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ВымпелКом СЦС Совинтел Коминком-Комбеллга

СОБЫТИЯ

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27.10.2016 «Мегафон» покупает ЦОД в «Технополисе»

«Мегафон» покупает «Комбелл» Совет директоров «Мегафона» одобрил приобретение компании «Комбел». В результате 60% ее доли будет приобретено у телекоммуникационного оператора «Мастер
12.10.2004 "Коминком" присоединится к "Комбеллге" и "СЦС Совинтел"

«Коминком» присоединится к «Комбеллге» и «СЦС Совинтел». Таким образом «Голден Телеком» осущес
31.05.2004 "Комбеллга" перевела магазины MEXX на IP-телефонию

ект оснащения торговых точек и офисов в Москве системой IP-телефонии. Сеть MEXX в Москве насчитывает более 20 магазинов розничной торговли, офис и склад, работают два магазина в Петербурге. Компания «Комбеллга» предложила MEXX отказаться от АТС и полностью перейти на IP-телефонию на основе оборудования Cisco Systems. В центральном офисе торговой компании установлен маршрутизатор Cisco 3700;
15.04.2004 «Голден Телеком» сэкономит $4 млн. на сокращении штата

ом году «Голден Телеком» приобрел 100% акций OAO "Коминком", а также его дочернего предприятия ОАО «Комбеллга» у норвежского оператора Telenor в обмен на 19,5-процентный пакет своих акций. Сейч
12.03.2004 Дополнение: "Голден Телеком" будет пропускать междугородный трафик по собственным сетям

пропуску междугородного трафика по собственным сетям в обход «Ростелекома». Группа «Коминком — Комбеллга» и ООО «СЦС Совинтел», входящие в группу компаний «Голден Телеком», на протяжении н
08.12.2003 Россия: крупнейшее слияние на рынке фиксированной связи завершено

«Голден Телеком» стал владельцем 100% акций OAO "Коминком", а также его дочернего предприятия ОАО «Комбеллга», была завершена 1 декабря. Акции «Коминкома» были приобретены у Telenor в обмен на
04.12.2003 "Комбеллга" установила хот-споты в отелях "Аэростар" и "Пента Ренессанс"

Пресс-служба компании "Комбеллга" сообщила об установке точек беспроводного доступа в интернет в гостиницы "Аэростар" и "Пента Ренессанс Отель". "Комбеллга" предоставила "Аэростару" и высокоскоростной доступ в
01.12.2003 "Голден Телеком" купил "Коминком-Комбеллгу", Telenor увеличил долю в "Голден Телекоме"

Invest AS (Telenor) 100% акций OAO "Коминком", а также её стопроцентного дочернего предприятия ОАО "Комбеллга". В рамках данной сделки "Голден Телеком" передал 7,008 млн. акций компании Telenor
25.11.2003 Alcatel поставит оборудование для "Комбеллги"

Сегодня компания Alcatel объявила о подписании контракта с компанией "Комбеллга" на модернизацию существующей голосовой сети с помощью IP-инфраструктуры следующего поколения, которая свяжет между собой локальные сервисные зоны. Alcatel поставит заказчику коммутат
20.11.2003 "Комбеллга" начала коммерческую эксплуатацию собственного call-центра

Компания "Комбеллга" сообщила о создании сall-центра на основе IP-технологий.Центр построен на оборудов
18.11.2003 "Комбеллга" сдала интеллектуальное здание

Компания "Комбеллга" сообщила о завершении оснащения второй очереди Центра Международной Торговли (ЦМТ-
16.10.2003 "Коминком-Комбеллга" завершила реализацию проекта расширения сети в Тюменской области

Российский оператор местной международной и междугородной связи "Коминком-Комбеллга" завершил реализацию проекта расширения собственной сети в Тюменской области. Как с
14.10.2003 Годовая выручка группы "Коминком-Комбеллга" ожидается в размере $100 млн.

Ожидаемая выручка группы компаний "Коминком-Комбеллга" в 2003 г. увеличится с $86 млн. до $100 млн. Об этом сообщил журналистам в рамках

01.10.2003 "Комбеллга" переводит Архангельскую область "на цифру"

Группа "Коминком-Комбеллга", российский оператор местной и междугородной связи, сделала очередной шаг на пути цифровизации телекоммуникационной сети Архангельской области. В рамках проекта расширения и
29.09.2003 "Комбеллга" снижает тарифы телефонной карты "Регион"

С 1 октября группа "Коминком-Комбеллга" снижает тарифы на услуги связи для телефонной карты "Регион", сообщила пресс-служба-компании. Тарифы на услуги междугородной связи будут снижены в среднем на 20%, на услуги

20.08.2003 "Голден Телеком" приобрел у "Теленор" компании "Комбеллга" и "Коминком"

