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Зуев Дмитрий


11.03.2025 «Яндекс Лавка» открылась по франшизе в Твери 1
30.05.2024 «Ростелеком» планирует вывести на рынок полностью российское решение NRI 1
31.01.2022 Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» 1
27.01.2009 «Дженерал ДейтаКомм» представит новую версию оборудования GEPON на выставке «Связь-Экспокомм-2009» 1
16.01.2008 Осуждены телеком-вандалы из Невского района Петербурга 1
15.02.2005 "Комстар" поднимает региональный бизнес 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Зуев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Дженерал ДейтаКомм 7 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
Ростелеком 9785 1
Yandex - Яндекс 7477 1
ОС Груп - Оранж систем груп 5 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1318 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 1
Ниеншанц Хоум 53 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20810 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10837 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 403 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9811 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8142 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11491 1
NRI - Network Resource Inventory - EqM - Equipment Manager - система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, сетевых, логических и физических) ресурсов предприятий - система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга 38 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2132 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 186 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4690 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17165 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9406 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 1
Ростелеком - ОС Груп - Sceptor - интеллектуальная корреляция событий 1 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 713 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 18 1
СибГУ - ReshUCube 1 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 18 1
Халитов Дарий 23 1
Дронов Дмитрий 26 1
Иваненко Владислав 22 1
Рабовский Семен 32 1
Новиков Дмитрий 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невский район 43 1
Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск 24 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 419 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1580 1
Россия - ПФО - Самарская область 1333 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 67 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1403 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1387 1
Земля - планета Солнечной системы 10416 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2769 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 43 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1556 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6971 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3514 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4994 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5809 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 28 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 101 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
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