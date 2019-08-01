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Ниеншанц


01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования 1
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов 2
24.11.2016 «МаксимаТелеком» назначила нового генерального директора в Санкт-Петербурге 1
30.04.2015 Экс-гендиректор «Воентелекома» приговорен к 6 годам колонии 2
21.05.2014 Экс-глава «Воентелекома» Николай Тамодин продолжает находиться под арестом 1
05.02.2014 В Москве состоится конференция «Встраиваемые технологии 2014. Современные программные и аппаратные решения» 1
23.12.2013 В Москве пройдет VII ежегодная конференция по встраиваемым технологиям 1
24.09.2013 Бывший глава «Воентелекома» и «Ниеншанца» задержан за хищение 700 млн руб. у Минобороны 2
28.01.2013 Погиб топ-менеджер «Воентелекома» 1
26.07.2012 Maykor поглощает "Россервис" 1
03.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
27.09.2011 МТС объявила о ряде новых назначений 1
16.05.2011 Защита персональных данных: как рынку вырваться из противоречий? 1
28.01.2011 ИТ-компании создают новую СРО 1
21.01.2011 Рынок ИТ-аутсорсинга дает новые возможности 1
28.12.2010 Главные ИТ-события 2010 года - версия CNews 1
15.11.2010 ИТ позволят железнодорожному транспорту пережить "эпоху перемен" 6
20.10.2010 «Ниеншанц» нашел нового гендиректора в «Петерстаре» 2
20.09.2010 Рейтинг CNA: поставщики ИТ в госсектор теряют доходы 1
03.09.2010 Топ-менеджер «Ниеншанц» стал гендиректором «Рамэк-ВС» 2
10.06.2010 Начало июня: умные дома будут строить в регионах 1
02.06.2010 В Ленинградской области появятся «умные» дома с быстрым интернетом 1
22.03.2010 Leta Group: на базе системы электронной очереди «Дамаск» автоматизировано свыше 2 тыс. рабочих мест 1
28.01.2010 СРО: ИТ-компании начали сами выдавать себе лицензии 1
18.01.2010 Гендиректор "Ниеншанц" возглавил телеком-оператора Минобороны 2
18.01.2010 Николай Тамодин назначен генеральным директором «Воентелекома» 1
12.01.2010 «Гранд Отель Европа» в Санкт-Петербурге оснащен унифицированными коммуникациями Cisco 2
12.01.2010 «ПиН Групп» приобрела телекоммуникационные активы «Ниеншанц» 1
07.12.2009 Лицензии: ИТ-компании отгораживаются от строителей 2
09.11.2009 Семинар «Переход строительной отрасли на саморегулирование: ИТ-компании под ударом» 2
30.10.2009 «Ростелеком»: С электронными госуслугами мы справимся сами 1
15.04.2009 «Армада» заработала $169 млн 1
15.12.2008 ИТ-эксперты Минкомсвязи. Рынок в недоумении 1
25.11.2008 У министра обороны новый зам по ИТ 1
07.11.2008 Госзаказ – остров стабильности для ИТ-компаний 1
10.10.2008 ИКТ в госсекторе: приказано ускоряться 1
13.08.2008 Россия : ИТ-компании поставили "аналитиков" IDC на место 1
06.08.2008 В Петербурге пройдет пейнтбольный турнир PBX среди связистов 1

Публикаций - 45, упоминаний - 62

Ниеншанц упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Microsoft Corporation 11168 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
МегаФон ПетерСтар 148 3
РТСофт - RTSoft 43 2
Luxms YASP - ЯСП 2 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 244 2
QBurst 2 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 2
Winnum 8 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
HeadPoint - ХэдПойнт 11 2
Микротест 177 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Dell EMC 2419 2
Cisco Systems 2056 2
Huawei 2733 2
Qualcomm Technologies 1004 2
Intel Corporation 4204 2
HP Inc. 2937 2
Микрон - Micron 365 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Крок 1221 2
MediaTek 315 2
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Синтерра - Synterra 570 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
ВолгаТелеком 223 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 208 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Verysell - Верисел 94 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Хомнет Лизинг 25 1
Columbus - Колумбус 125 1
АйТи 753 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Президент Российской Федерации 1442 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Мещанский районный суд города Москвы 9 1
Савёловский районный суд города Москвы 5 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
Субтехнологии 8 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
MDC - Machine Data Collection - Системы мониторинга промышленного оборудования 1 1
Смарт-счетчик - Умные счетчики - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Счетчики электроэнергии - ИПУЭ - Интеллектуальные приборы учета электрической энергии - Датчики энергии 3 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 2
Вист Групп VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 2
SAP Leonardo IoT 5 2
HeadPoint inONE - IoT-платформа 6 2
Luxms BI 13 2
PTC ThingWorx 22 2
Cisco Unified Video Advantage 2 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Cisco Works LMS - LAN Management Solution 3 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 211 1
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 4 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Давыдов Александр 36 2
Путин Владимир 1828 1
Бойко Елена 151 1
Селиванов Дмитрий 48 1
Тамодин Николай 45 1
Кошкин Андрей 19 1
Семилетов Дмитрий 5 1
Савицкий Олег 6 1
Побежимов Сергей 9 1
Иванкин Роман 2 1
Щербаков Андрей 7 1
Старовойтов Денис 5 1
Жилков Евгений 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 13
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Европа 3788 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Япония 2811 1
Россия - Мытищи 85 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - Калининградская область 542 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
News Corp 91 1
CNews Analytics 1991 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 5
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769638, в очереди разбора - 673322.
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