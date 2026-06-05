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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Санкт-Петербург Невский район

СОБЫТИЯ


05.06.2026 В школе №334 откроется корпоративный робототехнический класс при участии БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и компании «Макрогрупп» 2
01.03.2018 X-Com компьютеризировала рабочие места медицинского персонала 1
17.02.2015 «Билайн» улучшил покрытие 4G на центральных улицах Петербурга 1
29.12.2012 «Ростелеком – Северо-Запад» завершил строительство сети в жилом комплексе «Аврора» в Санкт-Петербурге 1
05.06.2009 Конкурс HP "Инновации в образовании 2009": объявлены победители 1
05.06.2009 Грант НР получат 10 российских образовательных учреждений 1
15.07.2008 Администрация Невского района заказывает расходные материалы для КМТ 1
23.04.2008 Невский район закупает оргтехнику 1
18.04.2008 Невский район закупает компьютерную технику для медучреждений 1
14.04.2008 Невский район закупает компьютерную технику 2
10.04.2008 Грабители объявили войну компьютерному миру 1
10.04.2008 ЗакС утвердил землю под технопарк на базе университета им. Бонч-Бруевича 1
01.04.2008 «Ниеншанц-Хоум» открыл центр обслуживания абонентов 1
28.03.2008 Невский район закупает оргтехнику 2
18.03.2008 Невский район закупает копировально-множительную технику 1
18.02.2008 FIT автоматизировал новый «Максидом» 1
16.01.2008 Осуждены телеком-вандалы из Невского района Петербурга 2
29.12.2007 «Ниеншанц-Хоум» открыл 10 хот-спотов в 2007 году 1
29.12.2007 «Веб-Плас» открыл ЦОК в «Штрих-Коде» 1
28.11.2007 «Ниеншанц-Хоум» продолжает осваивать Невский район 1
28.11.2007 Задержан серийный вор интернет-кабеля 1
23.11.2007 Операторы связи ищут защиты от бомжей в правительстве 1
29.10.2007 Wi-Fi в Питере будет бесплатным и безлимитным 1
25.10.2007 «Ниеншанц-Хоум» открыл еще три хот-спота в Невском районе 2
22.10.2007 SkyNet начал работу в Выборгском районе Петербурга 1
26.09.2007 Кабельное ТВ: один оператор ответил за всех 1
20.09.2007 КЦСОН Невского района объявил конкурс на монтаж ЛВС 1
03.09.2007 В Петербурге задержаны воры телеком-оборудования 2
17.08.2007 SkyNet получит 1 тыс. абонентов NetForce 1
16.08.2007 «Ниеншнац-Хоум» открыл две точки Wi-Fi в Невском районе 1
15.08.2007 «Ниеншанц-Хоум» усилит мониторинг безопасности сети 1
10.08.2007 В Невском районе задержан телеком-вандал 1
03.08.2007 Питер: домовые сети режут провода конкурентов 2
18.05.2007 Школы Невского района закупают компьютеры 1
15.05.2007 Невский район проводит конкурс на ремонт оргтехники в учреждениях здравоохранения 3
22.03.2007 УВД Петербурга закупает компьютеры 1
20.02.2007 «Компьютерный мир» пытались ограбить 1
29.01.2007 «Ниеншанц-телеком» подключил к своей домашней сети 11 школ 2
25.01.2007 «Цифроград» - любимая мишень грабителей 1
24.01.2007 Возле метро Елизаровская установили видеонаблюдение 1

Публикаций - 44, упоминаний - 54

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ниеншанц Хоум 54 11
Ниеншанц 124 9
Pin Group - Пин групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 3
HP Inc. 5859 3
Xerox - The Haloid Company 1165 3
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 2
Siemens AG - Siemens Group 2656 2
StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software 36 1
Luxsoft - ФИТ - FIT - ранее France Informatique & Technologie 23 1
Ростелеком 10777 1
Lenovo Group 2413 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9413 1
Konica Minolta 422 1
Canon 1435 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Sharp Corporation 1062 1
X-Com - Икс ком 182 1
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 74 1
Brother - Brother Industries - Бразер 212 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 175 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 171 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Северен-Телеком - Severen 9 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Питерская группа связистов 441 1
Sipnet - Сипнет 80 1
Инталев - Intalev 275 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Поликом Про 39 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 1
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 1
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 1
NBCom Group - NBcompany - Энбиком групп 4 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
Цифроград 171 2
Некстер ИК 33 2
Hallmark 19 1
Максидом 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 1
Связной ГК 1395 1
X5 Group - Перекрёсток 629 1
Евросеть 1420 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 248 1
Papa John’s - Папа Джонс 18 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Наукоград - технопарк 154 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5901 4
Петербургский метрополитен ГУП 149 3
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2310 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 317 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 966 13
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6170 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15306 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4525 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12657 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6788 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26014 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13342 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17724 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29465 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13625 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9737 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3612 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15726 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11411 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14640 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26407 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3168 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4956 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8629 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2205 2
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ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1591 2
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Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1012 2
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Luxsoft - ФИТ - FIT Gestori САУРП 23 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1000 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
Canon i-SENSYS - МФУ 42 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 231 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 1
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Благодаров Константин 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 163510 7
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Красногвардейский район 20 3
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10752 3
Английский язык 6978 3
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 3
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 526 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5570 2
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Skynet 53 2
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1913 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6079 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5402 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6931 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 559 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6411 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 585 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 186 1
Физика - Physics - область естествознания 2905 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8120 1
Список системообразующих предприятий РФ 323 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 1
Regnum - Регнум 112 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
CNews Северо-Запад 24 1
Рустелеком ТК 305 2
IDC - International Data Corporation 4964 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3880 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 276 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 176 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 350 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 285 2
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 571 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 636 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 138 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 47 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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