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Ниеншанц

СОБЫТИЯ

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24.09.2013 Бывший глава «Воентелекома» и «Ниеншанца» задержан за хищение 700 млн руб. у Минобороны

более высокий уровень развития. До прихода в «Воентелеком» Тамодин с 1999 г. работал в интеграторе «Ниеншанц». В 2002 г. возглавил московский офис «Ниеншанца», в 2004 г. стал коммерческим дирек
20.10.2010 «Ниеншанц» нашел нового гендиректора в «Петерстаре»

Системный интегратор «Ниеншанц» сообщил о назначении нового генерального директора. Им стал Алексей Рощин, с 2009 г
03.09.2010 Топ-менеджер «Ниеншанц» стал гендиректором «Рамэк-ВС»

Андрей Кудря, 10 лет проработавший в компании «Ниеншанц», назначен генеральным директором компании «Рамэк-Вычислительные Системы». Бывший ге
18.01.2010 Гендиректор "Ниеншанц" возглавил телеком-оператора Минобороны

С 11 января 2010 г. Николай Тамодин занял пост генерального директора компании «Воентелеком» - бывшего ФГУПа Минобороны, акционированного в июне 2009 г. Гендиректором «Ниеншанц» вновь стал совладелец компании Виктор Ярутов, который оставил этот пост после назначения гендиректором Николая Тамодина в 2008 г. «Воентелеком» был создан в 2002 г. для осуществления

12.01.2010 «ПиН Групп» приобрела телекоммуникационные активы «Ниеншанц»

Компания «ПиН Групп» сообщила о приобретении группы компаний: «Ниеншанц-Телеком», «Ниеншанц-Хоум» и «Альфа-Телеком». С начала января 2010 г. управление телекоммуникационными активами «Ниеншанц» осуществляет группа компаний «ПиН Телеком». Данн
28.07.2008 «Ниеншанц» сменил гендиректора

В одной из крупнейших российских компаний «Ниеншанц» (19 место в рейтинге CNews100: «Крупнейшие ИТ-компании России») сменился руководите
25.07.2008 Генеральным директором ЗАО «Ниеншанц» назначен Николай Тамодин

Собрание акционеров ЗАО «Ниеншанц» 21 июля 2008 г. приняло решение о назначении Николая Тамодина генеральным директоро
28.09.2007 «Ниеншанц – Хоум» внедрит SCE

Домашняя сеть «Ниеншанц – Хоум» планирует введение в эксплуатацию нового сетевого оборудования Cisco Service Control Engine (SCE). Система управления сервисами SCE позволяет дифференцировать различные типы тр
23.05.2007 «Ниеншанц» создаст мультисервисную сеть для правительства Калининградской области

Победителем конкурса на разработку проекта и проектно-сметной документации для создания мультисервисной сети связи правительства Калининградской области стала петербургская компания «Ниеншанц». Предварительные расчеты оценивают суммарный объем финансирования около 31 млн. руб, а окупаемость — менее 4 лет. Мультисервисная сеть связи должна обеспечить единую среду для пе
28.06.2005 "Ниеншанц" автоматизировал управление складом

В складском комплексе «Ниеншанц-Логистик», принадлежащем холдингу «Ниеншанц», закончен проект по созданию системы управления складом на базе ПО «Финансово-управленческий комплекс БУХта». Внедрение программного
03.02.2005 "Ниеншанц" автоматизирует складской комплекс

Специалисты компании «БУХта» автоматизируют работу складского комплекса «Ниеншанц-Логистик», принадлежащего «Ниеншанц». В настоящее время они завершили предпроектное обследование и приступили к разработке основного функционала для автоматизации управления ком
04.10.2004 "Ниеншанц" создаст ИТ-инфраструктуру для диспетчерской службы Ленинградской области

Компания «Ниеншанц» заключила государственный контракт на выполнение работ в рамках проекта «Развитие программно-аппаратного комплекса единой дежурно-диспетчерской службы Ленинградской области». Заказчик
10.12.2003 "Ниеншанц" и ASPLinux повышают безопасность серверов приложений

