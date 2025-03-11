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Зуев Дмитрий
Зуев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
|АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 1
|Халитов Дарий 23 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Иваненко Владислав 22 1
|Рабовский Семен 32 1
|Новиков Дмитрий 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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