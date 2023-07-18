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Тамодин Николай

СОБЫТИЯ


18.07.2023 Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома» 1
23.12.2020 Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом 1
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов 2
25.10.2018 В финансовой войне с «Воентелекомом» Минобороны недосчиталось 1,8 миллиарда 1
13.09.2018 «Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-контракте с Минобороны 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
18.04.2018 Оператору Минобороны не вернут 240 миллионов, украденные его бывшим руководством 1
26.03.2018 Топ-менеджер оператора Минобороны получил новый тюремный срок за хищения 1
30.01.2018 Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов 1
26.12.2017 Глава «Воентелекома» арестован ФСБ 1
30.04.2015 Экс-гендиректор «Воентелекома» приговорен к 6 годам колонии 2
01.07.2014 Военная прокуратура: «Золотые парашюты» в «Воентелекоме» были мошенничеством 2
18.06.2014 Оператор Минобороны РФ попал под санкции США 1
21.05.2014 Экс-глава «Воентелекома» Николай Тамодин продолжает находиться под арестом 2
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
29.10.2013 Экс-руководители ЦНИИ ЭИСУ задержаны по подозрению в хищении более 500 млн рублей 1
25.09.2013 У Минобороны РФ может появиться единственный подрядчик в ИТ и связи 1
24.09.2013 Бывший глава «Воентелекома» и «Ниеншанца» задержан за хищение 700 млн руб. у Минобороны 1
17.06.2013 Минобороны рискует остаться без связи 1
13.02.2013 Новый гендиректор «Воентелекома» выступил с публичным заявлением 2
12.02.2013 Оператор Минобороны сменил гендиректора 2
14.11.2012 «Воентелеком» доверил «Россервису» системно-техническое обслуживание ИКТ-оборудования 1
31.10.2012 В России создается новый 4G-оператор 1
26.07.2012 Maykor поглощает "Россервис" 1
05.04.2011 Медведеву показали LTE 1
04.04.2011 Медведеву продемонстрировали опытную зону сети LTЕ 1
20.01.2011 Прокуратура: Как военные связисты украли сотни миллионов 1
20.10.2010 «Ниеншанц» нашел нового гендиректора в «Петерстаре» 1
03.08.2010 LTE-сеть в России построит специалист по афганскому WiMAX 1
27.07.2010 Медведев - последняя надежда сотовиков на LTE-частоты 1
22.04.2010 «Воентелеком» проведет открытое тестирование цифровых РРС 1
04.03.2010 «Воентелеком» приступил в первому открытому тестированию WiMAX 2
29.01.2010 Николай Тамодин набирает специалистов и топ-менеджеров в «Воентелеком» 1
28.01.2010 СРО: ИТ-компании начали сами выдавать себе лицензии 1
18.01.2010 Гендиректор "Ниеншанц" возглавил телеком-оператора Минобороны 3
18.01.2010 Николай Тамодин назначен генеральным директором «Воентелекома» 2
13.11.2009 СРО: как выжить ИТ-бизнесу? 1
30.10.2009 «Ростелеком»: С электронными госуслугами мы справимся сами 1

Публикаций - 49, упоминаний - 63

Тамодин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 37
Ниеншанц 124 20
Основа Телеком 71 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Ростелеком 10948 6
АйКомИнвест 22 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
МегаФон 10742 5
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 4
Huawei 4677 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 3
Ростех - Радиозавод 70 3
Россервис 55 3
Крок - Croc 1964 3
Компьюлинк ГК - Compulink 456 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
Антарес 33 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
SAP SE 5601 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
9594 2
ZTE Corporation 800 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Lenovo Motorola 3566 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Вайнах Телеком 50 1
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
Урал Соликамский Завод 4 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 3
Ярд МОООП - Межрегиональное объединение организаций в области проектирования 13 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Цифроград - Анарион 9 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
UniCredit Aton - Юникредит Атон 9 1
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 1
Сумма - Сумма Капитал 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 31
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 8
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
СГС НП - Столичная гильдия строителей 1 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 8
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 3
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Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 3
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4G - LTE - LTE TDD - LTE Time Division Duplex - использование одного и того же частотного диапазона как для передачи, так и для приёма данных 55 2
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Microsoft Windows 2000 8678 1
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IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 1
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Broadcom - СА Unicenter 47 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
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