соглашением "Голден Телеком" получит 100% акций ОАО "Коминком", включая его дочернюю компанию ОАО "Комбеллга", третьего крупнейшего альтернативного оператора в России, в обмен на 19,5% акций "
14.08.2003 "Коминком-Комбеллга" начала продавать свои телефонные карты в Саратове

Группа "Коминком-Комбеллга", оператор услуг цифровой связи, объявила о начале продаж телефонных карт "Регион" в Саратове. Эта услуга на данный день внедрена также в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,

28.07.2003 Группа "Коминком-Комбеллга" представила результаты полугодия

Группа "Коминком-Комбеллга", являющаяся стопроцентной дочерней компанией норвежского оператора Telenor, предст
26.06.2003 Golden Telecom подтвердил намерение купить "Коминком-Комбеллгу"

воров с норвежской компанией Telenor о покупке принадлежащих ей российских операторов "Коминком" и "Комбеллга" в обмен на новый выпуск акций GT. "GT хотел бы особо подчеркнуть, что данные перег
24.06.2003 Telenor выкупил группу "Коминком -Комбеллга"

годня о приобретении 25% акций российского альтернативного оператора фиксированной связи "Коминком -Комбеллга". Акции, стоимостью $30 млн., были выкуплены у миноритарных акционеров компании. В

04.06.2003 Россия: ряды альтернативных операторов редеют

"Комбеллга", которая сейчас контролирует 10-11% рынка альтернативной телефонии в Москве, меняе
28.04.2003 "Комбеллга" пошла в массы

Альтернативный оператор «Комбеллга» запустил на прошлой неделе проект по подключению к своей сети жилых домов по техно
07.02.2003 «Комбеллга» в 2002 г. увеличила оборот до $85 млн.

6 февраля на встрече с журналистами руководство компании «Комбеллга» объявило о предварительных итогах работы в прошлом году и обнародовало планы на 20
07.02.2003 «Комбеллга»: в 2002 г. оборот вырос на 30%

Рост оборота компании «Комбеллга» в прошлом году составил около 30%, тогда как отрасль, по данным компании, выросла

15.12.2002 "Комбеллга" будет оказывать услуги сотовой связи стандарта DAMPS совместно с "Вымпелкомом"

ОАО "Комбеллга" будет предоставлять услуги сотовой связи в стандарте TDMA800. Как сообщили в компа
10.12.2002 Бренд "Комбеллга" появился на телекоммуникационном рынке Петербурга

Вчера на телекоммуникационный рынок Петербурга была выведена торговая марка "Комбеллга". Под этим брендом будет выступать компания, образованная в результате слияния двух
02.07.2002 "Комбеллга" снизила стоимость подключения к интернету по выделенным каналам

С 1 по 31 июля компания "Комбеллга" подключает к интернету по выделенным каналам всего за $50 (без учета НДС). Все дал
06.03.2002 Alcatel поставит системы LMDS российскому оператору фиксированной cвязи "Коминком - Комбеллга"

Группа "Коминком - Комбеллга", стратегическим партнером которой является норвежская компания Telenor, выбрала ре
05.11.2001 Ericsson и "Комбеллга" объявили о предстоящем запуске системы беспроводного широкополосного доступа в России

Компания Ericsson заключила контракт с российским оператором связи "Комбеллга", который предусматривает поставку оборудования для строительства сети беспроводног
04.09.2001 "Коминком" завершила модернизацию в Петербурге волоконно-оптического кольца

Телекоммуникационная компания "Коминком" завершила модернизацию в Петербурге волоконно-оптического кольца, охватившего центр
29.08.2001 "Комбеллга" расширила канал связи с мировым интернет-провайдером UUNET до 34 Мб/с

"Комбеллга", один из ведущих провайдеров услуг доступа в интернет в Москве, завершила очередно
09.08.2001 "Комбеллга" создала виртуальную мультисервисную сеть для компании "Феликс"

Компания "Комбеллга" одной из первых в России ввела в эксплуатацию виртуальную мультисервисную сеть. Се
27.06.2001 "Комбеллга", МЦФЭР и МКТ впервые в России провели сеанс видеотрансляции бизнес-семинара через интернет

Компания "Комбеллга", Международный центр финансово-экономического развития (МЦФЭР) и компания "Мощные

26.03.2001 "Комбеллга" и "Вымпелком" представили новый пакет услуг для корпоративных клиентов

АО "Вымпелком", российский оператор сотовой связи, оказывающий услуги под маркой "Би Лайн", и ЗАО "Комбеллга", российский оператор фиксированной связи, сообщили сегодня о введении услуги FMC (
04.01.2001 "Комбеллга" с 1 января снизила тарифы на услуги доступа в интернет

