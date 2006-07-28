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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рабовский Семен

СОБЫТИЯ


28.07.2006 Эрик Франке назначен генеральным директором "Комстар-ОТС" 1
12.07.2006 Экспансия "Комстара": куплен еще один оператор 1
07.07.2006 "Комстар-ОТС": кадровые рокировки 1
05.07.2006 В "Комстар - ОТС" новый состав совета директоров 1
19.06.2006 "Комстар–ОТС" выйдет на украинский рынок 1
22.05.2006 "Связь-Экспокомм 2006": не спасает даже ребрендинг 1
16.05.2006 Дешевый интернет: скоро в регионах России 1
11.05.2006 "Комстар-ОТС" инвестирует в одесский филиал $10 млн. 1
11.05.2006 "Стрим" идет в регионы 1
23.12.2005 "Комстар" занялся "Конверсией" 1
01.11.2005 "Комстар-Объединенные ТелеСистемы" приобрел 89,4% акций "Тюменнефтегазсвязь" 1
01.11.2005 "Комстар-ОТС" купила "Тюменнефтегазсвязь" 1
15.09.2005 "Комстар" скупает активы Ходорковского 1
13.05.2005 "Связь–Экспокомм": "Комстар Объединенные Телесистемы" готовится к IPO 1
12.05.2005 "Комстар Объединенные Телесистемы": годовая выручка составила $289 млн. 1
15.02.2005 "Комстар" поднимает региональный бизнес 1
20.10.2004 В Москве будет на 200 хот-спотов больше 1
19.10.2004 В России образован новый Wi-Fi альянс 1
26.05.2004 У "Сонета" новый гендиректор 1
14.05.2004 "Комстар - Объединенные Телесистемы": $2 млн. на первичную автоматизацию 1
13.05.2004 "Видео по запросу": фильм за 29 рублей - уже скоро 1
13.05.2004 Москва: рынок мультимедийных услуг поделен заранее 1
13.05.2004 "МТУ-Интел" позаботился о малых предпринимателях 1
13.05.2004 "Комстар - Объединенные Телесистемы" выбрал в партнеры Alcatel 1
12.05.2004 "Система Телеком" назвала имя объединенного оператора 1
11.05.2004 "Система Телеком" представила нового цифрового оператора связи 1
22.04.2004 Объединенный цифровой оператор связи "Системы Телеком" начнет работу с 12 мая 1
04.03.2004 Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г. 1
25.11.2003 Гендиректор МГТС назначил своего заместителя 1
10.11.2003 "Система" начала объединение "Комстара" и "МТУ-Информ" 2
02.10.2003 Совет директоров МГТС утвердил новый состав правления 1
03.04.2001 При введении в Москве повременной оплаты телефонных разговоров стоимость одной минуты не должна превышать 10 коп. 1

Публикаций - 33, упоминаний - 34

Рабовский Семен и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 31
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 16
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 12
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 12
МТС - Система Телеком 239 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 6
Ростелеком 10948 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 3
Metrocom - Метроком 89 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
МегаФон 10742 2
Intel Corporation 12811 2
Fujitsu 2105 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 2
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 2
Huawei-3Com - H-3C 8 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 1
МТС - Комстар ОТС Украина 14 1
Авалком - Avalcom 10 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - СПКБ СУ - Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления 3 1
Ericsson-LG - LG-Nortel 21 1
Advantech AMT 3 1
Binatone 20 1
Topcom 5 1
Трафиклэнд - Trafficland 24 1
Ceragon Networks 8 1
CBNL - Cambridge Broadband Networks Limited 3 1
Оверта ТК - Оверта Телекоммуникационная компания 7 1
МТС - Комстар ОТС - Конверсия-Связь 15 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 6
Менатеп - Menatep 39 1
Экстролизинг 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Евросеть 1421 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Беталинк 105 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Администрация Санкт-Петербурга - КУГИ Санкт-Петербурга - Комитет по управлению госимуществом Санкт-Петербурга - Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
WiMAX Forum 69 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Международная академия информатизации 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 9
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
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Intel Viiv 30 1
BMW Z Series 10 1
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Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Nvidia Quadro GPU 279 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Sumitomo - NEC - Netcracker Technology - Netcracker Digital BSS/OSS 7 1
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 18 1
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Розинова Раиса 16 3
Алимбеков Саид 8 3
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Червоный Виктор 8 1
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Кархов Александр 6 1
Гончарук Алексей 25 1
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Земфира - российская певица 6 1
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Жилин Александр 2 1
Сутягин Владимир 1 1
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Иржова Валентина 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 5
Россия - УФО - Тюменская область 1365 5
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 4
Европа 24964 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Украина 7928 3
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Европа Восточная 3138 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 2
Украина - Одесса 196 2
Нидерланды - Гаага 53 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 48 1
Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск 26 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Словения - Республика 255 1
Польша - Республика 2031 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
МГТС Совет директоров 55 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 295 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Автомагистраль М-9 Балтия - Автомобильная дорога федерального значения Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией 21 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Аренда 2687 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 222 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
Микроинформ 36 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
Связь-Экспокомм 276 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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