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Тамодин Николай


23.12.2020 Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом 1
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов 4
25.10.2018 В финансовой войне с «Воентелекомом» Минобороны недосчиталось 1,8 миллиарда 2
13.09.2018 «Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-контракте с Минобороны 2
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
18.04.2018 Оператору Минобороны не вернут 240 миллионов, украденные его бывшим руководством 1
26.03.2018 Топ-менеджер оператора Минобороны получил новый тюремный срок за хищения 1
30.01.2018 Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов 2
26.12.2017 Глава «Воентелекома» арестован ФСБ 2
30.04.2015 Экс-гендиректор «Воентелекома» приговорен к 6 годам колонии 4
01.07.2014 Военная прокуратура: «Золотые парашюты» в «Воентелекоме» были мошенничеством 2
18.06.2014 Оператор Минобороны РФ попал под санкции США 1
21.05.2014 Экс-глава «Воентелекома» Николай Тамодин продолжает находиться под арестом 2
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
29.10.2013 Экс-руководители ЦНИИ ЭИСУ задержаны по подозрению в хищении более 500 млн рублей 1
25.09.2013 У Минобороны РФ может появиться единственный подрядчик в ИТ и связи 1
24.09.2013 Бывший глава «Воентелекома» и «Ниеншанца» задержан за хищение 700 млн руб. у Минобороны 5
17.06.2013 Минобороны рискует остаться без связи 1
13.02.2013 Новый гендиректор «Воентелекома» выступил с публичным заявлением 2
12.02.2013 Оператор Минобороны сменил гендиректора 3
14.11.2012 «Воентелеком» доверил «Россервису» системно-техническое обслуживание ИКТ-оборудования 2
31.10.2012 В России создается новый 4G-оператор 1
26.07.2012 Maykor поглощает "Россервис" 1
05.04.2011 Медведеву показали LTE 3
04.04.2011 Медведеву продемонстрировали опытную зону сети LTЕ 1
20.01.2011 Прокуратура: Как военные связисты украли сотни миллионов 1
20.10.2010 «Ниеншанц» нашел нового гендиректора в «Петерстаре» 1
03.08.2010 LTE-сеть в России построит специалист по афганскому WiMAX 1
27.07.2010 Медведев - последняя надежда сотовиков на LTE-частоты 1
22.04.2010 «Воентелеком» проведет открытое тестирование цифровых РРС 1
04.03.2010 «Воентелеком» приступил в первому открытому тестированию WiMAX 2
29.01.2010 Николай Тамодин набирает специалистов и топ-менеджеров в «Воентелеком» 3
28.01.2010 СРО: ИТ-компании начали сами выдавать себе лицензии 2
18.01.2010 Гендиректор "Ниеншанц" возглавил телеком-оператора Минобороны 4
18.01.2010 Николай Тамодин назначен генеральным директором «Воентелекома» 3
13.11.2009 СРО: как выжить ИТ-бизнесу? 10
30.10.2009 «Ростелеком»: С электронными госуслугами мы справимся сами 1
15.04.2009 «Армада» заработала $169 млн 1
15.12.2008 ИТ-эксперты Минкомсвязи. Рынок в недоумении 1
25.11.2008 У министра обороны новый зам по ИТ 1

Публикаций - 45, упоминаний - 91

Тамодин Николай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Воентелеком 134 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
Центел - Центральный телеграф 164 3
Ростех Технодинамика 23 3
Ростех Радиозавод 15 3
SAP SE 3220 2
Основа Телеком 55 1
Verysell - Верисел 94 1
Антарес 25 1
Ниеншанц 45 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
Синтерра - Synterra 570 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
СиС - Системы и связь 9 1
МегаФон ПетерСтар 148 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Вайнах Телеком 42 1
АйТи 753 1
Таттелеком 106 1
Скай Линк - Skylink 506 1
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 1
Telconet 24 1
Yota - Скартел 623 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 3
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
Урал Соликамский Завод 4 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 7
Арбитражный суд города Москвы 339 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
Савёловский районный суд города Москвы 5 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 2
Мещанский районный суд города Москвы 9 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Президент Российской Федерации 1442 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Правительство РФ 2208 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Google Android 10751 1
Yota LTE-сеть 2 1
Давыдов Александр 36 8
Побежимов Сергей 9 6
Жилков Евгений 6 2
Старовойтов Денис 5 2
Щербаков Андрей 7 2
Савицкий Олег 6 2
Семилетов Дмитрий 5 2
Ройтман Евгений 34 1
Морошкин Александр 106 1
Сапельников Сергей 100 1
Якунин Александр 43 1
Захаров Денис 1 1
Смирнов Павел 35 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Юсуфов Виталий 24 1
Путин Владимир 1828 1
Сердюков Анатолий 54 1
Эрнст Константин 11 1
Шойгу Сергей 59 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Костин Андрей 45 1
Усманов Алишер 241 1
Никифоров Николай 1126 1
Жаров Александр 165 1
Свердлов Денис 163 1
Щеголев Игорь 676 1
Рейман Леонид 422 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - Мытищи 85 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Тамбовская область 324 2
Россия - Калининградская область 542 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 6
CNews Analytics 1991 5
Ростех ЦНИИТОЧМАШ - Центральный НИИ точного машиностроения 3 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770048, в очереди разбора - 673730.
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