Компания Комбеллга сообщила о введении с 1 января 2001 года новых тарифных планов на услуги доступа в интернет. Абонентам телефонной сети "Комбеллга" предложены пониженные тарифы. Варианты постоя
14.06.2000 Компании "Вымпелком" и "Комбеллга" намерены ввести услугу единого фиксированного и сотового номера

остью переадресации звонка и сокращенного набора номера, сообщил сегодня директор компании по работе с корпоративными клиентами Юрий Жуковский. В настоящее время "Вымпелком" ведет работу с компанией "Комбеллга", а также проводит переговоры в этой области и с другими операторами.
01.06.2000 Telenor приобрела контрольный пакет акций группы компаний "Коминком"- "Комбеллга"

ая компания Telenor объявила о покупке контрольного пакета (60%) акций группы компаний "Коминком"- "Комбеллга". Сумма сделки составила 120 млн. долларов. Подписание соглашения состоялось 31 мая
01.06.2000 Группа компаний "Коминком" планирует охватить своими услугами более чем 50% территории России к 2003 году

кций "Коминком" норвежской компанией Telenor, председатель совета директоров компаний "Коминком" и "Комбеллга" Владимир Булгак заявил, что в связи с получением инвестиций от норвежского телеком

Публикаций - 111, упоминаний - 218

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
Ростелеком 10948 22
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 20
МегаФон 10742 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс 43 12
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 7
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 7
Cisco Systems 5372 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 6
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
Yandex - Яндекс 9216 4
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
AT&T Inc 1726 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 4
Питерская группа связистов 441 4
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 75 4
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 4
Связьинформ 88 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 3
МТС - Система Телеком 239 3
Элвис-Телеком 38 3
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 3
DataForce IP - Дейта Форс АйПи - Дэйта Форс Ай-Пи 4 3
RiNet - Ринет - Кроникс плюс 10 3
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Deutsche Telekom 954 3
Альфа-Групп 745 7
Евросеть 1421 4
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 3
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 3
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 3
Евросеть - Техмаркет 81 3
First National Holdings 40 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Газпром ПАО 1493 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
Альфа-Эко 55 1
MEXX 10 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
РОСПАК 4 1
Менатеп - Menatep 39 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Capital International Global Emerging Markets Private Equity Fund 7 1
Арконада ГК - Линия тока ФЛМ - федеральная линия магазинов 16 1
Домотехника 5 1
Эльтехника 2 1
Мадифарм 2 1
МВ-Маркет 2 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
ТЕСИС Тур 2 1
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 1
ABN AMRO - ING Barings - Barings Bank 20 1
Астекс-ТВ - АСТВ 3 1
Олимпийский КБ 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Протек - Центр внедрений 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
СОИ - Союз операторов интернета 31 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 43
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 18
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 7
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 5
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 4
LMDS - Local Multipoint Distribution Service - Местный мультиточечный сервис распространения 32 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 4
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 3
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 96 3
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 3
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 2
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 2
Microsoft Windows 2000 8678 5
Apple iPhone 6 4861 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 2
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Nokia 7650 63 1
Intel - StrongARM - 121 1
AMSAT OSCAR - спутник любительской радиосвязи 2 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
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Яндекс.Wi-Fi 11 1
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Oracle Java - язык программирования 3469 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 1
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Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 18 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia Alcatel-Lucent Network Manager 12 1
Nokia Alcatel-Lucent MC - Multiservice Concentrator 1 1
Nokia Alcatel-Lucent MSP - Nokia Alcatel-Lucent MP - Multiservice Platform 4 1
Nokia Alcatel-Lucent LMDS 9 1
Nokia Alcatel-Lucent OPEN - Open Path toEnhanced Networking 1 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Виноградов Александр 65 8
Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 5
Овчинников Борис 129 5
Патока Андрей 110 4
Булгак Владимир 19 3
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Езопов Виталий 14 2
Смит Вячеслав 18 2
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Гуськова Ольга 2 2
Кожанов Александр 2 2
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Путин Владимир 3454 2
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Кочетков Владислав 248 2
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Плесконос Дмитрий 33 1
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Ищенко Игорь 7 1
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Рокотян Алексей 8 1
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Дрожжинов Владимир 30 1
Алексеев Михаил 29 1
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Репин Николай 18 1
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Нечипоренко Алексей 12 1
Медриш Михаил 15 1
Жданов Сергей 50 1
Савчук Сергей 8 1
Дюкова Ольга 8 1
Жуковский Юрий 6 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
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Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Бельгия - Королевство 1192 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 4
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 4
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
Аренда 2687 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
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Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 2
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Азартные игры - Лотерея 222 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 2
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U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 413 2
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Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
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ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
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Интерфакс - Финмаркет 26 3
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Gartner - Гартнер 3658 1
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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