Сегодня, 10 декабря, в Москве и Санкт-Петербурге компании ”Ниеншанц” и ASPLinux объявили о начале продаж нового совместного решения на основе тонких кли
06.10.1999 Закончились поставки оборудования по первому лизинговому контракту ЗАО "Ниеншанц" после августа 1998 года

сь поставки оборудования по контракту, заключенному в июле 1999 года между ОАО "Электросила" и ЗАО "Ниеншанц". Объем поставки в ценовом выражении - более 110 тыс. долл. Право на поставку сервер
08.07.1999 ЗАО "Ниеншанц" получило статус HP Connect Reseller компании Hewlett Packard.

5 июля "Ниеншанц" получил статус HP Connect Reseller компании Hewlett Packard. Участие ЗАО "Ниенша
09.06.1999 "Ниеншанц" меняет подход к разработке и реализации проектов системной интеграции

Компания "Ниеншанц" объявила об изменении подхода к разработке и реализации проектов по системной интеграции. Было принято решение перейти от линейного метода реализации проектов к так называемому матрич
02.06.1999 "Ниеншанц" предлагает новый "матричный" метод в разработке и реализации проектов системной интеграции

Компания "Ниеншанц" представляет сегодня новый, так называемый "матричный" метод в разработке и реализации проектов по системной интеграции. Он был разработан в отделе системной интеграции фирмы. Сотрудн
23.04.1999 "Ниеншанц" сертифицирована в качестве инсталлятора структурированных кабельных систем Siemon

ЗАО "Ниеншанц" сообщило о получении не так давно сертификата инсталлятора структурированных кабель
15.02.1999 "Ниеншанц" получила статус официального дилера Compaq

Компания "Ниеншанц", российский производитель ПК и крупный системный интегратор на северо-западе России
12.02.1999 В "Ниеншанц" открыт новый отдел

Системный интегратор на Северо-западе России, компания "Ниеншанц", открыла новый отдел копировально-множительной техники. Подразделение займется поставкой, запуском и сервисной поддержкой копировальной техники, а также поставкой решений для грамотно

Публикаций - 124, упоминаний - 165

Ниеншанц и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 10
Россервис 55 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
Microsoft Corporation 25775 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 6
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 6
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 6
HP Inc. 5883 6
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 5
Питерская группа связистов 441 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Cisco Systems 5372 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Компьюлинк ГК - Compulink 456 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 5
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 4
Открытые технологии 732 4
БУХта - Buhta 103 4
Pin Group - Пин групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 4
SAP SE 5601 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Intel Corporation 12811 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Oracle Corporation 7074 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Крок - Croc 1964 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 4
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 3
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 3
Ярд МОООП - Межрегиональное объединение организаций в области проектирования 13 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
AHConferences 53 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Газпром ПАО 1493 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 2
Maykor - Автотанк-Сервис 7 2
Силовые машины - Электросила 18 2
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Citi - Citibank 158 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Цифроград 171 1
Papa John’s - Папа Джонс 19 1
Tiger Global Management 44 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Глобэкс банк 47 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Спектр ОКБ ФГУП 2 1
Алтайский бизнес-инкубатор 2 1
Объединённый коммунальный оператор АО - ОКО АО - Теплоэнерго - Нижегородский водоканал 18 1
Инженерные системы-монтаж СРО НП 1 1
БФПГ - Балтийская Финансово-Промышленная Группа 1 1
Некстер ИК 33 1
Спасские Ворота СГ - Межрегионгарант 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Газпром оргэнергогаз 5 1
101Hotels.com 456 1
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 1
Ростехноком ПК 1 1
UniCredit Aton - Юникредит Атон 9 1
БыстроБанк 2 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 5
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 4
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
СГС НП - Столичная гильдия строителей 1 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 53 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 5
Microsoft Windows 16882 5
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 2
Microsoft Windows Embedded 208 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller - Cisco WCS - Cisco Wireless Control System 17 1
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 22 1
Intel Pentium III 782 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 32 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
Dr.Web AV-Desk 148 1
lshw 2 1
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