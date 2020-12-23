Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тамодин Николай
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 91
Тамодин Николай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воентелеком 134 8
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
|Центел - Центральный телеграф 164 3
|Ростех Технодинамика 23 3
|Ростех Радиозавод 15 3
|SAP SE 3220 2
|Основа Телеком 55 1
|Verysell - Верисел 94 1
|Антарес 25 1
|Ниеншанц 45 1
|Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
|Edelweiss - Эдельвейс 29 1
|Синтерра - Synterra 570 1
|Сумма Телеком - Sumtel 68 1
|СиС - Системы и связь 9 1
|МегаФон ПетерСтар 148 1
|Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
|Вайнах Телеком 42 1
|АйТи 753 1
|Таттелеком 106 1
|Скай Линк - Skylink 506 1
|НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 1
|Telconet 24 1
|Yota - Скартел 623 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
|ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
|Google Android 10751 1
|Yota LTE-сеть 2 1
|Давыдов Александр 36 8
|Побежимов Сергей 9 6
|Жилков Евгений 6 2
|Старовойтов Денис 5 2
|Щербаков Андрей 7 2
|Савицкий Олег 6 2
|Семилетов Дмитрий 5 2
|Ройтман Евгений 34 1
|Морошкин Александр 106 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Якунин Александр 43 1
|Захаров Денис 1 1
|Смирнов Павел 35 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Путин Владимир 1828 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Эрнст Константин 11 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Костин Андрей 45 1
|Усманов Алишер 241 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Жаров Александр 165 1
|Свердлов Денис 163 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рейман Леонид 422 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 5
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
|ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770048, в очереди разбора - 673730.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770048, в очереди разбора - 673730.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru