров «Мегафона» одобрил приобретение компании «Комбел». В результате 60% ее доли будет приобретено у телекоммуникационного оператора «Мастер

"Коминком" присоединится к "Комбеллге" и "СЦС Совинтел" «Коминком» присоединится к «Комбеллге» и «СЦС Совинтел». Таким образом «Голден Телеком» осущес

"Комбеллга" перевела магазины MEXX на IP-телефонию ект оснащения торговых точек и офисов в Москве системой IP-телефонии. Сеть MEXX в Москве насчитывает более 20 магазинов розничной торговли, офис и склад, работают два магазина в Петербурге. Компания «Комбеллга» предложила MEXX отказаться от АТС и полностью перейти на IP-телефонию на основе оборудования Cisco Systems. В центральном офисе торговой компании установлен маршрутизатор Cisco 3700;

«Голден Телеком» сэкономит $4 млн. на сокращении штата ом году «Голден Телеком» приобрел 100% акций OAO "Коминком", а также его дочернего предприятия ОАО «Комбеллга» у норвежского оператора Telenor в обмен на 19,5-процентный пакет своих акций. Сейч

Дополнение: "Голден Телеком" будет пропускать междугородный трафик по собственным сетям пропуску междугородного трафика по собственным сетям в обход «Ростелекома». Группа «Коминком — Комбеллга» и ООО «СЦС Совинтел», входящие в группу компаний «Голден Телеком», на протяжении н

Россия: крупнейшее слияние на рынке фиксированной связи завершено «Голден Телеком» стал владельцем 100% акций OAO "Коминком", а также его дочернего предприятия ОАО «Комбеллга», была завершена 1 декабря. Акции «Коминкома» были приобретены у Telenor в обмен на

"Комбеллга" установила хот-споты в отелях "Аэростар" и "Пента Ренессанс" Пресс-служба компании "Комбеллга" сообщила об установке точек беспроводного доступа в интернет в гостиницы "Аэростар" и "Пента Ренессанс Отель". "Комбеллга" предоставила "Аэростару" и высокоскоростной доступ в

"Голден Телеком" купил "Коминком-Комбеллгу", Telenor увеличил долю в "Голден Телекоме" Invest AS (Telenor) 100% акций OAO "Коминком", а также её стопроцентного дочернего предприятия ОАО "Комбеллга". В рамках данной сделки "Голден Телеком" передал 7,008 млн. акций компании Telenor

Alcatel поставит оборудование для "Комбеллги" Сегодня компания Alcatel объявила о подписании контракта с компанией "Комбеллга" на модернизацию существующей голосовой сети с помощью IP-инфраструктуры следующего поколения, которая свяжет между собой локальные сервисные зоны. Alcatel поставит заказчику коммутат

"Комбеллга" начала коммерческую эксплуатацию собственного call-центра Компания "Комбеллга" сообщила о создании сall-центра на основе IP-технологий.Центр построен на оборудов

"Комбеллга" сдала интеллектуальное здание Компания "Комбеллга" сообщила о завершении оснащения второй очереди Центра Международной Торговли (ЦМТ-

"Коминком-Комбеллга" завершила реализацию проекта расширения сети в Тюменской области Российский оператор местной международной и междугородной связи "Коминком-Комбеллга" завершил реализацию проекта расширения собственной сети в Тюменской области. Как с

Годовая выручка группы "Коминком-Комбеллга" ожидается в размере $100 млн. Ожидаемая выручка группы компаний "Коминком-Комбеллга" в 2003 г. увеличится с $86 млн. до $100 млн. Об этом сообщил журналистам в рамках

"Комбеллга" переводит Архангельскую область "на цифру" Группа "Коминком-Комбеллга", российский оператор местной и междугородной связи, сделала очередной шаг на пути цифровизации телекоммуникационной сети Архангельской области. В рамках проекта расширения и

"Комбеллга" снижает тарифы телефонной карты "Регион" С 1 октября группа "Коминком-Комбеллга" снижает тарифы на услуги связи для телефонной карты "Регион", сообщила пресс-служба-компании. Тарифы на услуги междугородной связи будут снижены в среднем на 20%, на услуги

"Голден Телеком" приобрел у "Теленор" компании "Комбеллга" и "Коминком" соглашением "Голден Телеком" получит 100% акций ОАО "Коминком", включая его дочернюю компанию ОАО "Комбеллга", третьего крупнейшего альтернативного оператора в России, в обмен на 19,5% акций "

"Коминком-Комбеллга" начала продавать свои телефонные карты в Саратове Группа "Коминком-Комбеллга", оператор услуг цифровой связи, объявила о начале продаж телефонных карт "Регион" в Саратове. Эта услуга на данный день внедрена также в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,

Группа "Коминком-Комбеллга" представила результаты полугодия Группа "Коминком-Комбеллга", являющаяся стопроцентной дочерней компанией норвежского оператора Telenor, предст

Golden Telecom подтвердил намерение купить "Коминком-Комбеллгу" воров с норвежской компанией Telenor о покупке принадлежащих ей российских операторов "Коминком" и "Комбеллга" в обмен на новый выпуск акций GT. "GT хотел бы особо подчеркнуть, что данные перег

Telenor выкупил группу "Коминком -Комбеллга" годня о приобретении 25% акций российского альтернативного оператора фиксированной связи "Коминком -Комбеллга". Акции, стоимостью $30 млн., были выкуплены у миноритарных акционеров компании. В

Россия: ряды альтернативных операторов редеют "Комбеллга", которая сейчас контролирует 10-11% рынка альтернативной телефонии в Москве, меняе

"Комбеллга" пошла в массы Альтернативный оператор «Комбеллга» запустил на прошлой неделе проект по подключению к своей сети жилых домов по техно

«Комбеллга» в 2002 г. увеличила оборот до $85 млн. 6 февраля на встрече с журналистами руководство компании «Комбеллга» объявило о предварительных итогах работы в прошлом году и обнародовало планы на 20

«Комбеллга»: в 2002 г. оборот вырос на 30% Рост оборота компании «Комбеллга» в прошлом году составил около 30%, тогда как отрасль, по данным компании, выросла

"Комбеллга" будет оказывать услуги сотовой связи стандарта DAMPS совместно с "Вымпелкомом" ОАО "Комбеллга" будет предоставлять услуги сотовой связи в стандарте TDMA800. Как сообщили в компа

Бренд "Комбеллга" появился на телекоммуникационном рынке Петербурга Вчера на телекоммуникационный рынок Петербурга была выведена торговая марка "Комбеллга". Под этим брендом будет выступать компания, образованная в результате слияния двух

"Комбеллга" снизила стоимость подключения к интернету по выделенным каналам С 1 по 31 июля компания "Комбеллга" подключает к интернету по выделенным каналам всего за $50 (без учета НДС). Все дал

Alcatel поставит системы LMDS российскому оператору фиксированной cвязи "Коминком - Комбеллга" Группа "Коминком - Комбеллга", стратегическим партнером которой является норвежская компания Telenor, выбрала ре

Ericsson и "Комбеллга" объявили о предстоящем запуске системы беспроводного широкополосного доступа в России Компания Ericsson заключила контракт с российским оператором связи "Комбеллга", который предусматривает поставку оборудования для строительства сети беспроводног

"Коминком" завершила модернизацию в Петербурге волоконно-оптического кольца Телекоммуникационная компания "Коминком" завершила модернизацию в Петербурге волоконно-оптического кольца, охватившего центр

"Комбеллга" расширила канал связи с мировым интернет-провайдером UUNET до 34 Мб/с "Комбеллга", один из ведущих провайдеров услуг доступа в интернет в Москве, завершила очередно

"Комбеллга" создала виртуальную мультисервисную сеть для компании "Феликс" Компания "Комбеллга" одной из первых в России ввела в эксплуатацию виртуальную мультисервисную сеть. Се

"Комбеллга", МЦФЭР и МКТ впервые в России провели сеанс видеотрансляции бизнес-семинара через интернет Компания "Комбеллга", Международный центр финансово-экономического развития (МЦФЭР) и компания "Мощные

"Комбеллга" и "Вымпелком" представили новый пакет услуг для корпоративных клиентов АО "Вымпелком", российский оператор сотовой связи, оказывающий услуги под маркой "Би Лайн", и ЗАО "Комбеллга", российский оператор фиксированной связи, сообщили сегодня о введении услуги FMC (

"Комбеллга" с 1 января снизила тарифы на услуги доступа в интернет Компания Комбеллга сообщила о введении с 1 января 2001 года новых тарифных планов на услуги доступа в интернет. Абонентам телефонной сети "Комбеллга" предложены пониженные тарифы. Варианты постоя

Компании "Вымпелком" и "Комбеллга" намерены ввести услугу единого фиксированного и сотового номера остью переадресации звонка и сокращенного набора номера, сообщил сегодня директор компании по работе с корпоративными клиентами Юрий Жуковский. В настоящее время "Вымпелком" ведет работу с компанией "Комбеллга", а также проводит переговоры в этой области и с другими операторами.

Telenor приобрела контрольный пакет акций группы компаний "Коминком"- "Комбеллга" ая компания Telenor объявила о покупке контрольного пакета (60%) акций группы компаний "Коминком"- "Комбеллга". Сумма сделки составила 120 млн. долларов. Подписание соглашения состоялось 31 мая