Индексная книга (каталог) CNews*
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Рабовский Семен
СОБЫТИЯ
Публикаций - 33, упоминаний - 34
Рабовский Семен и организации, системы, технологии, персоны:
|Лагутин Владимир 39 4
|Розинова Раиса 16 3
|Алимбеков Саид 8 3
|Смирнов Михаил 73 3
|Овчинников Борис 129 3
|Лейвиман Александр 12 2
|Жданов Сергей 50 2
|Фечин Михаил 8 2
|Кострова Татьяна 2 2
|Аитов Тимур 197 2
|Гольцов Алексей 43 2
|Щебетов Сергей 34 2
|Фридлянд Виталий 27 2
|Дронов Дмитрий 27 2
|Павленко Юрий 11 1
|Близнюк Андрей 12 1
|Вронец Александр 12 1
|Новицкий Григорий 8 1
|Червоный Виктор 8 1
|Савлуков Николай 6 1
|Кархов Александр 6 1
|Гончарук Алексей 25 1
|Панов Виктор 2 1
|Зуев Дмитрий 6 1
|Земфира - российская певица 6 1
|Афонин Владимир 2 1
|Артемьев Андрей 1 1
|Байда Сергей 4 1
|Ксенофонтов Сергей 1 1
|Акулич Марина 4 1
|Быков Иван 5 1
|Барабанщикова Светлана 1 1
|Усачев Иван 1 1
|Кашин Александр 1 1
|Давыдов Владислав 10 1
|Борисенкова Ирина 2 1
|Жилин Александр 2 1
|Сутягин Владимир 1 1
|Замалдинова Ольга 2 1
|Иржова Валентина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|Говорит Москва - радиостанция 23 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.