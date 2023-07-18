Индексная книга (каталог) CNews*
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Тамодин Николай
СОБЫТИЯ
Публикаций - 49, упоминаний - 63
Тамодин Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Давыдов Александр 54 16
|Побежимов Сергей 9 8
|Юсуфов Виталий 26 7
|Шойгу Сергей 92 6
|Сердюков Анатолий 84 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Ярутов Виктор 7 5
|Путин Владимир 3454 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Семилетов Дмитрий 7 4
|Савицкий Олег 11 4
|Краснов Михаил 87 3
|Щербаков Андрей 9 3
|Старовойтов Денис 5 3
|Жилков Евгений 6 3
|Чушкин Дмитрий 9 3
|Семенова Ирина 43 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Якунин Александр 50 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Островский Дмитрий 4 2
|Бельтов Андрей 6 2
|Свердлов Денис 201 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Слизень Виталий 244 1
|Волков Никита 80 1
|Сульгин Сергей 47 1
|Эрнст Константин 17 1
|Кусков Денис 221 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Коновалов Александр 14 1
|Андреев Алексей 23 1
|Смирнов Андрей 75 1
|Марушкевич Андрей 8 1
|Эренбург Михаил 39 1
|Комлев Николай 113 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Давыдова Ольга 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
|CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
|IDC - International Data Corporation 4975 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.