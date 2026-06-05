Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Санкт-Петербург Невский район
СОБЫТИЯ
Публикаций - 44, упоминаний - 54
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Новиков Дмитрий 41 3
|Брюквин Юрий 300 2
|Богатов Антон 79 2
|Москалева Татьяна 73 2
|Табачук Алина 6 2
|Гоголь Александр 21 2
|Жилинский Антон 1 1
|Агафонов Константин 2 1
|Ладин Михаил 1 1
|Шкрыль Александр 3 1
|Тычкин Игорь 2 1
|Шугай Антон 1 1
|Бегляков Александр 1 1
|Хангельдыев Арслан 1 1
|Макаров Валентин 250 1
|Кусков Денис 221 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Турусов Сергей 2 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
|Виноградов Алексей 6 1
|Казаев Алексей 13 1
|Гришин Александр 29 1
|Горохов Дмитрий 10 1
|Канев Сергей 11 1
|Васюков Григорий 14 1
|Стрельцов Валерий 11 1
|Белозеров Иван 7 1
|Гаврилов Игорь 6 1
|Томазов Евгений 3 1
|Зуев Дмитрий 6 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
|Троян Владимир 1 1
|Никасов Дмитрий 2 1
|Гладин Сергей 3 1
|Пьянков Сергей 1 1
|Богданова Юлия 6 1
|Аверин Евгений 2 1
|Сушков Александр 1 1
|Благодаров Константин 1 1
|Теперик Константин 1 1
|Рустелеком ТК 305 2
|IDC - International Data Corporation 4964 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3880 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
Создано именных указателей - 195632.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
Создано именных указателей - 195632.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.