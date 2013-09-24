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Ниеншанц
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.09.2013
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Бывший глава «Воентелекома» и «Ниеншанца» задержан за хищение 700 млн руб. у Минобороны
более высокий уровень развития. До прихода в «Воентелеком» Тамодин с 1999 г. работал в интеграторе «Ниеншанц». В 2002 г. возглавил московский офис «Ниеншанца», в 2004 г. стал коммерческим дирек
|20.10.2010
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«Ниеншанц» нашел нового гендиректора в «Петерстаре»
Системный интегратор «Ниеншанц» сообщил о назначении нового генерального директора. Им стал Алексей Рощин, с 2009 г
|03.09.2010
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Топ-менеджер «Ниеншанц» стал гендиректором «Рамэк-ВС»
Андрей Кудря, 10 лет проработавший в компании «Ниеншанц», назначен генеральным директором компании «Рамэк-Вычислительные Системы». Бывший ге
|18.01.2010
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Гендиректор "Ниеншанц" возглавил телеком-оператора Минобороны
С 11 января 2010 г. Николай Тамодин занял пост генерального директора компании «Воентелеком» - бывшего ФГУПа Минобороны, акционированного в июне 2009 г. Гендиректором «Ниеншанц» вновь стал совладелец компании Виктор Ярутов, который оставил этот пост после назначения гендиректором Николая Тамодина в 2008 г. «Воентелеком» был создан в 2002 г. для осуществления
|12.01.2010
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«ПиН Групп» приобрела телекоммуникационные активы «Ниеншанц»
Компания «ПиН Групп» сообщила о приобретении группы компаний: «Ниеншанц-Телеком», «Ниеншанц-Хоум» и «Альфа-Телеком». С начала января 2010 г. управление телекоммуникационными активами «Ниеншанц» осуществляет группа компаний «ПиН Телеком». Данн
|28.07.2008
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«Ниеншанц» сменил гендиректора
В одной из крупнейших российских компаний «Ниеншанц» (19 место в рейтинге CNews100: «Крупнейшие ИТ-компании России») сменился руководите
|25.07.2008
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Генеральным директором ЗАО «Ниеншанц» назначен Николай Тамодин
Собрание акционеров ЗАО «Ниеншанц» 21 июля 2008 г. приняло решение о назначении Николая Тамодина генеральным директоро
|28.09.2007
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«Ниеншанц – Хоум» внедрит SCE
Домашняя сеть «Ниеншанц – Хоум» планирует введение в эксплуатацию нового сетевого оборудования Cisco Service Control Engine (SCE). Система управления сервисами SCE позволяет дифференцировать различные типы тр
|23.05.2007
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«Ниеншанц» создаст мультисервисную сеть для правительства Калининградской области
Победителем конкурса на разработку проекта и проектно-сметной документации для создания мультисервисной сети связи правительства Калининградской области стала петербургская компания «Ниеншанц». Предварительные расчеты оценивают суммарный объем финансирования около 31 млн. руб, а окупаемость — менее 4 лет. Мультисервисная сеть связи должна обеспечить единую среду для пе
|28.06.2005
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"Ниеншанц" автоматизировал управление складом
В складском комплексе «Ниеншанц-Логистик», принадлежащем холдингу «Ниеншанц», закончен проект по созданию системы управления складом на базе ПО «Финансово-управленческий комплекс БУХта». Внедрение программного
|03.02.2005
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"Ниеншанц" автоматизирует складской комплекс
Специалисты компании «БУХта» автоматизируют работу складского комплекса «Ниеншанц-Логистик», принадлежащего «Ниеншанц». В настоящее время они завершили предпроектное обследование и приступили к разработке основного функционала для автоматизации управления ком
|04.10.2004
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"Ниеншанц" создаст ИТ-инфраструктуру для диспетчерской службы Ленинградской области
Компания «Ниеншанц» заключила государственный контракт на выполнение работ в рамках проекта «Развитие программно-аппаратного комплекса единой дежурно-диспетчерской службы Ленинградской области». Заказчик
|10.12.2003
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"Ниеншанц" и ASPLinux повышают безопасность серверов приложений
Сегодня, 10 декабря, в Москве и Санкт-Петербурге компании ”Ниеншанц” и ASPLinux объявили о начале продаж нового совместного решения на основе тонких кли
|06.10.1999
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Закончились поставки оборудования по первому лизинговому контракту ЗАО "Ниеншанц" после августа 1998 года
сь поставки оборудования по контракту, заключенному в июле 1999 года между ОАО "Электросила" и ЗАО "Ниеншанц". Объем поставки в ценовом выражении - более 110 тыс. долл. Право на поставку сервер
|08.07.1999
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ЗАО "Ниеншанц" получило статус HP Connect Reseller компании Hewlett Packard.
5 июля "Ниеншанц" получил статус HP Connect Reseller компании Hewlett Packard. Участие ЗАО "Ниенша
|09.06.1999
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"Ниеншанц" меняет подход к разработке и реализации проектов системной интеграции
Компания "Ниеншанц" объявила об изменении подхода к разработке и реализации проектов по системной интеграции. Было принято решение перейти от линейного метода реализации проектов к так называемому матрич
|02.06.1999
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"Ниеншанц" предлагает новый "матричный" метод в разработке и реализации проектов системной интеграции
Компания "Ниеншанц" представляет сегодня новый, так называемый "матричный" метод в разработке и реализации проектов по системной интеграции. Он был разработан в отделе системной интеграции фирмы. Сотрудн
|23.04.1999
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"Ниеншанц" сертифицирована в качестве инсталлятора структурированных кабельных систем Siemon
ЗАО "Ниеншанц" сообщило о получении не так давно сертификата инсталлятора структурированных кабель
|15.02.1999
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"Ниеншанц" получила статус официального дилера Compaq
Компания "Ниеншанц", российский производитель ПК и крупный системный интегратор на северо-западе России
|12.02.1999
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В "Ниеншанц" открыт новый отдел
Системный интегратор на Северо-западе России, компания "Ниеншанц", открыла новый отдел копировально-множительной техники. Подразделение займется поставкой, запуском и сервисной поддержкой копировальной техники, а также поставкой решений для грамотно
Ниеншанц и организации, системы, технологии, персоны:
|Тамодин Николай 49 20
|Новиков Дмитрий 41 7
|Ярутов Виктор 7 6
|Любинский Александр 19 5
|Кусков Денис 221 4
|Краснов Михаил 87 3
|Семенова Ирина 43 3
|Демидов Михаил 134 3
|Золочевский Иван 20 3
|Конягин Кирилл 9 3
|Давидюк Андрей 13 3
|Путин Владимир 3454 3
|Сульгин Сергей 47 3
|Давыдов Александр 54 3
|Побежимов Сергей 9 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Щербаков Андрей 9 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Штернлиб Теймур 27 2
|Соловьев Игорь 53 2
|Рощин Алексей 9 2
|Бабенко Алексей 9 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Крыжановский Константин 9 2
|Горохов Дмитрий 11 2
|Дрожжинов Владимир 30 2
|Васюков Григорий 14 2
|Карелов Сергей 9 2
|Павлюц Алексей 2 2
|Малеванов Кирилл 7 2
|Клименко Владимир 5 2
|Шуртаков Константин 2 2
|Агафонов Константин 2 2
|Симакина Анастасия 4 2
|Страхов Алексей 2 2
|Казакевич Олег 3 2
|Кузовков Максим 3 2
|Минченко Александр 4 2
|Вернигора Александр 2 2
|Московских Наталья 2 2
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