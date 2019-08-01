Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ниеншанц
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 62
Ниеншанц упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 3
|РЖД - Российские железные дороги 1081 2
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|Давыдов Александр 36 2
|Путин Владимир 1828 1
|Бойко Елена 151 1
|Селиванов Дмитрий 48 1
|Тамодин Николай 45 1
|Кошкин Андрей 19 1
|Семилетов Дмитрий 5 1
|Савицкий Олег 6 1
|Побежимов Сергей 9 1
|Иванкин Роман 2 1
|Щербаков Андрей 7 1
|Старовойтов Денис 5 1
|Жилков Евгений 6 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|News Corp 91 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769638, в очереди разбора - 673322.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769638, в очереди разбора - 673322.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru